Prasówka 11.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 11.03: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Kolejki NFZ na rezonans magnetyczny w woj. lubuskim. Stan na 11.03.2024 Jakie są terminy NFZ na rezonans magnetyczny w województwie lubuskim? Zdarza się, że kolejka do wykonania świadczenia może być długa. Dlatego warto sprawdzać miejsca, gdzie na NFZ uda nam się dostać szybciej. Przygotowaliśmy zestawienie (stan na 11.03.2024), gdzie na rezonans magnetyczny można znaleźć krótszy termin na NFZ. Zobacz, czy blisko Ciebie jest możliwość szybszego wykonania świadczenia.

📢 Terminy NFZ w woj. lubuskim na kolonoskopię - 11.03.2024 W jaki sposób sprawdzić, jak długie są terminy NFZ na kolonoskopię w województwie lubuskim? Możesz zapoznać się z zestawieniem miejsc, z którego dowiesz, gdzie uda Ci się dostać w najbliższym możliwym terminie w twojej okolicy (stan na 11.03.2024). W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejka na kolonoskopię na NFZ będzie najkrótsza.

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 11.03.2024 Które drogi w województwie lubuskim 11.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 12, Zajczek - Lipinki Łużyckie (23. km na odc. 1,4 km) Profilowanie pobocza. Zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania. Uwaga !!! Ręczne kierowanie ruchem.

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych [11.03.2024] Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [11.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Nowosolska fabryka nici Odra na mało znanych zdjęciach. Można zobaczyć, jak tam się pracowało? |ZDJĘCIA Rzadka okazja zobaczyć, jak w 1973 roku wyglądały hale, w których produkowano nici w Nowej Soli. Te mało znane zdjęcia znanego zielonogórskiego fotografa Czesława Łuniewicza pokazało Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, które posiada spuściznę autora.

📢 Niesamowita atrakcja turystyczna w Lubuskiem. Poczujesz się jak Guliwer. Nie ma drugiej takiej kolejki w Polsce! Wiecie, że mamy w Lubuskiem miniaturowe miasteczko kolejowe? Po którym można jeździć... miniaturową kolejką, która ciągnie miniaturowe wagony poprzez miniaturowe atrakcje po miniaturowych torach?

📢 Azbest zalega w tym miejscu od lat. Mieszkańcy gminy Łagów są bezradni, a urzędnicy twierdzą, że o niczym nie wiedzą. Jak to możliwe? W Toporowie, wsi położonej w gminie Łagów, przy jednym z bloków od lat zalega azbest. Mieszkańcy zgłaszali problem, jednak bezskutecznie. Dziś gmina mówi, że o problemie nie wiedziała, a mieszkańcom sugeruje złożenie wniosku w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łagów”. Jak to możliwe? 📢 Paliwo E10 od 2024. Tankowanie aut tych modeli nie będzie możliwe. Lista aut których nie zatankujesz paliwem 10.03.2024 Benzyna o nazwie E10 zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Sam Paweł Kikowski to za mało. Zastal Zielona Góra przegrał z mistrzem Polski Bez niespodzianki w spotkaniu Orlen Basket Ligi. Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra przegrali w Szczecinie z Kingiem. 📢 Mistrzostwa tańca breaking w żagańskim pałacu! Nogi aż same rwą się do tańca! 400 tancerzy stanęło do rywalizacji w Krajowych Mistrzostwach IDO Polskiego Związku Tańca Breaking Żagań 2024. Młodsi i starsi tancerze mówią głośno, że to ich życie!

Zawody rozpoczęły się w niedzielę 10 marca 2024 w Żagańskim Pałacu Kultury. Sala Kryształowa pulsowała muzyką, tańcem i karkołomnymi figurami.

