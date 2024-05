Potężny pożar koło Gorzowa. W akcji kilkadziesiąt zastępów strażaków, samoloty i drony

Wielki pożar około Gorzowa

W piątek, 17 maja na terenach leśnych i nieużytkach między Gorzowem a Santockiem doszło do rozległego pożaru. Strażacy zgłoszenie odebrali przed południem. Słup dymu było widać z daleka. Ogień szybko się rozprzestrzeniał, dlatego do akcji kierowano kolejne zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej. Łącznie w gaszeniu pożaru wzięło udział około 30 zastępów (w tym cysterna z wodą z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Gorzowie Wlkp.). Nad głowami gorzowian co chwila latały samoloty gaśnicze. Łącznie w akcji brało udział sześć takich maszyn. Strażacy korzystali też z dronów, które pomagały zlokalizować miejsca pożaru.