Prasówka 1.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim. Terminy aktualne na 1.06.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do ortopedy w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 1.06.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do ortopedy potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Kolejki do kardiologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 1.06.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są kolejki NFZ do kardiologa w woj. lubuskim? Przedstawiamy zestawienie określonych miejsc, gdzie na 1.06.2024 przyjmują lekarze. Warto również zwracać uwagę na możliwość wizyty na NFZ w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie czas oczekiwania może być krótszy. Kolejki NFZ w województwie lubuskim do kardiologa potrafią być jednak bardzo długie. Sprawdź, gdzie czas oczekiwania na wizytę do lekarza specjalisty na NFZ jest najkrótszy, aby długo nie czekać w kolejce.

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Takie są korzyści z picia kawy. Mamy listę sporządzoną przez ekspertów Od hamowania rozwoju chorób cywilizacyjnych przez poprawę wyników w sporcie po ograniczanie ryzyka wypadków samochodowych. To korzyści z picia kawy - zobaczcie przygotowaną przez ekspertów listę.

📢 Żużel na bieżąco: Najnowsze posty z 31.05.2024. Co słychać na Facebooku? Śledzimy największe facebookowe profile żużlowych drużyn. Dzięki temu w naszym artykule znajdziesz same żużlowe perełki. Zobacz, co powinien wiedzieć największy żużlowy kibic. Najnowsze materiały dotyczące żużla w jednym miejscu. Sprawdź, co najbardziej Cię zainteresuje. Warto być na bieżąco z żużlowymi tematami.

📢 Takie imiona mają najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów Żona to osoba, która w idealnym wypadku łączy w sobie rolę partnerki, przyjaciółki oraz kochanki. Chociaż każda kobieta jest inna, niektóre cechy charakteru mogą być przypisywane do konkretnych imion, sugerując, jaką rolę w małżeństwie może pełnić dana osoba. Dziś przedstawiamy zestawienie imion, które według wróżki Romy, mogą nie predestynować kobiet do bycia wymarzoną żoną. 📢 Te przedmioty w domu przynoszą pecha. Szybko się ich pozbądź albo zostaw i zobacz, co może Cię czekać Przesądy towarzyszą nam stale i spotykamy się z nimi praktycznie na każdym kroku. Do jednych podchodzimy z dystansem i traktujemy je żartobliwie, inne z kolei budzą w nas obawy i lęk. W naszej galerii znajdziesz przesądy związane z pechem, czyli te, w które niby nie wierzymy, ale na wszelki wypadek wobec nich działamy zapobiegawczo, bo po co kusić los i narażać się na nieszczęście? Zobacz, jakie przedmioty w domu przynoszą pecha i co grozi, jeśli nie pozbędziemy się ich z mieszkania...

📢 Rozbity samochód zauważyli policjanci. W środku były dwie osoby Funkcjonariusze, którzy wracali z ćwiczeń policyjnych wodniaków jako pierwsi zauważyli pojazd, który uderzył w drzewo. Kierowca był nieprzytomny, pasażer nie mógł opuścić pojazdu o własnych siłach.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Tu wszyscy handlują. Czacz - wioska skarbów niedaleko Wrocławia. Meble, sprzęt AGD, porcelana. Każdy znajdzie coś dla siebie Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. W oborze prędzej niż krowę znajdziemy tu... antyki. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu. 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 31.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Horoskop dzienny na jutro (1.06, sobotę). Które znaki zodiaku powinny kupić los na loterii? Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w sobotę 1.06.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (sobotę, 1.06.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Odczuwasz to podczas snu - co to w ogóle znaczy? To rak może niszczyć Twój organizm! Takie objawy powinny Cię zaniepokoić Rak kości jest niezwykle podstępnym nowotworem. Przede wszystkim jego charakterystyczny objaw jest bardzo mylnie interpretowany. Samo rozpoznanie choroby jest przez to zwykle późne, a zatem utrudnione jest wprowadzenie skutecznej terapii. Jak rozpoznać, że mamy raka kości? 📢 Eksplozja na budowie! Koparka trafiła w niewybuch z czasów II wojny światowej. Dwie osoby trafiły do szpitala Groźny wypadek na osiedlu domów jednorodzinnych. Podczas prac ziemnych doszło do głośnej eksplozji. Okazało się, że koparka trafiła na niewybuch z czasów drugiej wojny światowej. Dwie osoby zostały poszkodowane. Zarządzono ewakuację w obrębie kilkuset metrów.

