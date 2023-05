Prasówka 14.05.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy”?

Prasówka 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu…

📢 Dzień Kierowcy był 12 maja. Najśmieszniejsze memy o kierowcach. Internauci nie mają litości! Żarty z właścicieli bmw i kierowców autobusów Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego świętowany jest 12 maja 2023 roku. To okazja do podziękowania kierowcom za ich ciężką pracę, ale i do żartów. Oto Najśmieszniejsze MEMY o kierowcach. Mamy dla Was 69 najlepszych żartów. Internauci nie mają litości dla użytkowników polskich dróg, a szczególnie mocno obrywa się kierowcom bmw i kierowcom autobusów. Dlaczego? O tym przekonacie się po obejrzeniu naszej galerii, która oczywiście traktujemy z przymrużeniem oka.

📢 Znów się nie udało! Znów na PGE Narodowym nie zagrano Mazurka Dąbrowskiego dla zwycięzcy To zdarzyło się już po raz siódmy. Znów polski żużlowiec nie wygrał turnieju z cyklu Grand Prix na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik robił co mógł, by wreszcie złamać klątwę ciążącą na stołecznym obiekcie, ale ponownie się nie udało. Polski mistrz świata zajął trzecie miejsce.

Prasówka 14.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ile trzeźwiejemy po piwie, winie, wódce? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo się trzeźwieje po piwie? Jak długo trawi się alkohol z wódki? Maj to miesiąc pierwszych ciepłych weekendów, a co za tym idzie więcej czasu spędzimy z rodziną i znajomymi na przykład na grillu lub plenerowej imprezie. W takich sytuacjach bardzo często zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Maciej Janowski, czy Bartosz Zmarzlik? Kibice żużla tłumnie stawili się na PGE Narodowym [ZDJĘCIA] Po raz siódmy żużlowy turniej z cyklu Grand Prix trafił pod dach Stadionu PGE Narodowego. Do Warszawy przyjechali kibice ze wszystkich, nie tylko tzw. żużlowych zakątków Polski. Wielu fanów speedway'a dotarło z innych krajów. Komu najbardziej kibicowali? 📢 Wszyscy na to czekali. Stadion w Szprotawie wreszcie został otwarty. Po gruntownym remoncie jest jak nowy! W sobotę 13 maja 2023 stadion kompleks sportowy w Szprotawie został uroczyście otwarty, po kapitalnym remoncie. Cała inwestycja kosztowała ok. 7 mln zł, z czego 4,5 pochodziło z rządowego programu Polski Ład. Swoją cegiełkę dołożył również Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, dofinansowując pumptrack na stadionie. - Bardzo się cieszę z efektów - powiedział podczas otwarcia wicewojewoda Wojciech Perczak.

📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych [14.05.2023 r.] Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [14.05.2023 r.] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Byle iskra może spowodować straszny pożar - ostrzegają leśnicy. Niemal w całej Polsce istnieje ogromne ryzyko wystąpienia pożaru Instytut Badawczy Leśnictwa alarmuje przed „ekstremalną podatnością na zapalenie" w polskich lasach. W sobotę oraz w kolejnych dniach na większości terenu naszego kraju utrzyma się bardzo wysokie zagrożenie pożarowe: jest ono związane z utrzymującą się ostatnio wysoką temperaturą połączoną z brakiem opadów deszczu. 📢 Za nami pierwsze Sulechowskie Święto Akacji. Były miody, atrakcje i truteń Gucio! | ZDJĘCIA Sulechowski Dom Kultury zaprosił w sobotę 13.05 na I. Święto Akacji, które odbyło się w godzinach 13-17 w porcie odrzańskim w Cigacicach. Była to próba stworzenia nowego święta i przyrodniczego symbolu gminy Sulechów.

