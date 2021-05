Potężny pożar auta na trasie S3 pod Deszcznem. Auto paliło się prawie godzinę

13 maja 2021 18:27 13.05.2021 18:27

Poleć znajomemu ten artykuł Adres email: Niepoprawny adres email Wyślij



0 Komentarze

Do pożaru doszło dziś w czwartek (13 maja). Strażacy otrzymali zgłoszenie o palącym się samochodzie na S-3. Dokładnie na 102 km czyli prawie pod Deszcznem. Natychmiast do zdarzenia wyjechały dwa zastępy, które po kilkunastu minutach były na miejscu. Okazało się, że pali się samochód osobowy. Niestety, gdy strażacy rozpoczynali swe działania, auto było już w znacznym stopniu wypalone. Działania strażaków polegały na podaniu prądu piany i dogaszenia ognia. Na szczęście z relacji świadków wynikało, pojazdem jechał tylko kierowca, któremu nic się nie stało. – Akcja trwała godzinę, bo auto jak się zapali, to jest jak świeczka – podsumowuje Michał Kowalewski z OSP w Skwierzynie. – Szans na uratowanie raczej nie ma. Dobrze, jak się nikomu nic nie stanie. A tak było i tym razem.