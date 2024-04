Pościg na A2 zakończył się wypadkiem! Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, droga jest zablokowana (sn)

Poważny wypadek na A2 - na miejscu lądował śmigłowiec LPR. archiwum

Do poważnego wypadku na lubuskim odcinku trasy A2 doszło we wtorkowe popołudnie. Jak informuje portal newslubuski.pl do wypadku doszło wskutek pościgu prowadzonego przez straż graniczną.