📢 Trwa 5. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa. W centrum miasta tłumy. Są koncerty na żywo, konkursy, food-trucki i nie tylko! | ZDJĘCIA Od 12 maja w Zielonej Górze trwa 5. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa. Przez trzy dni na placu Bohaterów, czyli w samym centrum winnego grodu sporo się dzieje! Prelekcje, degustacje, konkursy, muzyka, jedzenie i mnóstwo dobrej zabawy. A do tego food trucki z jedzeniem z całego świata. Sprawdziliśmy, jak się bawicie.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje samochody, motorówki i jachty. Sprzęt z demobilu za półdarmo kupisz od wojska. Nowy przetarg od AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, w którym do nabycia są bardzo atrakcyjne ruchomości. Przede wszystkim można tanio kupić samochody - osobówki, ciężarówki i terenówki. Wojsko za bezcen sprzedaje także łodzie motorowe oraz jachty. Na przetargu są wystawione także m.in. instrumenty muzyczne. Pełna lista przedmiotów do kupienia od AMW dostępna jest w naszej galerii. 📢 Wypadek w Santocku. Zderzyły się dwie osobówki. Jedno osoba została poszkodowana W sobotę, 13 maja przy kościele w Santocku doszło do zderzenia osobówki z busem. Ranna została jedna osoba. Na miejsce wysłano straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe. 📢 Kiermasz Ogrodniczy Zielone Ogrody nad Odrą w Nowej Soli od szóstej rano przyciągają tłumy klientów, nie tylko z miasta, ale i okolicy W sobotę już od godziny szóstej rano, jak tylko producenci roślin wystawiali swój towar na placu parkingowym przy al. Wolności w Nowej Soli, pierwsi klienci już czekali. – Schodziło wszystko – cieszy się jeden z wystawców. Pogoda sprzyjać będzie również w niedzielę, kiedy odbędzie się drugi dzień kiermaszu Ogrodniczego Zielone Ogrody nad Odrą.

📢 Młody bramkarz z Kostrzyna nad Odrą powołany na centralne zgrupowanie Od 19 do 21 maja odbędzie się w Bydgoszczy odbędzie się zgrupowanie bramkarzy z rocznika 2011 w ramach projektu „Polski Bramkarz”. Weźmie w nim udział Michał Pakirski, 12-latek z Kostrzyna nad Odrą. 📢 W Kołczynie pobili rekord. Ponad tysiąc osób pobiegło „olimpijsko”! – Musiałem czekać 14 edycji, by w naszym biegu wystartowało ponad tysiąc osób. Wreszcie przekroczyliśmy tę magiczną liczbę! – cieszył się w sobotę (13 maja) po minięciu mety Ireneusz Góra, twórca Międzynarodowego Kołczyńskiego Biegu Olimpijskiego. 📢 W Skwierzynie chcą być silni wspólnotą. Już 20 maja ruszają Dni Kultury Kresowej W Kresowiakach ujmuje mnie umiejętność życia we wspólnocie – mówi Jan Klemt, prezes Fundacji Kuźnica. Jest jednym z organizatorów Dni Kultury Kresowej, które 20-22 maja odbywać się będą w Skwierzynie.

📢 Majowa kultura rozkwita jak przyroda. Święto akacji, Lotny Festiwal Piwa, Festiwal Gitarowy, Trzej tenorzy, Bałtroczyk i premiera u Osterwy Rozkwitły bzy, a i kasztany nadrobiły zaległości w tej materii, bo wiadomo, że jak są matury to kwitną kasztany. Temperatury nam urosły na tyle, że mamy także wysyp, nie - nie grzybów, lecz wydarzeń plenerowych. W tym tygodniu będzie ich naprawdę sporo. Zaczynają się noce muzeów, ale także Lotny Festiwal Piwa oraz Międzynarodowy Festiwal Gitarowy, które redakcja Gazety Lubuskiej objęła swoim patronatem. 📢 Dzień otwarty w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. Można nie tylko usiąść w śmigłowcu! | ZDJĘCIA Nie lada atrakcję dla mieszkańców Zielonej Góry i okolic przygotowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W sobotę, 13 maja zaprosiło chętnych do zwiedzania swojej bazy na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 13.05.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 13.05.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna! 📢 Polski klub otrzymał propozycję korupcyjną. Miał zarobić u bukmacherów w Azji. Zdecydowana reakcja, sprawę zgłoszono organom Ustawianie meczów dla celów bukmacherskich to jeden z większych problemów piłki. Taką propozycję usłyszeli niedawno działacze polskiego klubu. Skontaktował się z nimi człowiek, który najpierw przedstawił się jako potencjalny sponsor, by ostatecznie podjąć temat ustawienia najbliższego spotkania.

