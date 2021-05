Poszukiwani alimenciarze z województwa lubuskiego. Oni nie płacą na własne dzieci. Szuka ich policja! [Część pierwsza]

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Poszukiwani alimenciarze z województwa lubuskiego. Oni nie płacą na własne dzieci

Policja na swojej stronie: poszukiwani.policja.pl publikuje zdjęcia i rysopisy poszukiwanych osób. Wśród przestępców znaleźli się również mężczyźni, którzy nie płacą na własne dzieci - alimenciarze. Przedstawiamy osoby, które poszukiwane są z mocy artykułu 209 kk. to jest: "Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej, lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych".



W policyjnej bazie znalazły się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Oni nie płacą na własne dzieci. Zobacz zdjęcia i rysopisy poszukiwanych alimenciarzy w Lubuskiem >>>



