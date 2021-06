Pożar w DPS w Tursku wybuchł najprawdopodobniej przez... papierosa. Dwie osoby z personelu trafiły do szpitala

- Występowało silne zadymienie. 16 osób zostało ewakuowanych z piętra. Budynek oddymiono i sprawdzono miernikami pod kątem obecności tlenku węgla. Dwie osoby z personelu, które jako pierwsze rozpoczęły działania gaśnicze i ewakuację, zostały zabrane do szpitala z objawami podtrucia produktami spalania - relacjonował nam wtedy bryg. inż. Krzysztof Konopko z PSP w Sulęcinie.

Przypomnijmy, że do pożaru doszło w niedzielę, 6 czerwca wieczorem. W jednym z pokoi w turskim Domu Pomocy Społecznej pojawił się ogień. Na miejscu zjawili się strażacy. Pożar został szybko zlokalizowany i ugaszony.

- Serdecznie dziękuję personelowi, za "zimną głowę" i znakomite działania. Słowa uznania i ogromnego podziękowania pod adresem wszystkich jednostek straży pożarnej (PSP i OSP) oraz medykom z naszego szpitala! Co najważniejsze, NIKT NIE UCIERPIAŁ! - czytamy na oficjalnym profilu na Facebooku Tomasza Jaskuły.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że do pożaru doszło przez zaprószenie ognia . Prawdopodobnie ktoś palił papierosa.

Dwie osoby w wyniku pożaru trafiły do szpitala.

- To dwie panie z personelu szpitala, które jako pierwsze rozpoczęły akcję ewakuacyjną. Przytomne, z widocznymi objawami podtrucia i okopcenia zostały zabrane do szpitala. Wchodziły tam, by gasić pożar i ratować ludzi - dodaje bryg. inż. Konopko.