Ponad 6 tys. zakażeń koronawirusem w Polsce. W Lubuskiem 175 nowych przypadków

Hasło w internecie to podstawa bezpieczeństwa. Światowy Dzień Hasła 6.05.2021, jak skutecznie chronić swoje dane w necie - radzą eksperci

Jak wynika z zeszłorocznego badania firmy NordPass, która przeanalizowała ponad 275 mln upublicznionych przez wyciek danych logowania, najczęściej używane hasła na świecie to kombinacje typu „123456”, „hasło” (z ang. password), „111111” czy „000000”. To tak jakby sejf, w którym trzymasz cenną biżuterię, był chroniony kodem typu „1234” albo miał przyklejoną do niego karteczkę z hasłem.