Pomysły na spacer w woj. lubuskim. Gdzie warto iść w weekend 11 - 12 maja? 10 najlepszych tras

W woj. lubuskim jest mnóstwo ciekawych miejsc na spacer. Mamy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić przyjaciół lub rodzinę i razem poznawać uroki naszego regionu. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. lubuskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Trasy spacerowe w woj. lubuskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. lubuskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. lubuskim ma być od 13°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 13% do 36%. 🌳 Trasa spacerowa: Park Skaryszewski - od fabryki Wedla przez pomniki, wyspy i zakątki parku nad Jez.Kamionkowskim Początek trasy: Bytom Odrzański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,11 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podejść: 1 738 m

Suma zejść: 1 779 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Mar.now Jesteśmy na Grochowie, na Pradze Południe, w prawobrzeżnej Warszawie. Zacisznej okolicy nieopodal dawnego Stadionu Dziesięciolecia, obecnie - budowy Stadionu Narodowego. Jeden z największych i najpopularniejszych parków wśród warszawskich spacerowiczów, biegaczy i rowerzystów - im. I. Paderewskiego (zwany przez Warszawiaków popularnie Skaryszakiem), warto poznać zaczynając trening, przejażdżkę bądź spacer od przeciwnej strony - od ul. Kinowej. Rozległy, blisko 60-hektarowy park, jest wpisany od niemal 40 lat do rejestru stołecznych zabytków.

Wzdłuż wody - odnogi dalej usytuowanego Jeziora Kamionkowskiego - mijając po lewej most na wyspę OWS (gdzie rokrocznie odbywa się inscenizacja bitwy powstania listopadowego) docieramy do krzyżówki alejek u początku jeziora. Warto tu rozglądać się bacznie, mieszkają tu jeże i podziemnymi kanałami znad Wisły docierają tu bobry, gdyż jezioro to dawne koryto Wisły, na którym przed laty organizowano nawet międzynarodowe mistrzostwa w łyżwiarstwie szybkim (co zimę zamarza, stając się największym lodowiskiem prawobrzeżnej Warszawy). Tu rozgrywają się w maju mistrzostwa stolicy w wakeboardingu i na nartach wodnych, a także smoczych łodzi, w lutym zaś - od 5 lat Bieg Wedla. W części parkowej w odnodze jeziorka żyją także żółwie czerwonolice.

Wzdłuż obiektów sportowych AZS, w tym klubu łuczniczego w parku docieramy od tyłu do amfiteatru, w którym do dziś odbywają sie pokazy filmów, występy artystów - piosenkarzy czy kabareciarzy. W pobliżu można zaspokoić głód w pubie "Pod Pstrągiem", ktory jest jednocześnie wypożyczalnią sprzętu dla wodniaków. Od amfiteatru zaczyna się główna szeroka aleja parkowa, z centralnie usytuowanym potężnym pomnikiem żołnierzy radzieckich i w pobliżu tablicę upamiętniającą Polaków - ofiary z World Trade Center w Nowym Jorku z 11.09. 2001 r.

Jednak nasza trasa prowadzi aleją wokół tego 107-letniego parku - przez zagajnik sosnowy, kamienny mostek, sztuczny wodospad, obok pomników znanych z wielu filmów i seriali tu nakręcanych (Kąpiącej się, Rytm, Paderewskiego, Saperów AK, Sportowców-Akademików...) przez wysepki, plac zabaw aż do ogrodu różanego, vis a vis fabryki czekolady E. Wedel. To właśnie tutaj, w rozarium, nieopodal pomnika Tancerki, królowa Elżbieta II poświęciła pomnik brytyjskich lotników, poległych podczas II wojny. Wokół posadzono 280 gatunków drzew i kwiatów, wiele - unikatowych w skali kraju. Nieprzypadkowo park ten w 2009 r. zyskał miano Najpiękniejszego Parku w Polsce i trzecią lokatę w konkursie na Najpiękniejszy Park w Europie. Zamykając pętlę docieramy w pobliże sztucznego wodospadu i mijając go schodzimy w dół do mostku na wyspę OWS i do parkingu przy ul. Kinowej.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Krzyki Początek trasy: Małomice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,55 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podejść: 709 m

Suma zejść: 723 m Spacerowiczom trasę poleca Wielogorski Ciekawe i nietypowe wille na Krzykach

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak czerwony Kostrzyn n/O - Gorzów Wielkopolski, cz. 5 Początek trasy: Witnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,04 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podejść: 520 m

Suma zejść: 517 m MichauSm poleca tę trasę na spacer Czerwony szlak im. Hetmana Czarnieckiego, cz. 5 Trasa: Bogdaniec, stacja kolejowa - Bogdaniec, Zagroda Młyńska (zwiedzanie) - Gąśnik - Jenin - Bogdaniec, stacja kolejowa.

