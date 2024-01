Prasówka 13.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Natalia Ślizowska zabrała Gorzów do Nowego Jorku. Tłumy na piątkowym pokazie!”?

Prasówka 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Natalia Ślizowska zabrała Gorzów do Nowego Jorku. Tłumy na piątkowym pokazie! Nie spodziewałam się, że ta geometryczna kolekcja tak przypadnie ludziom do gustu w różnych miejscach na świecie – mówi Natalia Ślizowska. Projektantka mody zabrała swoją kolekcję inspirowaną Gorzowem i zrobiła sesję w Nowym Jorku.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.01.24

📢 Haaland powiedział, że za ostro go potraktował. Szymon Marciniak opowiadał w Lubuskiem, w Krośnie Odrzańskim o pracy sędziego Sędziował finał mistrzostw świata w piłce nożnej, a także finał Ligi Mistrzów. Słynny, polski arbiter, Szymon Marciniak odwiedził województwo lubuskie. Opowiadał o swojej pracy mieszkańcom Krosna Odrzańskiego. Było sporo zabawnych anegdot, a także czas na zdjęcia i autografy.

📢 Kino zmienia świat, dajmy szansę Newie w Zielonej Górze, by teraz ono się zmieniło. A jest ku temu okazja Zielonogórzanie i mieszkańcy regionu lubią kino. Nie tylko chodzą na wspólne oglądanie filmów. Dyskutują o nowościach. Interesują się też historią zielonogórskiego kina, a miejsc, gdzie wyświetlano filmy, było w mieście wiele. Mieszkańcy starają się ocalać od zapomnienia ważne wydarzenia związane z X muzą. Teraz zbierają głosy w budżecie obywatelskim na zadanie, związane z kultowym kinem Newa.

Prasówka 13.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Balet na nowy rok. To był magiczny koncert i zaproszenie od tańca. Z kalendarzem w tle. Zielona baletową Górą Wciąż niektórzy się robią wielkie oczy ze zdziwienia, gdy okazuje się, że w Zielonej Górze jest balet. Że można się go uczyć pod okiem profesjonalistów. Że zajęcia oparte są na technice tańca klasycznego. Stąd takie wydarzenia jak to, które odbyło się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury przy ulicy Sienkiewicza 11. Noworoczny koncert baletowy to m.in. przedstawienie na podstawie "Dziadka do orzechów".

📢 Seksualność człowieka w chorobie nowotworowej. Nie bójmy się o tym rozmawiać. W Sulechowie się nie boją W Sulechowie odbyła się w piątek pierwsze konferencja naukowa pod nazwą „Seksualność człowieka w chorobie nowotworowej”, zorganizowana przez pierwszą w województwie lubuskim poradnię onkologiczno-seksuologiczną. 📢 Postanowienia noworoczne nie są proste. Ich realizacja będzie trudna. Internauci dali popis z memami 13.01.2024 Nastał już 2024 rok. Wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często jeszcze w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Zobacz co ciekawego dzieje się w lubuskiej kulturze. Mnóstwo wernisaży, Czerwone Gitary, kolęduje Pectus, jazz z Izraela, muzyka kameralna Trochę nas przymroziło oraz zasypało, ale w końcu jak to mówiono w "Misiu" - jak jest zima, to musi być zimno i takie jest odwieczne prawo natury. Lubuskie placówki kulturalne robią jednak wszystko, aby nas rozgrzać choćby wyjątkowo atrakcyjnymi ofertami. W ten weekend oraz w nadchodzącym tygodniu mamy prawdziwy wysyp różnego rodzaju wernisaży, ale także i ciekawych koncertów. Oto niektóre z nich.

📢 Osunęła się skarpa nad „bunkrami” w Gorzowie. Głos zabrał magistrat Nie mamy zabytku, nie mamy inwestycji, mamy za to szpecące miejsce – mówią o byłej leżakowni browaru Ehrenberga gorzowscy urzędnicy. Przy ul. Walczaka, gdzie ona się znajduje, osunęła się skarpa. 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [13.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Modny salon - takie są trendy na 2024 rok. Projekty i aranżacje od Szelągowskiej i innych projektantów [13.01.2024] Sprawdziliśmy, jakie są trendy wnętrzarskie w 2024 roku. Pokój dzienny czy też salon to miejsce w domu, w którym zwykle spędzamy najwięcej czasu. Projektanci pokazują pomysły na modny salon. W tym sezonie w trendach wnętrzarskich dominują stonowane kolory, obłe kształty i naturalne materiały. Nie może też zabraknąć zielonych roślin i kwiatów. Zobacz modne pomysły i aranżacje na pokój dzienny na 2024 rok.