📢 Nowy układ komunikacyjny w Nowej Soli. Wkrótce gotowy będzie ring Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pokazał, jak wygląda z góry budowana droga w Nowej Soli. Trzeci etap obwodnicy nie tylko domyka ring miasta. Prowadzi przez tereny zalewowe i dlatego będzie pełnił rolę zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Kiedy koniec prac i utrudnień? 📢 Ile jest Lubuszczyzny w Zielonej Górze? Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą autorem książki "Odrzania. Podróż po ziemiach odzyskanych" Idealnym miejscem na spotkanie z autorem książki „Odrzania. Podróż po Ziemiach Odzyskanych” Zbigniewem Rokitą była piwnica Ernsta Mühle, w której niemieckość ziem łączy się z polskością i Lubuszczyzną. 📢 Ławki z ubrań i deszczówka w łazienkach. Silwana w Gorzowie będzie eko! Budowa Silwany w Gorzowie powoli dobiega końca. Będzie to największy kompleks handlowy w regionie. Na łącznej powierzchni ponad dwudziestu tysięcy metrów kwadratowych znajdzie się czterdzieści sklepów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań stanie się on również jednym z najbardziej ekologicznych obiektów tego typu w kraju!

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 31.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Przerażające sceny w Szprotawie. Brutalnie pobili mężczyznę i grozili mu śmiercią Niebezpieczny incydent miał miejsce w jednym ze sklepów w Szprotawie. Doszło tam do brutalnego ataku, którego ofiarą padł 59-letni mężczyzna. Rzuciło się na niego dwóch agresorów. Napastnicy dusili pokrzywdzonego, bili go po całym ciele i grozili pozbawieniem życia.

📢 Koszykarski świat w żałobie. Nie żyje Drew Gordon, były gracz Zastalu Zielona Góra Koszykarski świat obiegła smutna wiadomość. Zginął Amerykański gracz Drew Gordon, zawodnik, który był jednym z liderów Zastalu Zielona Góra w sezonie 2019/2020. 📢 Kolejny dzień z burzami w Lubuskiem. Są ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą Zapowiada się kolejny dzień z niespokojną pogodą. Na terenie województwa lubuskiego wprowadzone zostały ostrzeżenia przed burzami, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. W związku z tym niewykluczone są także gwałtowne wzrosty poziomu wody w rzekach. 📢 Monika Miller zmaga się z nieuleczalną chorobą. Tak mieszka wnuczka Leszka Millera. Zobacz ZDJĘCIA Monika Miller to wnuczka znanego polityka Lewicy - Leszka Millera. Okazuje się, że piosenkarka i osobowość internetowa zmaga się z tą samą chorobą, z którą walczy Julia Wieniawa. Niestety, dolegliwość jest nieuleczalna. Sprawdź, jak żyje na co dzień Monika Miller. Zobacz zdjęcia!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 31.05.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Prace w sprawie usunięcia toksycznej hałdy w Nowej Soli trwają. Do końca daleko, a trucizna zalega Po pożarze składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich i pożarze mniejszej hałdy śmieci w Warszawie wracają pytania o stan hałdy odpadów niebezpiecznych w Nowej Soli. Starosta Mariusz Stokłosa informuje, że opracowana została Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla odpowiednich służb na wypadek akcji ratowniczej.

📢 Wartownia w Gorzowie już się urządza, a niedługo zagra! Będzie pełna gwiazd Na gorzowskich błoniach pojawiły się już ogromne kontenery. Urządza się tam Wartownia, czyli imprezowe miasteczko, w którym przez całe wakacje będą odbywać się darmowe koncerty. Najbardziej rozrywkowa miejscówka w mieście ruszy w przedostatni weekend czerwca. Kto zagra tym razem? Mamy dokładny rozkład jazdy!

📢 Mundurowi mistrzowie z Żagania! Uczniowie ze szkoły 59 lubuskimi championami! Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Żagania, czyli popularnej szkoły 59 zostali mistrzami województwa lubuskiego klas mundurowych. Wywalczyli puchar podczas 27. Marszu Nadodrzańskiego, w którym uczestniczyło 60 reprezentacji formacji mundurowych z Polski, Niemiec i Czech. 📢 Trójka z Falubazu powalczy w IMP. Zawodnik Stali został rezerwowym W czwartek 30 maja w Pile rozegrano IMP Challenge, który wyłonił ośmiu zawodników mających powalczyć w indywidualnych mistrzostwach Polski. Turniej przyniósł kilka niespodzianek.

