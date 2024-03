Prasówka 10.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 10.03.2024 w woj. lubuskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim na rezonans magnetyczny - 10.03.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są terminy NFZ na rezonans magnetyczny w województwie lubuskim? Możesz zapoznać się z zestawieniem miejsc, z którego dowiesz, gdzie uda Ci się dostać w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy (stan na 10.03.2024). W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejka na rezonans magnetyczny na NFZ będzie najkrótsza.

📢 W Lubuskiem wysycha jezioro! Obok biegnie trasa S3. Czy to przez drogę? Jest odpowiedź GDDKiA Społecznik i prawnik Robert Krzych z Międzyrzecza zaprezentował analizę, w której przekonuje, że jezioro Głębokie wysycha na skutek dziwnych zmian wysokości przepustów podczas budowy S3. Dlatego woda z wielkiego obszaru zza "eski" przestała dopływać do jeziora. Przeczytajcie odpowiedź GDDKiA.

📢 Żużel na Ziemi Lubuskiej to nie tylko Gorzów i Zielona Góra. Ścigali się w Żaganiu, Świebodzinie, Witnicy, Nowej Soli. Co za historia! Historia żużla na Ziemi Lubuskiej to nie tylko Gorzów i Zielona Góra. Ścigano się też m.in. w Żaganiu czy Nowej Soli – mówi Marcin Kozdraś, były żużlowiec Stali Gorzów, a dziś wielki pasjonat historii czarnego sportu.

📢 Trzecia Droga przedstawiła kandydatów na radnych w Gorzowie Listy złożone z wielu społeczników. Tak przedstawiają się kandydatury Trzeciej Drogi w wyborach do rady miasta w Gorzowie. Komitet przedstawił je w sobotę 9 marca w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. 📢 Areszt dla Roberta P., 26-latka podejrzanego o śmierć niemowlęcia w Świebodzinie. Grozi mu dożywocie W sobotę, 9 marca Sąd Rejonowy w Świebodzinie tymczasowo aresztował na trzy miesiące 26-letniego Roberta P., który odpowie za spowodowanie śmierci siedmiomiesięcznego dziecka. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

📢 Dwie licealistki kontra 300 osób w Biegu o 4 Łapy. Ale się działo! Niemal 300 osób wybiegło, aby wesprzeć schronisko. W sobotę, 9 marca zielonogórscy miłośnicy biegania i pomagania spotkali się i truchtem ruszyli w alejki Parku Poetów. To wszystko za sprawą dwóch licealistek, które wpadły na pomysł organizacji charytatywnego biegu, który nie tylko będzie promował aktywny tryb życia, ale również wesprze szlachetny cel — Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze. Jak to się stało, że w biegu wzięło udział niemal 300 osób, zyskał dziesiątki sponsorów i patronat prezydenta miasta? 📢 Stroje pierze mama prezesa, a w remontach na stadionie pomagają strażacy. Tak się żyje w Błękitnych Lubno! Za rok Klub Sportowy Błękitni Lubno będzie obchodził jubileusz 50-lecia. Działacze, trenerzy i zawodnicy marzą, by przywitać tę datę awansem do klasy okręgowej. Najpierw muszą się jednak uporać z wieloma problemami.

📢 - Od lat korzystają z moich pieniędzy i biorą za przelewy, a tak mnie potraktowali! – Czytelniczka opowiada historię z banku w Nowej Soli – Takich osób jak ja, starszych i niedowidzących jest więcej. Mam nadzieję, że teraz będziemy w banku lepiej traktowani – mówi mieszkanka Nowej Soli, której wizyty w placówce bankowej w mieście skończyły się nerwami.