📢 Kończy się rozprawa dotycząca burmistrza Szprotawy. Ogłoszenie wyroku już za kilka dni W Sądzie Rejonowym w Żaganiu odbyła się ostatnia rozprawa, dotycząca afery korupcyjnej z 2019 roku, w której aresztowany został burmistrz Szprotawy Mirosław Gąsik. Rozprawa była niejawna, ale ogłoszenie wyroku będzie już jawne. Po wysłuchaniu mów końcowych sąd rozstrzygnie sprawę już za kilka dni. - Jestem dobrej myśli, że wyrok będzie na korzyść mojego klineta - zaznacza mec. Marcin Siemiątkowski. 📢 Kto zastąpi wójta, który gminą rządzi od 30 lat? Pierwszy kandydat oficjalnie zapowiedział start w wyborach „Gmina Kolsko jest moim miejscem na ziemi, chcę żeby się stałe rozwijała, a mieszkańcy żyli dobrze, szczęśliwie i wiem jak to zrobić” – zapewnia Paweł Zapeński w oświadczeniu o starcie w wyborach na wójta Kolska, które przesłał jako pierwszy z gminy. Henryk Matysik, który jest wójtem od 30 lat, zapowiedział odejście na emeryturę.

📢 Zmiany w szkole od 2024 roku. Podwyżki dla nauczycieli i zmiana podstawy programowej to nie wszystko. Takie będą reformy w nowym roku Zmiany w szkołach od 2024 roku to nie tylko podwyżki dla nauczycieli i reformy w zakresie podstawy programowej, ale także powrót wcześniejszych emerytur nauczycielskich i przeprowadzanie testów sprawnościowych na lekcjach wychowani fizycznego. Ponadto trwają rozmowy na temat zmniejszenia liczby godzin lekcji religii, rezygnacji z prac domowych w klasach 1-3 oraz odchudzeniu podstawy programowej. Sprawdź zmiany, jakie zaplanowano na 2024 rok.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Uwaga! Wrócą marznące opady. Jest ostrzeżenie IMGW dla województwa lubuskiego Synoptycy prognozują niebezpieczną pogodę w Lubuskiem. W piątek, 12 listopada wieczorem i w nocy w całym regionie mogą pojawić się marznące opady. Na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko. 📢 Melodie młodości, które wnoszą coś do naszego życia. Zielona Góra uczciła muzycznie pamięć Czesława Niemena i Anny German Cóż to był za wieczór! Owacje na stojąco, bisy i publiczność śpiewająca z wykonawcami. Środowy koncert w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze (10.01), upamiętniający 20. rocznicę śmierci Czesława Niemena, która przypada 17 stycznia, okazał się wielkim sukcesem. Nie zapomniano również o Annie German, której imię nosi choćby zielonogórski amfiteatr oraz jedno z rond. 📢 To był trudny dzień na kolei w Lubuskiem. Stanęło 59 lokalnych pociągów! Takiej sytuacji w regionie dawno nie było. W czwartek, 11 stycznia pasażerowie ponad 50 pociągów musieli korzystać z komunikacji zastępczej. Powodem odwołania kursów była fatalna pogoda i… alarm bombowy na jednej ze stacji.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Ferie zimowe na Dolnym Śląsku: 24 najlepsze atrakcje i pomysły. Niesamowite zamki, tajemnicze podziemia, wygasłe wulkany i inne cuda Ferie zimowe 2024 wreszcie nadeszły! Szukacie pomysłów na wypoczynek z dziećmi pod Wrocławiem? Województwo dolnośląskie oferuje moc atrakcji dla turystów o każdej porze roku, także zimą. Mamy dla was ponad 20 propozycji na wycieczki i atrakcje w regionie dla całej rodziny, od najlepszych miejsc na narty, łyżwy i sanki, przez niezwykłe zamki i tajemnicze podziemia, po ogrody świateł, muzea zabawek i ścieżkę w koronach drzew. Zobaczcie, gdzie warto zaplanować ferie zimowe na Dolnym Śląsku i które miejsca pokazać dzieciom.

