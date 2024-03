Prasówka 1.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szkoda tego meczu! Zastal Zielona Góra minimalnie przegrał ze Śląskiem Wrocław”?

Prasówka 1.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szkoda tego meczu! Zastal Zielona Góra minimalnie przegrał ze Śląskiem Wrocław Kapitalne emocje w hali CRS w Zielonej Górze. Walczący o pozostanie w Orlen Basket Lidze zespól Enei Stelmetu Zastalu przegrał z WKS-em Śląskiem Wrocław 76:80.

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Sprawdź Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Kardiochirurgia w Gorzowie z kontraktem NFZ jeszcze w tym roku? Dwa ośrodki kardiochirurgiczne w województwie są jak najbardziej uzasadnione – mówił w czwartek 29 lutego w Gorzowie wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Chce doprowadzić do tego, że kardiochirurgia otrzyma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prasówka 1.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Katherine Kelly Lang, czyli Brooke z serialu "Moda na sukces" - tak teraz wygląda 62-letnia aktorka [1.03.2024] Katherine Kelly Lang to słynna amerykańska aktorka, która od 36 już lat gra Brooke w serialu "Moda na sukces". Niedawno na platformie streamingowej Red Go wystartował 34. sezon tej niekończącej się opery mydlanej. Gdy Katherine Kelly Lang rozpoczynała grę w "Modzie na sukces", miała 26 lat. Teraz ma 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces".

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [1.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [1.03.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [1.03.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! [1.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [1.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 3 promile u kierowcy TIRa. Zatrzymali go nowosolscy policjanci Nowosolscy policjanci zatrzymali 44-latka, który mając blisko 3 promile alkoholu w organizmie kierował pojazdem ciężarowym z naczepą. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat więzienia.

📢 W GKP Kłodawa, by zarobić na utrzymanie dwóch drużyn, zbierają i sprzedają elektrośmieci. A stoper zatrudnia kolegów… w swoim gospodarstwie Ostatni mecz na swoim boisku futboliści Gminnego Klubu Piłkarskiego Kłodawa rozegrali… 29 sierpnia 2020 roku. Potem tułali się po okolicznych stadionach, bo ich obiekt był remontowany. Roboty szły opornie, były problemy z wykonawcami. Teraz, 23 marca, występująca w gorzowskiej klasie A drużyna wreszcie zagra przed własną publicznością. 📢 W tym batonie mogą być ostre odłamki. Wycofano produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Sprawdź szczegóły ostrzeżenia GIS Niebezpieczny baton został już wycofany ze sklepów, ale wiele osób wciąż może mieć go w domu. To produkt popularnej marki, który był dostępny wszędzie. Główny Inspektorat Sanitarny zaleca, by absolutnie go nie jeść, bo zawiera ostre odłamki. Zobacz szczegóły ostrzeżenia GIS.

📢 Lubuska dolina wodorowa? Jest taki pomysł, możliwy do realizacji! Prąd z wodoru jest przyszłością! To jedno z bardzo obiecujących, odnawialnych źródeł energii, badanych w bogatych krajach Europy, w USA, a także w Japonii. Również w naszym rejonie, między innymi w rejonie Żagania i Żar są plany budowy takich nowoczesnych elektrowni. 📢 Osoby o tych imionach mają wyjątkowo silny charakter! Są konsekwentne i uparcie dążą do celu. Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej rodzice przy wyborze imienia dla dziecka patrzą na jego znaczenie. Chcą zapewnić swoim pociechom dobrobyt i szczęście, ale także siłę! Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby o silnej osobowości. Zobacz w naszej galerii imiona silnych osób!

📢 Podyskutujmy o lubuskiej kolei. Problemów jest wiele. Spotkajmy się w bibliotece Norwida w Zielonej Górze Czy jest nadzieja dla lubuskich kolei? – to temat trzeciego już spotkania z cyklu Lubuskie 2.0. Odbędzie się ono 6 marca o godzinie 17.00 w Mediatece Góra Mediów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Norwida.

