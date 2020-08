Poważny wypadek na starej trójce w kierunku Skwierzyny. Corsa uderzyła w barierki. W samochodzie jechała kobieta z dwójką dzieci

To cud, że nikomu nic się nie stało

- O wielkim szczęściu może mówić mieszkanka Trzebiszewa, która wybrała się z dwójką dzieci w podróż samochodem opel corsa, do Skwierzyny. Z niewiadomych przyczyn, kierująca zjechała na lewą stronę jezdni i uderzyła w barierki. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 9.35 i natychmiast do zdarzenia wyjechał jeden nasz zastęp, a także zastępy z Trzebiszewa oraz z JRG Międzyrzecz - informuje OSP Skwierzyna.

Kiedy na miejscu zdarzenia pojawili się ochotnicy, dzieci już nie było. Ich matka przekazała, że nic im się nie stało i zostały zabrane do domu. Strażacy polecili kobiecie, by dzieci natychmiast przewieźć do szpitala na obserwację. - Po takim uderzeniu pojazdu, nigdy nie wiadomo, co mogło stać się dzieciom - piszą strażacy z OSP Skwierzyna.