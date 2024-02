Prasówka 1.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane na 1.02.2024. Ile trzeba czekać na termin?”?

Prasówka 1.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do ortopedy. Dane na 1.02.2024. Ile trzeba czekać na termin? W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 1.02.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ortopedy potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Kolejki NFZ do endokrynologa w woj. lubuskim. Stan na 1.02.2024 Kolejki NFZ do endokrynologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 1.02.2024 na NFZ przyjmuje endokrynolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do endokrynologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Groźny wypadek koło podgorzowskiej Kłodawy! Skoda uderzyła w drzewo W środę po godzinie 20 na drodze powiatowej między podgorzowską Kłodawą a Wojcieszycami doszło do groźnego wypadku. Skoda wypadła z drogi i uderzył w drzewo.

Prasówka 1.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda najstarsza gorzowska szkoła po remoncie, którego… końca nie widać Wilgoć na ścianach czy na suficie, pęknięcia w panelach, niechlujnie pomalowane ściany. Tak wygląda remontowana już dwa i pół roku Szkoła Podstawowa nr 1. – To jest oburzające! – grzmią radni.

📢 Rzepiński gruz niezgody. Protest śmieciowy, jak mówią w mieście, to wstęp do kampanii wyborczej, tylko nie wiadomo jeszcze dla kogo? Składowisko na boisku sportowym i obok niego? Wszystko w środku wioski i w sercu Puszczy Rzepińskiej? Burmistrz twierdzi, że to już nieaktualne, a poza tym, wynika z gospodarności. Mieszkańcy Lubiechni Wielkiej nie wierzą i mają żal, bo nikt ich nawet nie zapytał o zdanie.

📢 Dopóki starczyło sił. Zastal Zielona Góra wysoko przegrał w Rumunii Nie udała się podróż do Rumunii koszykarzom Enei Stelmetu Zastalu. Zielonogórzanie w kolejnym spotkaniu Ligi Północnoeuropejskiej przegrali z CSO Voluntari 77:97. 📢 Gratka dla miłośników kolejnictwa! Filmowe wagony na dworcu PKP w Żaganiu! Na peronie pierwszym żagańskiego dworca PKP można oglądać nie tylko zabytkową lokomotywę OK1, ale również wagony lat 80-tych, wyprodukowane w zakładach Cegielskiego, które zagrały w filmie Jana Holoubka! W starych, wygodnych wagonach można było bez trudu znieść kilkunastogodzinną podróż. Dzisiaj stanowią gratkę dla miłośników kolejnictwa. 📢 Księżycowy krajobraz kopalni Babina w Łęknicy. Nie uwierzycie, jak kiedyś wyglądała dzisiejsza geościeżka Archiwum Państwowe w Zielonej Górze udostępnia kolejne fotograficzne skarby z kolekcji fotografii autorstwa Czesława Łuniewicza. Tym razem możemy obglądać prawdziwie księżycowy krajobraz czyli dawną kopalnię w Łękincy. Dziś to mekka dla turystów, którzy uwielbiają spacerować geościeżką Dawnej Kopalni Babina. Zobaczcie, jak kiedyś wygladało to miejsce.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Makabrycznie zamordował ojca. Uciętą głowę pokazał na YouTube Do upiornej zbrodni doszło w Stanach Zjednoczonych. W Pensylwanii syn miał zamordować ojca w drodze dekapitacji. Następnie uciętą głowę miał pokazać na filmie opublikowanym na YouTube. 📢 Alerty w sklepach 2024. Te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów [1.02.2024 r.] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) niedawno zakończył kolejne kontrole, a ich wyniki są już dostępne publicznie. Zapraszamy do zapoznania się z listą produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i użytkowego. Poniżej znajdziesz szczegóły oraz galerię zawierającą wycofane towary.

📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów [1.02.2024 r.] Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia. 📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko [1.02.2024 r.] W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

📢 W Gorzowie stanie nowy blok z tanimi mieszkaniami na wynajem. Tak będzie wyglądał! Coraz bliżej do powstania tanich mieszkań na wynajem w Gorzowie. Gotowa jest już dokumentacja projektowa oraz pozwolenie na budowę. Teraz podpisana została umowa z firmą, która zajmie się nadzorem inwestorskim. Będzie pomagała w ogłoszeniu przetargu na prace budowlane, a następnie je nadzorowała. Wiadomo również, jak będzie wyglądał nowy kompleks mieszkaniowy.

📢 Oto najbiedniejsze miasta w Lubuskiem. Ten ranking warto zobaczyć. A gdzie jest "na bogato"? Najbogatsze miasta w Lubuskiem też tu są! Najbogatsze miasto w Lubuskiem? Pierwsza myśl: Zielona Góra i Gorzów! A tu niespodzianka! Obie stolice regionu w tym rankingu są poza pierwszą trójką. A jak wypadło Twoje miasto? 📢 800 plus. Rusza nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2024 i 2025 roku. Gdzie złożyć wniosek? |TERMINY| Już jutro (1 lutego) rusza nabór wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy w 2024 i 2025 roku. Rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia powinni zadbać o terminowe wypełnienie i przesłanie wniosku, aby zagwarantować sobie ciągłość wypłat dodatku. Jak wypełnić wniosek i gdzie go wysłać? Co się stanie, jeśli przegapimy termin?

📢 Zmarła Antonina Grzegorzewska, była prezydent Zielonej Góry i dyrektor generalna urzędu wojewódzkiego Nie żyje Antonina Grzegorzewska, była prezydent Zielonej Góry (w latach 1983-1988) i dyrektor generalna Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze. Miała 83 lata. 📢 Oni dostaną wezwanie na kwalifikację wojskową 2024. Zobacz, kto musi się stawić W tym roku wezwanie do stawienia się na obowiązkową kwalifikację wojskową otrzyma ponad 200 tysięcy osób. Ruszy ona już wkrótce. Zobacz, kto może spodziewać się wezwania. 📢 Wynagrodzenie w policji w 2024 roku. Mamy tabelę wypłat policjantów po zmianie rządu Zarobki w policji są zróżnicowane w zależności od stopnia i wykonywanych czynności. Plusem pracy w policji jest między innymi nabycie praw emerytalnych po 25 latach pracy w służbach, ale także dodatki, jakie otrzymują mundurowi. Sprawdzamy dla Was, ile zarabiają policjanci w 2024 roku. Zobaczcie.

📢 Tragedia na Śnieżce. Jedną z ofiar młody Lubuszanin. Turyści wpadli w tzw. rynnę śmierci. Zginęli na miejscu To tragicznego wypadku w Karkonoszach doszło we wtorek, 30 stycznia. Ze wstępnych informacji, jakie do nas docierały mówiło się o trzech osobach, które spadły z północnych zboczy Śnieżki w Kocioł Łomniczki. Informacje te nie potwierdziły się. Ratownicy wydobyli ciała dwóch mężczyzn: Lubuszanina oraz mieszkańca Dolnego Śląska. 📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 31.01.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 31.01.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 31.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 31.01.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Tragedia na Śnieżce. Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku w rynnie śmierci. To mieszkaniec Dolnego Śląska i Lubuskiego Tragiczny wypadek w Karkonoszach. Dwie osoby spadły z północnych zboczy Śnieżki, w Kocioł Łomniczki. Początkowo służby informowały, że w zgłoszeniu była mowa o trzech osobach biorących udział w wypadku, ale te wiadomości nie potwierdziły się. Po godz. 16 poinformowano, że dwie osoby nie żyją, a poszukiwania ewentualnego trzeciego uczestnika wypadku nie przyniosły skutku. Akcję zakończono po przetransportowaniu ciał dwóch mężczyzn, którzy ponieśli śmierć na miejscu.

