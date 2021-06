Potrzebujesz pomocy medycznej w weekend czy w święto? Teraz poradę uzyskasz bez problemu przez telefon. NFZ rusza z bezpłatną infolinią

Jak to działa w praktyce? Mieszkańcy mogą zadzwonić na bezpłatny numer infolinii:

- Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku , w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ - informuje NFZ. - Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

A co, jeśli okaże się, że rozmowa przez telefon jednak nie wystarczy? Wtedy personel medyczny może zalecić:

- Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta - informuje NFZ. - Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.