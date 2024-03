Prasówka 14.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (14.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 14.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim (14.03.2024)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie lubuskim 14.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, węzeł Międzyrzecz Zachód - węzeł Międzyrzecz Południe (135. km na odc. 0,1 km) Naprawa barier energochłonnych na S3i od km 0+100 do 0+300 str. prawa, pas awaryjny, kierunek Zielona Góra.

📢 Bez prądu w lubuskim. Gdzie 14.03 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim (14.03)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew lubuskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w lubuskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do neurologa - 14.03.2024 Kolejki NFZ do neurologa w województwie lubuskim potrafią być długie. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin wizyty u lekarza? Czasem warto spojrzeć na terminy wizyt w szpitalach i pozostałych placówkach medycznych, gdzie często kolejki do lekarza są znacznie krótsze. Sprawdź zestawienie poszczególnych miejsc, gdzie na 14.03.2024 na NFZ przyjmuje neurolog. W ten sposób będziesz wiedzieć, gdzie kolejki do neurologa w województwie lubuskim będą najkrótsze.

📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Storczyk - trik na udaną uprawę. Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Na pewno nie wiesz, ile osób mieszka w Twoim mieście. Sprawdź tutaj. Mamy najnowsze dane dla Lubuskiego! Woj. lubuskie ma niecały milion mieszkańców. - Ponad 585 tysięcy jest zameldowanych w miastach. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – wynika z danych Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Magiczna wystawa Margaret Bolińskiej w oranżerii pałacu w Zielonej Górze Zatoniu. Musisz ją zobaczyć! W czwartek, 14 marca, o godzinie 18.00 w galerii pałacu księżnej Doroty w Zielonej Górze Zatoniu odbędzie się otwarcie wystawy prac Margaret Bolińskiej pt. :Przedwiośnie”, artystki, poetki, która po 30 latach spędzonych w Belgii wróciła do swojego rodzinnego miasta. 📢 W gminie Witnica autobusy nie dowiozły uczniów do szkoły. Dlaczego? Nie chcemy, żeby taka sytuacja znów się powtórzyła – mówią rodzice uczniów dowożonych do szkół w gminie Witnica. We wtorek auotobusy nie dowiozły uczniów na lekcje. 📢 Rekordowe loty z Babimostu. A gdzie polecimy z naszego portu na wakacje? Jakie będą inwestycje? W lutym lotnisko Zielona Góra-Babimost odprawiło ponad 4 tys. pasażerów. To wynik trzykrotnie większy niż w tym samym okresie 2019 roku, kiedy z usług lubuskiego portu skorzystało 1,3 tys. osób. A tymczasem można już kupować bilety na wakacyjne loty do portów lotniczych: Antalya, Monastyr i Tirana.

📢 Komendant policji w Żaganiu pożegnał się z jednostką. Odchodzi do komendy wojewódzkiej! W sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu odbyło się uroczyste pożegnanie ze sztandarem jednostki inspektora Marcina Sapuna, który w poniedziałek (11 marca 2024 roku) objął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas uroczystej zbiórki powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu nadkomisarzowi Bartoszowi Dzięgielowskiemu. 📢 Zakazane fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak nie dodawać sobie lat nieodpowiednim uczesaniem. Oto 7 najgorszych fryzur Fryzura potrafi zdziałać prawdziwe cuda – pięknie podkreślić kształt twarzy, wysmuklić sylwetkę i wyeksponować urodę. Może też zadziałać zupełnie odwrotne i uwydatnić to, co na co dzień staramy się ukryć. Co więcej, niezmieniana od lat fryzura może również pokazać, że nie bardzo orientujemy się w aktualnych trendach modowych. Sprawdź, jakich uczesań i cięć lepiej unikać w dojrzałym wieku.