📢 To wyjątkowe, lubuskie minimuzeum ze swoimi tajemnicami. Niektóre można zobaczyć tylko z góry! Skwer Czołgisty w Żaganiu ma swoje tajemnice. Podobnie jak Sala Tradycji Czarnej Dywizji, która działa w Żaganiu już 13 rok (od 2011). Minimuzeum wojskowe można było zwiedzić w czwartek 25 stycznia 2024 w ramach spotkań z historią regionu. Kustosz dr Wiesław Chłopek zapowiada, że to ciekawe miejsce każdy może zwiedzić. Wystarczy zadzwonić i umówić się telefonicznie (Numer telefonu w tekście poniżej. Zobaczcie film i galerię zdjęć. Przesuwajcie je strzałkami.

📢 Po 9 tys. zł dla studentów, po 3,6 tys. zł dla uczniów. Wręczono stypendia marszałka dla młodych Lubuszan W Muzeum Ziemi Lubuskiej wręczone zostały w we wtorek, 30 stycznia br., stypendia naukowe, twórcze i artystyczne dla uczniów lubuskich szkół oraz motywujące dla studentów. Dzięki realizowanemu przez samorząd lubuski programowi młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje. 📢 Marsz Pamięci w Zielonej Górze, czyli pamiętamy o Marszu Śmierci więźniarek, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Zielonogórzanie chcą uczcić pamięć więźniarek, głównie Żydówek, niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego FAL Grünberg I. Obóz znajdował się na terenie Deutsche Wollenwaren Manufaktur (powojenna Polska Wełna) przy dzisiejszej ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Był filią obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Marsz Pamięci odbędzie się w sobotę, 3 lutego br. Początek godzina 12.00 w miejscu dawnej synagogi (przy obelisku przy filharmonii).

📢 Telebimy na „Jancarzu” pójdą wiosną do wymiany. Ile kosztują nowe? Na stadionie im. Edwarda Jancarza w Gorzowie jeszcze przed nadejściem lata mają zostać wymienione telebimy. Koszt? Około 400 tys. zł za dwa telebimy. Skąd pieniądze? Z tzw. puli radnych.

📢 Paweł Kikowski, kapitan Zastalu Zielona Góra: Jest wreszcie normalnie. Tak, jak należy Koszykarze Enei Stelemtu Zastalu nie zwalniają tempa. Po czwartkowym (25 stycznioa) meczu w Orlen Basket Lidze przeciwko Sokołowi Łańcut, w środę (31 stycznia) rozegrają kolejne spotkanie - tym razem w Lidze Północnoeuropejskiej. O wyjazdowym meczu z rumuńskim zespołem CSO Voluntari, jak również o nastrojach w ekipie zielonogórskiej, rozmawialiśmy z kapitanem Zastalu Pawłem Kikowskim. 📢 Podejrzewasz, że to naciągacz? Spółdzielnia Górczyn pomoże wykryć oszusta Po naszym artykule o naciągaczu, który wymuszał naprawę okien, spółdzielnia mieszkaniowa Górczyn ostrzega lokatorów przed podobnymi oszustami. Na klatkach pojawiły się ogłoszenia z numerem, pod którym można sprawdzić, czy spółdzielnia wysyłała kogoś do lokatorów.

📢 Wow! Ale szyk i szał! Lubuszanki zachwycają kreacjami na studniówkach! Aż trudno oderwać wzrok Sezon studniówkowy trwa w najlepsze. Podczas tego wyjątkowego balu każdy chce wyglądać idealnie. Jakie trendy obowiązują w tym roku? Zobaczcie zachwycające kreacje, w których zadawały szyku maturzystki z województwa lubuskiego! Wyglądają olśniewająco! 📢 Chcesz, żeby do karmnika przyleciały konkretne ptaki? Wsyp im to, co lubią. Tym zajadają się kowaliki, gile, sikorki, dzwońce i inne O tym, że ptaki trzeba dokarmiać z głową, już wiemy. Nie zostawiamy im chleba, ani produktów solonych, bo mogą poważnie zaszkodzić naszym skrzydlatym przyjaciołom. Jeśli uwielbiasz obserwować ptaki i zależy ci, żeby zobaczyć ich jak najwięcej, pamiętaj, że wiele z nich lubi inne smakołyki, dlatego warto postawić na różnorodność. Sprawdź, jakie ptaki mogą odwiedzić karmnik, jeśli znajdą w nim coś pysznego dla siebie.