📢 Marsz Zawsze Pier(w)si w Żarach. Do Zielonego Lasu wszedł tłum kobiet, każda ze swoją intencją. To kolejna, niesamowita akcja dla zdrowia "Zawsze Pier(w)si" to hasło dorocznego marszu w zarskim Zielonym Lesie, który organizuje przedszkole Chatka Puchatka. Na starcie tłum kobiet, każda ze swoją intencją. Tym razem panie wspierają Joannę Pawlicką, która choruje na nowotwór.

📢 Żużlowcy trenowali w Chorwacji. Wśród nich zawodnicy Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra Zielonogórska firma Boll zorganizowała w chorwackim Goričan zgrupowanie dla żużlowców, których sponsoruje. Treningowe kółka kręcili m.in. zawodnicy lubuskich klubów.

📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań. 📢 Kobieta na lubuskiej wsi realizuje swoje pasje i dzieli się nimi z koleżankami. Jak ona to robi? Kiedy Monika Wątor z Konotopu, mając 45 lat postanowiła zmienić zawód, od lekarki usłyszała pytanie, czy nie za późno. Elżbieta Przywara – Kamoda z Płotów pracę w banku zamieniła na leczenie naturalnymi metodami. Barbara Buczek z Zielonej Góry uważa, że dzisiaj jest bardziej górzykowianką, bo więcej życia spędza na wsi i bardzo ją to cieszy. Dzisiaj kobieta na wsi to bizneswomen, która realizuje swoje pasje.

📢 W III lidze przełamała się Lechia, a Stilon i Carina wróciły z wyjazdów bez punktów Druga wiosenna kolejka III ligi przyniosła przełamanie Lechii Zielona Góra oraz Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański. Z kolei z dalekich wyjazdów bez zdobyczy wróciły Carina Gubin i Solar Home Stilon Gorzów. 📢 Forteczny most obrotowy w Starym Dworku to unikatowa konstrukcja! Od lat jak magnes przyciąga miłośników fortyfikacji D812 - taką formalną nazwę nosi most forteczny we wsi Stary Dworek na terenie powiatu międzyrzeckiego. Laik przejechałby przez ten przerzucony nad kanałem Obry most, nie zwracając na niego uwagi. Dla miłośników fortyfikacji jest to jednak niezwykle rzadka konstrukcja. To most obrotowy, który mimo upływu 88 wciąż działa!

📢 Najlepsze MEMY na Dzień Kobiet 2024. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się razem z nami! Memy o kobietach idealnie wpisują się w Dzień Kobiet, przypadający 8 marca. Twórcy zabawnych grafik o przedstawicielkach płci pięknej z przymrużeniem oka odnoszą się do typowych kobiecych cech, które niejednego mężczyznę potrafią wyprowadzić z równowagi. Niemniej jednak sporo motywów, poruszanych w humorystycznych obrazkach wykorzystuje stereotypy oraz utarte schematy, jakie w wielu przypadkach nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Do tego typu twórczości z dystansem podchodzą także kobiety i na widok rozmaitych memów im poświęconych niejedna z pań ociera z twarzy łzy śmiechu. Zobacz najzabawniejsze grafiki! 📢 Tak dzisiaj mieszka Grażyna Szapołowska GALERIA ZDJĘĆ. Ogromny dom otoczony ogrodem. Jest bardzo elegancko Zobacz! 10.03.2024 Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru. 68-letnia aktorka zawsze uchodziła za symbol seksu. Pełna wdzięku i uroku gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 10.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 10.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 10.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Pisankowa wystawa prosto z Gorzowa Wielkopolskiego zagościła w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Za nami wernisaż nowej wystawy czasowej W Muzeum Ziemi Lubuskiej można obejrzeć okolicznościową wystawę „Wielkanocne pisanki” ze zbiorów Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. Po wernisażu, można było także wysłuchać prelekcji etnografa Mirosława Pecucha „Zapisane światy”. Wystawa zagości aż do 5 maja. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Zobacz szczegóły największej waloryzacji i sprawdź, ile wyniesie Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 10.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Wybory do sejmiku województwa lubuskiego 2024. Okręgi, kandydaci, zasady głosowania Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy będą wybierać radnych gminnych, miejskich i powiatowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz swoich przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu do sejmiku lubuskiego i ile mandatów jest do obsadzenia. 📢 Wieża Braniborska kończy dziś 164 lata! "Piękne zachody, krwiste niebo, wino i procenty w głowie". Kiedyś tu się działo Wieża Braniborska została wybudowana przez Stowarzyszenie Miłośników Rozwoju Zielonej Góry. Ale nie byle gdzie! Budowla stanęła dokładnie 164 lata temu na jednym z najwyższych szczytów Winnego Grodu - Wzgórzu Braniborskim (dawniej Grünbergshöhe). I dumnie stoi do dnia dzisiejszego, plus minus pięćdziesiąt metrów od mojego domu. Czy chwalę się? Sam nie wiem, może trochę? Wielokrotnie podziwiałem panoramę miasta z jej szczytu, a kiedy ją mijałem zawsze zastanawiałem się, dlaczego potencjał tego obiektu jest tak mocno niewykorzystany. Niebawem i to ma się zmienić. Przy okazji czytania tego tekstu, zajrzyjcie do nasze galerii, bowiem to, jak dziś wygląda wpisana do rejestru zabytków w 2017 roku Wieża Braniborska i teren wokół niej niebawem mogą zmienić się nie do poznania.

📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 10.03.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 10.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 10.03.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 10.03.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych.

📢 Lechia Zielona Góra zgarnęła pierwsze zwycięstwo tej wiosny To nie był idealny mecz w wykonaniu Lechii Zielona Góra, ale najważniejsze są trzy punkty. Piłkarze z Grodu Bachusa zdobyli je w starciu z Karkonoszami Jelenia Góra, które pokonali 2:1. 📢 Minimalna porażka siatkarzy Olimpii Sulęcin w ostatnim domowym meczu w sezonie. Z drużyny ma odejść trener i ponad połowa zawodników Sobotnim (9 marca) meczem z BBTS Bielsko-Biała siatkarze Olimpii Sulęcin pożegnali się ze swymi kibicami w sezonie 2023-2024. Trzy ostatnie pierwszoligowe spotkania rozegrają na wyjeździe. Po zakończeniu zasadniczego sezonu, co nastąpi 27 marca, w ekipie żółto-niebieskich szykuje się prawdziwa kadrowa rewolucja. Odejście do Astry Nowa Sól zapowiedział trener Konrad Cop, nowych pracodawców szuka też ponad połowa zawodników.

📢 Stal Gorzów poszła śladem Realu Madryt i Barcelony Wprowadziliśmy świeżość i kontrowersję. To ma czemuś służyć– mówi Krzysztof Czyrka, wiceprezes zarządu Stali Gorzów. Po prezentacji nowego kevlaru gorzowski klub jeszcze szerzej tłumaczy powody tej decyzji.

📢 Gala Wspaniałych Kobiet 2024. Aula UZ zapełniła się kobiecą energią, która zmienia miasto na lepsze W sobotni wieczór, 9 marca Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego zapełniła się wyjątkowymi kobietami — wyjątkowymi, bo ich energia sprawia, że miasto zmienia się na lepsze. Poznajcie laureatki Plebiscytu Kobiet Wspaniałych — to inspirujące i zaangażowane społecznie kobiet, które na co dzień działają w ciszy. 📢 Młodzi nie mają szans, żeby pamiętać te budki. W niedzielę we Wschowie ożyją wspomnienia. Tak się kiedyś rozmawiało Będzie można zobaczyć różne budki telefoniczne, do których całkiem niedawno trzeba było się ustawiać, żeby móc zadzwonić. Będzie też wiele innych eksponatów. Muzeum Ziemi Wschowskiej przygotowało wystawę czasową zatytułowaną „Poczta Polska w Regionie Wschowsko – Leszczyńskim”. Otwarcie w dniu, kiedy przypada 160. rocznica uruchomienia we Wschowie stacji telegraficznej.

