Polsko-niemiecki Marsz Pokoju przeszedł ulicami Dwumiasta. Nie obyło się bez przykrych incydentów

Organizatorem marszu jest Sieć Pokoju we Frankfurcie nad Odrą. Jak co roku, uczestnicy przeszli ulicami Frankfurtu nad Odrą, udając się następnie na most graniczny i kończąc wydarzenie przed miejską biblioteką, na deptaku przy ulicy Jedności Robotniczej. Mieszkańcy tzw. ,,Dwumiasta” chcieli w ten sposób złożyć hołd pamięci ofiar wojen i stanąć w obronie pokoju, międzynarodowego porozumienia, sprawiedliwości społecznej i klimatycznej.

- W Niemczech tradycja Marszu Pokoju sięga lat 60. Odbywają się one zazwyczaj w okresie Wielkanocy. W Słubicach mamy to wydarzenie od dwóch lat, ale nie jest ono jeszcze tak popularne, jak po drugiej stronie granicy. Wydaje mi się, że to wrośnie w kalendarz wydarzeń słubickich i w miare upływu czasu coraz więcej mieszkańców będzie chciało się do nas dołączyć, bo idea jest słuszna. Pokazuje, że pokój nie jest czymś, co jest zagwarantowane raz na zawsze. Musimy się wykazać troską o ten pokój i pracą na co dzień – tłumaczył poseł z Partii Zieloni.