📢 Sprawa z Zatoniem już jasna. Nie będzie parkingu i placu festynowego. Mocne argumenty oraz sprzeciw mieszkańców Wczorajsze (28.02) spotkanie sołeckie w Zatoniu stało się areną ważnych decyzji dotyczących przyszłości malowniczego Parku Książęcego nieopodal Zielonej Góry. Pod naciskiem zdecydowanego sprzeciwu ze strony lokalnej społeczności, władze podjęły decyzję o zrezygnowaniu z planowanych inwestycji w tym obszarze, w tym budowy jakiegokolwiek parkingu oraz placu festynowego. 📢 Akcja ekologiczna "Gazety Lubuskiej" DRZEWKO ZA SUROWCE WTÓRNE. Przyjdź, oddaj elektrośmieci i odbierz piękną sadzonkę! Każdy z nas gromadzi w domu niesprawny sprzęt AGD, niedziałające telefony i ładowarki, zużyte baterie i inne elektrośmieci. Tych zużytych artykułów konsumpcyjnych nie wolno wyrzucać na śmietnik, można je oddać tylko w specjalnych punktach, albo wziąć udział w akcji GL "Drzewko za surowce wtórne", która rusza już w sobotę, 23 marca w Gorzowie Wielkopolskim. Zbierz elektrośmieci i przynieś je do nas. Wymienimy je na sadzonkę. Razem zadbajmy o nasze środowisko. Zapraszamy!

📢 Gitarzysta zespołu Kult Piotr Morawiec zatrzymany. Miał uczestniczyć w grupie wyłudzającej odszkodowania Policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o sfingowanie śmierci w wypadkach samochodowych na terenie USA i branie za to wysokich odszkodowań. Jak ustaliła PAP, wśród zatrzymanych jest Alex K., Marta H-Z. i gitarzysta znanego polskiego zespołu rockowego Kult, Piotr Morawiec. Cała trójka usłyszała zarzuty. Znany muzyk wydał oświadczenie w tej sprawie.

📢 Nie żyje docent Henryk Samujłło. Był związany z zielonogórską uczelnią od jej poczatków 23 lutego 2024 r. zmarł docent Henryk Samujłło, emerytowany, wieloletni pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Zielonogórskiej– poinformował rzeczniczka Uniwersytetu Zielonogórskiego. 📢 Uczniowie dają czadu, a nauczyciele? Załamują ręce... Oto nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2024 Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Rolnicy nie odpuszczają. Zablokowali drogę S3 na kilka godzin Protesty rolników nie słabną. Nadal blokują wiele dróg w całej Polce. Z tego powodu w czwartek, 29 lutego na kilka godzin został zamknięty odcinek S3 pomiędzy Gorzowem a węzłem Myślibórz. Kierowcy kierowani są na drogi wojewódzkie. 📢 Dragon-24. Żołnierze z Międzyrzecza zabrali ciężki sprzęt i ruszyli na poligon. Niesamowity widok, uważajcie na drogach! | ZDJĘCIA, FILM Nie tylko okolice poligonu żagańskiego są miejscem zgrupowania polskich i sojuszniczych wojsk, biorących udział w ćwiczeniach Dragon-24. Dziś (29 lutego) z Międzyrzecza wyruszyły kolumny wojskowych pojazdów. Żołnierze przemierzają setki kilometrów, aby w ostatnim tygodniu manewrów wziąć udział w działaniach ogniowych na poligonie w południowo-wschodniej oraz północno-wschodniej Polsce. 📢 Wpadła szajka regularnie okradająca markety w Lubuskiem. Złodzieje mieli torby wypchane towarami Policjanci z posterunku policji w Dobiegniewie zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzieże sklepowe. Dwóch z nich było na liście osób poszukiwanych. Cała trójka łączona jest z podobnymi przestępstwami, które miały miejsce także poza powiatem strzelecko-drezdeneckim.