📢 Już dziś zagości kameralna muzyka barokowa oraz dzieła dwóch Straussów. Warto pójść na ciekawe koncerty w lubuskich filharmoniach Dużo ciekawych i rzadko wykonywanych utworów zostanie wykonanych w ten piątek (12.01.2024) oraz w nadchodzącym tygodniu w obu lubuskich filharmoniach. Warto już teraz zadbać o bilety. 📢 Chłopcy ratowali psa, ale załamał się pod nimi lód. Teraz jest bardzo niebezpieczny! Wchodzenie na lód w taką pogodę jak teraz to ogromne ryzyko - ostrzegają służby ratownicze. Dotkliwie przekonało się o tym dwóch nastolatków, którzy widząc psa walczącego o przetrwanie w lodowatej wodzie, postanowili działać na własną rękę. Weszli na taflę lodu, który załamał się pod ich nogami. 📢 Jak Gorzów wygląda na tle Nowego Jorku? Pokazuje to kolekcja Natalii Ślizowskiej W piątkowy wieczór 12 stycznia w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie odbędzie się wydarzenie „Hello, New York”. To połączenie wspomnień Natalii Ślizowskiej z pokazem zdjęć i wystawą mody.

📢 Chwile grozy na drodze nr 27 w powiecie żarskim. Tafla lodu wbiła się w kabinę ciężarówki Tafla lodu spadająca z naczepy przebiła szybę ciężarówki i zraniła kierowcę. Niewiele brakowało, a mogło dojść do tragedii. 📢 Koszmar na drogach w powiecie świebodzińskim. Doszło do 13 wypadków i kolizji Bardzo trudne warunki drogowe były przyczyną aż 13 zdarzeń drogowych, które następowały w niewielkich odstępach czasu w powiecie świebodzińskim. Służby przez kilkanaście godzin udzielały pomocy i usuwały skutki wypadków i kolizji. 📢 Ile przybyło dzieci w Nowej Soli? Jakie najczęściej noszą imiona? Lena wciąż, i to od kilku lat, jest jednym z najbardziej popularnych imion dla dziewczynek nadawanych przez rodziców w Nowej Soli. Do krótkiej listy najczęściej powtarzających się imion powróciła Julia. Martwi jednak coś więcej, dysproporcja pomiędzy narodzinami, a zgonami odnotowanymi w ewidencji ludności.

📢 To był wyścig z czasem! Lubuscy policjanci zawieźli pacjentkę na przeszczep serca! To był prawdziwy wyścig o życie! Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego błyskawicznie odpowiedzieli na prośbę dotyczącą pomocy w transporcie jednej z mieszkanek do wrocławskiego szpitala. Sprawa nie cierpiała zwłoki, bo kobieta oczekiwała na pilny przeszczep serca. Liczyła się każda minuta, aby medycy mogli podjąć walkę o zdrowie pacjentki. 📢 Teresa Rosati od lat ubiera polskie i zagraniczne gwiazdy. Prywatnie jest mamą Weroniki Rosati. To po niej aktorka odziedziczyła urodę! Weronika Rosati jest jedną z piękniejszych i najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Warto jednak poznać także nazwisko jej matki. Teresa Rosati to uznana projektantka mody, która ubierała wiele polskich i zagranicznych gwiazd. Jej przygoda z modą rozpoczęła się, kiedy była jeszcze małą dziewczynką.

📢 Ogromne inwestycje w budżecie Szprotawy! To rekordowe kwoty! Pobiliśmy własny rekord! - informuje burmistrz Mirosław Gąsik. - Już dwa lata temu pisaliśmy o historycznym budżecie z rekordowymi inwestycjami na poziomie 35 mln zł. W 2023 roku wydatki na inwestycje do 55 mln zł. W tym roku podbijamy stawkę do 74 milionów złotych, które zostaną zainwestowane w szeroko rozumiany rozkwit naszej gminy. Szprotawa wznosi się na fali rozwoju. Od zapaści, która groziła nam jeszcze 5 lat temu, przeszliśmy do ofensywy i szturmem zdobywamy to, co niedawno było jedynie w sferze naszych marzeń. 📢 Małpia ospa - takie są pierwsze objawy małpiej ospy. Pojawił się nowy groźny szczep mpox Pierwszy przypadek małpiej ospy w Europie potwierdzono w maju 2022 roku, miesiąc później - w czerwcu - małpia ospa pojawiła się w Polsce. Małpia ospa to groźna choroba. Może być nawet śmiertelna. Teraz lekarze stwierdzają kolejne zachorowania na całym świecie. Wywoływane są przez nowy szczep małpiej ospy - mpox. Mpox jest bardziej zjadliwy i ma większą śmiertelność, niż zwykły wirus. Zobacz, jakie są pierwsze objawy małpiej ospy.