📢 W środę pucharowy mecz gorzowskich piłkarzy ręcznych z Chrobrym Głogów. W starej hali W II rundzie eliminacyjnej Orlen Pucharu Polski mężczyzn Budimex Stal Gorzów podejmie w środę (31 stycznia) KGHM Chrobrego Głogów. Mecz, który musi zostać rozstrzygnięty rozpocznie się o godz. 18.30 w hali SP nr 20 przy ul. Szarych Szeregów. 📢 21 domów do kupienia od komorników w Lubuskiem. Znamy ceny i lokalizacje nieruchomości Jak co miesiąc sprawdziliśmy, jakie domy są obecnie licytowane przez komorników na terenie województwa lubuskiego. Do kupienia jest 21 nieruchomości. Sprawdzamy ich ceny wywoławcze oraz dokładną lokalizację.

📢 GDDKiA o tym co udało się zrealizować, nad czym obecnie trwają prace i o tym, co się niedługo zmieni na lubuskich drogach. Podczas poniedziałkowej (29 stycznia) sesji Sejmiku Województwa, GDDKiA podsumowała inwestycje, które udało się zrealizować w 2023 r. Dyrektor zielonogórskiego oddziału opowiedziała także o tych, które są obecnie w realizacji oraz przedstawiła plany na 2024 r. Co ma się zmienić?

📢 Zaginął młody mężczyzna z okolic Świebodzina. Szukała go policja i bliscy Policjanci ze Świebodzina poinformowali, że prowadzili poszukiwania zaginionego mężczyzny. Mężczyzna ma 24-lata i ostatni raz widziany był w miejscowości Lubinicko w dniu 29 stycznia. Na szczęście został odnaleziony cały i zdrowy.

📢 Historia z 30 stycznia 1945 r. Jak mały Dieter z Landsberga uciekał. „Martwe dzieci wypadały z wozów“ 30 stycznia 1945 r. wieczorem do Landsberga weszli Rosjanie. Wcześniej, gdy było jasne, że przejmą dzisiejszy Gorzów, zaczęli z niego uciekać Niemcy. Wśród nich 11-letni Dieter Ehrhardt. Prezentujemy fragmenty jego wstrząsających wspomnień. 📢 Krośnieński Obszar Funkcjonalny. Do wydania około 45 mln zł. Liczne inwestycje w pow. krośnieńskim, w tym sala kinowa w Krośnie Odrzańskim! 22 zadania za około 45 mln zł mają zostać zrealizowane na terenie powiatu krośnieńskiego w ramach KOF, czyli Krośnieńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Co to takiego? Jakie inwestycje mają zostać zrealizowane i gdzie? Sprawdziliśmy!

📢 Iluminacje na deptaku do środy, Baśniowe Zatonie - do końca marca! Jest jedno "ale" Jeszcze tylko do środy możemy oglądać iluminacje świąteczne na deptaku i wokół ratusza. Przypominamy, że na początku stycznia prezydent podjął decyzję o przedłużeniu do końca marca działania Baśniowego Zatonia. Możemy tam dojechać autobusem MZK.