📢 16 drużyn piłkarskich zagra w Arenie Gorzów o mistrzostwo miasta W sobotę 2 marca odbędą się Otwarte Mistrzostwa Gorzowa w kategorii orlik w halowej piłce nożnej. Rywalizować będzie 16 drużyn z Gorzowa i okolic. 📢 Śmiech na etacie: najśmieszniejsze memy o pracy. Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 29.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Jak usunąć mikroplastik z wody? Oto sposób potwierdzony naukowo. Metoda jest prosta i powszechnie dostępna Nano- i mikroplastik można znaleźć wszędzie – w wodzie, glebie, powietrzu, a nawet w ludzkim łożysku. Chińscy naukowcy sprawdzili, czy gotowanie wody może pomóc pozbyć się z niej mikroplastiku. Metoda, która jest dostępna niemal dla każdego, może znacząco zmniejszyć ilość mikroplastiku w wodzie. Wyniki badań zostały opublikowane w „Environmental Science & Technology Letters”.

📢 Zielona Góra. Poród w znieczuleniu jest synonimem nowoczesnego położnictwa. Od teraz taka możliwość w CZMiD także "na życzenie" Przekaz społeczny oraz pokoleniowy ukazuje nam poród jako wydarzenie trudne, często bolesne i traumatyczne. Zielonogórska placówka zmienia swoje oblicze, otwierając się na potrzeby przyszłych mam i zapewniając rodzicom wsparcie nie tylko w momencie porodu, ale już na etapie ciąży. Co się zmieniło? 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 29.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 29.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy. Zobacz memy, demotywatory i zabawne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach! 📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić.

📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta.

📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na biszkopt, pierogi, pizzę. Sprawdź, co oznacza kod na mące, to ważne Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 Prof. Jerzy Bralczyk przyjechał do Zielonej Góry. Spotkał się z mieszkańcami Połam pióro! Pod takim hasłem w środę, 28 lutego odbyło się IV Lubuskie Dyktando Ortograficzne pod patronatem prof. Jerzego Bralczyka. Po jego zakończeniu odbyło się spotkanie z wybitnym językoznawcą. Profesor opowiadał o sobie, nowej książce i oczywiście języku polskim. 📢 Tramwaj wzdłuż północnej obwodnicy Gorzowa dopiero… za kilkadziesiąt lat? Na dziś nie mamy absolutnie planów, by budować linię z Piasków wzdłuż północnej obwodnicy Gorzowa – mówił na środowej sesji rady miasta prezydent Jacek Wójcicki. 📢 Od 1 marca można składać wnioski na dofinansowanie prawa jazdy, szkolenia, zakup protez... Rusza kolejna edycja programu Aktywne samorządy Od jutra można składać wnioski w kolejnej edycji programu ,,Aktywny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – poinformowano o tym na wtorkowej konferencji prasowej w PFRON w Zielonej Górze. – Po podziału jest 15 mln zł.

📢 Dieta na wysoki cholesterol. Te 10 produktów skutecznie obniży poziom złego cholesterolu i trójglicerydów Cholesterol to lipoproteina. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Między innymi uczestniczy w procesach metabolicznych, wspiera przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu, wspiera pracę układu krwionośnego, uczestniczy w syntezie witaminy D3. Cholesterol dzieli się na dwie frakcje LDL i HDL. Cholesterol spełnia swoją funkcję, jeśli występuje we krwi w odpowiednim stężeniu. Zbyt wysoki poziom złego cholesterolu we krwi to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zobacz, jakie są skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jakie produkty należy spożywać, by obniżyć poziom złego cholesterolu.

📢 A po nocy przychodzi dzień? Zastal wraca po przerwie i powalczy ze Śląskiem Wrocław o wygraną Po prawie trzytygodniowej przerwie koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra wracają na parkiety Orlen Basket Ligi. Zielonogórzanie w czwartek 29 lutego (godz. 19.30) w hali CRS podejmą WKS Śląsk Wrocław.