Wysiadam na stacji kolejowej Kolei Wschodniej (Ostbahn) i od razu widzę, że na ścianie spotkało się generałów dwóch: jeden pruski, a drugi ruski ;). Od nazwiska pierwszego wieś nosiła przed wojną nazwę Dühringshof (Bernhard Alexander von Düringshofen), a od nazwiska drugiego nosi obecną nazwę Bogdaniec (Siemion Bogdanowicz). Jak to zwykle, spod obecnej farby z nazwą stacji przebija dawna niemiecka nazwa miejscowości. Od razu wiadomo, że jest się na Ziemiach Zachodnich. :) Głównie zwiedzanie Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu (oddział Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim). Po remoncie — wspaniały obiekt i naprawdę warty polecenia. Spędziłem tam 3 godziny w bardzo miłym towarzystwie, szczególnie Pan Józek jest skarbnicą wiedzy o tym obiekcie (i przepracował w tym młynie sporo lat). Świetna lekcja historii i uzupełnienie bardziej "miejskiej" ekspozycji w Muzeum Lubuskim im. Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim, które zwiedzaliśmy w ubiegłym roku. Poza tym bogdanieckie wzgórza i lasy w zimowej szacie — żałuję, że nie wziąłem nart śladowych (śniegu było dość).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wilanów - śladami Sobieskiego Początek trasy: Bytom Odrzański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,95 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 747 m

Suma zejść: 739 m Mar.now poleca tę trasę Najbardziej urokliwym mostem, przez który możemy się dostać z prawobrzeżnej Warszawy na czerniaków, Sadybę i dalej - do Wilanowa jest Most Siekierkowski. Z potężnej bryły pylonowego mostu widać panoramę centrum Warszawy. Tuż za nim znajduje się sanktuarium siekierkowskie - miejsce objawień MB z czasów II wojny światowej. Kierując się w lewo Czerniakowską i dalej Wiertniczą dostaniemy się prosto do serca Wilanowa. Na placu przy zajezdni autobusowej po prawej stronie znajduje sie stary wilanowski cmentarz o kształcie krzyża greckiego, założony w 1816 r. przez Aleksandrę Potocką, żonę S. Kostki-Potockiego. Leżą tu m.in. powstańcy z 1863 r., Janusz Radziwiłł, Stanisław i Ignacy Potoccy w Kaplicy Potockich, powstańcy warszawscy z 1944 r., aktor Roman Wilhelmi czy ostatnio - J. Szmajdziński.

Po lewej stronie mijamy najpierw zabytkowy budynek poczty, lecz zanim zagłębimy sie w alejki parkowe i okolice pałacowe warto minąć skrzyżowanie i udać się ku nowoczesnym zabudowaniom nowego osiedla, w centrum którego góruje Świątynia Opatrzności Bożej z ciałami m.in. ks. Jana Twardowskiego, R. Kaczorowskiego, K. Skubiszewskiego i duchownych, poległych pod Smoleńskiem oraz relikwiami bł. J. Popiełuszki. Przy skręcie do świątyni mijamy pomnik króla Sobieskiego z żoną Marysieńką i wiernymi psami (Pola Wilanowskie).

