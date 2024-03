Prasówka 12.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Kolejki NFZ do ortopedy w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 12.03.2024 na NFZ przyjmuje ortopeda. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do ortopedy w województwie lubuskim będą najkrótsze.

Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

Od tygodnia kibice gorzowskich koszykarek łapali się z niedowierzaniem za głowy: - Jak to, mecz o złote medale Orlen Basket Ligi Kobiet zostanie rozegrany w starej hali przy ul. Chopina, a nie w Arenie Gorzów?! To po co ją wybudowano?!

Aż nie chce się wierzyć, ale w Lubuskiem była kiedyś tajna baza atomowa. Jej ruiny są do dziś. To mroczne i niebezpieczne miejsce.

28-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, był pod wpływem narkotyków i alkoholu. Mimo to usiadł za kierownicą mercedesa. Jego szaleńczą szarżę po pościgu przerwali policjanci. Wieczorem w piątek 8 marca na ulicach Wschowy działy się scecny jak z filmu akcji...

Główny Inspektorat Sanitarny informuje o przekroczeniu najwyższego dopuszczalnego poziomu toksycznej pleśni w smoothie owocowym. Mykotoksyna ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka i może prowadzić do ostrego zatrucia. Wycofany produkt można zwrócić do każdego sklepu sieci Lidl bez konieczności okazywania paragonu.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. Tu pojawia się kłopot, bo co zrobić ze starym odkurzaczem, suszarką do włosów czy żelazkiem? Z tym problemem nie zostajemy jednak sami. Takie urządzenia możemy oddać w specjalnych punktach, ale można też połączyć przyjemne z pożytecznym i wziąć udział w akcji Gazety Lubuskiej "Drzewko za surowce wtórne", która rusza już w sobotę, 23 marca w Gorzowie Wielkopolskim.

Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

Sportowcy z 40 krajów przyjechali do Tallina, aby w wodzie o temperaturze ok. 1 stopnia Celsjusza walczyć o medale mistrzostw świata w zimowym pływaniu. Filip Kołodziejski, zawodnik UKS ZSMS Zielona Góra aż sześć razy stawał na podium - czterokrotnie na najwyższym stopniu.

400 tancerzy stanęło do rywalizacji w Krajowych Mistrzostwach IDO Polskiego Związku Tańca Breaking Żagań 2024. Młodsi i starsi tancerze mówią głośno, że to ich życie! Zawody rozpoczęły się w niedzielę 10 marca 2024 w Żagańskim Pałacu Kultury. Sala Kryształowa pulsowała muzyką, tańcem i karkołomnymi figurami.

Kiedy Monika Wątor z Konotopu, mając 45 lat postanowiła zmienić zawód, od lekarki usłyszała pytanie, czy nie za późno. Elżbieta Przywara – Kamoda z Płotów pracę w banku zamieniła na leczenie naturalnymi metodami. Barbara Buczek z Zielonej Góry uważa, że dzisiaj jest bardziej górzykowianką, bo więcej życia spędza na wsi i bardzo ją to cieszy. Dzisiaj kobieta na wsi to bizneswomen, która realizuje swoje pasje.

Druga wiosenna kolejka III ligi przyniosła przełamanie Lechii Zielona Góra oraz Odry Skrzynie Zając Bytom Odrzański. Z kolei z dalekich wyjazdów bez zdobyczy wróciły Carina Gubin i Solar Home Stilon Gorzów.

D812 - taką formalną nazwę nosi most forteczny we wsi Stary Dworek na terenie powiatu międzyrzeckiego. Laik przejechałby przez ten przerzucony nad kanałem Obry most, nie zwracając na niego uwagi. Dla miłośników fortyfikacji jest to jednak niezwykle rzadka konstrukcja. To most obrotowy, który mimo upływu 88 wciąż działa!