📢 Kaziuki 2024 w skansenie w Ochli. Zobacz program ulubionego jarmarku zielonogórzan Kaziuki rozpoczną tegoroczny cykl imprez w skansenie w Ochli. Swój udział zapowiedziało ponad 100 wystawców. Będzie wiosennie, kolorowo i smacznie. Niestety ze względu na trwającą przebudowę parkingu, mogą być duże trudności z zaparkowaniem auta. Dlatego warto skorzystać z komunikacji miejskiej. 📢 "Chwila" przed zawałem. Nasze ciało ostrzega, że dzieje się coś złego | OBJAWY Objawy, czy też symptomy, które mogą wskazywać na zawał serca mają wiele przyczyn. I nie zawsze mogą oznaczać zbliżający się atak. Niezależnie od tego, czy występują nagle, czy też wydaje nam się, że mają swoje uzasadnienie, warto skonsultować się z lekarzem. W przypadku chorób serca, szybka interwencja jest kluczowa. Może uratować nasze życie. Te objawy zdaniem kardiologów zapowiadają zawał serca. Mogą pojawić się kilka tegodni a nawet miesięcy wcześniej.

📢 W żagańskim parku po raz 25. biegacze wyruszyli na trasę specjalnego parkrunu. Tym razem na Dzień Kobiet W Żagańskim parku po raz 25 spotkali się biegacze z Żagania i okolic, na specjalnym wydaniu biegu na 5 km. - Dla nad każdy parkrun jest wyjątkowy i specjalny - zaznaczyła Marta Rudak, współorganizatorka. Tym razem hasłem biegu, który odbył się 9 marca 2024, był Dzień Kobiet. Po zakończeniu trasy każda z uczestniczek otrzymała tulipany. 📢 Logopedzi z całej Polski przyjechali do Zielonej Góry by zainaugurować obchody 25-lecia Polskiego Związku Logopedów Polski Związek Logopedów świętuje 25-lecie. Inauguracja obchodów rozpoczęła się w sobotę w Palmiarni w Zielonej Górze. Okazuje się, że nasi logopedzi potrafią wiele. I długo można by o tym opowiadać. Od nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim uruchomiony zostanie także nowy kierunek studiów – logopedia z neurodydaktyką.

Nowe ostrzeżenie GIS 9.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 9.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 9.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.
📢 Lidl wycofuje produkt z toksyną. Jego spożycie szkodzi zdrowiu! Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Najnowsze ostrzeżenia GIS 9.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) ostrzega przed szeregiem produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Nowe ostrzeżenia GIS z dnia 9 marca 2024 roku dotyczą przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu patuliny w smoothie owocowym.

📢 Stal Gorzów wygrała z MKS Wieluń. Tak kibicowaliście szczypiornistom Około 1 tys. widzów obejrzało w piątkowy wieczór 8 marca mecz piłki ręcznej Budimex Stal Gorzów – MKS Wieluń. Po pasjonującej drugiej części spotkania gorzowianie wygrali 32:22.

📢 Zielonogórzanie lubią kupować te kwiaty wiosną na rabaty i groby. Biorą po kilkanaście sztuk Pierwsze kwiaty, które można sadzić na balkonie, czy w ogródku to bratki. Klienci chętnie kupują je też do ozdabiania grobów. Bratki przykuwają uwagę kolorami i misternym ułożeniem płatków. Przy kupnie, warto zwracać uwagę też na liście. Rośliny te wytrzymają temperaturę nawet minus pięciu stopni C.

📢 Stalowcy wreszcie odczarowali Arenę Gorzów. Ale outsider rozgrywek solidnie ich na początku meczu postraszył Po czterech porażkach w Arenie Gorzów, szczypiorniści Budimexu Stali wreszcie wygrali w tym pięknym obiekcie mecz o punkty Ligi Centralnej. W piątkowy (8 marca) wieczór pokonali – choć nie bez trudu – ostatni w tabeli MKS Wieluń. 📢 Stal Girls poniosły piłkarzy ręcznych do pierwszego zwycięstwa w Arenie Gorzów Przy takim dopingu Stalowych Dziewczyn – i to jeszcze w Dzień Kobiet! - rezultat meczu Ligi Centralnej w Arenie Gorzów nie mógł być inny. Stal Gorzów pokonała MKS Wieluń. 📢 Wicedyrektor gorzowskiej RDOŚ odwołany ze stanowiska. Sprawa ma być związana z gawronami w Świebodzinie Zwolniony został wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie. Poinformowała o tym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w piątek, 8 marca. Decyzja została podjęta w związku „z popełnionymi błędami przy wydaniu oraz w nadzorze nad wykonaniem decyzji z zakresu ochrony przyrody”. Portal Zielona Interia ustaliła, że sprawa związana jest ze zgodą na strząsanie gniazd i płoszenie gawronów w Świebodzinie.