Wracamy jednak do rezydencji królewskiej. Teren parku i ogrodu to miejsce tylko dla pieszych, o zwiedzaniu na rowerze czy rolkach nie może być mowy. Spacer albo marsz nordic walking zaczynamy od kolegiaty św. Anny z 1792 r., ufundowanej przez A. Czartoryskiego, za którym znajdują się piękne dzwony. Dalej po prawej stronie mijamy misternie rzeźbione symboliczne mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich z 1834 r. Przez pałacową bramę docieramy do siedziby króla Jana III Sobieskiego, po prawej stronie mijając Muzeum Plakatu. Od wejścia do parku (płatne) pokonujemy trasę przez ogród palmowy, chiński domek, wskaźnik powodzi, które kilkukrotnie zalewały park pałacowy z przyległościami, rzeźby wzorowane na rzymskich. Pałac, zbudowany w 1677 r., warto obejść z każdej strony, poznając zegary słoneczne i płaskorzeźby na elewacjach, ale również ciekawe obiekty, ukryte nad stawami pełnymi kaczeńców i alejami drzew czy wzdłuż rzeki, po której turyści chętnie pływają w łodziach czy gondolach. Przy odrobinie szczęścia w weekendy można trafić na letni koncert w Ogrodzie Różanym czy Międzynarodową Akademię Muzyki Dawnej. Spacer kończymy mijając Muzeum Plakatu i dochodząc do budynku Kuźni i dalej - cmentarza wilanowskiego po przeciwnej stronie.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Łazienkowskim szlakiem króla Stasia Początek trasy: Bytom Odrzański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,93 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 838 m

Suma zejść: 844 m Spacerowiczom trasę poleca Mar.now Dopiero od 2009 r. Łazienki Królewskie zostały udostępnione jako teren rekreacyjny, ale tylko dla miłośników biegania. Rolkarzom i spacerującym z psami oraz oczywiście rowerzystom wstęp jest tu wciąż wzbroniony. Spacer, marsz czy jogging w Łazienkach warto zacząć od strony Ogrodu Botanicznego i placu Na Rozdrożu. Podążając Alejami Ujazdowskimi w kierunku ul. Gagarina skręcamy w pierwszą bramę wejściową do parku, zaraz za ogrodem botanicznym i udajemy się w prawo równolegle do ulicy. Po lewej mijamy pomnik siedzącego Henryka Sienkiewicza, a 50 m dalej widać już pomnik Chopina w otoczeniu róż, nad najmniejszym stawem parkowym, gdzie dop jesieni odbywają się w niedzielne wieczory koncerty chopinowskie. Obchodząc ogród różany w kierunku Belwederu znajdujemy schodki prowadzącego w dół do alejek parkowych i skręcamy po zejściu w prawo, kierując się na staw u podnóża Belwederu, a dalej - ku górze - do Świątyni Diany nad Stawem Belwederskim, przy której leża dwa wykute lwy. Obchodząc wokół staw docieramy w głąb parku, kierując się w prawo ku Nowej Pomarańczarni.

Docieramy dalej do Stawu Południowego Górnego, gdzie - próbując przejść na jego drugą stronę - docieramy do miejsca połączenia obu stawów przy rzeźbie Neptuna i pobliskiej kaskadzie. Choć z daleka widać już z mostu Pałac na Wodzie, rezydencję króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zostajemy jeszcze w zachodniej części parku i mijając plac zabaw i dawną ujeżdżalnię docieramy do folwarku. Wracamy w stronę Stawu Południowego Dolnego ku amfiteatrowi z 1790 r., wzorowanemu na starożytnych ruinach i przechodząc między widownią a sceną, gdzie zazwyczaj krzykliwie rozpychają się pawie, zmierzamy ku rzeźbie Satyrów. Dalej, obok pomnika J. Bema, dochodzimy do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, kolejno mijamy dom Narutowicza, nową stajnię i dawne wozownie. Za pomnikiem P. Wysockiego dochodzimy do Pałacu Myślewickiego, Muzeum J. Paderewskiego i Starej Kordegardy. Kierując się ku Agrykoli i wyjściu z parku dochodzimy do rzeźby - kartusza z herbem rodowym Stanisława Augusta.

Wychodząc na ulicę - jedynie na 30 m - mijamy pomnik Jana III Sobieskiego na koniu i za stawem wchodzimy znów na teren parkowy, kierując się prosto ku klasycystycznemu Pałacowi na Wodzie - od tyłu. Dochodzimy do frontu pałacowego, skąd rozpościera się szeroki widok na staw pałacowy, znajduje się tu także zegar słoneczny oraz rzeźby na tarasie pałacowym.