📢 Vendo Park w Kostrzynie nad Odrą. Na os. Leśnym powstaje nowe centrum handlowe. Niektórzy czekali na nie latami! Są tacy, którzy na tę inwestycję czekali od lat. Budowa centrum handlowego na os. Leśnym w Kostrzynie, bo o niej mowa, już ruszyła. Ma się tu znaleźć m. in. duży sklep spożywczy, drogeria, sklepy odzieżowe. Są jednak tacy, których nowe centrum handlowe w tej części miasta wcale nie cieszy. 📢 Defilada i uroczystości z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do NATO. Wojsko w Sulechowie pamięta o tym fakcie W sulechowskich koszarach odbyła się uroczystość z okazji 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Podczas ceremonii dowódca 5. Lubuskiego Pułku Artylerii pułkownik Grzegorz Parol wręczył 29 żołnierzom mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

📢 Tragiczny pożar w Kostrzynie nad Odrą. W mieszkaniu na os. Mieszka I znaleziono zwłoki mężczyzny Do tragicznego pożaru doszło w Kostrzynie nad Odrą. Płomienie w jednym z bloków pojawiły się późno wieczorem. Na miejsce przyjechali strażacy. Gdy ugasili ogień, w mieszkaniu trafili na zwłoki mężczyzny.

📢 Jak Robert Lewandowski żyje w Barcelonie? Zobacz jego luksusowy świat, na który niewielu stać OBSZERNA GALERIA 13.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. 📢 Święto basketu w Arenie Gorzów. Udało się zapobiec kompromitacji No i mamy wielkie święto koszykówki w Gorzowie. W Arenie Gorzów. W czwartek (14 marca) o godz. 17.00 gorzowianki zagrają w tym obiekcie z polkowiczankami w drugim finałowym meczu Orlen Basket Ligi Kobiet. Choć jeszcze tydzień temu wydawało się, że gorzowskiemu środowisku grozi kompromitacja w postaci przeniesienia pojedynku o złoto do „kurnika” przy ul. Chopina. Na szczęście udało się zapobiec katastrofie. 📢 Nierzym koło Gorzowa to wakacyjny hit! W tym roku będzie można tam plażować za darmo! Do wakacji zostało jeszcze sporo czasu, ale kąpieliska w regionie powoli zaczynają szykować się do letniego sezonu. Z wodnych atrakcji będzie można korzystać między innymi nad jeziorem w Nierzymiu. W tym roku miłośnicy wodnych uciech i plażowania będą mogli korzystać z obiektu za darmo!

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu. 📢 Wszedł na słup energetyczny w Gorzowie. Przez kilka godzin namawiano go, by z niego zszedł. Z pomocą przyszedł negocjator We wtorek 12 marca w Gorzowie na ulicy Olimpijskiej na słup energetyczny wszedł mężczyzna i nie chciał z niego zejść. Wsparcie okazały mu służby, które zabezpieczały miejsce zdarzenia, a także zadbały o to, by w poczuciu bezpieczeństwa zszedł dobrowolnie na dół. Na szczęście, po kilku godzinach, tak się stało.

📢 Pałac w Lubnie to dziś ruina. Zostało po nim niewiele. Ale to właśnie tutaj rozgrywały się mroczne historie w czasach nazizmu! Po tej okazałej niegdyś rezydencji zostało niewiele. Kilka ścian, sterta gruzu i fragmenty piwnic. Jest jeszcze zapuszczony, pałacowy park. Kiedyś pałac w podgorzowskim Lubnie cieszył oczy. Ma też swoją mroczną przeszłość. Z tym właśnie miejscem związany był kat Powstańców Warszawskich i zbrodniarz wojenny Erich von dem Bach-Zelewski. Był tu nawet Adolf Hitler. 📢 Pacjent uciekł z lubuskiego szpitala i kilka godzin leżał na dachu. Ta sytuacja miała miejsce rok temu w Świebodzinie Mija równo rok od tej niecodziennej sytuacji, która miała miejsce w jednym z lubuskich szpitali. W niedzielę, 12 marca 2023 roku jeden z pacjentów oddziału neurologicznego szpitala w Świebodzinie zniknął. Jak się okazało, wyskoczył przez okno i wylądował na dachu pobliskiej wiaty. Personel nie mógł go znaleźć przez kilka godzin.

📢 Co z więzieniem pod Gubinem? Budynki obecnie stoją puste. Wcześniej były plany, dotyczące rozbudowy zakładu karnego Więzienie pod Gubinem, czyli Oddział Zewnętrzny w Wałowicach, od kilku lat stoi puste. Formalnie jednostka nie została zlikwidowana, ale nic się tam nie dzieje. Dopytujemy czy są jakieś plany, związane z obiektami w okolicach Gubina. Przecież wcześniej zamierzano zmodernizować i rozbudować więzienie w Wałowicach... 📢 Nowy sklep pojawi się w Galerii Askana w Gorzowie! Mieszkańcy czekali na to otwarcie od dawna Galeria Askana się zmienia. W tym miejscu dzieje się coraz więcej i mowa nie tylko o tym, jak wiele rozmaitych wydarzeń i eventów jest tutaj organizowanych, ale też o tym, że poszerza się handlowa oferta tej galerii. Niebawem w Askanie otworzy swoje podwoje kolejny punkt.