📢 Focus Mall Zielona Góra. Nowe udogodnienia dla właścicieli czworonogów. Sprawdź, do których sklepów wejdziesz ze swoim pupilem Galeria handlowa Focus Mall w Zielonej Górze stawia kolejny krok w stronę czworonogów, oferując nie tylko możliwość spaceru z pupilem po pasażu, ale także wejścia do wybranych sklepów. Dzięki temu galeria chce stworzyć miejsce przyjazne dla wszystkich klientów, niezależnie od ilości łap. Do których sklepów wejdziesz ze swoim czworonogiem? 📢 Pasje 2024 w Żarach, czyli wystawa lokalnych artystek w Salonie Wystaw Artystycznych im. Jana Stanisława Antosza W żarskim Salonie Wystaw Arystycznych otwarto wystawę prac niezwykłych kobiet, lokalnych artystek. To już wieloletnia tradycja przy okazji Dnia Kobiet.

📢 „Jesteś naszą legendą". Co wiecie o Andrzeju Huszczy, ikonie Falubazu Zielona Góra? „Dziękuję za to, że tak mocno mi kibicowaliście" „Niezniszczalny i niezatapialny” – tak o Andrzeju Huszczy mówili kibice, gdy przez wiele lat ścigał się na żużlu. Na motocyklu nie jeździ już od dawna, ale wciąż jest najbardziej rozpoznawalną żużlową postacią z Zielonej Góry. 10 marca żużlowa legenda Falubazu Zielona Góra kończy 67 lat. Sto lat, panie Andrzeju!

📢 Areszt dla Roberta P., 26-latka podejrzanego o śmierć niemowlęcia w Świebodzinie. Grozi mu dożywocie W sobotę, 9 marca Sąd Rejonowy w Świebodzinie tymczasowo aresztował na trzy miesiące 26-letniego Roberta P., który odpowie za spowodowanie śmierci siedmiomiesięcznego dziecka. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

📢 Dwie licealistki kontra 300 osób w Biegu o 4 Łapy. Ale się działo! Niemal 300 osób wybiegło, aby wesprzeć schronisko W sobotę, 9 marca zielonogórscy miłośnicy biegania i pomagania spotkali się i truchtem ruszyli w alejki Parku Poetów. To wszystko za sprawą dwóch licealistek, które wpadły na pomysł organizacji charytatywnego biegu, który nie tylko będzie promował aktywny tryb życia, ale również wesprze szlachetny cel — Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze. Jak to się stało, że w biegu wzięło udział niemal 300 osób, zyskał dziesiątki sponsorów i patronat prezydenta miasta?

📢 "Chwila" przed zawałem. Nasze ciało ostrzega, że dzieje się coś złego | OBJAWY Objawy, czy też symptomy, które mogą wskazywać na zawał serca mają wiele przyczyn. I nie zawsze mogą oznaczać zbliżający się atak. Niezależnie od tego, czy występują nagle, czy też wydaje nam się, że mają swoje uzasadnienie, warto skonsultować się z lekarzem. W przypadku chorób serca, szybka interwencja jest kluczowa. Może uratować nasze życie. Te objawy zdaniem kardiologów zapowiadają zawał serca. Mogą pojawić się kilka tegodni a nawet miesięcy wcześniej. 📢 Logopedzi z całej Polski przyjechali do Zielonej Góry by zainaugurować obchody 25-lecia Polskiego Związku Logopedów Polski Związek Logopedów świętuje 25-lecie. Inauguracja obchodów rozpoczęła się w sobotę w Palmiarni w Zielonej Górze. Okazuje się, że nasi logopedzi potrafią wiele. I długo można by o tym opowiadać. Od nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim uruchomiony zostanie także nowy kierunek studiów – logopedia z neurodydaktyką.