📢 To były osobiste historie opowiedziane łamiącym się głosem. Wilgoć wdziera się do domów nowosolan. Mają zalane piwnice i garaże Na sesji rady miasta w Nowej Soli w środę, 28 lutego wystąpili mieszkańcy dzielnicy Stare Żabno. – Jest strasznie. Proszę nam wierzyć. Was to nie dotyczy, a nas tak – mówiła jedna z nowosolanek, która wszystkie oszczędności wkłada w remont zalewanego domu. – Do 5 grudnia mieliśmy 380 procent grudniowej normy deszczu. W lutym to 400 procent normy. Ziemia jest nasączona, jak gąbka – mówił Jacek Baranowski, Koordynator Miejskiego Zaplecza Gospodarczo-Technicznego w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Tymczasem do wyborów samorządowych została już tylko jedna sesja. Co zapowiedział prezydent Jacek Milewski? 📢 Festiwal Roślin 2024 już w najbliższy weekend w Zielonej Górze. To raj dla miłośników roślin doniczkowych i gratka dla kolekcjonerów Festiwal Roślin, czyli największy targ roślin doniczkowych w Polsce powraca do Zielonej Góry! Już w najbliższy weekend pojawi się kolejna okazja, aby wzbogacić domową kolekcję o nowy, zielony okaz. W ubiegłym roku mało kto wychodził z hali pustymi rękoma. Sprawdź szczegóły!

📢 30 km/h za szybko w terenie zabudowanym! Policjanci z Krosna Odrzańskiego kontrolowali drogi We wtorek (27 lutego) policjanci z Krosna Odrzańskiego prowadzili działania o nazwie "Prędkość", ukierunkowane na kierowców, którzy nie stosują się do przepisów i ograniczeń. Rekordzista został złapany w Marcinowicach, który jechał w terenie zabudowanym o 30 km/h za szybko.

📢 Arena Gorzów działa dopiero trzeci miesiąc. Ekran LED-owy… już się psuje Ogromny ekran, który jest na bocznej ścianie Areny Gorzów, już… szwankuje. To może zaskakiwać, bo budowa Areny Gorzów zakończyła się ledwie w październiku 2023, czyli… cztery miesiące temu. 📢 Lubuska policja ma nowego szefa. Został nim inspektor Jerzy Czebreszuk W środę, 28 lutego w Gorzowie odbyło uroczyste powitanie insp. Jerzego Czebreszuka, który będzie pełnił obowiązki komendanta wojewódzkiego policji. Zastąpi on na tym stanowisku insp. Szymona Sędzika, który objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

📢 Na cztery łapy spadają nie tylko koty. Magiczna wystawa Lilu Lilianny Batory w Zielonej Górze Na cztery łapy – tak brzmi tytuł wystawy obrazów Lilianny Lilu Batory, którą otwarto w Galerii Warto jest pomagać przy ulicy Wazów 3. Można ją oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 – 18.00. 📢 Z Gorzowa do Zielonej Góry pociągiem w 70 minut? Tego chcą samorządy Lubuskie samorządy chcą, by powstała Kolejowa Magistrala Zachodnia. Podróż pociągiem z Gorzowa do Zielonej Góry przez Międzyrzecz i Świebodzin miałaby trwać zaledwie 70 minut. 📢 Ogród Botaniczny w Zielonej Górze ma być ogromny. W planach m.in. park leśny Uniwersytecki Ogród Botaniczny w Zielonej Górze, będący miejscem nie tylko nauki i dydaktyki, ale również popularną atrakcją turystyczną, przygotowuje się do znaczącej rozbudowy. Po 15 latach od jego otwarcia instytucja staje przed wyzwaniem zapewnienia miejsca dla nowych gatunków roślin oraz dalszego rozwoju edukacyjnego i naukowego. Co się zmieni?

📢 22 marca prezentacja Falubazu Zielona Góra! Gala KSF24 odbędzie się w hali CRS Już niebawem zielonogórska hala CRS wypełni się kibicami Falubazu. 22 marca przed fanami zaprezentuje się zespół, który wiosną rozpocznie rywalizację w PGE Ekstralidze.

📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Od 1 marca ważne zmiany w przychodniach. Ci pacjenci wejdą do lekarza bez kolejki. Dodano też nowe zawody medyczne. Co jeszcze się zmieni? Nowe przepisy dotyczące m.in. przyznania prawa do korzystania poza kolejką z badań i porady lekarza nowej grupie pacjentów, a także opieki koordynowanej oraz pacjentów onkologicznych wejdą w życie już 1 marca. Zmiany dotyczą zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Mają być ułatwieniem, ale czy na pewno tak się stanie? Sprawdź, co się zmieni i co cię czeka od marca w przychodni, poradni czy szpitalu.