📢 Będzie modernizacja parku Czechówek. Już zaraz zaczną robić projekt Jeszcze w tym roku będzie wiadomo, jak ma się „zmienić” park Czechówek. Miasto właśnie wybrało projektanta. Na przygotowanie dokumentacji będzie miał on trzy miesiące. 📢 "Żagański Hogwart", czyli dawny szpital świętej Doroty rozbrzmiewa muzyką. Ta perła architektury po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje! Tutaj się urodziłem, jak większość mieszkańców Żagania - mówili zwiedzający dawny szpital św. Doroty w Żaganiu, oglądając odrestaurowany budynek ginekologii i położnictwa. - Na dawnej chirurgii uratowano mnóstwo ludzkich żyć - wspominała Grażyna Boczar, która przez wiele lat pracowała na oddziale chirurgicznym, w którym dzisiaj rozbrzmiewa muzyka.

📢 Miasto w budowie. Kiedy wyjazd z Krosna Odrzańskiego w kierunku Połupina będzie otwarty? Przejazd dla kierowców przez Krosno Odrzańskie bywa problematyczny bez żadnych remontów. Obecnie miasto jest w budowie, realizowanych jest kilka inwestycji. Sprawdzamy kiedy dostępny będzie wyjazd z Krosna Odrzańskiego w kierunku Połupina, gdzie remontowany i przenoszony jest most.

📢 Te rośliny są warte fortunę, a Polacy je depczą. W tych miejscach je spotkasz i tak je rozpoznasz Zdarza się, że podczas codziennego spaceru natrafiamy na rośliny, które mają cenne właściwości zdrowotne, dekoracyjne, lub których nasiona i pędy są bardzo drogocenne. Podstawą jest jednak rozpoznanie ich, a nie każdy z nas może pochwalić się szerokim zakresem wiedzy przyrodniczej. Wśród nich, jedna roślina szczególnie się wyróżnia. W Europie Zachodniej jest warta fortunę. 📢 Lekarze z GCZD pokazali, co w placówce pozostało po Kamilku z Częstochowy. To naprawdę wzruszające Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka na bieżąco informowali o stanie zdrowia skatowanego Kamilka z Częstochowy. Gdy chłopiec zmarł szpital pokazał, ile wsparcia z całej Polski płynęło do Kamilka - to kartki z życzeniami powrotu do zdrowia, listy i maskotki.

📢 Kamilek z Częstochowy nie żyje. Chłopiec został skatowany, bo zrzucił telefon ojczyma na podłogę... [REPORTAŻ] Częstochowa, dzielnica Stradom… Zdecydowaną większość stanowią tu domy jednorodzinne. Czasem ujrzymy też pojedyncze kamienice. W tym tę jedną – owianą sławą najgorszą z możliwych. To właśnie tu – przy ulicy Kosynierskiej 7 w mieszkaniu socjalnym – rozegrał się prawdziwy dramat. Dramat, który 8-letni Kamil przypłacił życiem. 📢 Pedicure na wiosnę i lato. Zobacz, jakie kolory paznokci u stóp będą rządzić w tym sezonie. Oto garść inspiracji, którym się nie oprzesz Neony, pastele i niezwykle modny kolor limonkowy to tylko kilka modnych propozycji stylizacji paznokci u stóp. Chcesz się dowiedzieć więcej o barwach i zdobieniach, to koniecznie zapoznaj się z naszymi propozycjami. Z artykułu dowiesz się również, jak wykonać pedicure w domu.