📢 Od niedzieli znów pojedziemy pociągami Polregio z Zielonej Góry do Wrocławia. Przerwa trwała trzy miesiące Od niedzieli, 10 marca br. wrócą bezpośrednie połączenia kolejowe relacji Zielona Góra – Wrocław. Pociągi będą kursować będą cztery razy dziennie na trasie: Zielona Góra – Nowa Sól – Wrocław Główny, zatrzymując się na wszystkich przystankach pośrednich, zapewniając mieszkańcom regionu dojazd do pracy, szkół, urzędów czy placówek medycznych.

📢 Łagów na przełomie zimy i wiosny to doskonałe miejsce na spacer. Jeszcze można uniknąć tłumów, które przyjadą tutaj latem Do Łagowa w powiecie świebodzińskim warto przyjeżdżać przez cały rok. Leśne ścieżki to zachęta do spacerów, a ławki nad Jeziorem Trześniowskim polecają się do odpoczynku. W ostatni weekend pogoda przyciągnęła turystów, ale to jeszcze nie są te tłumy, które będą pojawiały się w letnie dni. Warto przyjechać do Łagowa też na przełomie wiosny i zimy.

📢 Wzruszone gwiazdy i wzruszona publiczność! Koncert z okazji Dnia Kobiet w Szprotawie! W czwartek 7 marca 2024 przed szprotawską publicznością wystąpiła gwiazda piosenki Halina Benedyk, ze swoim scenicznym partnerem Marco Antonellim. Koncert zaaranżował mąż artystki, znakomity kompozytor i kierownik orkiestry Aleksander Maliszewski. Halina Benedyk była bardzo wzruszona i wspominała swoje pierwsze kroki muzyczne na scenie Szprotawskiego Domu Kultury.

📢 Budowa przystanku Osiedle - Żary. Mieszkańcy żarskiego osiedla będą mieć bliżej do pociągu Trwa budowa przystanku kolejowego Osiedle - Żary w pobliżu ogródków działkowych przy ulicy Wieniawskiego. Koszt inwestycji to ok. 2 mln 600 tysięcy złotych. 📢 Śmierć dziecka w Świebodzinie. Wnioski z sekcji zwłok przerażają. Dziecko miało pękniętą czaszkę Dziecko w czwartek, 7 marca w godzinach porannych znalazła babcia. W sprawie zatrzymano konkubenta matki dziecka, która w tym czasie przebywała w areszcie. W chwili śmierci chłopca to właśnie konkubent się nim zajmował. Dziś 26-latek usłyszał zarzuty. 📢 Wypadek na torach w Gorzowie. Mężczyzna został potrącony przez pociąg Do dramatycznie wyglądającego zdarzenia doszło w piątek na moście kolejowym przy ulicy Nadbrzeżnej w Gorzowie. Kilka minut po godzinie dwunastej pociąg potrącił mężczyznę, który z niewyjaśnionych przyczyn wtargnął na tory.

📢 Pamięć o Grażynie Wojciechowskiej zostanie na lata. Tablica pamiątkowa odsłonięta W piątek 8 marca odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Grażynie Wojciechowskiej. Była wieloletnią radną miejską. Znała ją większość gorzowian. 📢 Kradzionym autem i pod wpływem narkotyków. Kierowca wpadł, bo... jechał zbyt wolno Policyjnym nosem i czujnością wykazali się słubiccy funkcjonariusze, którzy zatrzymali 21-letniego kierowcę. To miała być rutynowa kontrola drogowa, ale okazało się, że młody mężczyzna prowadził samochód pod wpływem narkotyków, a ich spory zapas miał również przy sobie. Jakby tego było mało auto, którym się poruszał zostało wcześniej skradzione na terenie Niemiec.