📢 Widoczny biustonosz i spódniczka niczym bombka z ogromną kokardą. Nietypowe stylizacje gwiazd na premierze filmu „Fuks 2” Jedne z pań zdecydowały się na klasyczną elegancję, inne postawiły na modowe eksperymenty. Na prapremierze filmu „Fuks 2” pojawiło się wiele znanych osobistości świata show-biznesu. Niektóre kreacje, jak bluzka odsłaniająca atuty czy też spódniczka przypominająca wielką bombkę, skutecznie zwróciły na siebie uwagę. Zobacz zdjęcia z wydarzenia! 📢 Niech żyje bal! Maturzyści z Gorzowa już odliczają dni do studniówki Początek roku to wyjątkowy czas dla wszystkich maturzystów. Właśnie wtedy odbywają się bale studniówkowe. Gorzowscy uczniowie już odliczają dni, a w szkołach trwają ostatnie przygotowania do tego ważnego wydarzenia, które zasługuje na wyjątkową oprawę.

📢 Te kwiaty nie boją się zimy. Nie musisz się nimi przejmować, gdy przychodzą mrozy. Polecamy aż 21 pięknych i łatwych w uprawie roślin Jeśli szukamy pięknych i łatwych w uprawie roślin do ogrodu, warto postawić na kwiaty, które są wieloletnie oraz odporne na mróz. Nie wymagają one okrywania na zimę i kwitną przez lata. Wybraliśmy 21 najpiękniejszych gatunków kwiatów, którymi nie trzeba się przejmować, gdy przychodzą mrozy. Niektóre lubią słońce, inne wolą cień, więc mamy propozycje do różnych ogrodów. Polecamy kwiaty, które są najbardziej odporne na mróz.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 12.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Ziołowy horoskop. Czy wiesz, co z Ciebie za ziółko: rumianek, pokrzywa, a może cykoria? Sprawdź! 12.01.2024 Każdy z nas ma nie tylko swój znak Zodiaku, ale także roślinę, która mu patronuje. Umiejętność korzystania z energii roślin może być przydatna w codziennym życiu. Otwórzmy się na mowę roślin i ziół. Możemy dowiedzieć się ciekawych rzeczy! 📢 Przed wyjazdem na ferie zimowe sprawdź te dokumenty. Brak ważnego OC może słono kosztować. „Od kilku tysięcy do kilku milionów złotych" Brak ważnego OC może słono kosztować – ostrzega Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i apeluje do kierowców, aby ci przed wyjazdem na zimowy wypoczynek sprawdzili ważność polisy OC. UFG podkreśla, że w razie wypadku spowodowanego przez kierowcę pojazdu bez ważnego OC, to właśnie ten kierowca solidarnie z właścicielem pojazdu odpowiada własnym majątkiem za pokrycie kosztów likwidacji szkody. – Ich wartość może wynieść od kilku tysięcy do kilku milionów złotych – ostrzega UFG.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 12.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10? 📢 7600 złotych dla wdowy albo wdowca. Takie ma być nowe dodatkowe świadczenie. Kiedy renta wdowia? Jest projekt ustawy 12.01.2024 Oto zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy. Jak uzyskać 7600 złotych? Zgodnie z nowymi przepisami, renta wynosi teraz 7600 złotych. Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej tych osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji.

📢 Nielegalny hotel pracowniczy na jednym z zielonogórskich osiedli? Mieszkańcy czują się bezradni Na spokojnych osiedlach domków jednorodzinnych coraz częściej pojawiają się nielegalnie prowadzone hotele robotnicze. Domy zostają sprytnie przebudowane w sposób niezgodny z prawem, mieszkańcy zyskują kilkudziesięciu nowych sąsiadów, a właściciele świetnie zarabiają na wynajmach krótko i długoterminowych. Podobna sytuacja ma miejsce w Zielonej Górze, o czym poinformowała nas czytelniczka. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 12.01.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Fatalny mecz Zastalu. „Twarde Pierniki" nie dały szans zielonogórzanom Słabiutki mecz i wysoka porażka w fatalnym stylu. Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra przegrali z Arrivą Twardymi Piernikami Polskim Cukrem Toruń 89:110 w spotkaniu Orlen Basket Ligi. 📢 Najdroższe transfery w PKO Ekstraklasie - styczeń 2024. Legia zarabia, Raków wydaje. Rekordzistą okienka Bartosz Slisz? Trwa zimowe okienko transferowe. W PKO Ekstraklasie ruch jak zwykle spory. Wiele transakcji zostało dokonanych, inne są na etapie finalizacji. Oto jak może wyglądać spodziewana lista najdroższych.