📢 Nie będzie meczu Stal Gorzów – Unia Leszno. Speedway Ekstraliga odwołała spotkanie Zaplanowany na 31 maja mecz ebut.pl Stal Gorzów – Fogo Unia Leszno nie odbędzie się w planowanym terminie. Na niespełna dobę przed planowaną godziną rozpoczęcia spotkania został odwołany. 📢 Przygotowania do Bachanaliów idą pełną parą! Znamy kolejne gwiazdy tego wydarzenia! W poniedziałek 3 czerwca rozpoczną się 52. Dni Kultury Studenckiej „Bachanalia”. - Wszystko już gotowe, trzymamy tylko kciuki, żeby dopisała pogoda — mówią organizatorzy. Jedna z czołowych artystek odwołała koncert. Kto wystąpi w zamian? 📢 Uwaga! Sklepy wycofują tę mąkę ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 30 maja 2024 roku informują o mące z ziarna ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików.

📢 Chłopak z Gorzowa ma jasny cel w życiu. Chce zostać kierowcą samochodowej Formuły 1! Filip Łyczewski ma 18 lat. Właśnie zdał maturę w „Puszkinie”, czyli gorzowskim I LO. Mówi, że jest w stanie poświęcić wszystko, by dostać się do samochodowej Formuły 1. To jego cel w życiu.

📢 Boże Ciało w Gorzowie. W procesji przeszły tłumy wiernych W czwartek 30 maja ulicami Gorzowa przeszła tradycyjna procesja Bożego Ciała. - Obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii jest rzeczą realną, to nie jest żaden symbol – mówił bp Tadeusz Lityński, który przewodniczył procesji. 📢 Burze w Lubuskiem! Czeka nas deszczowy początek długiego weekendu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami, które w czwartek 30 maja mogą występować na terenie województwa lubuskiego. Mają im towarzyszyć obfite opady deszczu i silny wiatr. Miejscami może spaść drobny grad.

📢 Boże Ciało w Zielonej Górze. Procesja przeszła z kościoła Najświętszego Zbawiciela do konkatedry To już wiekowa tradycja. Procesje organizowane z okazji święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała, organizowane są już od XIV wieku. W Zielonej Górze głównej procesji przewodniczył biskup Adrian Put. Wierni modlili się i śpiewali przy czterech ołtarzach. 📢 Falubaz Zielona Góra wypożyczył zawodnika ze Stali Gorzów To kolejny element współpracy pomiędzy lubuskimi klubami żużlowymi. Falubaz Zielona Góra właśnie wypożyczył ze Stali Gorzów jednego z najmłodszych zawodników. 📢 Zmiany w parafiach w Lubuskiem. Gdzie będzie nowy proboszcz, a gdzie nowy wikary? We wtorek 28 maja bp Tadeusz Lityński wręczył dekrety dla nowych proboszczów, administratorów czy wikariuszy. Do większości zmian dojdzie w sierpniu tego roku.

📢 Boże Ciało w Żaganiu przed półwieczem! Tak wyglądały procesje w latach 1970-1972! W czwartek 30 maja 2024 przez ulice wielu miast przejdą procesje na Boże Ciało. Zobaczcie, wzruszające, archiwalne zdjęcia z Żagania, z lat 1970-1972. Dawne procesje, sprzed półwiecza uchwycił w obiektywie żagański kronikarz Jan Mazur! W tamtych procesjach szły prawdziwe tłumy!

📢 Blisko 300 uczniów SP-8 w Zielonej Górze zatańczyło belgijkę. To nowa tradycja szkoły Aż 296 uczniów z klas I-VIII i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 8 na zielonogórskim Jędrzychowie wzięło udział we wspólnym tańcu belgijki. To nowa tradycja szkoły. Co roku będzie organizowana próba pobicia rekordu w liczbie tańczącej społeczności szkolnej. 📢 Aż 12 nowych kierunków na UZ. Nabór rusza 1 czerwca! Studia także dla osób 40 plus. Za darmo! 1 czerwca rozpoczyna się nabór na 74 kierunkach na 12 wydziałach Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku największa lubuska uczelnia przygotowała aż 12 nowych kierunków, w tym nanotechnologię, logopedię z neurodydaktyką, analitykę społeczną i konsulting cyfrowy, finanse i rachunkowość, lingwistykę stosowaną.