📢 Pamiętacie, jak żużlowcy Falubazu Zielona Góra szukali słońca w Słowenii [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Niebawem rozpocznie się żużlowy sezon 2024. Kapryśna pogoda w Polsce nie pozwala zawodnikom na rozpoczęcie treningów we wszystkich ośrodkach żużlowych. Dlatego niektórzy szukają suchych torów za granicą. To już tradycja. A pamiętacie, jak ponad 20 lat temu zielonogórscy żużlowcy pojechali szukać słońca do Krško na Słowenii? Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia.

📢 Brama do Parku Róż zamknięta. Tak są rozwalone schody W czwartek 7 marca zamknięta została brama do Parku Róż od strony ronda Kosynierów Gdyńskich. Schody, na które półtora miesiąca temu spadło drzewo, znów wymagają naprawy. 📢 Sulechów. Komitet Wyborców Wojciecha Sołtysa przedstawia kandydatów do rady. Kto powalczy o mandaty? Burmistrza Sulechowa wraz z kandydatami do Rady Miejskiej i Rady Powiatu Zielonogórskiego rozpoczynają spotkania z mieszkańcami. Kto powalczy o mandaty?

📢 Nowe utrudnienia przy moście w Krośnie Odrzańskim. Wprowadzone zostaną zmiany, dotyczące budowy ronda Podniesienie i remont mostu w Krośnie Odrzańskim, a także budowa ronda przy zjeździe z przeprawy, od miesięcy generują wiele utrudnień dla kierowców. 8 marca wprowadzone zostaną kolejne zmiany — zamknięty zostanie wjazd w ulicę Nadodrzańską od strony ulicy Chrobrego.

📢 Tysiące ludzi na koncercie Andrzeja Piasecznego. Panie były wniebowzięte To prawdopodobnie był najpiękniejszy prezent, jaki dostały gorzowianki na Dzień Kobiet. W przeddzień święta wszystkich pań w Arenie Gorzów zaśpiewał Andrzej Piaseczny. Na koncert przyszło ponad 5 tys. widzów! 📢 Rolnicy podejmą decyzję o strajkach po rozmowach z premierem. Protesty w Lubuskiem 13 marca? Blokady ominą Krosno W samym województwie lubuskim rolnicy planują zorganizować około 20 blokad dróg w ramach protestów. Miałyby one się odbyć 13 marca. Decyzja zostanie podjęta po rozmowach z premierem w sobotę (9 marca). Wiemy już, że rolnicy zrezygnowali z blokowania ronda między Krosnem Odrzańskim a Gubinem, na wysokości Połupina (gmina Dąbie). 📢 Zabójstwo 7-miesięcznego dziecka w Świebodzinie. Sąsiedzi mówią, że w mieszkaniu wcześniej bywała policja W czwartek, 7 marca, w godzinach porannych świebodzińska policja została poinformowana o zwłokach 7-miesięcznego dziecka. Funkcjonariusze nie zdradzają szczegółów sprawy, ale ślady na ciele dziecka wskazują, że mogło dojść do morderstwa.

📢 Pacjenci Nowego Szpitala w Kostrzynie poskarżyli się na szpitalne toalety. Szpital obiecuje reakcję Nie ma papieru, jest brudno, brakuje ręczników – pacjenci kostrzyńskiego szpitala nie kryją rozgoryczenia po wizycie w tutejszej toalecie. Szpital obiecuje szybką reakcję. 📢 Pominik ofiar Stalagu w Żaganiu. Czy wiecie kogo przedstawia, kiedy powstał i kto był jego autorem? Czy pomnik jeńca Stalagu w Żaganiu odzwierciedlał rzeczywiste położenie przetrzymywanych tam w czasie II wojny światowej ludzi? Kogo przedstawiał? Czy Niemcy przestrzegali Konwencji Genewskiej? Kiedy został odsłonięty i kto był jego autorem? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tekście pod galerią zdjęć. 📢 Będą odnowione drogi gminne w Szprotawie, Iłowej, Lubsku i powiecie żarskim! W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego kolejne samorządy podpisały umowy na inwestycje drogowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiciele gmin otrzymali symboliczne czeki od wicemarszałka województwa lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja. Odebrali je burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz kierownik Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Szprotawie Maciej Boryna.

