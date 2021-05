Pożar w Rzeczycy. Starsze małżeństwo potrzebuje pomocy w odbudowie dachu. Ruszyła zbiórka pieniędzy

Pan Jan Ogiejko ma 84 lata. Jego małżonka, Janina zbliża się do 80 roku życia. W przyszłym roku będą obchodzić 60-lecie pożycia małżeńskiego. Mają nadzieję, że będą świętowali go bez takich stresów, jakich doświadczyli w tym roku. I przede wszystkim, że do tego czasu budynek zostanie wyremontowany.

Obudzili się rano i palił się dach

Pani Janina wstała wcześnie rano, ok. godz. 5.30. - Nic się nie działo. Poszłam sobie do kuchni, później włączyłam telewizor i naglę słyszę takie tąpnięcia - opowiada pani Janina. - Wyszłam na zewnątrz i zobaczyłam, że dachówki leżą na ziemi. Pomyślałam, że był taki silny wiatr. Podeszłam do furtki, rozejrzałam się, odwróciłam i zauważyłam, że cały dach stał w ogniu!

Pani Janina zaczęła krzyczeć. Pobiegła do domu obudzić męża. Dach palił się nad sypialnią wieloletniego małżeństwa. Na szczęście strop w tej części budynku był betonowy. W innym wypadku dach szybciej by się zawalił, m.in. w pomieszczeniach, w których przebywali właściciele.