Powrót do szkoły. Czy placówki w Żarach i okolicy są gotowe na przyjęcie dzieci?

Podstawowy przekaz płynący z resortu? Częste mycie rąk. To nie jest nic nowego, nauczyciele zachęcają uczniów do tego już od dawna. Z efektem bywa różnie, bo decydującą rolę w tym względzie odgrywa dom i to w nim przede wszystkim ten nawyk powinien być kształcony.

Wszyscy mają dość i siedzenia w domu, i zdalnego nauczania , z którego nikt nie był zadowolony. Ono może być uzupełnieniem tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy, ale nie jedynym sposobem nauczania. Tym bardziej, że nie wszyscy uczniowie mieli dostęp do komputera, o czym za chwilę. Można zatem założyć, że efekty takiego nauczania były mizerne. Na dodatek siadła komunikacja społeczna, dzieci zamknęły się w sobie. Zwróciła na to uwagę Cecylia Brodzińska, dyrektorka szkoły w Wiechlicach (pow. żagański) , która niedawno wróciła z obozu, gdzie była opiekunem:

MEN zapowiada, szkoły będą starały się ograniczyć kontakt z osobami z zewnątrz. A jeśli już przyjdą do szkoły, będą musiały nosić maseczki i dezynfekować ręce.

Resort rekomenduje taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu i ograniczy gromadzenie się uczniów. Mogą to być np. różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Zajęcia powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu. Należy często wietrzyć pomieszczenia, co najmniej raz na godzinę. Na wuefie należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, a wykorzystany sprzęt - czyścić lub dezynfekować. W szkolnych stołówkach resort zaleca zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie, usunięcie ze stolików wazoników czy serwetek. Ministerstwo zachęca uczniów, by nie zabierali ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, a w placówce nie wymieniali się przyborami.

Wytycznych jest dużo, reakcje szkół różne. Co sądzą o nich dyrektorzy szkół z powiatów żarskiego i żagańskiego?

Na pewno w szkole trudno będzie zachować dystans. Mamy odpowiednią liczbę gabinetów, bo kiedyś uczyło się tu ok. 700 osób, teraz 400, więc jest przestrzeń. Ale korytarze są wąskie – stwierdza Arleta Śniatecka, dyrektorka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. Zauważa, że problemem nie będą też lekcje w tym samym pomieszczeniu. Tak od zawsze prowadzone są zajęcia praktyczne dla uczniów techników, którzy w pracowniach, np. gastronomicznej, spędzają po kilka godzin.

Uczniowie w jednym gabinecie

Niewykluczone, że szkoła wprowadzi różne godziny lekcji. Oczywiście przy drzwiach wejściowych będą osoby z obsługi. – Zawsze pilnujemy wejścia, nie ma więc możliwości, by obcy chodził po szkole. Teraz czujność będzie wzmożona. Mamy już pewne doświadczenie, wszak w czasie pandemii przeprowadzaliśmy egzaminy zawodowe i matury. Wtedy mierzyliśmy temperaturę, no ale uczniów było mniej – przypomina dyr. Śniatecka. Dodaje, że szkoła zaopatrzona jest w środki dezynfekcji, rękawiczki i maseczki.

Szkoła Podstawowa w Wiechlicach (ponad 400 dzieci, w tym 59 w oddziałach przedszkolnych) zamierza wprowadzić różne wejścia dla różnych grup - dla przedszkolaków oraz trzy inne dla klas I-III, IV-VI, VII-VIII. Tu na pewno nie będzie przechodzenia z klasy do klasy, a na wuefie dzieci poćwiczą po dwie godziny. Takie zblokowanie zajęć ułatwi dezynfekcję. Na przerwy uczniowie wychodzić będą zmianowo, na tę śniadaniową zostaną w klasach, jak dzieje się od lat. Do tej pory obiady oddzielnie jadło przedszkole, później pozostali, teraz i oni zostaną rozdzieleni.

