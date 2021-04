Powiat nowosolski: Pijany 28-latek próbował potrącić policjanta. Został zatrzymany po pościgu

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Pijany 28-latek próbował potrącić policjanta. Został zatrzymany po pościgu

Na szutrowej drodze pod Nową Solą rozegrały się sceny jak z filmu akcji. Młody mężczyzna próbował potrącić policjanta. Mimo tego policjantom udało się wybić szybę w jego aucie i go obezwładnić.



W poniedziałkowy wieczór, 26 kwietnia, dyżurny nowosolskiej policji otrzymał zgłoszenie od mieszkańca jednej z miejscowości w powiecie nowosolskim, o tym, że ktoś wtargnął do jego do domu. Policjanci szybko pojechali pod wskazany adres. Dojeżdżając na miejsce, zobaczyli, jak mężczyzna wybiega z posesji i wsiada do samochodu. Próbowali zatrzymać go do kontroli drogowej, ale pojazd gwałtownie odjechał w kierunku lasu.



Policjanci prowadzili pościg drogą szutrową. Gdy droga zrobiła się mocno wyboista, jeden z funkcjonariuszy wyskoczył w radiowozu i próbował otworzyć drzwi uciekającego pojazdu. Mężczyzna przyspieszał i nadal uciekał, próbując potrącić policjanta.



Policjant na szczęście spodziewał się takiego ruchu ze strony uciekiniera i odskoczył w bok. Pomimo uderzenia w bark, jakie otrzymał, udało mu się pałką rozbić szybę i otworzyć drzwi seata. Z pomocą drugiego policjanta udało się obezwładnić mężczyznę.



Okazało się, że mężczyzna miał ponad dwa promile alkoholu w swoim organizmie. Nie posiadła także uprawnień do kierowania pojazdem.



Mężczyzna usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjanta, kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do policyjnej kontroli. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.