📢 Stroiki wielkanocne to hit – galeria zdjęć. Jak pięknie ozdobić dom na Wielkanoc 2024? Wyjątkowe ozdoby wielkanocne na stół, parapet i drzwi Stroiki wielkanocne w szkle, na drewnie, w formie girland i wiosennych wieńców to hity na 2024 rok. Wielkanoc już lada chwila, więc czas pomyśleć, jak udekorujemy dom na święta. Warto w tym roku zadbać o wyjątkową świąteczną oprawę. Wystarczy zaledwie kilka pomysłowych dekoracji i odrobina kreatywności, aby stworzyć w mieszkaniu i domu świąteczny klimat. Sprawdź, jakimi wielkanocnymi stroikami modnie ozdobisz dom na Wielkanoc 2024. 📢 Paznokcie hybrydowe: naturalne, jasne i delikatne stylizacje. Zobacz inspiracje i pomysły na hybrydy color no color 9.03.2024 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe.

📢 Zielonogórzanie lubią kupować te kwiaty wiosną na rabaty i groby. Biorą po kilkanaście sztuk Pierwsze kwiaty, które można sadzić na balkonie, czy w ogródku to bratki. Klienci chętnie kupują je też do ozdabiania grobów. Bratki przykuwają uwagę kolorami i misternym ułożeniem płatków. Przy kupnie, warto zwracać uwagę też na liście. Rośliny te wytrzymają temperaturę nawet minus pięciu stopni C. 📢 Zderzenie dwóch osobówek na wysokości Wędrzyna Do groźnego zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej numer 137 na wysokości Wędrzyna, gdzie zderzyły się dwie osobówki. W samochodach podróżowały trzy osoby. 📢 Stal Girls poniosły piłkarzy ręcznych do pierwszego zwycięstwa w Arenie Gorzów Przy takim dopingu Stalowych Dziewczyn – i to jeszcze w Dzień Kobiet! - rezultat meczu Ligi Centralnej w Arenie Gorzów nie mógł być inny. Stal Gorzów pokonała MKS Wieluń.

📢 Wicedyrektor gorzowskiej RDOŚ odwołany ze stanowiska. Sprawa ma być związana z gawronami w Świebodzinie Zwolniony został wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie. Poinformowała o tym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w piątek, 8 marca. Decyzja została podjęta w związku „z popełnionymi błędami przy wydaniu oraz w nadzorze nad wykonaniem decyzji z zakresu ochrony przyrody”. Portal Zielona Interia ustaliła, że sprawa związana jest ze zgodą na strząsanie gniazd i płoszenie gawronów w Świebodzinie. 📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [9.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Od niedzieli znów pojedziemy pociągami Polregio z Zielonej Góry do Wrocławia. Przerwa trwała trzy miesiące Od niedzieli, 10 marca br. wrócą bezpośrednie połączenia kolejowe relacji Zielona Góra – Wrocław. Pociągi będą kursować będą cztery razy dziennie na trasie: Zielona Góra – Nowa Sól – Wrocław Główny, zatrzymując się na wszystkich przystankach pośrednich, zapewniając mieszkańcom regionu dojazd do pracy, szkół, urzędów czy placówek medycznych. 📢 Nowy bachusik w Zielonej Górze odsłonięty. Tym razem to bachantka - Lumella jak na Dzień Kobiet przystało Bachusik Lumelus na Winnym Wzgórzu doczekał się towarzyszki. Teraz parze będzie raźniej. Nieprzypadkowo odsłonięcie nowego bachusika, a raczej bachantki, w mieście zaplanowano na 8 marca.

📢 Dzień Kobiet w Emporium Club Żary. Zobaczcie, jak pięknie bawią się panie z Żar i okolic. Już w sobotę 9 marca kolejna okazja! Zabawa z okazji Dnia Kobiet w Emporium Club Żary. Już w sobotę 9 marca kolejna okazja do świętowania, zobaczcie, jak bawiły się panie w ubiegłym roku. Fenomenalne zdjęcia z imprezy! Chippendales rozgrzali to miejsce do czerwoności.