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 13.05.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Sprawdź, kto jest na liście. Jakie jest znaczenie twojego imienia? 13.05.23 r. Kto jest uważany za osobę najbardziej inteligentna? Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. To oni są najmądrzejsi. Imiona nie zostają nam nadane przypadkowo. Każde imię ma znaczenie. Kryje się za nimi wiele przypisanych cech i predyspozycji. Ezoteryków od dawna interesuje związek imion ludzi z ich predyspozycjami. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Osoby o tych imionach uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź listę!

📢 500+ dla małżeństw. Od kiedy będzie obowiązywać? Kto może się ubiegać o dodatkowe pieniądze? Znamy szczegóły! 13.05.23 r. Dodatkowe pieniądze dla małżeństw z długim stażem. W roku 2020 została złożona petycja do Prezydenta RP, która jednak nie uzyskała poparcia. Teraz, w nowej wersji petycji, osoby, które są po ślubie i mają staż małżeński wynoszący 40 lat, mieliby otrzymać dodatkowe pieniądze. Warto zastanowić się, jakie są szanse na wprowadzenie tego rodzaju inicjatywy obywatelskiej oraz czy w planach jest wprowadzenie programu "500 plus dla małżeństw". W przypadku przyjęcia takiego świadczenia, istotne są również szczegóły i zasady dotyczące wypłacania. 📢 Oto lista osób, z którymi ciężko się dogadać. Te imiona uchodzą za wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę imion! 13.05.23 r. Przedstawiamy listę imion, z którymi trudno się dogadać. Komunikacja z osobami o pewnych imionach bywa trudna i jest bardzo trudna. Według niektórych przekonań, posiadacze tych imion często charakteryzują się wymagającym i niełatwym do zaakceptowania zachowaniem. Bywa, że są wredni, niemiły i sarkastyczni, co utrudnia relacje z nimi. Istnieje przekonanie, że nasze imię wpływa na nasz charakter i osobowość. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy jest to zbieżne z Twoimi doświadczeniami.

📢 Posiadacze tych imion są wredni. Te osoby uchodzą za złośliwe, nieprzyjemne i wścibskie. Sprawdź listę wrednych imion! 13.05.23 r. Imiona mają przypisywane wiele cech osobowości, dlatego warto sprawdzić, jakie cechy są kojarzone z Twoim imieniem. Niestety, istnieją imiona, którym przypisuje się negatywne cechy, takie jak złośliwość czy wścibskość. W przeszłości wierzono nawet, że każde imię ma pewne właściwości magiczne. Poniżej prezentujemy listę imion, którym przypisuje się negatywne cechy. Osoby noszące te imiona są uważane za nieprzyjemne i złośliwe w rozmowie. 📢 Kibice Falubazu pokazali wielką moc! Obejrzyjcie zdjęcia z trybun stadionu przy W69 Kibiców żużlowców Enei Falubazu Zielona Góra nie zraziła późna pora meczu z PSŻ-em Poznań. 12 maja od godz. 20.30 zabrali się za gorący doping i niemal do 23.00 nie szczędzili gardeł. Opłaciło się, bo Falubaz na stadionie przy W69 pokonał poznańskie „Skorpiony" 53:37 i wciąż pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w I lidze.