📢 Wandale znów grasują w gminie Santok. Zostawili po sobie znaki... pobazgrane sprayem Na terenie gminy Santok znów dali o sobie znać wandale. Tym razem nieznani sprawcy nadmiar energii spożytkowali niszcząc znaki drogowe, kosze na śmieci i ławki. Władze gminy kolejny raz apelują do mieszkańców o zwracanie uwagi na takie chuligańskie wybryki. 📢 Park handlowy Silwana w Gorzowie z nowymi najemcami. Kiedy zrobimy tu pierwsze zakupy? W Gorzowie trwa budowa największego w regionie parku handlowego Silwana. Prace związane z inwestycją idą pełną parą. Finalizowane są również rozmowy z poszczególnymi najemcami. Do licznego grona marek, które już zdecydowały się na uruchomienie sklepów w nowoczesnym centrum handlowym właśnie dołączyły kolejne.

📢 Kibice ponieśli AZS AJP po pierwszą setkę w Arenie Gorzów Mimo dnia powszedniego koszykarki PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów mogły liczyć na swoich kibiców. We wtorek 27 lutego ponieśli oni zawodniczki do pewnego zwycięstwa nad AZS-em Poznań.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 92. Samochód wypadł z drogi, na miejscu służby ratunkowe Dramatycznie zaczął się dzień na drodze krajowej nr 92 w okolicy Trzciela. Doszło tu do wypadku. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. 📢 Osiedle w Zielonej Górze bez wody. Ważny komunikat dla mieszkańców! Na os. Grunwaldzkim w Zielonej Górze wystąpią przerwy w dostawie wody. Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość — prace potrwają kilka najbliższych dni. Które ulice dotkną utrudnienia? 📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tabela podwyżek od 1 marca - oficjalne stawki O ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O tyle urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Oświetleniowa metamorfoza Zielonej Góry. Nowe lampy rozświetlą kolejne ulice w 2024 roku. Gdzie pojawią się dodatkowe latarnie? Miasto Zielona Góra ogłasza ambitny plan inwestycyjny, który przyniesie nowe światło na ulice, a co za tym idzie, poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Gdzie pojawią się nowe lampy? 📢 Pragnę tylko własnego kąta - skarży się Czytelniczka z Żagania - mama niepełnosprawnej córki Pani Dorota Kędzierska pochodzi z Witoszyna, ale od kilkunastu lat mieszka w Żaganiu. Ma kilkoro dzieci, ale obecnie opiekuje się 16-letnią Martą, która ma autyzm i porażenie dziecięce. Wymaga stałej opieki, przez całą dobę. Marzeniem kobiety jest własny kąt, w którym mogłaby być samodzielna.

📢 Dziesiątki tysięcy cudzoziemców mieszka i pracuje w Lubuskiem. Mamy najnowsze dane Obecnie w naszym województwie ubezpieczonych w ZUS jest niemal 36 tys. cudzoziemców. To o ok. 1 tys. więcej niż rok temu. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy, których jest niemal 28,5 tys. W zestawieniu nie zabrakło także gości z bardziej odległych regionów świata. Nasze województwo upodobali sobie m.in. obywatele Sri Lanki, Tajwanu, Ugandy, Korei Południowej czy Burundi. 📢 Te objawy wskazują, że masz niedobór snu. Takie sygnały wysyła organizm, gdy za mało śpisz Odpowiednia ilość snu to podstawa zdrowego funkcjonowania organizmu. Gdy zbyt mało śpimy nasz organizm zaczyna wysyłać pewne sygnały ostrzegawcze. Lepiej ich nie lekceważyć, ponieważ mogą one doprowadzić do poważniejszych zaburzeń. Oto objawy, które wskazują na niedobór snu. Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy niedosypiasz.

📢 Carina Gubin wzmacnia się przed rundą rewanżową w piłkarskiej III lidze. Celem jest utrzymanie W najbliższy weekend powraca III liga. W sobotę (2 maja) Carina Gubin rozpocznie zmagania w rundzie rewanżowej od starcia z rezerwami Śląska Wrocław. Gubiński klub piłkarski zdołał się wzmocnić w zimowej przerwie. Ma jeszcze dojść do kilku transferów.