📢 Autobusy pod samym ratuszem albo teatrem! Tam były przystanki. Pamiętacie te ogórki, ikarusy? Aż łezka kręci się w oku. Zobaczcie zdjęcia!! Miejskie autobusy zawoziły nas pod sam ratusz albo teatr czy w inne miejsca, gdzie dziś już przystanków nie ma. Pozostały w naszych wspomnieniach i na starych zdjęciach. Warto przenieść się w czasie i obejrzeć dawną Zieloną Górę z perspektywy tzw. ogórka czy ikarusa...

📢 Brama do Parku Róż zamknięta. Tak są rozwalone schody W czwartek 7 marca zamknięta została brama do Parku Róż od strony ronda Kosynierów Gdyńskich. Schody, na które półtora miesiąca temu spadło drzewo, znów wymagają naprawy. 📢 Kobiety w mundurze. Pracownice Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim świętują Dzień Kobiet W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim pracuje aż 541 kobiet! To prawie 40 proc. całej obsady etatowej. Panie w mundurze również świętują Dzień Kobiet.

📢 Trwa walka o zdrowie Michaliny Tomków z Żar. 38-letnia mama dwóch dziewczynek chce pokonać chorobę i wrócić do normalnego życia 38-latka z Żar walczy o swoje zdrowie i życie. Ruszyła zbiórka na leczenie Michaliny Tomków, która cierpi na nowotwór złośliwy. Zaczęło się od bólu brzucha i krzyża, a diagnoza była okrutna. 📢 Nowe utrudnienia przy moście w Krośnie Odrzańskim. Wprowadzone zostaną zmiany, dotyczące budowy ronda Podniesienie i remont mostu w Krośnie Odrzańskim, a także budowa ronda przy zjeździe z przeprawy, od miesięcy generują wiele utrudnień dla kierowców. 8 marca wprowadzone zostaną kolejne zmiany — zamknięty zostanie wjazd w ulicę Nadodrzańską od strony ulicy Chrobrego. 📢 9 najpiękniejszych miast Europy na wiosenny weekend. Nowy ranking stworzyli sami internauci! Czy docenili Polskę? Jak sprawdzić, które europejskie miasta uznawane są przez turystów za najpiękniejsze? Np. można policzyć, iloma hasztagami zostały oznaczone na Instagramie. Właśnie tą metodą posłużyli się twórcy nowego rankingu najpiękniejszych miast Europy, nadających się w sam raz na wiosenne wycieczki. Przekonajcie się, które metropolie zachwycają turystów i robią prawdziwą furorę w sieci. W rankingu jest też jedno polskie miasto – czy zostało należycie docenione przez internautów?

📢 Rolnicy podejmą decyzję o strajkach po rozmowach z premierem. Protesty w Lubuskiem 13 marca? Blokady ominą Krosno W samym województwie lubuskim rolnicy planują zorganizować około 20 blokad dróg w ramach protestów. Miałyby one się odbyć 13 marca. Decyzja zostanie podjęta po rozmowach z premierem w sobotę (9 marca). Wiemy już, że rolnicy zrezygnowali z blokowania ronda między Krosnem Odrzańskim a Gubinem, na wysokości Połupina (gmina Dąbie). 📢 Będą odnowione drogi gminne w Szprotawie, Iłowej, Lubsku i powiecie żarskim! W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego kolejne samorządy podpisały umowy na inwestycje drogowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiciele gmin otrzymali symboliczne czeki od wicemarszałka województwa lubuskiego Zbigniewa Kołodzieja. Odebrali je burmistrz Iłowej Paweł Lichtański oraz kierownik Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Szprotawie Maciej Boryna.