📢 „Skorpiony” jedynie kąsały. Enea Falubaz Zielona Góra sięgnął po pewny triumf Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra wygrali piąty w tym sezonie mecz w I lidze. W zaległym spotkaniu z 2. kolejki pokonali ebebe PSŻ Poznań 53:37. 📢 Najmądrzejsze psy – jakie rasy są najinteligentniejsze? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking Każdy właściciel poznaje inteligencje swojego psa. Jednak stwierdzić, która rasa psów jest najmądrzejsza wcale nie jest proste. Naukowcy twierdzą, że inteligencja czworonogów ma wiele odcieni, a ocenić ją można na podstawie reakcji, uczenia się, posłuszeństwa. W tym zestawieniu prezentujemy rasy psów, które według badaczy wykazują się najwyższym poziomem inteligencji. Zobacz, czy Twój pies zalicza się do mądrali...

📢 Eurojackpot. Wyniki losowania z 12 maja. Masz na kuponie liczby 5 i 10? Może wygrałeś! W piątek, 12 maja odbyło się losowanie Eurojackpot. W puli na główne wygrane znalazło się 90 milionów złotych! Jakie liczby wylosowano? Czy dopisało Ci szczęście?

📢 Jeszcze do poniedziałku świętują bibliotekarze. Jak uczcili Tydzień Bibliotek w Sulechowie? W Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Do poniedziałku trwa Tydzień Bibliotek. W całym województwie z tej okazji odbywa się wiele imprez. Tak świętowano w Grodzie Sulecha... 📢 Groźny wypadek w przystani w Nowej Soli. Remontowana barka przygniotła mężczyznę Do poważnego wypadku doszło w piątek, 12 maja w nowosolskiej przystani. Mężczyzna został przygnieciony przez barkę. Wydobyli go strażacy.

📢 Tragiczny wypadek w Sokołowie Podlaskim. Autobus potrącił na pasach matkę z dziećmi. 6-letnia dziewczynka zginęła na miejscu W piątek po południu w Sokołowie Podlaskim (Mazowieckie) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Autobus potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych matkę z dwójką dzieci. 6-latka zginęła na miejscu. Kobieta wraz z drugą, 5-letnią córką w ciężkim stanie trafiły do szpitala.

📢 Takie badania może zlecić lekarz rodzinny. Te badania możesz wykonać za darmo z NFZ. Mamy pełną listę! Pacjenci często decydują się na wykonywanie badań prywatnie. Niektórzy nie wiedzą nawet, że wiele z nich mogłoby być zrealizowanych w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie badania można wykonać na NFZ? Co może zlecić lekarz rodzinny?

📢 Tanieją kwiaty, warzywa i owoce. Jakie ceny są na ryneczku w Gorzowie? Pelargonie już po 8 zł za doniczkę, a truskawki już nawet od 16 zł za kilogram. Takie ceny były w piątek 12 maja na ryneczku Jerzego w Gorzowie. 📢 Uwaga złodziej! Tak włamywacze oznaczają mieszkania. Zauważyłeś takie znaki? Przed nami wakacje. Gdy my już myślami wypoczywamy na rajskich plażach to dla złodziei zaczyna się bardzo pracowity czas - okres wakacyjny. Pamiętajmy to złodzieje nas pilnują, a nie my ich. Zobaczcie jak oznaczają mieszkania, które mogą stać się ich łupem.

📢 Zielonogórscy odzyskali skradziony rower. Podejrzanemu grozi 5 lat więzienia Policjanci komisariatu I w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież roweru. W ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy pomógł miejski monitoring. 📢 Rzeka manipulacji w Lubuskiem, czyli opozycyjna polityka na brzegu Odry Odra znów staje się narzędziem w rękach polityków opozycji. Szkoda tylko, że nie mówią całej prawdy, skupiając się na straszeniu i manipulowaniu faktami. 📢 Wiedźmin w prawdziwym życiu oczami SI. Gdyby Geralt z Rivii istniał naprawdę, tak by wyglądał. Zobaczcie efekt Wiedźmina Geralta z Rivii znają już wszyscy, od fanów fantastyki, przez graczy, aż po użytkowników Netfliksa. Sprawdziliśmy, jak słynny wiedźmin z gier i książek wyglądałby w rzeczywistości, czyli gdyby istniał naprawdę. Pomogła nam to sprawdzić sztuczna inteligencja, a efekty mogą spodobać się fanom, ale nie tylko. Sprawdźcie sami.