Udajemy się do wyjścia ku Al. Ujazdowskim - przechodząc z pałacu koło Nowej Kordegardy (gdzie mieści się obecnie modna kawiarnia) i dalej - Białego Domu, w którym 200 lat temu mieszkał, przebywający na wygnaniu, późniejszy król Francji Ludwik XVIII. Podchodząc pod górę ku ulicy mijamy po prawej stronie Starą Kordegardę, gdzie często mieszczą się wystawy kwiatowe, po lewej zaś - pokaźny Wodozbiór. Docieramy do bramy, którą wchodziliśmy do Łazienek Królewskich i wracamy na pl. Na Rozdrożu, skąd wszystkimi autobusami dojedziemy w kierunku Nowego Świata i centrum Warszawy.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wrocław Początek trasy: Małomice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,9 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 10 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 57 m Spacerowiczom trasę poleca Maciejkicior87 Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Włóczykije Pojezierza Lipiany "Stanica Nemroda" Początek trasy: Gorzów Wielkopolski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,61 km

Czas trwania spaceru: 3 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Marsch poleca tę trasę Trasa zaczyna się, jako niepełna pętla dookoła Starego Miasta, mijamy dwie bramy, dwa jeziora, między którymi położone są Lipiany. Po wyjściu z miasta ulicami Mostową i Bema podążamy na północny wschód polami aż do Wojciechowa (Józefina), za tym osiedleniem poruszamy się wśród lasów i dochodzimy do parkingu leśnego i polany piknikowej. Tam skręcamy w lewo, a możemy najpierw skorzystać z chwili odpoczynku. Trasa dociera do stanicy Koła Łowieckiego "Nemrod". Po krótkim czy dłuższym odpoczynku wracamy prawie tą samą drogą. Jest bowiem wyjątek, przy polanie piknikowej idziemy nadal prosto, Dopiero następną wyraźną gruntową drogą leśną skręcamy w prawo (na północ).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Gorzowie Wielkopolskim

🌳 Trasa spacerowa: Ultramaraton Leśna Doba Początek trasy: Wschowa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,91 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 124 m Trasy.gps poleca tę trasę na spacer

Ultramaraton Leśna Doba to 24-godzinne zawody, których pierwsza edycja odbędzie się w dniach 14-15 października 2017 roku. Trasa prowadzi po pętli o długości ok. 13 km, z czego 11 km to tereny leśno-polne (utwardzone ścieżki oraz dukty) i 2 km prowadzące wzdłuż drogi asfaltowej. Zwycięzcą ultramaratonu zostaje ta osoba, która w ciągu 24 godzin przebiegnie najwięcej kilometrów (liczy się czas dotarcia do ostatniego punktu kontrolnego). Organizatorzy zapraszają zarówno biegaczy, jak i entuzjastów chodzenia z kijami, których liczna grupa jest już zapisana i będzie rywalizować w oddzielnej klasyfikacji. W Leśnej Dobie mogą wziąć udział osoby o różnym stopniu wytrenowania - zawody rozgrywane są w wymyślonej przez nich formule "ultra dla każdego", dzięki której w zawodach mogą także wziąć udział osoby debiutujące na dystansie ultra i pragnące sprawdzić granice swoich możliwości. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Wschowy

🌳 Trasa spacerowa: Leśnica - Złotniki - spacer Początek trasy: Nowe Miasteczko

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,56 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 888 m

Suma zejść: 893 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Wielogorski

Park Leśnicki - Park Złotnicki - Złotniki

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Warszawa Śródmieście - Powązki Początek trasy: Bytom Odrzański

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,95 km

Czas trwania spaceru: 8 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podejść: 299 m

Suma zejść: 301 m Hoffmanna poleca tę trasę

z Dworca Centralnego przez Ogród Saski pod Sąd Najwyższy, na Krakowskie Przedmieście, następnie na Powązki

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czy warto spacerować?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie.

Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Co zobaczyć w Lubuskiem? Podróż szlakiem krajowych winnic

Chociaż w woj. lubuskim z pewnością nie brak atrakcji turystycznych, największym skarbem regionu wciąż pozostaje Lubuski Szlak Wina i Miodu, skupiający winnice i pasieki, których produkty odznaczają się wyśmienitym smakiem. Przed rozpieszczeniem kubków smakowych tymi fantastycznymi wyrobami, warto jednak zwiedzić kilka wyjątkowych miejsc – jednym z nich jest Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, który może pochwalić się statusem Światowego Geoparku UNESCO. Na uwagę zasługują także liczne obiekty sakralne, m.in. Figura Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie, zabytkowe kościoły oraz klasztorny opactwa cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu. Wielbiciele historii będą za to zachwyceni tym, co do zaoferowania mają Międzyrzecki Rejon Umocniony, regionalne zamki i pałace i Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Sprawdź lubuskie winnice.