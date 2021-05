Pospaceruj z przewodnikiem po Gorzowie. Rusza cykl bezpłatnych wycieczek tematycznych

Dni wolne od pracy w 2021 roku. Kiedy wziąć urlop? Jak wyglądają tzw. długie weekendy? Lista dni ustawowo wolnych od pracy

DNI WOLNE OD PRACY 2021. Nowy rok przyniesie nam 252 dni pracujące i aż 113 dni ustawowo wolne od pracy. Ale to nie koniec! W 2021 roku odnotujemy - podobnie jak w 2020 roku - 13 świąt wolnych od obowiązków służbowych. Co ciekawe, aż 7 przypada w weekend. Warto już teraz przyjrzeć się harmonogramowi świąt, aby móc zaplanować sobie urlop w 2021 roku. Jakie święta są ustawowo wolne od pracy? Co, jeśli któreś z nich wypada w sobotę bądź niedzielę? Kiedy warto wziąć wolne, aby przedłużyć sobie weekend? Sprawdź!