📢 W Lubuskiem nie będzie prądu - w wielu miejscowościach prąd będzie wyłączony. Sprawdź, czy Twój dom jest na tej liście |ADRESY Mieszkańcy Lubuskiego muszą w najbliższych dniach liczyć się z przerwami w dostawie prądu. Do wyłączenia energii dojdzie na północy oraz na południu województwa. Sprawdźcie dokładnie, w jakich miejscowościach i kiedy nie będzie prądu. Mamy listę wszystkich planowanych wyłączeń.

📢 Kwitnąca aleja wiśni w Zielonej Górze urzeka delikatnością i pięknem. Drzewa posadzili mieszkańcy i mają ich imiona. Ależ tu pięknie! Piękne, różowe aleje w Zielonej Górze kwitną. Ta przy ulicy Prostej jest dobrze znana mieszkańcom. Ta przy ul. Anieli Krzywoń od niedawna cieszy oczy zielonogórzan. 📢 Castorama w Zielonej Górze ponownie otwarta. Dwa tygodnie temu był tam ogromny pożar Sklep budowlany Castorama w Zielonej Górze ponownie otwiera się dla swoich klientów. Po dwóch tygodniach intensywnych prac porządkowych po pożarze, który wybuchł tam pod koniec kwietnia, znów można robić tam zakupy do budowy, remontu i urządzania swoich domów, mieszkań czy ogrodów.

📢 Dania jednogarnkowe. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY] Dania jednogarnkowe: smaczne, sycące i proste. Na korzyść potraw przygotowanych w jednym garnku przemawia także ich wyrazisty i wielowymiarowy smak. Kliknijcie w galerię i zobaczcie TOP 10 propozycji naszych Czytelników na dania jednogarnkowe.

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 12.05.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 12.05.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Łagów z rekordowymi inwestycjami, bo ma też rekordowy budżet wynoszący 41 milionów złotych Kanalizacje, wodociągi, parkingi, drogi i chodniki. Rekordowe inwestycje w gminie Łagów, której budżet wynosi w tym roku 41 mln zł (a zwykle 14-15 mln zł). Co się zmienia w Perle Ziemi Lubuskiej i okolicznych miejscowościach? 📢 Joanna Rajang, psycholog: - Apel do rodziców: Warto być wsparciem, a nie straszakiem Nie warto nakręcać się na to, że na przykład ta matura będzie trudna… Nie warto też analizować, co może się wydarzyć – oczywiście najgorszego - jeśli dana osoba, tej matury czy innego egzaminu nie zda? Że wówczas straci jakąś dużą okazję w życiu, że jej przyszłość legnie w gruzach. No, nie legnie, bo po takiej choćby niezdanej maturze przychodzą za chwilę nowe rozwiązania, nowe pomysły na życie co potwierdza, w dużej mierze praktyka. W takich sytuacjach – i tu apel do rodziców - warto być wsparciem dla swojego maturzysty, a nie takim „straszakiem” - mówi w rozmowie z „Gazetą Pomorską” dr Joanna Rajang, psycholog społeczny z Uniwersytetu WSB Merito, certyfikowany coach.

📢 Oto najbardziej szanowane zawody w Polsce. Cieszą się dużym prestiżem! Co jest na pierwszym miejscu? Instytut badawczy SW Research zorganizował po raz kolejny ranking prestiżu zawodów. W czołówce od kilku lat niezmiennie znajduje się kilka konkretnych profesji. Które z nich, według Polaków, są nie tylko najbardziej prestiżowe, ale i najbardziej przez nich szanowane? Mamy listę! 📢 Żużlowcy Stali i Falubazu z awansem do indywidualnych mistrzostw Polski Reprezentanci lubuskich klubów w komplecie awansowali do finałów indywidualnych mistrzostw Polski. O medale powalczą: Szymon Woźniak, Oskar Fajfer i Wiktor Jasiński ze Stali Gorzów oraz Krzysztof Buczkowski z Falubazu Zielona Góra. 📢 Tuskowi wylało się z wątroby. W Lubuskiem obrażał Polaków Spotkanie wśród swoich, choć imitowane na otwarte dla wszystkich. Ponad setka osób słuchała w czwartek lidera Platformy Obywatelskiej w Sulechowie. Ten obrażał zwykłych Polaków i prezentował niechęć do kontynuacji programów społecznych rządu.

