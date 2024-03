Poniemiecki basen w środku lasu pod Żarami. W soboty i niedziele przychodziły tutaj tłumy

Basen w Złotniku dziś to już historia. Kiedyś przyciągał tłumy mieszkańców z całej gminy. Do dziś mieszkańcy z sentymentem wspominają te czasy. Basen istniał jeszcze przed wojną, była przy nim trampolina, plaża. Dzieci uczyły się tutaj pływać. - W soboty, niedziele było tutaj pełno ludzi - wspominją Małgorzata i Leszek Tymińscy. - Kiedyś mówiło się, że najlepszy sport to w wodzie, więc przyjeżdżaliśmy tutaj z synem. A chodziło się od dziecka.

Każda wolna chwila na basenie

- Ja od rana do wieczora mogłem tam siedzieć - wspomina pan Leszek. - Aż ojciec musiał po mnie przychodzić, bo miałem krowy paść, to się zaraz baty dostało za to. Jak tylko była wolna chwila to zaraz szło się kąpać, gdzie rowerem, biegło się, pół godziny i było się na miejscu. Ile bym dał, żeby ten czas wrócił. Jak miałem osiem lat może to nauczyłem się pływać tutaj właśnie. Brat mnie wrzucił do wody, ale długo coś nie wypływałem, to skoczył i mnie ratowali.

- Do nas przyjeżdzała rodzina z Wrocławia, dzieci, które dużo chorowały na gardło, jak u nas pobyli, pochodzili się kąpać, to zaraz wszystkie choroby im mijały - dodaje pani Małgorzata.