Poniedziałek był dniem pracy. Żużlowcy Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra jeździli w eliminacjach do Grand Prix i DMPJ

Zawodnicy Stali i Falubazu będą jechać dalej

6 czerwca odbyły się eliminacje do Speedway Grand Prix 2023.

W niemieckim Abensbergu zwyciężył Duńczyk Anders Thomsen z Moich Bermudów Stali Gorzów (13 pkt.), przed Niemcem Kaiem Huckenbeckiem (13 pkt.), Australijczykiem Maksem Fricke (12 pkt.) ze Stelmetu Falubazu Zielona Góra i Szwedem Kimem Nillsonem (11 pkt.).

Co ciekawe, dopiero szósty był triumfator ostatniej rundy tegorocznego Grand Prix, to jest Patryk Dudek (10 pkt.).

Za kolei w węgierskim Debreczynie inny zawodnik Stali Szymon Woźniak był drugi (13 pkt.). Wygrał Australijczyk Jack Holder (15 pkt.), a za plecami Woźniaka był Łotysz Andrzej Lebiediew (12 pkt.) i Australijczyk Rohan Tungate (11 pkt.) z zielonogórskiego Falubazu.

Następną ciekawostką jest to, że dopiero szósty był kolejny z Polaków Bartosz Smektała (9 pkt.).

To te ww. czwórki 20 sierpnia w szkockim Glasgow będą rywalizować w Grand Prix Challenge o starty w Grand Prix w nowym sezonie.