📢 Duże podwyżki dla nauczycieli w Zielonej Górze. Miasto dogadało się ze związkami Od 1 kwietnia – jeśli radni przyjmą uchwałę na marcowej sesji – wzrosną dodatki dla nauczycieli. To je ustalają samorządy. Wzrośnie dodatek motywacyjny. Będzie więcej pieniędzy za wychowawstwo, za pełnienie funkcji dyrektora czy kierownika świetlicy. Zostanie też wprowadzony nowy dodatek – dla nauczycieli wspomagających pracę w oddziale integracyjnym. 📢 Ludzie chwytali największe kosze! Na to otwarcie w Zielonej Górze przyszły tłumy! | WIDEO, ZDJĘCIA Zapowiedziany powrót znanej sieci supermarketów do Zielonej Góry mieszkańcy przyjęli entuzjastycznie. Na otwarcie sklepu przy Szosie Kisielińskiej w czwartek rano stawiły się tłumy. Są promocje i degustacje. Wkrótce będą otwarcia kolejnych dwóch placówek tej sieci. 📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na pierogi, pizzę albo biszkopt. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 Remont dworca w Sulechowie na ostatniej prostej. Teraz czas na Rzepin, Gorzów, Żary, Zbąszynek, Bytom Odrzański O remonty lubuskich dworców kolejowych zapytaliśmy Bartłomieja Sarnę z Wydziału Współpracy z Mediami, Biura Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji Polskich Kolei Państwowych S.A. Oto co, odpowiedział na nasze pytania. 📢 Wieniec wielkanocny na stół – ozdoba, którą każdy chce mieć na święta. Sprawdź, jak łatwo ją zrobić! Zobacz zdjęcia, które inspirują Wieniec wielkanocny na stół, ścianę lub drzwi to jedna z najpiękniejszych świątecznych dekoracji. Symbolizuje on radość z budzącej się do życia po zimie przyrody. Ozdoby wielkanocne DIY cieszą się ogromną popularnością – bo ich wykonanie należy do wyjątkowo przyjemnych czynności. Jeśli nie masz zdolności manualnych, to nic straconego. Wiele kwiaciarni oferuje gotowe wielkanocne dekoracje domu. Zobacz, że samodzielne przygotowanie ozdób wielkanocnych to nic trudnego!

📢 Niektórzy nie zapłacą podatku! Tak działa ulga dla seniorów. Kto może z niej skorzystać w rozliczeniu PIT? Osoby, które pozostają aktywne zawodowo, mino osiągniętego wieku emerytalnego, powinny sprawdzić, czy nie przysługuje im ulga. Być może nie zapłacą podatku dochodowego albo znacznie go obniża. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów. 📢 Wielka awaria Facebooka, Messengera i Instagrama. Nikt nie może się zalogować. Co się stało? We wtorek, 5 marca przed godziną 16.30 doszło do globalnej awarii Facebooka, Messengera oraz Instagrama, czyli wszystkich mediów należących do sieci META. Internauci zaczęli zgłaszać problemy z logowaniem. Dawno czegoś takiego nie było... 📢 Jeśli rolnicy nie dogadają się z rządem, zablokują A2 i Świecko. To będzie totalny paraliż i milionowe straty dla przedsiębiorców Rolnicy planowali blokadę Świecka i A2 od 10 marca aż do odwołania, a protest miał mieć charakter stały. W celu omówienia swoich działań spotkali się we wtorek 5 marca w Urzędzie Miejskim w Słubicach z burmistrzem Mariuszem Olejniczakiem i przedstawicielami służb. Co ustalono? Na ten moment planowana akcja protestacyjna została wstrzymana. - Czekamy na propozycje rządu i premiera Tuska, które przedstawione nam zostaną podczas piątkowego spotkania w Warszawie - mówią rolnicy.

📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną.

