Powrót uczniów do szkół. Jakie nadzieje, obawy mają uczniowie, nauczyciele, rodzice w Zielonej Górze?

- Uważam, że to superdecyzja. Od dawna na nią czekaliśmy. Mimo wielu starań ze strony rodziców, nauka zdalna to nie to samo co lekcje w szkole. Niewielu rodziców ma talent pedagogiczny, by pomóc swoim pociechom – mówi pani Marta z Zielonej Góry. –

Czekaliśmy z niecierpliwością na tę decyzję

- Bardzo nas, dorosłych, ta nauka zdalne też zmęczyła. No, ale rozumiemy, że taka była konieczność. Bardzo się cieszę, jak mi moja córka i syn, że szkoły znów się otwierają - podkreśla pani Marta. - To dobrze także dla ich psychiki i zdrowia. Bo siedzenie cały dzień przed komputerem nikomu nie służy. I chociaż tej nauki pozostało niewiele, to dla mnie dużo ważniejsze jest to, że dzieci znów będą razem ze sobą. Będą uczyć się współpracy, wspólnie decydować i podporządkowywać się pewnym regułom. Bardzo im tego przez ten czas brakowało. Zresztą nie tylko im, my dorośli też tęsknimy za spotkaniami, imprezami w gronie przyjaciół, wspólnymi wyjazdami.

- Jestem bardzo zadowolony. Mój syn też. Przyznam szczerze, że nie dawaliśmy sobie z nim już rady. W szkole jest grzeczniejszy niż w domu – zauważa pan Tomasz z Zielonej Góry. – Nawet już nie o samą naukę chodzi, ale o to, że będzie słuchał pani. I nie będzie już tak chojraczył jak w domu.

- Jestem jak najbardziej za. Boje się tylko, żeby nauczyciele teraz za mocno nie przycisnęli uczniów z kartkówkami, sprawdzianami itd. – mówi pani Violetta z Nowej Soli. – Mam nadzieję, że pedagodzy będą jednak wiedzieli, jak zorganizować zajęcia przez te dni…

Powrót uczniów do szkół. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze Jacek Katos

Obawy rodziców o sprawdziany i zakażenia

Moim zdaniem - i zdaniem większości rodziców, z którymi rozmawiałam, powrót na ten ostatni miesiąc nie jest dobrym pomysłem. Uczniowie nie chcą wracać do szkół - przynajmniej taką wiedze mam od mojej córki – mówi pani Izabela z Zielonej Góry. - Ten miesiąc w niczym nie pomoże, jeśli chodzi o edukację, jedynie może pomóc -jeśli oczywiście klasa nie wyląduje na kwarantannie, co jest prawdopodobne - to w odbudowywaniu relacji, byciu ze sobą i na tym powinni się skupić nauczyciele, wyluzować i otworzyć się na ich problemy. I być w tym ciężkim czasie empatycznym i otwartym jeszcze bardziej niż na co dzień. Absolutnie nie atakować sprawdzianami. „odpytkami” , bo to będzie powodować dodatkowy, niepotrzebny stres.

- Wiem, że jestem straszną panikarą i tego koronawirusa bardzo się boję. Dlatego obawiam się powrotu dzieci do szkół. Żeby nie było więcej zakażeń i kolejnej fali, bo już ten spadek ostatnich dni bardzo mnie napawa optymizmem – podkreśla pani Emilia. – Jak dla mnie te miesiąc, no może troszkę więcej, nauki, nic już nie zmieni w edukacji.