📢 Niebezpieczne zabawy półnagiej młodzieży na dachu opuszczonego budynku w Zielonej Górze. Mieszkańcy: Tragedia jest o krok Młodzież w Zielonej Górze znalazła kolejny pomysł na niebezpieczne spędzanie wolnego czasu. O tej sprawie poinformował nas Czytelnik, mieszkaniec ulicy Spółdzielczej. - To może się skończyć tragedią - dodaje. 📢 Janusz Jasiński kandydatem Nowej Lewicy na prezydenta Zielonej Góry: Chcę, żeby miasto poleciało do przodu jak rakieta Nowa Lewica przedstawiła swojego kandydata na prezydenta Zielonej Góry w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia. O fotel gospodarza Winnego Grodu powalczy Janusz Jasiński, który zielonogórzanom kojarzy się głównie z koszykówką. Ale nie tylko...

📢 Kazimierz Marcinkiewicz weźmie trzeci ślub. Jego żoną zostanie Martyna Kinastowska Były premier Kazimierz Marcinkiewicz ogłosił, że znów planuje ślub. Jego wybranką jest artystka i bizneswoman Martyna Kinastowska. Będzie to trzecie małżeństwo byłego polityka. 📢 Tesla pod Berlinem zostanie zamknięta? Fabryka ma rażąco przekraczać środowiskowe normy Z informacji przekazanych przez niemiecką stację RTL wynika, że fabryce Tesli pod Berlinem, w której pracuje także wielu Lubuszan, grozi zamknięcie. Powodem mają być rażąco przekroczone normy azotu i fosforu w odprowadzanych przez amerykańskiego giganta ściekach. Lokalne wodociągi chcą wstrzymania produkcji i złożyły w tej sprawie formalny wniosek. 📢 Rozpoczynają się ćwiczenia Dragon-24. Do Żagania zmierzają sojusznicze wojska Okolice Żagania są miejscem zgrupowania polskich i sojuszniczych wojsk, które wezmą udział w ćwiczeniach Dragon-24. Żołnierze przejadą setki kilometrów, aby w ostatnim tygodniu manewrów wziąć udział w działaniach ogniowych na poligonie Orzysz w północno-wschodniej Polsce.

📢 Żółwie nad zalewem w Czerwieńsku. To rzadki żółw błotny, czy hodowlany intruz? Zagadka rozwiązana Jeden ze spacerowiczów nad zalewem w Czerwieńsku natknął się na żółwia. Okoliczni mieszkańcy wspominają, że widywali go już w zeszłym roku. To rzadki żółw błotny, czy egzotyczny, hodowlany okaz? Zagadka rozwiązana

📢 Kto nie może jeść jajek? Tym osobom nawet najzdrowsze jajka mogą zaszkodzić. Jeśli jesteś jedną z nich, zrezygnuj lub ogranicz ich spożycie Jajka na miękko, na twardo, jajecznica, omlet, kotlety – jest mnóstwo dań z jajkami, dlatego jajka jemy praktycznie codziennie. Wiele z nas zastanawia się, jakie jajka są najzdrowsze. Jednak niektóre osoby nie powinny ich w ogóle jeść i to nie tylko przez cholesterol. Sprawdź, jak zdrowe są jajka i komu nie są zalecane.

📢 Śmietnisko na obwodnicy Szprotawy do likwidacji! Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie odpadów zlokalizowanych przy obwodnicy Szprotawy. Inspektorzy znaleźli w terenie części samochodowe, tworzywa sztuczne i odpady komunalne. WIOŚ skieruje sprawę do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 📢 Jeden z ostatnich lubuskich szeryfów pożegnał się ze stanowiskiem. Na uroczystości były tłumy Takie historie się nie zdarzają. W Kolsku, w sali pełnej gości świadectwo pracy odebrał wójt Henryk Matysik. Swoją funkcję pełnił niemal 30 lat. Zrezygnował niedługo przed wyborami. – To już nie jest czas dla leśnych dziadków, jak mogę siebie określić. Trzeba nadążać za wyzwaniami czasowymi – przyznał. 📢 Darmowe badania w ośmiu lubuskich szpitalach. Skorzystaj z okazji i zadbaj o zdrowie! W marcu w szpitalach w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Nowej Soli, Żarach, Świebodzinie, Sulechowie, Słubicach i Krośnie Odrzańskim podczas weekendów odbędą się darmowe badania dla Lubuszan. Będzie można sprawdzić swój stan zdrowia, wykonać badania profilaktyczne i uzyskać lekarskie porady. A wszystko w przyjaznej atmosferze, bo w ramach kawiarenek zdrowia.