📢 Czy w nowej strefie przemysłowej Żagania jest starożytna osada na miarę Biskupina? Na to wskazują ślady! W Żaganiu przy ul. Chrobrego powstaje nowa strefa gospodarcza Żagania. Tam znaleziono ślady starożytnej osady, mogącej pochodzić z wczesnego średniowiecza, a niektóre, znalezione tam artefakty wskazują, że to ślady kultury z epoki brązu. Czy w Żaganiu odkryto nowy Biskupin? 📢 Uwaga! Drogi w Lubuskiem są śliskie i niebezpieczne. Seria wypadków i kolizji Trudne warunki na lubuskich drogach zebrały swoje żniwo. W regionie przez cały czwartek dochodziło do kolizji i wypadków. Na samej tylko trasie S3 doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń. Wieczorem lokalnie drogi pokryte były warstwą lodu. W takich warunkach bardzo łatwo stracić kontrolę nad pojazdem. W nocy marznące opady zanikły, ale w wielu miejscach nadal jest bardzo ślisko.

📢 Czarny dym nie znaczy braku wyboru papieża ani złego opału w Zielonej Górze |WIDEO „Opał jest za drogi”, „Biurko to przecież z drewna jest”, „Kiedyś to się wszystkim paliło” – takie tłumaczenia słyszą strażnicy miejscy podczas kontroli palenisk w domach mieszkańców Zielonej Góry. Czy rzeczywiście zielonogórzanie opalają piece czym popadnie?

📢 Od syna dowiedział się, że żona go zdradza. Para ze Słubic walczy o związek - wzięła udział w show "Razem odNowa" z Chodakowską i Krupą Monika Wojgieniec i Patryk Wojgieniec ze Słubic wzięli udział w nowym programie stacji TVN "Razem odNowa", których prowadzącymi są Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. Celem programu jest poprawa małżeńskich relacji, a także zadbanie o zdrowie i sylwetkę. W ostatnim najnowszym odcinku show wystąpili słubiczanie. Jak się okazuje, para ma nad czym pracować, bo ich małżeństwo rozpadło się przez zdradę ze strony Moniki.

📢 Zaginął Lubuszanin. Policja szuka Antoniego Szutowicza z Dobrosułowia pod Krosnem Odrzańskim Zaginął Antoni Szutowicz, mieszkaniec Dobrosułowia (gmina Bytnica) pod Krosnem Odrzańskim. Trwają poszukiwania koordynowane przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim. 📢 Kto powalczy w miastach prezydenckich? Polak chce stanąć w szranki z Kubickim W kwietniu okaże się, kto będzie sprawował władzę w trzech prezydenckich miastach. Pierwsi kontrkandydaci dotychczasowych włodarzy już się ujawnili. Najciekawiej zapowiada się walka w Zielonej Górze. 📢 Smutne wieści z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nie żyje profesor Stanisław Borawski W nocy w czwartek 11 stycznia zmarł profesor Stanisław Borawski - filolog, slawista, a przede wszystkim historyk języka polskiego – twórca szkoły badawczej, w której zapoczątkował komunikacyjne i wspólnotowe ujmowanie procesów przekształcania polszczyzny. - Ma wielkie zasługi dla rozwoju środowiska lingwistycznego w Zielonej Górze. Społeczność akademicka poniosła ogromną stratę - poinformowała rzeczniczka UZ, Ewa Sapeńko.

📢 Jeszcze jeden wiadukt do remontu w Zielonej Górze. Robót drogowych znów nie zabraknie | WIDEO W 2024 roku Departament Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta Zielona Góra planuje prace drogowe w niemal 50 miejscach w mieście. Remont planowany jest m. in. na wiadukcie w ciągu ulicy Łużyckiej.

📢 Najlepsze licea i technika w Lubuskiem według rankingu Perspektywy 2024. Które miejsca zajęły w kraju? Jak co roku na początku stycznia Perspektywy prezentują ranking szkół średnich. Znalazło się w nim tysiąc najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Wśród nich są lubuskie szkoły. Jedna z nich znalazła się w krajowej czołówce. 📢 Na lubuskich rzekach stan alarmowy w sześciu miejscach. Występują zjawiska lodowe. Czy rzeki mogą być groźne? Coraz trudniejsza sytuacja na lubuskich rzekach. Stan alarmowy został już przekroczony w sześciu miejscach. W wielu punktach pomiarowych odnotowano stany ostrzegawcze. Służby wojewody lubuskiego zapewniają, że na bieżąco monitorują sytuację.