📢 Tragiczny finał poszukiwań zaginionego gorzowianina. Odnaleziono jego ciało Gorzowscy policjanci prowadzili poszukiwania gorzowianina, którego zaginięcie zgłosili bliscy. Z mężczyzną od poniedziałku, 11 marca nie było kontaktu. Poszukiwania prowadzone były całą noc. We wtorek, 12 marca znaleziono ciało. 📢 Lubuszanin wystąpił w kilku odcinkach "Pamiętników z wakacji"! To Adam Kokoszka z Gubina. Kiedy emisja? Adam Kokoszka z Gubina jest animatorem czasu wolnego, ale w swoim wolnym czasie mocno angażuje się w tematy kulturalne. Lubuszanin zajmował się już m.in. modelingiem, a niedługo pojawi się w telewizji — w powracającym serialu "Pamiętniki z wakacji".

📢 Gdzie najlepiej kształcą na prawo jazdy? Statystyki zdawalności w Gorzowie Ośrodek szkolenia kierowców Zbigniewa Błażejczyka to najlepsze miejsce do nauki jazdy w Gorzowie. Tak wynika ze statystyk opublikowanych właśnie przez miasto.

📢 Radni podnieśli nauczycielom dodatki. Wprowadzili też jeden nowy dodatek We wtorek, 12 marca w zielonogórskim ratuszu podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta debatowali miejscy radni. Tematem było uchwalenie nowych stawek dodatków nauczycielskich. 📢 Rozbudowa siedziby lubuskich strażaków coraz bliżej finału. Na budynku zawisła wiecha Na budynku nowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie pojawiła się symboliczna wiecha. To stara tradycja budowlana, która polega na zawieszeniu przystrojonego kwiatami i wstążkami wieńca. Oznacza zakończenie ważnego etapu tej długo wyczekiwanej i niezwykle potrzebnej inwestycji. 📢 Nowi profesorowie na Uniwersytecie Zielonogórskim: Maria Mrówczyńska i Łukasz Pisarczyk Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport, a dr hab. Łukasz Pisarczyk tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

📢 Potop w gorzowskiej podstawówce. Szkoła została zalana. Czy już uporała się z awarią? Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 13 przy ulicy Szwoleżerów w Gorzowie wciąż walczą ze skutkami zalania. W placówce trwa wielkie suszenie po awarii instalacji wodnej, do której doszło w miniony weekend. Woda zalała korytarze i klasy. Czy kryzys został już zażegnany? 📢 Trafił na oddział jako kawaler, wyjdzie z obrączką na palcu. Niezwykły ślub w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze Wyjątkowo wyruszające, a zarazem radosne wydarzenie miało miejsce w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Pan Jerzy, pacjent oddziału płucnego i pani Jolanta powiedzieli sobie „tak”. Personel szpitala opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia z tej nietypowej uroczystości.

📢 Flamenco w Żarach. Sekcja Żarskiego Domu Kultury właśnie świętuje piętnastolecie Sekcja flamenco w Żarach świętuje w tym roku jubileusz. To już piętnaście lat wspólnych spotkań, prób i występów. To świetna okazja do wspólnego tańca!

📢 Jakub Miśkowiak o kolegach ze Stali Gorzów: „Spoko ziomki” Jakub Miśkowiak to nowy zawodnik ebut.pl Stali Gorzów. Do drużyny dołączył w przerwie między sezonami. I już czuje chemię z innymi stalowcami. Tak odpowiedział jednemu z kibiców. 📢 Spotkaj się z zawodnikami KSW. W piątek ważenie w SP20 w Gorzowie Gorzowscy fani sztuk walki będą mieli niecodzienną okazję do zdobycia autografów zawodników KSW. W piątkowy wieczór 15 marca w Szkole Podstawowej nr 20 odbędzie się ceremonia ważenia zawodników. Przy tej okazji wystartuje Strefa Fana. 📢 Kobieta na wózku inwalidzkim potrącona na pasach w Nowej Soli. Trafiła do szpitala 35-letnia kobieta poruszająca się na wózku inwalidzkim trafiła do szpitala. Została potrącona przez osobowe auto na przejściu dla pieszych w Nowej Soli.