- Przy wejściu mamy listy, na które wpisuje się każda osoba wchodząca do szkoły. Mierzy temperaturę, dezynfekuje ręce. Staram się kontrolować, kto jest w szkole, by w razie czego było wiadomo, do kogo trzeba dotrzeć. Codziennie weryfikowane są listy pracowników – wymienia działania dyr. Cecylia Brodzińska. Przyznaje, że rozmawiała już z władzami w gminie Szprotawa o zatrudnieniu dodatkowego pracownika obsługi: - Jest potrzebny do dodatkowej dezynfekcji, sprzątania, dopilnowywania dzieci.

Już w czerwcu działania związane z pandemią podjęto w Zespole Szkół w Grabiku koło Żar. A to dlatego, że w lipcu otwarto przedszkole. - Mamy urządzenie do bezdotykowej dezynfekcji rąk, są przyłbice, fartuchy, staramy się o dodatkowe płyny do dezynfekcji i maseczki. Postaramy się tak ułożyć plan, by dzieci przebywały z jednym nauczycielem, by nie przechodziły z klasy do klasy. Przy ładnej pogodzie przerwy będziemy spędzać na dworze – deklaruje dyr. Danuta Semków.

W środki dezynfekcji, także te zawierające glicerynę dla delikatnej skóry dzieci, jest zabezpieczona Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach. - Mamy pomysły na taką organizację pracy w szkole, by była bezpieczna dla uczniów i nauczycieli – zapewnia wicedyrektor Edyta Talarowska.

Zdalne nauczanie z kiepskim Internetem

Szkoły przygotowują się do powrotu dzieci, ale z niepokojem obserwują ciągły wzrost liczby zakażeń. 21 sierpnia zanotowano rekordowe 903 przypadki. Dlatego nauczyciele sugerowali przesunięcie powrotu uczniów do placówek o dwa tygodnie, w czasie których okazałoby się, czy po wakacyjnych wojażach nie rozwiną się jakieś choroby. Jednak ministerstwo pozostało głuche na tę propozycję.

Dyrektorzy liczą się więc z tym, że w którymś momencie trzeba będzie szkołę zamknąć. Tak było w Izraelu – szkoły otwarto w maju, po czym zamknięto w lipcu, bo liczba zakażeń gwałtownie wzrosła. Rok szkolny zaczął się już w Niemczech. I niemal od razu w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w jednej szkole wirusa wykryto u ucznia, w drugiej u nauczycielki. Wszystkich wysłano na kwarantannę, a ledwo otwarte placówki zamknięto. Ale w Danii nie zanotowano negatywnych skutków ponownego otwarcia placówek.

Szkoły muszą być gotowe na zdalne nauczanie. A jak z nim było?

- Niełatwo, ale dość szybko się zorganizowaliśmy. Kieruję ukłony do informatyka, który, mówiąc kolokwialnie, pomógł nam się ogarnąć. Zrobiliśmy szkolenia dla nauczycieli, a oni dla rodziców, no i bardzo dobrze sprawdził się nam Classroom – zauważa dyr. Brodzińska (Google Classroom usprawnia proces udostępniania plików między nauczycielami i uczniami). Tyle tylko, że był kłopot z komputerami dla dzieci, bo wiele rodzin ich nie miało. Szkoła dostała pieniądze rządowe na trzy (sic!), więc wypożyczała swoje z gabinetów. - Starsze dzieci radziły same, mają duże umiejętności, młodsze miały problem, zwłaszcza tam, gdzie nie mogli pomóc rodzice – dopowiada dyr. Brodzińska. Szkopuł w tym, że choć były komputery, wiele domów znajdowało się poza zasięgiem Internetu.

O problemie z Internetem mówi też dyr. szkoły w Grabiku, a także dyr. żarskiej szkoły średniej. – Mieli go uczniowie mieszkający w małych miejscowościach, ale i nauczyciele. Sama prowadziłam zajęcia przez różne platformy, mnie również zrywał się Internet – wspomina dyr. ZSOiT Arleta Śniatecka. Niejako przy okazji zauważa, że uczniowie z terenu powiatu dojeżdżają do szkoły autobusami, co w czasach pandemii może budzić niepokój.