📢 Duże podwyżki dla nauczycieli w Zielonej Górze. Miasto dogadało się ze związkami Od 1 kwietnia – jeśli radni przyjmą uchwałę na marcowej sesji – wzrosną dodatki dla nauczycieli. To je ustalają samorządy. Wzrośnie dodatek motywacyjny. Będzie więcej pieniędzy za wychowawstwo, za pełnienie funkcji dyrektora czy kierownika świetlicy. Zostanie też wprowadzony nowy dodatek – dla nauczycieli wspomagających pracę w oddziale integracyjnym. 📢 Ludzie chwytali największe kosze! Na to otwarcie w Zielonej Górze przyszły tłumy! | WIDEO, ZDJĘCIA Zapowiedziany powrót znanej sieci supermarketów do Zielonej Góry mieszkańcy przyjęli entuzjastycznie. Na otwarcie sklepu przy Szosie Kisielińskiej w czwartek rano stawiły się tłumy. Są promocje i degustacje. Wkrótce będą otwarcia kolejnych dwóch placówek tej sieci.

📢 Lewica znów chce być w radzie miasta w Gorzowie. Oto jej kandydaci Lewica to piąty komitet, który przedstawił nam pełne listy swoich kandydatów w wyborach do rady miasta w Gorzowie. Radnymi chcą zostać m.in. byli parlamentarzyści.

📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na pierogi, pizzę albo biszkopt. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia. 📢 Umowa na budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego podpisana! Prace potrwają do końca 2027 roku Zielonogórski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w czwartek (7 marca) podpisana została umowa z wykonawcą obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Inwestycja będzie kosztować ponad 300 mln zł, a oddanie obwodnicy do użytku planowane jest na koniec 2027 roku.

📢 Zwłoki 7-miesięcznego dziecka znalezione w Świebodzinie. Ciało znalazła babcia, zatrzymano konkubenta matki chłopca W czwartek, 7 marca, w godzinach porannych świebodzińska policja została zaalarmowana o zwłokach 7-miesięcznego dziecka. Funkcjonariusze nie zdradzają na razie szczegółów sprawy, ale nieoficjalnie wiemy, że mogło dojść do morderstwa. 📢 Mieszkańcy Kostrzyna szykują się na gigantyczne korki! Na moście drogowym przez Wartę wprowadzono ruch wahadłowy Firma budująca nowy most przez Wartę w Kostrzynie poinformowała, że od 7 marca aż do końca maja będzie obowiązywał ruch wahadłowy na moście tymczasowym. W godzinach szczytu ruch będzie kierowany ręcznie, w nocy obowiązywać będzie sygnalizacja świetlna. Dla Kostrzyna oznacza to ogromne utrudnienia.

📢 Remont dworca w Sulechowie na ostatniej prostej. Teraz czas na Rzepin, Gorzów, Żary, Zbąszynek, Bytom Odrzański O remonty lubuskich dworców kolejowych zapytaliśmy Bartłomieja Sarnę z Wydziału Współpracy z Mediami, Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A. Oto co, odpowiedział na nasze pytania.

📢 Pałacyki, wille i dworki w Lubuskiem. 7 niezwykłych nieruchomości, które czekają na nowego właściciela Na rynku nieruchomości można trafić na prawdziwe perełki. Stare dworki, wille i pałacyki zachwycają architekturą, nawet wtedy, gdy wymagają remontu. Oto kilka ciekawych obiektów w Lubuskiem, które zostały wystawione na sprzedaż. Ceny zaczynają się od niespełna 400 tys. zł.