📢 Młodzi judocy najpierw dzielnie rywalizowali, a później pobierali nauki od gwiazdy W hali Lubuszanka w Czerwieńsku prawie 300 młodych zawodniczek i zawodników rywalizowało turnieju Bachus Judo Cap II, czyli w Otwartym Pucharze Województwa Lubuskiego dzieci i młodzików. 📢 Hydrozagadka w Lubuskiem. Dlaczego wysycha czyste jak łza jezioro? Czy to przez S3? GDDKiA odpowiada Jezioro Głębokie przez lata było turystyczną perełką woj. Lubuskiego. Nagle jednak zaczęło szybko tracić wodę. Do tego stopnia, że pomosty stoją już w piachu. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Społecznik z Międzyrzecza wskazuje na zbyt wysoko osadzone przepusty pod S3. GDDKiA nie poczuwa się do "winy". 📢 Szymon Woźniak też zmienił barwy. Tak będzie jeździł choćby w Grand Prix Nie tylko Stal Gorzów zmieniła kolorystykę swojego kevlaru. Nowe barwy swojego indywidualnego stroju sportowego ma też Szymon Woźniak, jeden z liderów gorzowskiej drużyny.

📢 18-letnia Basia zginęła wracając do domu pod Zieloną Górą. Morderca czekał w lesie. Blisko 30 lat później wskazano winnego Ta zbrodnia wstrząsnęła malutkim podzielonogórskim Orzewem. Nic dziwnego, 18-letnią Basię wszyscy lubili. Byli przekonani, że nikt miejscowy nie mógł czegoś takiego zrobić. Jednak przez lata kołatało się ziarno niepewności. To historia na wartościowy film dokumentalny. Po blisko trzydziestu latach nowa technologia pozwoliła wskazać winnego. To był obcy. Dziwny obcy. - Tego dnia jechałam z nim autobusem, było ciasno, stał obok mnie. Razem wysiedliśmy - opowiada mama zamordowanej 18-latki. Ludzie wiedzieli, że to on... 📢 Jak wyglądły Dni Żar piętnaście lat temu? Była IRA, Stachursky i tradycyjne wesołe miasteczko Dni Żar każdego roku przyciągają tłumy mieszkańców. W naszym archiwum znaleźliśmy zdjęcia z 2009 roku, czyli sprzed piętnastu lat. Minęło sporo czasu, ale jedno się nie zmieniło, żaranie wciąż potrafią się bawić. Zobaczcie sami!

📢 Takie nieruchomości w Lubuskiem sprzedaje wojsko. Ceny są okazyjne. Kto pierwszy ten lepszy! Ciekawe oferty nieruchomości w Lubuskiem ma Agencja Mienia Wojskowego. Wojsko sprzedaje nie tylko nieruchomości, ale też oferuje ich najem. Stając do marcowych przetargów, możesz m.in. kupić mieszkanie albo wynająć lokal lub miejsce postojowe. 📢 To były czasy, kiedy w szafie każdego mieszkańca Zielonej Góry były ciuchy z tego miejsca Kiedy zapytaliśmy zielonogórzan, za jakim sklepem najbardziej tęsknią w mieście, dostaliśmy mnóstwo odpowiedzi. Ale jedno miejsce powtarzało się najczęściej. Każdy coś nosił na sobie, co kupił właśnie tam. Pani Anna, która handlowała w „szczęce” wspomina, że w hurtowni co się chwyciło, tym się handlowało.

📢 W Lubuskiem mamy podwodny park narodowy! Rozlewiska w "Ujściu Warty" robią wrażenie. Zobacz zdjęcia! Rozlewające się rzeki pochłonęły hektary terenu, na którym położony jest Park Narodowy "Ujście Warty". Ten przypomina teraz ogromne jezioro. Można tam podziwiać szerokie rozlewiska, które obecnie prezentują się niezwykle widowiskowo. Robi się też na nich coraz bardziej tłoczno i głośno, bo swoje wiosenne koncerty rozpoczęły ptaki przylatujące z zimowisk. 📢 Pasjonaci fotografii w Zielonej Górze robili podwodne zdjęcia. Efekty są zachwycające Takie przedsięwzięcie wydawałoby się w Zielonej Górze niemożliwe, a jednak takie zajęcia odbyły się i powstały galerie oryginalnych zdjęć. – Cały czas poszukuję dla swoich studentów oryginalnych przestrzeni i tematów do fotografowania, stąd pomysł na taki temat – wyjaśnia Marzena Więcek dyrektorka Lubuskiej Szkoły Fotografii.

📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 Znamy listę startową XVIII Memoriału Edwarda Jancarza W poniedziałek 11 marca poznaliśmy listę startową tegorocznego memoriału legendy gorzowskiej Stali. Numery wylosowały przedszkolaki, które są sąsiadami. 📢 Lubuska policja ma nowych zastępców. To doświadczeni funkcjonariusze Inspektor Marek Boroń pełniący obowiązki Komendanta Głównego Policji powierzył 11 marca obowiązki służbowe na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim młodszemu inspektorowi Rafałowi Banachowi (dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji) oraz powołał inspektora Marcina Sapuna na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Obaj posiadają bogate doświadczenie zawodowe, które zdobyli, pełniąc służbę na wielu policyjnych stanowiskach.

📢 Grupa napastników zaatakowała mężczyznę pod Castoramą w Zielonej Górze. Ofiara trafiła do szpitala Do brutalnej napaści doszło w poniedziałek 11 marca około godziny 11.00 w Zielonej Górze w okolicy sklepu Castorama. Świadkowie zdarzenia twierdzą, że agresorzy mieli mieć ze sobą "jakiś sprzęt", którym bili swoją ofiarę. 📢 Wiemy, co będzie na poszczególnych piętrach Przemysłówki w Gorzowie Wieżowiec Przemysłówki od przyszłego roku ma już tętnić życiem. Przeniosą się tu urzędnicy wydziału edukacji. Będzie tu też Centrum Usług Wspólnych dla placówek oświatowych. 📢 Bez taryfy ulgowej dla uporczywych lokatorów. W Gorzowie ruszają kolejne eksmisje Od lat nie płacą czynszu, a do tego dewastują mieszkania, w których przebywają. Kolejnych uporczywych najemców mieszkań komunalnych w Gorzowie czekają surowe konsekwencje w postaci straty mieszkania. Tylko w tym roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej planuje przeprowadzenie ponad dwudziestu eksmisji.

📢 Dworzec kolejowy w Żarach ma już 178 lat! Zobaczcie dawne pocztówki z okresu świetności tego obiektu Żarski dworzec kolejowy ma 178 lat. Dawniej tętnił życiem, był prawdziwą perełką. Dziś wiele się zmieniło, choć zostały ślady świetności.

📢 Od poniedziałku duża zmiana w organizacji ruchu w Nowej Soli. Tak będzie do końca czerwca Prace prowadzone przy budowie trzeciego etapu południowej obwodnicy Nowej Soli wymuszają całkowite zamknięcie odcinka obwodnicy miasta w obu kierunkach na odcinku pomiędzy rondem Województwa Lubuskiego, a ul. Głogowską. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od poniedziałku. 📢 Najlepsi weterynarze w Lubuskiem! Na tej liście są specjaliści z całego regionu. Zwierzaki na ich widok merdają ogonkami! Poszukujesz dobrego weterynarza dla swojego pupila? Mamy dobre wieści: w Lubuskiem mamy naprawdę wielu świetnych fachowców! Prowadzą swoją praktykę zarówno w większych, jak i w mniejszych miejscowościach i cieszą się bardzo dobrymi opiniami!

📢 Wybory do sejmiku województwa lubuskiego 2024. Okręgi, kandydaci, zasady głosowania Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy będą wybierać radnych gminnych, miejskich i powiatowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz swoich przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu do sejmiku lubuskiego i ile mandatów jest do obsadzenia. 📢 W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru: las, opuszczone domki, ruiny... Kiedyś było tutaj słychać śmiech dzieci Szczerze? Za żadne pieniądze nie spędzilibyśmy tutaj nocy... W Lubuskiem jest miejsce jak z horroru. Nie wierzycie? To zobaczcie te zdjęcia. Normalnie Piątek 13. po lubusku! 📢 Stal Gorzów poszła śladem Realu Madryt i Barcelony Wprowadziliśmy świeżość i kontrowersję. To ma czemuś służyć– mówi Krzysztof Czyrka, wiceprezes zarządu Stali Gorzów. Po prezentacji nowego kevlaru gorzowski klub jeszcze szerzej tłumaczy powody tej decyzji.

