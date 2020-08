Pościg za kierowcą bmw. Uciekając przed policjantami zdemolował przystanek i kilka samochodów

Do zdarzenia doszło we wtorek (18 sierpnia). Policjanci na ul. Sobieskiego w Żaganiu próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki BMW. Mężczyzna jednak, pomimo wydawanych poleceń, nie zatrzymał się. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg.

Kierowca bmw wjechał w wiatę przystankową

- Kierujący bmw swoją jazdą stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego oraz popełniał szereg wykroczeń. Po przejechaniu kilku kilometrów uderzył w samochód nauki jazdy, jednak to nie skłoniło go do przerwania ucieczki - informuje rzeczniczka Komendy Powiatowej policji w Żaganiu, podkom. Aleksandra Jaszczuk.

Kierowca bmw za nic miał sobie los innych osób. W pewnym momencie, znajdując się na ul. Lubuskiej wjechał w wiatę przystankową, przy której znajdował się przypadkowy mężczyzna. Na szczęście jemu nic się nie stało.

Uciekinier zatrzymał się dopiero, gdy uderzył w kilka zaparkowanych samochodów.