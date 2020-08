Powrót do szkół. Jak przygotowuje się Krosno? Burmistrz Marek Cebula: Robimy wszystko, aby dzieci i kadra byli bezpieczni. Ale mam obawy.

Już za kilka dni dzieci wrócą do szkół. 1 września szkoły ponownie zostaną otwarte, choć w dobie pandemii koronawirusa ten rok szkolny będzie się różnił od poprzednich. Jak wyglądają przygotowania w Krośnie Odrzańskim? O powrocie do szkół rozmawiamy z burmistrzem Markiem Cebulą.

1 września i powrót do szkół coraz bliżej. Jak podkreśla burmistrz Marek Cebula placówki w Krośnie Odrzańskim są przygotowane na przyjęcie uczniów w wyjątkowych warunkach, z powodu pandemii koronawirusa. - Wcześniej udało nam się przygotować do powrotu dzieci z klas 1-3 - zaznacza burmistrz. - Teraz skala jest znacznie większa, ale dołożymy wszelkich starań, żeby były bezpieczne dzieci, rodzice oraz kadra nauczycielska. M. Cebula największy nacisk położył właśnie na nauczycieli, ponieważ tych zwyczajnie brakuje. - To trudny zawód, który obecnie nie przyciąga młodych ludzi - podkreśla. - Na przestrzeni lat zawód pedagoga nie został doceniony i teraz mamy tego efekty. A to będzie definiować naszą przyszłość. Jeśli dzisiejsza młodzież będzie źle wykształcona, słabo przygotowana społecznie, to wszyscy poniesiemy konsekwencje, ponieważ te osoby będą kiedyś decydować o naszym państwie...

- Wracając do szkół. Zależy nam na tym, aby nasi nauczyciele nie bali się przyjść do pracy w obecnie panującej sytuacji - podkreśla M. Cebula. - Czy jesteśmy przygotowani? Wydaje mi się, że tak. Dyskutowaliśmy już z dyrektorami o tym, jak będzie wyglądało nauczanie w czasie pandemii. To będzie rok szkolny inny niż wszystkie.

Dzieci nie powinny wracać do szkół 1 września? Burmistrz Cebula nie jest pewny czy wszystkie dzieci powinny wracać do szkoły 1 września. - Zostawiono nam za mało swobody pod względem decyzji, biorąc pod uwagę jaką odpowiedzialność nakłada się na nas, zwłaszcza na dyrektorów szkoły - mówi M. Cebula. - Moim zdaniem o powrocie do szkół powinien decydować organ prowadzący lub dyrektor szkoły. Dlaczego? W Niemczech już się rozpoczęła nauka w niektórych landach. Po dwóch tygodniach roku szkolnego okazało się, że część dzieci jest zarażona. Uczniowie przywieźli to z wakacyjnych wyjazdów. Skoro w Polsce do 31 sierpnia trwają wakacje, to zachodzi ryzyko, że część dzieci będzie przebywać na wypoczynku do ostatnich dni tego miesiąca. Dlatego powrót wszystkich uczniów do szkoły 1 września nie wydaje się być dobrym rozwiązaniem.

Burmistrz uważa, że dzieci powinny rozpocząć naukę w połowie następnego miesiąca. Przynajmniej część z nich. - Można rozpocząć rok szkolny 1 września. Ale nie wszystkie klasy. Może przydałoby się tak zorganizować zajęcia, aby uczniów w szkole było mniej - stwierdza M. Cebula. - Nie mamy jednak takiej możliwości. Jestem przekonany, że wszystkie szkoły przygotowują się jak najlepiej, aby zachować reżim sanitarny. Ale obawiam się, że po pierwszych dziesięciu dniach usłyszymy o pierwszych zakażeniach w szkołach.

- Boję się - nie ukrywa M. Cebula. - Również z tego powodu, że koronawirus "powszednieje". Codzienne informacje o liczbach związanych z pandemią robią na ludziach coraz mniejsze wrażenie. Dlatego zachowanie reżimu sanitarnego jest coraz trudniejsze, bo w dużej mierze zależy ono właśnie od ludzi. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność. Dlatego w obawie o pracowników urzędu, szkół, a prywatnie rodzinę, będę stosował się do wszystkich przepisów bezpieczeństwa. Do czego zachęcam wszystkich krośnian.