📢 Waloryzacja emerytur i rent 2024. Tyle dostają emeryci od 1 marca - kwoty netto O ile urosły emerytury i renty w marcu 2024 roku? Waloryzacja rent i emerytur została przeprowadzona 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 proc. Osoby korzystające z emerytur mogą spodziewać się podwyżek, wpływających na ogólną wysokość ich świadczeń. O ile urosła twoja emerytura od 1 marca br.? Sprawdź wyliczenia kwot netto. 📢 33 mieszkania na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Takich ofert jest coraz więcej! Sprawdzamy ich lokalizacje i ceny wywoławcze Przyglądamy się mieszkaniom, które w lutym na licytacje wystawili lubuscy komornicy. Tym razem są to 33 lokale. Liczba mieszkań od komorników w Lubuskiem rośnie z miesiąca na miesiąc. Sprawdzamy każdą z ofert. Prezentujemy zdjęcia, lokalizacje oraz ceny poszczególnych nieruchomości. To mogą być najtańsze mieszkania w Lubuskiem!

📢 Niektórzy nie zapłacą podatku! Tak działa ulga dla seniorów. Kto może z niej skorzystać w rozliczeniu PIT? Osoby, które pozostają aktywne zawodowo, mino osiągniętego wieku emerytalnego, powinny sprawdzić, czy nie przysługuje im ulga. Być może nie zapłacą podatku dochodowego albo znacznie go obniża. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów. 📢 Pole kolorowych krokusów w Gorzowie. Ten widok zachwyca! To już wiosna? Już dwudziestego marca będziemy obchodzić pierwszy dzień astronomicznej wiosny. Kalendarzowa rozpocznie się natomiast dwudziestego pierwszego marca. Pierwsze oznaki nowej pory roku widać już w całym Gorzowie. Na trawnikach jest coraz bardziej zielono, a w wielu miejscach przebijają się pierwsze wiosenne kwiaty. Kolorów nabrał między innymi gorzowski Park Róż. Wszystko za sprawą kwitnących krokusów!

📢 Jeśli rolnicy nie dogadają się z rządem, zablokują A2 i Świecko. To będzie totalny paraliż i milionowe straty dla przedsiębiorców Rolnicy planowali blokadę Świecka i A2 od 10 marca aż do odwołania, a protest miał mieć charakter stały. W celu omówienia swoich działań spotkali się we wtorek 5 marca w Urzędzie Miejskim w Słubicach z burmistrzem Mariuszem Olejniczakiem i przedstawicielami służb. Co ustalono? Na ten moment planowana akcja protestacyjna została wstrzymana. - Czekamy na propozycje rządu i premiera Tuska, które przedstawione nam zostaną podczas piątkowego spotkania w Warszawie - mówią rolnicy.

📢 Na widok zielonogórzanki tylko jeden z mężczyzn nie zrobił kroku do przodu. Joanna Baziak z Zielonej Góry jest w IX edycji Love Island Kiedy panowie oczekiwali na boginie piękności, jako pierwsza pojawiła się Asia – Influencerka z Zielonej Góry - informują producenci popularnego reality show Love Island. Zielonogórzankę Joannę Baziak widzowie poznali w pierwszej odcinku dziewiątej edycji, który został pokazany w poniedziałek, 4 marca. 📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną.

📢 Rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Będą blokady w Świecku, pod Gubinem i Krosnem Odrzańskim W tym tygodniu rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Blokad dróg będzie jeszcze więcej niż wcześniej. Protesty wznowione zostaną na Świecku. Ponadto planowane są również strajki na przejściu granicznym pod Gubinem, a także na rondzie między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą.

📢 Przejście graniczne na autostradzie A2 w Świecku zostanie całkowicie zablokowane! Rolnicy znów będą tu protestować Od kilku tygodni przez Polskę przechodzi fala protestów rolników. Protesty odbywały się też w Lubuskiem, jednak w ostatnim czasie protestujących rolników na ulicach naszych miast nie widzieliśmy. Teraz ma się to zmienić. Rolnicy poinformowali właśnie, że będą blokować Świecko i autostradę A2. Jak długo? - Do skutku - odpowiadają.

📢 Nie ma taryfy ulgowej. Zaczęła się stała blokada drogi S3 Od poniedziałku, 26 lutego na S3 pojawi się stała blokada. To efekt rozszerzenia protestu rolników, którzy blokują drogi na Pomorzu Zachodnim. Co to oznacza dla Lubuszan? Utrudnienia. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

