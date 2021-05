Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Powstaje most w Milsku. Co się dzieje na placu budowy?

W Milsku powstaje most, który połączy gminy Zabór i Bojadła. Równolegle budowana jest droga prowadząca do nowej przeprawy. Sprawdziliśmy, jak przebiegają prace.



Na budowie praca wre. Widać już zarys nowej drogi, a nad samą rzeką rosną podpory pod most. Nowa przeprawa będzie nieco oddalona od miejsca, w którym można przeprawić się na drugi brzeg Odry promem. Droga prowadząca do mostu przetnie winnicę samorządową, omijając Zabór i Milsko.



Most będzie miał 6 przęseł i ok. 400 m długości. Będzie dłuższy mostu na drodze S3 o 10 metrów. Za projekt i wykonanie odpowiada spółka Mota-Engil Central Europe. Firma oprócz mostu wybuduje także drogę dojazdową. Koszt całej inwestycji to 74 mln zł, z czego 59 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.



Termin oddania do użytku mostu i drogi to lipiec 2022 r.



