Porozumienie w sprawie Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT. Czy coś się zmieni w transgranicznej sztuce?

Porozumienie w sprawie Festiwalu Labirynt

Porozumienie zostało podpisane 24.06.2021 r w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury.

- To kolejny krok w naszej już długoletniej współpracy nad festiwalem. To właśnie od tego roku do już istniejącej współpracy dołączył nowy partner jakim jest Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder), Kleist Forum - przekazuje Anna Panek-Kusz ze Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.

- To bardzo nowatorskie rozwiązanie gdzie mamy w tym momencie trzech partnerów. Dwóch instytucjonalnych reprezentujących Słubice i Frankfur n/O oraz polsko-niemiecką organizację pozarządową mówi Przemysław Karg Dyrektor SMOK i dodaje, że w zeszłym roku rozpoczęliśmy rozmowy, aby rozszerzyć współpracę o kolejnego instytucjonalnego partnera z Niemiec w celu stworzenia szerszej kooperacji partnerskiej jak również doprowadzenie do tego, że festiwal na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń artystycznych w dwumieście.