📢 Lubuska kraina lodu. Przepiękna Odra i surowy krajobraz rodem z baśni. Tu jest idealnie. ZOBACZ ZDJĘCIA Zima maluje niesamowite krajobrazy. Ścina i skuwa lodem, sypie śniegiem. Ta surowa aura zdaje się być najpiękniejsza o poranku. Szczególnie widać to nad lubuską Odrą. Spacerując w pobliżu rzeki możemy podziwiać surowy, oszroniony i oblodzony krajobraz, który od czasu do czasu pokrywa śnieg. Jest pięknie niczym w baśniach z motywem krainy lodu. Aż dziwne, że nie ma tu turystów z aparatami, pasjonatów wędrówek. To zima w najpiękniejszym wydaniu. Zobaczcie zapierające dech zdjęcia naszego fotoreportera. 📢 Wyszli z domów i przepadli, jak kamień w wodę. Oni zaginęli na terenie Lubuskiego - wciąż czekają na nich zrozpaczeni bliscy... Minęło już wiele lat, a wciąż nie jest jasne, co się z nimi stało. W Lubuskiem w ostatnich latach doszło do wielu zaginięć. Niestety część z nich do dziś pozostaje niewyjaśniona. Czy kiedyś rodziny zaginionych odkryją prawdę i dowiedzą się, co stało się z ich bliskimi?

📢 Udawała psychologa i przyjmowała pacjentów. Mieszkanka Nowej Soli ma też wiele innych zarzutów 35 zarzutów, które dotyczą oszustw na szkodę różnych podmiotów oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami ma usłyszeć mieszkanka Nowej Soli Katarzyna O. Latami przyjmowała pacjentów, jako psycholog. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu, ale kobiety nie można znaleźć. Jest możliwe, że będzie poszukiwana też zagranicą. 📢 Kierowcy narzekają na dziury przy moście w Krośnie Odrzańskim. Niektórzy uszkodzili samochody. Planowana jest naprawa najazdów Kierowcy w Krośnie Odrzańskim nie mają łatwego życia. Najpierw narzekali na korki, które tworzyły się przez wprowadzenie ruchu wahadłowego przy moście tymczasowym. Ruch wahadłowy zlikwidowano i powstały nowe pasy ruchu z płyt betonowych. Problem w tym, że są tam potężne dziury, przez które można uszkodzić sobie samochód. Wykonawca planuje już naprawy.

📢 Siatkarskie mistrzostwa w Gorzowie rozpoczęte. Polska rozgromiła Łotwę Zwycięstwem 3:0 nad Łotyszami reprezentacja Polski rozpoczęła Mistrzostwa Europy Wschodniej U20 mężczyzn. W Arenie Gorzów odbywać się one będą do niedzieli 14 stycznia. 📢 Uwaga kierowcy! Groźny wypadek na trasie S3 niedaleko Skwierzyny. Są utrudnienia w ruchu! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wypadku na trasie S3. Miał on miejsce na odcinku "ekspresówki" między Gorzowem a Skwierzyną. Są utrudnienia w ruchu!

📢 Chcesz mieć oryginalny manicure? Postaw na paznokcie brokatowe. Takie zdobienie jest zawsze modne i na czasie Paznokcie brokatowe możesz mieć o każdej porze roku. Sprawdzą się na co dzień i na imprezy. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie! 📢 Komornicy wystawili na licytacje domy w Lubuskiem. W ofercie jest 21 nieruchomości. Znamy ich ceny i lokalizacje Rynek nieruchomości w ostatnim czasie mocno się zmienił. Ceny poszybowały, a ofert jest stosunkowo niewiele. Jeśli już są, to stać na nie jedynie wybranych. Dlatego ciekawą alternatywą mogą się okazać licytacje komornicze. Dziś sprawdzamy domy, które wystawili lubuscy komornicy.

📢 Zima 2023/2024. To najlepsze miejsca do Morsowania w Lubuskiem! Jak zacząć morsować? To trzeba wiedzieć | MAPA, WIDEO Województwo lubuskie słynie z lasów i jezior. Mamy mnóstwo zbiorników wodnych z bardzo dobrą infrastrukturą turystyczną, a te w okresie zimowym idealnie nadają się do morsowania. Przepłynęliśmy dla Was setki kilometrów lodowatych wód oraz podpytaliśmy nasze lokalne morsy, które miejsca polecają szczególnie. I wiecie co? Trochę tego mamy! Zobaczcie, gdzie zimą warto zarzywać lodowatych kąpieli.

📢 Lubuskie, Lubuszanie i 2023 rok na zdjęciach Mariusza Kapały. Ponad 100 emocjonalnych fotografii. Słowa tego nie opiszą. ZOBACZCIE Rok 2023 był niesamowity, przytłaczający, ekscytujący, frustrujący... Te wszystkie i wiele więcej emocji na swoich niezwykłych fotografiach zawarł dla Was nasz fotoreporter, Mariusz Kapała, którego zdjęcia idealnie oddają i opisują wydarzenia minionego roku. Było osobliwie, ciężko i pięknie zarazem. Dwanaście niezapomnianych miesięcy okiem lubuskiego fotografa. Po prostu zobaczcie.

📢 Pałac pod Gorzowem i straszne historie z czasów nazizmu. Co kryją mroczne podziemia? Zaledwie kilka wysokich ścian, częściowo zawalone piwnice i zapuszczony park – tyle zostało z pięknego ongiś pałacu w Lubnie. Budowla cieszyła oczy, jednak wiąże się z nią mroczna historia związana z nazizmem i SS. Z pałacem związany był kat Powstańców Warszawskich i zbrodniarz wojenny Erich von dem Bach-Zelewski. Miejsce to odwiedził też Adolf Hitler. 📢 Najpiękniejszy świąteczny tramwaj jest w Gorzowie? Są wyniki konkursu! Co roku przed świętami na gorzowskie tory wyjeżdża ozdobiony światełkami tramwaj. Tym razem udekorowany pojazd został nominowany w specjalnym konkursie. Walczył o tytuł najpiękniejszego świątecznego tramwaju w Europie. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść czosnku. Im czosnek może szkodzić Czosnek to bardzo popularne warzywo. Stosowane jest jako przyprawa do mięs, ryb, sałatek, pieczywa. Czosnek ma również właściwości lecznicze. Działa bakteriobójczo, antygrzybiczo i przeciwrobaczo, pomaga przy zakażeniach jamy ustnej i górnych dróg oddechowych (dlatego często stosowany jest jako dodatek do past do zębów lub płynów do płukania jamy ustnej). Świeży sok hamuje także rozwój wirusów grypy, działa napotnie, obniża gorączkę i ciśnienie krwi. Czosnek wspomaga prawidłową pracę układu krwionośnego, obniża poziom cholesterolu we krwi. Jednak niektóre osoby powinny unikać czosnku, gdyż może im zaszkodzić. Zobacz, przy jakich schorzeniach nie należy jeść czosnku.

📢 RSV atakuje. Co drugie dziecko wymaga hospitalizacji, liczba chorych rośnie. RSV to problem w polskich szpitalach, a na szczepionkę czekamy Sytuacja z zachorowaniami na RSV wśród dzieci wciąż się pogarsza. Małych pacjentów przybywa szybko od grudnia, w niektórych szpitalach pediatrycznych brakuje już miejsc. Chorują głównie maluchy młodsze niż dwa lata. Niestety, połowa trafia na oddział. Choć lek i szczepionka na RSV są już blisko, ten sezon może być jeszcze wyjątkowo ciężki. 📢 500 plus na dziecko to nie wszystko. Dodatkowe świadczenie dla osób pracujących. Sprawdź szczegóły jak je otrzymać 10.01.2024 Oprócz plotek dotyczących waloryzacji świadczenia 500 plus na każde dziecko, pojawiły się postulaty utworzenia dodatkowego świadczenia dla osób pracujących. Mowa tu konkretnie o dodatku 500 złotych dla osób będących na etacie. Sprawdź szczegóły projektu.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 10.01.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 10.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Prawo jazdy 2024. Do egzaminu podejdziesz pod jednym warunkiem. Co trzeba zrobić? - lista Przepisy dotyczące kursów i egzaminów w zakresie prawa jazdy zmieniają się nieustannie. Przypomnijmy, że od stycznia 2024 dotyczyć to będzie osób egzaminowanych w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz A. Ponadto trzeba mieć na uwadze, że istnieją uwarunkowania, na podstawie których niestety nie będziemy mogli przystąpić do części praktycznej i teoretycznej. Kogo to dotyczy? Jakie warunki trzeba spełnić? Wszystko wyjaśniamy poniżej. 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A18 tuż przy granicy z Niemcami. Zginął kierowca lawety Do ogromnej tragedii doszło we wtorek, 9 stycznia na autostradzie A18 w pobliżu granicy z Niemcami. Kierowca autolawety zginął po zderzeniu z tirem. 📢 Jeśli chcecie pojeździć na stoku na nartach, wystarczy wybrać się do Szprotawy! W Szprotawie ruszył sztucznie naśnieżany stok narciarsko-saneczkowy! Jeśli macie ochotę na zimowe szaleństwo, nie trzeba jechać aż do Karpacza! Wystarczy przypiąć narty i ruszyć do parku koło szpitala przy ul. Henrykowskiej w Szprotawie. Tam zastaniemy piękny, biały stok.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Jesteś szczęśliwą babcią lub dumnym dziadkiem? Zgłoś się do naszej akcji i wygraj 20 000 zł na realizację marzeń Marzyłaś o roli babci? Spełniasz się w roli dziadka? Pochwal się wnukami i weź udział w specjalnej akcji! Do wygrania nawet 20 tysięcy złotych na spełnienie rodzinnych marzeń!

📢 Rusza kwalifikacja wojskowa w Lubuskiem. Sprawdź, kto dostanie wezwanie Na początku lutego ruszą pierwsze w tym roku kwalifikacje wojskowe w województwie lubuskim. Potrwają do końca kwietnia. W tym czasie młodzi mieszkańcy regionu, którzy zostali wezwani do stawienia się przed komisją lekarską przejdą badania i otrzymają kategorię zdolności do pełnienia służby.

📢 Ważny dzień dla kredytobiorców. Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje ws. stóp procentowych „Władze monetarne postawiły sprawę jasno" Dzisiaj poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. W minionych dwóch miesiącach RPP nie zmieniła stóp procentowych. Oznacza to, że cykl zatrzymał się na poziomie 5,75 po dwóch ruchach o łącznie 100 pb. Jaką decyzję RPP podejmie w styczniu? Konsensus rynkowy nie daje szans na żadną zmianę wysokości stóp procentowych, co było dosyć jasno komunikowane przez profesora Glapińskiego podczas poprzednich konferencji.

📢 Nietypowa akcja strażaków z Kostrzyna nad Odrą. Ratowali dwie sarny, które utknęły na rozlewiskach Odry Gdyby nie strażacy, dwie sarny zapewne nie miałyby sił, aby samodzielnie opuścić rozlewiska Odry w Kostrzynie. Zwierzęta utknęły na rozległych rozlewiskach rzeki w rejonie oczyszczalni ścieków.

📢 Szczęśliwe liczby masz zapisane w dacie urodzenia! Wśród nich najważniejsza jest liczba przewodnia. Sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe. 📢 Kolęda 2024 w Zielonej Górze. Kiedy się odbywa? Sprawdź aktualne terminy wizyt duszpasterskich Kolęda jak zwykle rozpoczęła się wraz z Nowym Rokiem. To okazja do wspólnej modlitwy, błogosławieństwa domu i jego mieszkańców. Sprawdź, kiedy zaplanowano kolędę w parafiach w Zielonej Górze i okolicach. Oto cała lista adresów wraz z datami wizyt duszpasterskich. 📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które was zaskoczą Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

📢 Są bezwzględni i niebezpieczni. Okradają domy i mieszkania w Lubuskiem. Uważajcie! Pilnujcie torebek, zamykajcie drzwi od domu, dobrze zabezpieczcie swoje mieszkania. Święta (i nie tylko!) to raj dla tego typu przestępców. Policja wystawiła listy gończe za tymi Lubuszanami. Publikujemy ich zdjęcia oraz rysopisy (szczegóły poniżej). Osoby te poszukiwane są m.in. za kradzieże z włamaniem. Rozpoznajesz kogoś?

📢 MISTRZOWIE HANDLU Wybieramy Sprzedawców i Florystów Roku oraz najlepsze sklepy i kwiaciarnie. Zgłoś swoich kandydatów! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Licytacje komornicze domów w Lubuskiem. W ofercie 17 ofert. Mamy lokalizacje, zdjęcia i ceny wywoławcze Sprawdzamy najnowsze oferty licytacji komorniczych w Lubuskiem. Tym razem pod lupę bierzemy domy, które zostały wystawione na licytacje przez lubuskich komorników.

📢 Alimenciarze z Lubuskiego. Nie płacą na swoje dzieci i ukrywają się przed policją. Wstyd! Zapamiętajmy te twarze! Zobaczcie imiona, nazwiska oraz zdjęcia i rysopisy poszukiwanych (kobiet i mężczyzn) przez lubuską policję. Prezentujemy je zgodnie z prawem! Widzieliście lub rozpoznajecie którąś z tych osób? To bardzo ważne. Odnalezienie tych osób może zmienić życie niejednej rodziny.