📢 Dlaczego robienie kupy boli? Oto 10 możliwych powodów bólu podczas oddawania stolca. Sprawdź, jak pozbyć się bólu w odbycie Ból podczas oddawania stolca? Tylko nieliczni go nigdy nie doświadczyli. Zaparcia, biegunka, hemoroidy – powodów bólu podczas robienia kupy może być wiele. Oto 10 najczęstszych powodów, przez które odczuwamy dyskomfort podczas wypróżniania się. Co zrobić, gdy boli podczas oddawania stolca? Podpowiadamy, jak pozbyć się bólu w odbycie. 📢 Starożytne grodzisko w Żaganiu zostało zbadane nieinwazyjnie. Co kryje wnętrze kopca? Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że zakończyły się nieinwazyjne badania archeologiczne przeprowadzone na terenie stanowiska archeologicznego Żagań Lutnia 5 wpisanego do rejestru zabytków. Pracami kierował dr Arkadiusz Michalak z ramienia Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza. To wzgórze, które znajduje się przy ul. Chrobrego. Kilkaset metrów dalej trwają prace archeologiczne w miejscu istnienia osady sprzed 1,5 tysiąca lat.

📢 Gigantyczne korki w Kostrzynie i drogach dojazdowych do miasta. Wszystko przez protesty rolników w Świecku Tego można się było spodziewać. Protest rolników w Świecku spowodował gigantyczne korki w Kostrzynie nad Odrą. Tysiące kierowców chcą przekroczyć granicę właśnie w Kostrzynie, co powoduje tworzenie się długich zatorów szczególnie przy drogach wjazdowych do miasta od strony Słubic i Słońska. Trzeba odstać nawet ponad godzinę! 📢 Nie ma taryfy ulgowej. Zaczęła się stała blokada drogi S3 Od poniedziałku, 26 lutego na S3 pojawi się stała blokada. To efekt rozszerzenia protestu rolników, którzy blokują drogi na Pomorzu Zachodnim. Co to oznacza dla Lubuszan? Utrudnienia. 📢 Te błędy często robimy. Nie? To zapraszamy na dyktando z prof. Jerzym Bralczykiem do biblioteki w Zielonej Górze Z naszą ortografią nie jest najlepiej. Dlatego warto przypominać o poprawnej polszczyźnie. W różny sposób np. biorąc udział w IV Lubuskim Dyktandzie Ortograficznym pod hasłem „Połam pióro”. A gościem specjalnym będzie prof. Jerzy Bralczyk!

📢 Wiosna w Zatoniu! Przebiśniegi, zieleń, słońce, śpiewające ptaki, klimat tajemniczych ruin i tłumy spacerowiczów | ZDJĘCIA Luty już dawno nie jest postrzegany jako miesiąc zimowy. To próg wiosny! Idealnie widać to w bajecznym Zatoniu, gdzie można już podziwiać przebiśniegi, nasycone fioletem krokusy, rosnący czosnek niedźwiedzi, dużo zieleni oraz usłyszeć niezwykłą muzykę ptasiego repertuaru. W niedzielę, 25 lutego zastaliśmy tu piękną pogodę, biegaczy, rowerzystów i tłumy spacerowiczów z dziećmi oraz czworonogami. Jest pięknie! Wiosna w Zatoniu zagościła na dobre! 📢 Oto najbiedniejsze miasta w Lubuskiem. Te dane mogą zaskoczyć! Lista najbogatszych też jest ciekawa! Są miasta, które są bogatsze i te, które są biedniejsze i nie jest to absolutnie bez znaczenia dla mieszkańców! Oczywistym jest, że lepiej jest żyć w mieście bogatszym. Ale które to jest? Sprawdźcie ten ranking koniecznie!