Świąteczne iluminacje wywołały duże zainteresowanie zielonogórzan i mieszkańców regionu. 📢 Listy wyborcze Trzeciej Drogi, to nie będzie nowa jakość w lubuskiej polityce, a nowa droga dla tych, którzy chodzili już wszystkimi innymi Wyrzucili ją z partii, bo ośmieliła się skrytykować władze regionalne. Polska 2050 Szymona Hołowni czyści szeregi z tych, którzy mają inne poglądy niż liderzy. Trafiło na radną Martę Bejnar-Bejnarowicz.

📢 Dwa psy zagryzione na posesji przez amstaffa. Służby nie zareagowały właściwie na wezwania? Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" zgłosiła się pani Małgorzata, która straciła pupile po ataku agresywnego amstaffa z sąsiedztwa. Zwierzę przedarło się na posesję, w bestialski sposób zagryzło dwa kundelki i paradowało po ogródku. Próbowało też zaatakować świadka całego zajścia. Uczucie nieodżałowanej straty spotęgowała praca służb, które - jak twierdzi pani Małgorzata - powierzchownie zajęły się sprawą.

📢 Miał dwie wielkie pasje, które darzył podobnym oddaniem. Nie żyje ceniony meteorolog z Zielonej Góry Ryszard Krassowski Ryszard Krassowski miał dwie wielkie pasje – harcerstwo i meteorologię. Przez prawie 40 lat szefował stacji meteorologicznej w Zielonej Górze. Zmarł 21 stycznia 2024 roku.

📢 WOŚP w Sulechowie, dzień w wojsku, piłka z autografem Lewandowskiego, dzień w fotelu burmistrza Sulechów wraz z Bojadłami i Cigacicami zebrał w puszkach 198 961,10 zł i 339,80 euro podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie jest to ostateczna kwota, bo jeszcze trwają aukcje internetowe. 📢 Radni Zielonej Góry pobili się w kisielu, a na konto WOŚP wpłynęło dodatkowe dwa tysiące złotych Radni Zielonej Góry: Paweł Wysocki i Rafał Kaszy bili się w basenie pełnym kisielu. Dlaczego? Walka została wylicytowana za dwa tysiące złotych, które wzbogaciło konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A na koniec zostali obsypani... pierzem.

📢 Aż 280 par zatańczyło poloneza w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu. Na finał WOŚP! Aż 289 par osób zatańczyło poloneza w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu, by pokazać swoją solidarność z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i wesprzeć zakup sprzętu medycznego dla ratowania płuc po pandemii. 📢 32. finał WOŚP w Lubuskiem. Sprawdzamy, ile zebrały lubuskie sztaby Niedziela, 28 stycznia, w całej Polsce minęła pod znakiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień trwały koncerty, licytacje, imprezy sportowe i cała masa innych wydarzeń. Setki wolontariuszy zbierały pieniądze do puszek. Sprawdzamy, ile zebrały lubuskie sztaby. 📢 Ależ biła z nich wielka radość. Za nami 18. Bieg „Policz się z cukrzycą” W ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Zielonej Górze odbył się 18. Bieg „Policz się z cukrzycą". W rywalizacji kobiet z 5-kilometrową trasą najlepiej poradziła sobie Karolina Hampel, a wśród mężczyzn triumfował Bartosz Jaworski. Najważniejszy był jednak szczytny cel imprezy. Od uczestników biegu biła wielka radość i chęć niesienia pomocy.

📢 Konstrukcje z betonu w środku lasu nieopodal Kostrzyna. Monumentalne budowle są opuszczone od dziesięcioleci! Rozległy kompleks w lesie na północy Kostrzyna stoi opuszczony. Wejść tam może każdy. Część budynków już zburzono, ale niektóre stoją do dziś. To ogromne, betonowe konstrukcje, na których budowę zużyto setki metrów sześciennych betonu. Leśny kompleks odegrał ważną rolę przed i w czasie II wojny światowej. To tutaj szkolili się żołnierze Hitlera. 📢 Znów wystartowali na WOŚP, jako pierwsi! EKM Morsy Lubuskie z Dzikiej Ochli zrobiły hawajską plażę Jest już pewne, że czerwone serca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są gorące. Przekonali o tym członkowie ekipy EKM Morsy Lubuskie. W niedzielny poranek na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze wystartowali, jako pierwsi. I tak już od trzech lat.

