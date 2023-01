Pracowita noc strażaków z OSP Skwierzyna. Kilka razy wyjeżdżali do pożarów, w tym trzy razy na tę samą ulicę! To robota podpalacza?

Fajerwerki nie wypaliły. Pomogli strażacy

Drugie zgłoszenie napłynęło o 17.23. Z meldunku wynikało, że na ul. Ceglana Góra na jednej z posesji, pali się trawa. Do tego zgłoszenia wyjechały dwa zastępy OSP Skwierzyna. Na miejscu okazało się, że od strzelanych fajerwerków, zapaliło się około pięciu arów trawy. Strażacy szybko uporali się z ogniem i powrócili do strażnicy, by czynić dalsze przygotowania do powitania Nowego Roku.