Co więc wyszło ze zdalnego nauczania? Dyr. Śniatecka stwierdza, że nauczyciele na pewno wrócą do partii materiału z tamtego okresu, bo wszyscy doskonale wiedzą, że uczniowie nie wykorzystali tamtego czasu tak, jak chciałaby szkoła. A nauczanie zdalne mogło się odbywać, bo w grudniu wprowadzono tu Librusa. Do tej pory szkoła nie miała e-dziennika, bo najpierw musiała wyposażyć pracownie, by spełniały wymogi OKE potrzebne do przeprowadzania egzaminów praktycznych.

- W sprzęt zaopatrzyły nas dwie żarskie firmy, SWISS KRONO i Valmet Automotive. Dzięki tej pomocy w każdym gabinecie znalazł się komputer. To świetny sprzęt, który może służyć nauczycielom także do pracy zdalnej, bo nie każdy miał w domu sprzęt wyposażony w kamerkę – zaznacza A. Śniatecka.

Remonty już w czasie lockdownu

Dyrektorka żarskiego zespołu szkół zauważa, że jeśli trzeba będzie przejść w tryb zdalnego nauczania, pójdzie to sprawniej niż wiosną, kiedy lockdown zaskoczył wszystkich. Pedagodzy wiedzą już, jak przekazać wiedzę, a i materiałów w sieci jest mnóstwo (tu problem mają nauczyciele zawodu, bo jak przez Internet ugotować, czy wykonać fryzurę?). Muszą tylko w pierwszej kolejności ustalić z uczniami formę kontaktu i czas komunikacji, bo ci odsyłali prace kiedy chcieli.

A propos komunikacji… Ponieważ w budynku żarskiego ZSOiT z powodu grubych murów źle pracowało Wi-Fi, postanowiono w szkole rozprowadzić kable. Prace zaczęto już w czasie lockdownu, a Ogólnopolska Sieć Edukacja obiecała szybkie łącze już od 4 września. Jeszcze wiosną zaczęto też zaplanowany wcześniej remont kanalizacji.

Od początku nauki zdalnej prace zaczęły się również w podstawówce w Wiechlicach. Dyr. Brodzińska: - Wyremontowaliśmy kilka klas lekcyjnych, dzięki firmie Bavaria Wiechlice zamontowaliśmy barierki na schodach. Poprawiliśmy elewację. Remontujemy podłogi, kolejny raz otrzymaliśmy panele od SWISS KRONO. Z firmą współpracujemy od wielu lat, od co najmniej 2000 roku obdarowuje nas panelami i płytami. W efekcie z tych materiałów powstały meble, gabloty, odnowiliśmy ławki i to nie tylko w szkole w Wiechlicach, ale i w placówkach, które wcześniej były filiami. Dzięki SWISS KRONO nasze szkoły wyglądają piękniej. Firma angażuje się w wiele akcji. By usprawnić działanie monitoringu, montujemy lampy zewnętrzne, w czym pomogła żarska firma Elektryk 24H. Z pomocą rady rodziców w klasach byłego gimnazjum zakładamy rolety. Sporo nowego wyposażenia np. biurka, szafy, stoliki, krzesła dostaliśmy od fundacji PKO w Szprotawie.

Panele podarowane przez SWISS KRONO leżą na podłogach ZSOiT w Żarach. – Firma przekazała nam także używane meble, wcześniej dzieliła się sprzętem elektronicznym. Zakład mocno nas wspiera od wielu lat, zawsze możemy na niego liczyć – podkreśla pani dyrektor.

Czas nauki zdalnej na wymianę podłóg wykorzystała również SP nr 1 w Żarach. – Panele dostaliśmy od SWISS KRONO, od której to firmy otrzymujemy wiele darowizn, za co jesteśmy wdzięczni. Szkoła jest duża, mamy 650 uczniów i 60 nauczycieli, więc wiadomo, że niektóre rzeczy się zużywają. Dzięki darowiznom możemy utrzymać pewien standard – zauważa pani wicedyrektor.

Tylko w ostatnich pięciu latach szkoły, przedszkola, żłobki, fundacje, stowarzyszenia z naszego województwa otrzymywały ze SWISS KRONO 140-150 darowizn rocznie.