📢 Już 20 lat nie ma „Kurmanka”, a jednak zawsze jedzie z nami. Wspominamy Rafała Kurmańskiego Miał niesamowity talent do jazdy po czarnym torze. W bardzo młodym wieku zaczął podbijać żużlowy świat, fachowcy wróżyli mu wielkie sukcesy. Rafał Kurmański w Zielonej Górze bardzo szybko stał się idolem… 📢 Gorzów chce obronić puchar Rowerowej Stolicy Polski O północy z piątku 31 maja na sobotę 1 czerwca na ulice Gorzowa ma wyjechać spora grupa rowerzystów. Tak miłośnicy dwóch kółek zamierzają rozpocząć rywalizację o tytuł najlepszego rowerowego miasta w kraju. 📢 Wydarzenia Zielonogórskie. Niektórzy wątpią w sens obchodów rocznicy Nie jest tak, że wszyscy popierają sens upamiętniania rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich. Wciąż dla niektórych mieszkańców był to wybryk chuligański, a nie patriotyczne wydarzenie czy wyrażenie wiary katolickiej.

📢 Partnerka Dawida Kownackiego. Aleksandra Adamczak to piękna WAG. Kim jest? Czym się zajmuje? Dawid Kownacki to utalentowany młody polski piłkarz. Swoją karierę zaczynał w GKP Gorzów, a obecnie realizuje się niemieckim klubie Werder Brema. Jego życiową partnerką jest Aleksandra Adamczak, z którą wychowuje córeczkę Lenę. Wybranka serca Dawida Kownackiego to urodziwa modelka. Popularność zdobyła m.in. dzięki sesji w magazynie dla panów "Playboy". Ale nie tylko. Dziewczyna znanego piłkarza występowała także na światowych wybiegach, m.in. w Mediolanie i co rusz brała udział w rozmaitych sesjach zdjęciowych. O Aleksandrze wiadomo, że pochodzi z Leszna i interesuje się tańcem.

📢 Boże Ciało w Lubuskiem. O której będą procesje w Gorzowie i Zielonej Górze? W czwartek w wielu parafiach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbywać się będą procesje Bożego Ciała. W Gorzowie, Zielonej Górze i Głogowie przewodniczyć im będą biskupi.

📢 Wystartował Zielonogórski Rower Miejski. Ma siedem przerzutek. Nie da się nim przewozić innych osób Z opóźnieniem, ale jest! Cieszymy się, że ruszył Zielonogórski Rower Miejski. Nowy operator, nowe rowery. Lepsze niż poprzednie, bo mają więcej przerzutek – mówili Robert Jankowicz i Patryk Kucner po pierwszej przejażdżce. Aby skorzystać z jednośladu, musimy ściągnąć aplikację „roovee”, zarejestrować się oraz wnieść opłatę inicjalną wysokości 10 zł. Ale są i inne sposoby... 📢 Ślub Dawida Kownackiego. Na weselu piłkarza bawili się reprezentanci Polski Sezon weselny wśród piłkarzy oficjalnie rozpoczęty. W środę to Dawid Kownacki zmienił stan cywilny. Piłkarz niemieckiego Werderu Brema poślubił Aleksandrę Adamczak, z którą jest od blisko dekady. W tej szczególnej chwili parze towarzyszyli m.in. znajomi Kownasia z boiska - w tym przyszły uczestnik Euro 2024, Jakub Piotrowski. - Celebrujemy miłość - napisała jego partnerka, Wiktoria Jankowska, dołączając zdjęcia.

📢 Baletnica na starówce, czyli otwarcie Minifestiwalu Balet i Sztuka 2024. Wystawę można oglądać do lipca W mediatece Góra Mediów odbyło się otwarcie wystawy „Baletnica na starówce” autorstwa Pawła Janczaruka. Wystawa będzie czynna do 12 lipca. Każdy ma szansę ją zobaczyć. Warto dodać, że wystawa rozpoczyna Minifestiwalu– Balet i Sztuka 2024. W jego ramach wiele się będzie działo. 📢 W Lubuskiem odkryto szczątki dwóch żołnierzy. Jednego z nich prawdopodobnie uda się zidentyfikować W środę 29 maja Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych POMOST przeprowadziła prace ekshumacyjne pomiędzy miejscowościami Różanówka i Bielawy w gminie Siedlisko w Lubuskiem. W tym rejonie ujawnione zostały szczątki dwóch niemieckich żołnierzy.