📢 Wiemy, jak będzie wyglądała nowa galeria w Żaganiu i kiedy ruszy budowa! Sprawdźcie! Zamiast zarośniętej łąki, w 2025 roku, przy ul. Armii Krajowej będzie nowe centrum handlowe. Zobaczcie, jak będzie wyglądało! Oto wizualizacja developera Genesis Property z Poznania. Jeśli chodzi o marki w nowej galerii, to pierwsze informacje będą ujawniane we wrześniu 2023 roku. 📢 Sebastian Świderski zostanie honorowym obywatelem Gorzowa? Sebastian Świderski ma zostać wyróżniony tytułem honorowego obywatela Gorzowa. 24 maja decyzję w tej sprawie 24 maja podejmą gorzowscy radni. 📢 Zniknął trawnik przed blokiem na os. Piastowskim, co powstanie na jego miejscu? Zdaniem mieszkańca - to dewastacja zieleni Trawa i kwiaty posadzone przez mieszkańców przy bloku zostały zniszczone. To dewastacja zieleni i miejsca, gdzie żyły owady – napisał do „Gazety Lubuskiej” Czytelnik, zamieszczając też filmik w mediach społecznościowych. Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa wyjaśnia, że zmiany dokonywane są na wniosek mieszkańców.

📢 Łukasz Zagdański miał nadzieję na wielką, ekstraklasową karierę. Ale gole dla Lubuszanina Drezdenko też go cieszą Łukasz Zagdański pochodzi z Trzebicza, lecz większość piłkarskiej kariery spędził poza województwem lubuskim. Od jesieni ubiegłego roku gra dla IV-ligowego Lubuszanina Drezdenko. I to z jakim skutkiem! 📢 Lider zespołu Boys, Marcin Miller trafił do szpitala w Zielonej Górze. Muzyk dziękuje personelowi za udzieloną pomoc Jego przeboje jedni uwielbiają, inni mniej. Ale zdecydowana większość Polaków dobrze go kojarzy i jego przeboje. Mowa o Marcinie Millerze, liderze zespołu Boys, który na swoim koncie ma takie przeboje, jak "Jesteś szalona", czy "Wolność". W ostatnim czasie jeden z najbardziej znanych w Polsce muzyków disco - polo trafił do szpitala w Zielonej Górze.

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Nie uwierzycie w ich "dzieła". Oto perełki wśród fuszerek [11.05.2023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Szczególnie granic absurdu. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Współczuć można tylko klientom takich budowlańców. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 NATURALNE, jasne i delikatne paznokcie hybrydowe. Color no color to hit tego sezonu. Inspiracje i pomysły na elegancki manicure 11.05.2023 Kochasz minimalizm i naturalne kolory paznokci hybrydowych? Mamy inspiracje właśnie dla ciebie! Transparentne, jasne i delikatne stylizacje paznokci to świetna opcja gdy nie masz czasu lub pomysłu na manicure. Możesz wybrać lakiery w odcieniach beżu, bieli, różu lub postawić na top coat, który nada paznokciom świetliste wykończenie. Dodatkowo możesz być pewna, że paznokcie hybrydowe w tym wydaniu będą pasować dosłownie do każdej stylizacji. Zobacz pomysły na naturalne paznokcie hybrydowe. 📢 Dodatek za wysługę lat - komu przysługuje i ile wynosi? W ten sposób sprawdzisz wysokość dodatku stażowego Dodatek stażowy znany też jako dodatek za wysługę lat to specjalna premia przyznawana w niektórych branżach po przepracowaniu określonego czasu w danym zawodzie lub na konkretnym stanowisku. Najczęściej tego rodzaju dopłaty kojarzone są z osobami zatrudnionymi w „budżetówce”, czyli m.in. urzędnikami, nauczycielami czy sędziami, choć czasem stosowane są również w sektorze prywatnym. Wyjaśniamy, jaka jest wysokość dodatku stażowego i komu przysługuje.