📢 Upiorny zajazd straszy pod Międzyrzeczem. Jaką historię kryją mroczne wnętrza? | ZDJĘCIA Ten obiekt to chyba najmroczniejsza wizytówka jeziora Głębokiego w powiecie międzyrzeckim. Oczywiście tuż obok samego faktu, że wody w samym Głębokim jest coraz mniej. Do tego jeszcze obskurne betonowe konstrukcje zwane pomostami. To, o czym chcemy wam dziś opowiedzieć sprowadza się do opuszczonej ruiny ośrodka wypoczynkowego, który na dzień dobry wita turystów, tuż przy wjeździe. Budynki z miesiąca na miesiąc popadają w coraz większą ruinę i choć obskurne, intrygują każdego. A jeszcze kilkanaście lat temu, tętniło tu życie, zaś odbywające się imprezy i zabawy przy muzyce disco okoliczni mieszkańcy pamiętają i wspominają do dziś... Jak tajemnica kryje się za zamkniętym na cztery spusty ogrodzeniem?

📢 Studniówka IV LO w Gorzowie. Tak bawili się młodzi na 100 dni przed maturą! Zobaczcie zdjęcia Studniówka IV LO w Gorzowie jak zawsze zachwyciła. Młodzi bawili się znakomicie, a wyglądali... jeszcze lepiej. Zobaczcie naszą galerię!

📢 NASZA LOTERIA. Powiększa się grono naszych laureatów! Pani Paulina z Gorzowa Wlkp. zgarnęła 1000 zł. Na co przeznaczy wygraną? Kolejni laureaci cieszą się z gotówki. Poznajcie zwycięzców, którzy dali szansę szczęściu i… Jednym Słowem Wygrali! Może kolejnym ze szczęśliwców zostaniesz Ty? Nie czekaj i dołącz do zabawy. 📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Mamy wyliczenia świadczeń brutto i netto od marca Tabela netto waloryzacji emerytur 2024. Seniorzy ponownie będą mogli liczyć na solidny wzrost świadczeń. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Takie mogą być stawki emerytur od marca 2024, jeśli będą obowiązywać zapowiadane zasady.

📢 PUPIL ROKU Głosowanie zakończone. Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie i w finale ogólnopolskim! W piątek, 17 listopada zakończyło się głosowanie w ogólnopolskim finale plebiscytu Pupil Roku 2023. Właściciele piesków, kotków i innych zwierząt prezentowali swoje pupile walcząc o atrakcyjne nagrody i zaproszenia na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybrali także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Uwierzycie? To Ochla! Co za zdjęcia! Piękne kobiety, muskularni mężczyźni, wodne szaleństwo. Gorąco od samego oglądania! Wyjątkowo upalny początek września mamy w tym roku, prawda? To dobry moment, aby pokazać wam archiwalne zdjęcia sprzed ponad 40 lat! I to zdjęcia nie byle jakie! Piękne kobiety, przystojni, muskularni mężczyźni, uśmiechnięte dzieci i prawdziwe wodne szaleństwo! Na zielonogórskiej Ochli w czasach PRL-u wakacje miały swój niepowtarzalny klimat, urok, nawet zapach! Podobnie jak dziś, w upalne dni lata ludzie tłumnie szli wypoczywać nad wodę. Zabierali ze sobą przede wszystkim dobry humor i... koc plażowy. Tyle wówczas potrzebowaliśmy do szczęścia. Zobaczcie jedyne w swoim rodzaju zdjęcia! 📢 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji! Kto otrzyma dodatkowe pieniądze? Oto, jakie warunki musi spełnić senior! 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji! Kto może się starać? Sprawdź warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe 100, 200, a nawet 500 złotych!

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży