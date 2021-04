Pracuje jako sanitariusz, a po godzinach... pisze książki. Wyszła "Ćpunka" autorstwa młodego świebodzinianina

Książka rozpoczyna się i kończy opowieścią z perspektywy głównej bohaterki, tytułowej ćpunki. Młoda, wykształcona dziewczyna kończy studia. Zaraz potem jej życie w ciągu jednego dnia całkowicie się zmienia . W pozostałych rozdziałach to znajomi głównej bohaterki zabierają głos - Wydarzenia ukazane są z różnych perspektyw i widziane oczami różnych bohaterów, którzy są świadkami tego, co dzieje się z dziewczyną - mówi pisarz.

Kamil Grzelak nie nawiązuje wprost ani do konkretnych osób, ani do miejsc.

Cała fabuła jest wymyślona, choć wiadomo, że w każdej książce jest cząstka jej autora . Nie chciałem, aby padła tam nazwa jakiejś miejscowości. Cel był taki, aby czytelnik mógł się bardziej utożsamić z postaciami , chociaż są to postaci nihilistyczne. Myślę, że ten zabieg jest na tyle dobry, że każdy może coś sobie dopowiedzieć. Jest opis miejsc, osiedli blokowisk, ale tak naprawdę w Polsce, jeśli ktoś widział jedno osiedle, to tak jakby widział większość - opowiada Grzelak

Autor dodaje, że choć książka może być trudna w odbiorze, wyróżnia się na tle innych o tej tematyce. - Nie chciałem pisać książki dla wszystkich, bo to tak, jakbym pisał dla nikogo. Ludzie młodsi zobaczą w niej przede wszystkim przestrogę, a nieco starsi mogą zrozumieć drugie dno, czyli przewrotność życia. Jeden gorszy dzień może doprowadzić do zmiany o 180 stopni i to czasem wystarczy, aby spaść na dno. Jednak nigdy nie jest za późno, by stanąć na nogi - podsumowuje.