📢 Gala Wspaniałych Kobiet 2024. Aula UZ zapełniła się kobiecą energią, która zmienia miasto na lepsze W sobotni wieczór, 9 marca Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego zapełniła się wyjątkowymi kobietami — wyjątkowymi, bo ich energia sprawia, że miasto zmienia się na lepsze. Poznajcie laureatki Plebiscytu Kobiet Wspaniałych — to inspirujące i zaangażowane społecznie kobiet, które na co dzień działają w ciszy. 📢 Żużel na Ziemi Lubuskiej to nie tylko Gorzów i Zielona Góra. Ścigali się w Żaganiu, Świebodzinie, Witnicy, Nowej Soli. Co za historia! Historia żużla na Ziemi Lubuskiej to nie tylko Gorzów i Zielona Góra. Ścigano się też m.in. w Żaganiu czy Nowej Soli – mówi Marcin Kozdraś, były żużlowiec Stali Gorzów, a dziś wielki pasjonat historii czarnego sportu.

📢 - Od lat korzystają z moich pieniędzy i biorą za przelewy, a tak mnie potraktowali! – Czytelniczka opowiada historię z banku w Nowej Soli – Takich osób jak ja, starszych i niedowidzących jest więcej. Mam nadzieję, że teraz będziemy w banku lepiej traktowani – mówi mieszkanka Nowej Soli, której wizyty w placówce bankowej w mieście skończyły się nerwami.

📢 Kaziuki 2024 w skansenie w Ochli. Zobacz program ulubionego jarmarku zielonogórzan Kaziuki rozpoczną tegoroczny cykl imprez w skansenie w Ochli. Swój udział zapowiedziało ponad 100 wystawców. Będzie wiosennie, kolorowo i smacznie. Niestety ze względu na trwającą przebudowę parkingu, mogą być duże trudności z zaparkowaniem auta. Dlatego warto skorzystać z komunikacji miejskiej. 📢 Stary basen w Lipinkach Łużyckich będzie sprzedany. Tutaj dzieciaki z okolicy miały prawdziwy raj To jeden z kilku podobnych basenów w okolicy. Dziś w opłakanym stanie, dawniej prawdziwa perełka, raj dla dzieciaków z okolicy. Co się stało z basenem w Lipinkach Łużyckich? Jakie plany wobec tego terenu ma gmina? 📢 Pominik ofiar Stalagu w Żaganiu. Czy wiecie kogo przedstawia, kiedy powstał i kto był jego autorem? Czy pomnik jeńca Stalagu w Żaganiu odzwierciedlał rzeczywiste położenie przetrzymywanych tam w czasie II wojny światowej ludzi? Kogo przedstawiał? Czy Niemcy przestrzegali Konwencji Genewskiej? Kiedy został odsłonięty i kto był jego autorem? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tekście pod galerią zdjęć.

📢 Niezwykłe miejsce w Lubuskiem. Basen w środku lasu pod Żarami! W soboty i niedziele przychodziły tutaj tłumy Basen w Złotniku dziś to już historia. Przez kilkadziesiąt lat dzieciaki z okolicy i dorośli, spędzali tutaj każdą wolną chwilę. - Ile bym dał, żeby ten czas wrócił - mówi Antoni Ostrowski.

📢 Oto najbardziej znani i rozpoznawalni Lubuszanie. Znacie ich z telewizji i pierwszych stron gazet! Robią światowe kariery! Znacie ich z telewizji, pierwszych stron gazet, internetu. To popularni aktorzy, dziennikarze, znani piosenkarze, prezenterzy telewizji, sportowcy, pisarze, modelki czy celebryci. Osoby lubiane i podziwiane, które związane z województwem lubuskim dziś robią kariery w Polsce i na świecie. Naprawdę nie wiedzieliście, że te wszystkie osoby mają swoje korzenie w woj. lubuskim?

