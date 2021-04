Ponad 83 miliony złotych przeznaczono na drogi w województwie lubuskim. Będą budowy i remonty

- Nasze województwo otrzymało ponad 83 mln złotych, co w sumie daje od 2016 roku już 430 mln złotych, które trafiły do samorządów na realizację dróg i poprawę ich jakości - mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak. - To kolejna dobra informacja dla samorządów województwa lubuskiego, ale w konsekwencji też dla wszystkich Lubuszan - komentuje.

Katarzyna Kis tłumaczy

Samorządy niecierpliwie oczekiwały na to rozstrzygnięcie. Postaramy się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, jak najszybciej przekazać środki na rzecz samorządów. W związku z tym w najbliższym czasie wystąpimy do jednostek o przekazanie danych, które są potrzebne do podpisania umowy, a natychmiast po podpisaniu umowy, środki zostaną przekazane na konta jednostek samorządu terytorialnego i będzie można przystępować do realizacji.

Zmiany w powiecie wschowskim

Jak tłumaczy starostwa wschowski, inwestycja obejmie przebudowę czterech kilometrów drogi powiatowej pomiędzy Sławą a Lipinkami. Zostanie wybudowany także ciąg pieszo-rowerowy. - To jest pierwszy etap tej inwestycji, chcemy go kontynuować w późniejszym okresie, powstaną wówczas kolejne odcinki. Zadanie nie jest łatwe, będzie tam wiele zjazdów, podjazdów i krzyżówek. Kosztorys jest na 16 milionów, to duża inwestycja jak na powiat wschowski. 70% to dofinansowanie z tego programu - mówi.