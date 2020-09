Polsko-niemiecki marsz równości idzie ulicami Słubic i Frankfurtu. Co tam się dzieje? RELACJA LIVE

Nie pozwólcie się sprowokować, ani zastraszyć! - apelują organizatorzy marszu. - Po drodze spodziewamy się paru kontrmanifestacji - informują uczestników.

Polsko-niemiecki marsz równości idzie ulicami Słubic i Frankfurtu. Aleksandra Pazda

•14.10

Manifestacja została podzielona na pół, bo jest około 300 osób. Najpierw rusza jedna grupa, chwilę później, utrzymując dystans, następna.

•14.14

- Chciałem wspomnieć o tym, że w zeszłym tygodniu rada miasta Zielona Góra uchwaliła apel apropo tego, że miasto jest strefą wolną od nienawiści. To jest nasza odpowiedź na to, co dzieje się w drugiej części Polski, gdzie powstają strefy wolne od LGBT. To jest pierwszy taki apel w historii Polski i mamy nadzieję, że za tym pójdą też inne miasta, gminy i województwa. Wiemy, że Słubice też są blisko, by taki apel wnieść do swojego miasta -Kacper Kubiak z instytutu równości

•14.15

Na ulicę miasta wyszła pierwsza połowa marszu. Ok. 150 osób maszeruje z tęczowymi flagami i transparentami. Chcą równego traktowania, szacunku i zrozumienia.

Marsz równości w Słubicach. Aleksandra Pazda

•14.30

Nadal nie widać kontrmanifestantów. Mieszkańcy Słubic przyglądają się uczestnikom marszy równości z zaciekawieniem. Niektórzy machają i uśmiechają się serdecznie, niektórzy pokazują kciuki w dół.

Cały czas na przodzie marszu gra muzyka. Są tańce i śpiewy. Uczestnicy krzyczą hasła ,,miłość bez granic! Keine Grenzen ". Policja jedzie z przodu i na końcu marszu.

•14.45

Przy moście stoją kontrmanifestanci. Mają biało-czerwone flagi. Kontrmanifestanci śpiewają religijne pieśni i się modlą. Mają banery z napisami: "zostawcie nasze dzieci!", "Nie dla ideologii gender", "Polska za cywilizacją życia, rodzina Bogiem silną". Kiedy przechodził obok nich marsz równości, odmawiali "Zdrowaś Maryjo"

Aleksandra Pazda

•14.53

Uczestnicy przekraczają most w Słubicach. Policjanci z Polski zostali po drugiej stronie. Marszu równości będzie strzegła teraz niemiecka policja.

Uczestnicy Marszu Równości na moście w Słubicach. Jakub Pikulik

•15.05

Obecnie po stronie niemieckiej przemawiają przedstawicieli Dwumiasta- nadburmistrz Renee Wilke i wicestarosta Robert Włodek. Na miejscu jest też posłanka Anita Kucharska-Dziedzic oraz poseł Tomasz Aniśko. Burmistrz Słubic nie zdecydował się przyjść na marsz.

•15.08

Organizatorzy przedstawiają swoje postulaty w języku polskim i niemieckim, które przekażą przedstawicielom obu miast.

•15.25

Wicestarosta słubicki i nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą przyjęli postulaty organizatorów marszu równości.

-Cieszę się, że tutaj jesteście. Jestem tu, by powiedzieć, że nie jesteśmy neutralni. Jeśli są dwie strony, to my jesteśmy po Waszej. Zastanawiam się, po co są kontrdemonstracje. Przecież miłość jest! Przeciwko niej się nie demonstruje!! Nie chodzi o to, że mamy Was tolerować czy akceptować. My Was chcemy! - mówi nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą.

•15.43

Marsz zakończył się we Frankfurcie. Po drugiej stronie mostu zabezpieczało go kilkunastu policjantów, natomiast po polskiej było ich zdecydowanie więcej.