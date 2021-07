Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Polska superżywność. Dlaczego warto sięgać po te produkty?

Cudze chwalicie, swego nie znacie… To powiedzenie jak ulał pasuje do produktów określanym mianem superfoods (superżywności). Wiele osób sięga po artykuły spożywcze sprowadzane z zagranicy, gdy tymczasem pod ręką mamy wciąż niedoceniane rodzime produkty.



Tak modne ostatnio określenie superfoods (superżywność) to termin marketingowy używany w przypadku żywności pochodzenia naturalnego, bogatej w składniki odżywcze, działającej korzystnie na organizm człowieka i wzmacniające jego odporność na choroby.



Na liście znajduje się wiele egzotycznych produktów m.in. dostępne w wielu polskich sklepach nasiona chia, spirulina czy jagody goji. Eksperci od żywienia wskazują, że wiele naszych produktów także zasługuje na to miano i że warto po częściej sięgać.



Zobaczmy zatem, jakie produkty są pełne wartościowych składników i które warto wprowadzić do codziennej diety.





wideo: x-news