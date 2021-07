Prasówka 1.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Z dziennego raportu na temat COVID-19 wynika, że w woj. lubuskim przybyły 3 nowe przypadki zakażenia (najnowsze dane z 1.07.2021). W Zielonej Górze przybyło 1 nowych osób zakażonych, w powiecie żagańskim 1, w powiecie krośnieńskim 1. Ile mamy nowych zachorowań w poszczególnych powiatach? Od początku trwania pandemii w woj. lubuskim stwierdzono 73 695 zakażeń koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarło 2 035 osób.

Program Profilaktyka 40 PLUS, zwany też 500 Plus na zdrowie, uchwalony! Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. To jeden z elementów programu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19. Jakie są założenia programu? Kto, gdzie i kiedy może skorzystać? Przedstawiamy zasady krok po kroku. Poznajcie szczegóły!