📢 Na oddział dziecięcy Szpitala Na Wyspie w Żarach trafiło sześć nowych łóżek dla rodziców czuwających przy swoich dzieciach Do Szpitala Na Wyspie w Żarach trafiło sześć łóżek od Fundacji Ronalda McDonalda. Będą służyć rodzicom, którzy czuwają przy swoim dziecku przez cały czas jego hospitalizacji.

📢 Poczwórne urodziny Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze! Cóż to była za impreza! Zobacz Cóż to były za urodziny?! Poczwórne. Zespół Edukacyjny nr 2 świętował 20-lecie istnienia, ale i wszystkie placówki wchodzące w jego skład, miały swoje jubileusze. Uroczysta gala odbyła się w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Było uroczyście i wesoło, nie zabrakło wspomnień i łez wzruszenia.

📢 Polscy piłkarze ze swoimi ukochanymi kobietami. ZDJĘCIA Lewandowski, Glik, Cash, Milik i inni na wakacjach! Mundial dla polskich piłkarzy zakończony. Porażka 1:3 z Francją w 1/8 finału przekreśliła nasz udział w dalszej części mistrzostw. Teraz piłkarze reprezentacji Polski rozjechali się po świecie. Arek Milik z ukochaną, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski z żoną Anną, Matty Cash, zażywają kąpieli na rajskich wyspach. ZOBACZ ZDJĘCIA Z WAKACJI POLSKICH PIŁKARZY

📢 Zielona Góra. Z kamienicy w centrum miasta tynk odpada płatami, spadając prosto na chodnik. Czy budynek doczeka się remontu? Spacerując zielonogórskim śródmieściem trudno nie zwrócić uwagi na stare kamienice. Wiele z nich odnowiono, jednak wiele wciąż na to czeka. Na Placu Pocztowym z jednej z kamienic odpada tynk — na ulicę, na chodnik, wprost na głowy mieszkańców. Kto jest właścicielem?

📢 Przebudowa ulicy Sportowej w Żarach ruszy w czerwcu. Miasto podpisało umowę z wykonawcą. Inwestycja warta jest miliony złotych! Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Sportowej w Żarach. Wykonawca zacznie od strony ulicy Kaszubskiej w kierunku alei Wojska Polskiego. Inwestycja pochłonie ok. 11 milionów złotych. 📢 Uroczyste przekazanie dowództwa 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie Na placu apelowym 5. Lubuskiego Pułku Artylerii im. gen. artylerii koronnej Marcina Kątskiego w Sulechowie odbyła się uroczysta ceremonia przekazania obowiązków dowódcy pułku. Dotychczasowy dowódca, pułkownik Grzegorz Parol, pełniący służbę w sulechowskim garnizonie w latach 2021-2024, został wyznaczony na kolejne stanowisko służbowe decyzją wyższych przełożonych.

📢 Jak pozbyć się rdestowca? To jeden z najgorszych chwastów. Jest groźny dla przyrody i twojego ogrodu. Sprawdź, jak go zwalczyć i co stosować Rdestowiec japoński (czyli rdestowiec ostrokończysty) to jeden z najbardziej imponujących chwastów, jakie mogą pojawić się w ogrodzie. Te rośliny mogą dorastać do 3-4 m wysokości i to w ciągu jednego sezonu! Rdestowiec ma wprawdzie cenne właściwości lecznicze, ale jest rośliną inwazyjną, która stwarza zagrożenie dla polskiej przyrody. Tak samo dla naszych ogrodów. Sprawdź, jak się pozbyć rdestowca i jak skutecznie walczyć z tą rośliną. 📢 Nowości dla Lubuszanek, które chcą urodzić dziecko w Świebodzinie Nowoczesny, bezprzewodowy aparat KTG cieszy przyszłe mamy na Oddziale Położniczym Nowego Szpitala w Świebodzinie. Na co jeszcze mogą rodzić rodzące kobiety?

