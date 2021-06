Polska w czołówce Europy. Niższa zachorowalność tylko na Malcie i w Islandii. Jak wypada Lubuskie?

Jak tak dalej pójdzie, to koronawirus w Lubuskiem „zejdzie” do zera! Z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, poprawia się sytuacja pandemiczna w naszym regionie. Tak dobrej jak teraz to w tym roku jeszcze nie było. Owszem, mieliśmy ostatnio zaledwie po trzy przypadki zachorowań w województwie dziennie (tak było 2 i 6 czerwca), ale dwóch przypadków - a tyle potwierdzono w poniedziałek 14 czerwca - w tym roku jeszcze nie notowaliśmy. Nowe zakażenia koronawirusem pojawiły się jedynie w powiatach: słubickim i sulęcińskim.

Lubuskie nie jest pierwsze

Choć w poniedziałek mieliśmy tylko dwa nowe przypadki, to... i tak był region od nas lepszy. Na Podlasiu potwierdzono... tylko jedno nowe zachorowanie. W całym kraju łącznie było 140 nowych przypadków, poinformowano też o jednym zgonie w Polsce.

Co ciekawe, Lubuskie, nie jest regionem, które przewodzi w walce z koronawirusem. W ostatnich dniach dane pandemiczne dla naszego regionu są często jednocyfrowe. Są jednak regiony, gdzie wskaźniki zakażeń są niższe niż u nas.