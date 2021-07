Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/16]

Porównaliśmy ceny na plażach na Głębokim i w Pszczewie. Wiele się nie różnią, jednak…

Ceny zarówno na plaży w Głębokim, jak i w Pszczewie, według opinii osób, które były tam przed rokiem, ale i zawitały do tych ośrodków w ten sezon, nie wzrosły. Co jednak nie oznacza, że należą do niskich.



Jeżeli chodzi o plażę miejską na Głębokim, to może to wynikać m.in. z faktu, że w porównaniu z ubiegłym rokiem, choć był to szczyt pandemii, to obecnie turystów przybyło tutaj w lipcu znacznie mniej, niż na początku lipca 2020 r. Jeszcze inna sprawa to standard lokali. Standard punktów gastronomicznych na plaży pszczewskiej jest znacznie wyższy niż w większości (nie we wszystkich) lokalach na Głębokim.



Tak więc słysząc o wręcz horrendalnych w tym sezonie cenach w lokalach gastronomicznych nad Bałtykiem, to warto się zastanowić czy jednak najbliższego upalnego ponoć weekendu nie spędzić na Ziemi Międzyrzeckiej. Nie będzie tanio, ale na pewno taniej i spokojniej niż nad morzem, woda czysta, takich tłumów nie ma, a jak ktoś zechce to znajdzie tutaj miejsca bardzo ustronne. Jedno jest pewne, jadąc do Głębokiego, jak i do Pszczewa na pewno nie utkniemy w korkach.



Wideo: Głębokie - katastrofa ekologiczna. Dzieci bawią się tam, gdzie było jezioro!