📢 Bony stażowe i zasiłki dla bezrobotnych wzrastają od 1 czerwca 2024. Tyle pieniędzy mogą dostać osoby bez pracy Kwota bonu stażowego od 1 czerwca 2024 r. wzrośnie o 227,50 zł i wyniesie 2222,60 zł. Sprawdźmy, na czym polega to wsparcie i kto może z niego skorzystać. Od początku kolejnego miesiąca zmieniają się też inne ważne świadczenia m.in. wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

📢 Dzień Dziecka w Żarach. Będą dmuchańce, wypiekanie pizzy, żarska scena talentów i wiele atrakcji W najbliższą sobotę 1 czerwca będziemy świętować Dzień Dziecka. Z tej okazji w Żarach przygotowano sporo darmowych atrakcji dla najmłodszych. 📢 Praca sezonowa za granicą. Można zarobić nawet 5 tys. euro! Kogo szukają pracodawcy? Praca sezonowa za granicą. Niemcy, Norwegia czy Wielka Brytania? Do jakiego kraju najlepiej wyjechać na kilka miesięcy, aby zarobić dobre pieniądze? Polacy wyjeżdżają najczęściej wahadłowo w okresie marzec-grudzień. Pracują na obczyźnie kilka miesięcy, a potem wracają do domu. Na jakie zarobki mogą liczyć? W niektórych zawodach pensje sięgają ponad 5 tys. euro!

📢 Budowa kładki dla pieszych nad żarską obwodnicą. Miasto musi oddać dwa miliony złotych, które przyznano w ramach Funduszy Norweskich Miasto musi zwrócić dwa miliony złotych z dotacji zdobytej w ramach Funduszy Norweskich. Chodzi o budowę kładki nad obwodnicą oraz drogi i ścieżki rowerowej przy ulicy Kilińskiego. Kasę trzeba oddać, bo nie ma faktur, a dotacja musi być rozliczona. Przyczyną obsuwy miało być m.in. czternaście wybuchów znalezionych podczas realizacji inwestycji. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 H2Ochla. Termin otwarcia zielonogórskiego kąpieliska oficjalnie potwierdzony. Zmienią się jednak ceny i zasady działania Wśród mieszkańców zaczęły pojawiać się pytania o hucznie zapowiadaną jeszcze przed wyborami inaugurację miejskiego kąpieliska H2Ochla. Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji potwierdził, że oficjalne otwarcie nastąpi 1 czerwca. Zmienią się jednak zasady. Jak wyglądają przygotowania? 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie? 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Kim jest żona Zbigniewa Ziobry? Poznaj ciekawe fakty z życia Patrycji Koteckiej-Ziobro Patrycja Kotecka-Ziobro to żona byłego ministra sprawiedliwości – Zbigniewa Ziobro. W przeszłości była dziennikarką, ale nie tylko. Co wiadomo o jej życiu i jak poznała swojego męża? 📢 Święto Solan 2024. Jest data. Znamy gwiazdy. Na to święto, co roku czekają mieszkańcy Nowej Soli i powiatu Na Święcie Solan będzie lokalnie, regionalnie i krajowo. To dzięki organizacji rockowego grania w ramach „Rock’n’Soll” z udziałem miejscowych artystów, występowi Sary James oraz zespołów spoza regionu, które od lat zdobywają uznanie. 📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 1973 r. Michał Bajor w otoczeniu pań śpiewa „Siemionowną” na deptaku w Zielonej Górze. Ktoś kogoś rozpoznaje w tym teledysku? Kim były dziewczyny, które wystąpiły z laureatem IX Festiwalu Piosenki Radzieckiej na zielonogórskim deptaku? 📢 TOP 15 atrakcji dla dzieci w Lubuskiem. W tych miejscach na pewno nie będziecie się nudzić [ADRESY, CENNIKI, ATRAKCJE] Weekend, wakacje, wolne popołudnie? Każdy powód jest dobry na to, aby znaleźć chwilę i wraz ze swoimi pociechami zrelaksować się, odpoczywając od codziennych obowiązków i przy okazji spędzić czas z rodziną! Czy jednak w regionie mamy tego typu atrakcje? Gdzie się udać i jak spędzić czas, aby dzieci nie były znudzone? Przygotowaliśmy dla Was TOP 15 propozycji na udany, rodzinny wypad. Dzięki naszemu zestawieniu na pewno nie będziecie się nudzić. Co się znalazło na naszej liście? Zobaczcie 15 propozycji na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zobaczcie koniecznie!