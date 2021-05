Powstanie Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej - oglądaj transmisje mszy ze Skwierzyny

PLUS Z Kresów na kresy. Matka Boża Klewańska sławna cudami i wspomożeniem wiernych

Do Klewania ciągnęli goście nie tylko z Kresów. Jednak powodem była nie tylko renoma kurortu. Nie wszyscy bowiem przybysze byli letnikami, liczniejsi byli nawet pielgrzymi. Zmierzali do Niej, do Matki Bożej Klewańskiej. Ciągnęli, bo znana była przede wszystkim jako Matka Boska Wspomożenia Wiernych. W sobotę (22 maja) w Skwierzynie zostanie ustanowione Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej, patronki kresowych rodzin