📢 Utrudnienia na S3 w Lubuskiem. Zablokowany jest jeden pas ruchu W czwartek, 11 maja na trasie S3 w Lubuskiem doszło do zderzania dwóch pojazdów. Są spore utrudnienia w ruchu.

📢 Ta grupa krwi najbardziej przyciąga kleszcze. Masz ją? Zadbaj o szczególną ochronę skóry, by nie zachorować na boreliozę czy zapalenie mózgu Kleszcze to niebezpieczne pasożyty nie tylko ze względu na to, że roznoszą boreliozę i wirusowe zapalenie mózgu, ale też szereg innych patogenów. Przenoszone przez nie choroby należą do najtrudniejszych w leczeniu, dlatego warto robić wszystko, by chronić się przed ugryzieniami. W szczególności powinny robić to osoby z określoną grupą krwi. Co ciekawe, nie jest to ta sama grupa, która przyciąga komary! 📢 Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Na miejscu są lubuscy policjanci Do poważnego wypadku doszło przed południem na niemieckiej autostradzie pomiędzy Świeckiem a Berlinem. - Rannych zostało 53 pasażerów, jedna osoba ciężej. Wszyscy poszkodowani są pełnoletni - poinformował na Twitterze Marcin Król, konsul RP w Berlinie. Początkowo była mowa o 56 poszkodowanych.

📢 Szczęśliwe liczby zapisane w dacie urodzenia. Poznaj swoją liczbę przewodnią i sprawdź, co oznacza Jeśli wierzyć numerologom, nic nie dzieje się przez przypadek, a ogromny wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy z nas ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą być dla nas okazać się szczęśliwe.

📢 MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt sołecki i rolniczy trwa! Zagłosuj na swoich kandydatów do nagród. Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzi "Gazeta Lubuska", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody. 📢 Jak ładować telefon? Myślisz, że to proste? Zobacz, co robisz źle i jak niszczysz baterię w smartfonie Ładujesz telefon? Na pewno to robisz! Nie uwierzymy przecież, że go nie posiadasz. Założymy się też, że robisz to źle - bo mało kto robi to dobrze. W najlepszym wypadku doprowadzisz do tego, że twój telefon będzie się szybciej rozładowywał, ale w najgorszym - będziesz zmuszony do zakupu nowego. Z kolei dobre nawyki wydłużą żywotność baterii. Brzmi nieźle? W takim razie sprawdź, które nawyki związane z ładowaniem telefonu lepiej zmienić!

📢 Bartosz Zmarzlik jechał z prędkością 122 km/h. Jak szybko jeżdżą żużlowcy? W trakcie półfinałowego pojedynku Stali Gorzów ze Spartą Wrocław testowano system telemetryczny. Przy okazji dowiedzieliśmy się, z jaką prędkością jeździ Bartosz Zmarzlik.

📢 Dramat rozegrał się w Przewozie pod Zieloną Górą. Dwuipółletnia Sandra konała w szambie W tym przypadku zbrodnia jest jeszcze większa, bo zamordowano dziecko - podkreśla prokurator. Zabójca ogłuszył 2,5-letnią Sandrę i utopił w szambie. Pomagała matka dziewczynki.

iPolitycznie - dpowiedzialność urzędnicza wobec sprawy Kamila