📢 Rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Będą blokady w Świecku, pod Gubinem i Krosnem Odrzańskim W tym tygodniu rolnicy wracają do strajków w Lubuskiem. Blokad dróg będzie jeszcze więcej niż wcześniej. Protesty wznowione zostaną na Świecku. Ponadto planowane są również strajki na przejściu granicznym pod Gubinem, a także na rondzie między Krosnem Odrzańskim a Zieloną Górą. 📢 Przejście graniczne na autostradzie A2 w Świecku zostanie całkowicie zablokowane! Rolnicy znów będą tu protestować Od kilku tygodni przez Polskę przechodzi fala protestów rolników. Protesty odbywały się też w Lubuskiem, jednak w ostatnim czasie protestujących rolników na ulicach naszych miast nie widzieliśmy. Teraz ma się to zmienić. Rolnicy poinformowali właśnie, że będą blokować Świecko i autostradę A2. Jak długo? - Do skutku - odpowiadają.

📢 Tej lubuskiej wsi już nie ma. Marzęcin to było urokliwe miejsce. Zostało zrównane z ziemią u schyłku II wojny światowej Marzęcin była wsią, która tętniła życiem. Położona nad jeziorem, otoczona lasami. Działała tu gospoda, młyn, była też remiza strażacka i boisko sportowe. Koszmar wydarzył się w 1945 r. Wieś poszła z dymem. Z zagładą tego miejsca wiąże się też koszmarna historia 9-letniej dziewczynki. Pozostałości wsi można oglądać do dziś, ale odnajdzie je tylko wprawny poszukiwacz. 📢 Dawne Zakłady Mięsne w Przylepie w czerni i bieli. Tak wyglądała praca w jednym z największych w Europie zakładów przetwórstwa mięsa W serii niezwykłych zdjęć udostępnionych przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przenosimy się w czasy, kiedy to w Przylepie tętniło życie jednym z największych w Europie kompleksów mięsnych. Fotografie Czesława Łuniewicza odkrywają przed nami fascynującą historię przemysłowej potęgi, której blask dawno już zagasł. Zobacz!

📢 Nie ma taryfy ulgowej. Zaczęła się stała blokada drogi S3 Od poniedziałku, 26 lutego na S3 pojawi się stała blokada. To efekt rozszerzenia protestu rolników, którzy blokują drogi na Pomorzu Zachodnim. Co to oznacza dla Lubuszan? Utrudnienia. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Zobaczcie, jak prezentowały się żużlowe gwiazdy na Gali PGE Ekstraligi. Bartosz Zmarzlik z ósmym „Szczakielem” Tego należało się spodziewać. Mistrz świata – Bartosz Zmarzlik – ósmy raz z rzędu zdobył „Szczakiela” dla najlepszego polskiego zawodnika PGE Ekstraligi. Tak zdecydowali kibice w głosowaniu na doroczne nagrody, które przyznawane są w kilku kategoriach, a wręczone zostały podczas Gali PGE Ekstraligi w warszawskim hotelu DoubleTree by Hilton.

📢 Dzień Mężczyzny obchodzimy 10 marca. Internauci mają swoje teorie i pomysły związane z tym świętem. Zobaczcie sami! [DZIEŃ MĘŻCZYZNY MEMY] 8 marca świętowały kobiety. A dwa dni po nich swój dzień mają mężczyźni. Tak, dokładnie 10 marca przypada Dzień Mężczyzny. Tradycja obchodzenia tego święta na świecie została zapoczątkowana 19 listopada 1999 w Trynidadzie i Tobago. W Polsce święto to raczej nie jest obchodzone. Jak podaje Wikipedia, istnieją jednak próby jego wdrożenia, a jedna z dwóch proponowanych dat to 10 marca. Inna proponowana data Dnia Mężczyzn to 4 kwietnia. Niektórzy panowie uważają, że skoro panie świętowały, to i oni mają do tego prawo w tym wyjątkowym dniu. Sprawdziliśmy, jak święto komentują internauci. Pomysłów na prezenty mają sporo. Teorii na temat Dnia Mężczyzny również. Zresztą, zobaczcie sami. Dzień Mężczyzny oczami internautów.

