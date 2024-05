Prasówka 14.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 14.05.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń”?

Prasówka 14.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu w woj. lubuskim 14.05.2024. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Gdzie w województwie lubuskim należy spodziewać się dzisiaj (14.05.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S3a, Niedoradz - Nowa Sól (208. km na odc. 0,7 km) Wykonywane roboty: realizacja robót w ramach B.U.D. - wymiana uszkodzonych barier ochronnych. Zajęty pas awaryjny na drodze dwujezdniowej..

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 14.05.24

📢 Kolejki do endokrynologa na NFZ w woj. lubuskim. Ile trzeba czekać na wizytę? Stan na 14.05.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do endokrynologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 14.05.2024) trzeba czekać w kolejce do endokrynologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

Prasówka 14.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Ta gigantyczna inwestycja w Lubuskiem kosztowała 760 mln zł. 10 lat temu otwarto odcinek S3 Gorzów - Międzyrzecz Dziś przejazd trasą S3 z Gorzowa na południe czy z Zielonej Góry na północ jest dla tysięcy kierowców "oczywistą oczywistością". A przecież nie zawsze tak było. Ponad dekadę temu przejazd między stolicami lubuskiego był męką. Zmieniła to budowa "eski". 📢 Następca Hermaszewskiego, Astronauta dr Sławosz Uznański gościem na Uniwersytecie Zielonogórskim W poniedziałek, 13 maja, w siedzibie Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. prof. Z. Szafrana 4, odbyło się spotkanie z polskim naukowcem – drem Sławoszem Uznańskim, który jako drugi Polak w historii poleci w kosmos. 📢 Pierwsze posiedzenie sejmiku jeszcze raz przerwane. Podsumowujemy, co się wydarzyło Zaledwie trzy poważne decyzje i ponad sześć godzin posiedzenia. Sejmik znów przerwany. Czy to dobre wróży? - Teraz układ jest bardziej czytelny i przede wszystkim nie mamy za ulicą prezydenta, który inspirował niektóre niecne działania naszych kolegów z PSL. Mam nadzieję, że ten czas się skończył - mówi nam jeden z działaczy Koalicji Obywatelskiej.

📢 Wielki pożar w Bytomiu. Spłonęło 10 autobusów. Zapaliły się w nocy w zajezdni autobusowej W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zajezdni autobusowej w Bytomiu. W wyniku tego spłonęło co najmniej 10 autobusów. Na szczęście nie ma doniesień o osobach rannych. Akcja gaśnicza dobiegła końca, a strażacy zabezpieczają teren. 📢 Nowy wóz trafił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie. Kosztował ponad milion złotych! W sobotę (11 maja) odbył się Parafialny Dzień Strażaka w Czarnowie pod Krosnem Odrzańskim. Podczas festynu oficjalnie przekazano dla OSP Czarnowo nowy wóz strażacki, który kosztował ponad milion złotych!

📢 Takiego koncertu jeszcze nie było. Będzie w… stodole pod Gorzowem W piątek 17 maja w podgorzowskiej Baczynie odbędzie się nietypowy koncert. Postman, czyli Kostiantyn Pochtar da go w stodole. Tak będzie promował swoją trzecią płytę.

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [14.05.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Wakacje pełne słońca? Prognozy pogody na czerwiec, lipiec i sierpień są optymistyczne! Zobacz, kiedy najlepiej wziąć urlop Po weekendzie majowym wielu Polaków myśli już o wakacjach. W głowach rodzą się pomysły na rodzinny lub samotny wyjazd z dala od miejsca zamieszkania i pracy. W jakim miesiącu najlepiej wziąć wolne, aby trafić na idealną pogodę? Okazuje się, że całe lato może przyjemnie zaskoczyć.

📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 13.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Wielkie mieszanie wody w Warcie. Kajakarze uczcili pamięć trzech trenerów Na Warcie w Gorzowie odbyły się w niedzielę (12 maja) kajakowe regaty im. Piotra Głażewskiego, Piotra Filaka i Bolesława Stockiego. Pamięć wybitnych trenerów i działaczy MKKS (dziś G’Power) święciło sportową rywalizacją ponad sto zawodniczek i zawodników z województw lubuskiego oraz zachodniopomorskiego.

📢 Oto piękna strona żużla. Stal Girls na każdym meczu zagrzewają zawodników do walki Ich uroda zachwyca kibiców na każdym meczu Stali Gorzów. Podprowadzające zagrzewają zawodników do walki, prowadzą konkursy w przerwach meczu i reprezentują klub podczas przeróżnych okazji.

📢 Larwa biedronki wygląda jak stwór z kosmosu. Ale to naturalny „środek” na mszyce! Zobacz, jak wygląda i na co zwrócić uwagę Biedronki zna i rozpoznaje chyba każdy. Zupełnie inaczej jest z ich larwami, bo te stworzenia w niczym nie przypominają dorosłych owadów. Wyglądają wręcz groźnie, a można spotkać je w ogrodach. Szczególnie w pobliżu mszyc, bo właśnie nimi się żywią. Poznaj naturalny środek na mszyce. 📢 To największa taka impreza w Polsce. Winobranie 2024 będzie wystrzałowe! Zielona Góra szykuje się na tłumy turystów Winiarskie tradycje sięgają (ho, ho, ho i jeszcze trochę) starożytności. W Zielonej Górze i województwie lubuskim możemy mówić o wiekach, na przestrzeni których rzemiosło winiarskie umocniło się do tego stopnia, że dziś ten piękny region przepełniony jest specjalistami w tej dziedzinie. Dlatego w Lubuskiem mamy swoją własną, małą Toskanię i zbliżające się wielkimi krokami Winobranie, gdzie atrakcji z pewnością nie zabraknie. To będzie wielkie święto Winnego Grodu, na które przyjadą prawdziwe tłumy nie tylko z Polski. Co już wiemy?

📢 Auto zmiotło rowerzystów z drogi. Kobieta była reanimowana, zmarła w szpitalu Do fatalnego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 13 maja na drodze nr 315 między Kolskiem a Sławocinem w powiecie nowosolskim. Podczas wyprzedzania zderzyły się dwa auta. Jedno z nich uderzyło w rowerzystów. 📢 Matura 2024 język angielski – poziom rozszerzony. Mamy odpowiedzi i arkusz CKE. Zakończył się egzamin maturalny z angielskiego Matura rozszerzona z języka angielskiego 2024 jest jednym z przedmiotów dodatkowych, który uczniowie mogą zdawać na egzaminie dojrzałości. Zdający zakończyli już pisanie. Arkusz CKE i odpowiedzi do zadań zamieściliśmy w artykule po godzinie 14. Rozwiązania zadań zostały dla nas przygotowane przez eksperta. Sprawdź odpowiedzi oraz terminy kolejnych matur. 📢 W hitach IV ligi Ilanka lepsza od Lubuszanina, a lider zremisował w Świebodzinie kolejka piłkarskiej IV ligi dostarczyła kibicom aż dwóch hitowych spotkań. W Drezdenku Ilanka pokonała Lubuszanina 2:1, a Polonia Słubice podzieliła się punktami z Pogonią Świebodzin.

📢 Radni województwa wybrali Marszałka Województwa Lubuskiego. Trwają wybory członków zarządu województwa Jednomyślnie radni województwa wybrali wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Lubuskiego. Prezydium sejmiku, to przedstawiciele trzech ugrupowań, które tworzą skład sejmiku. Radni zdecydowali o wyborze marszałka. W tej sprawie nie głosowali już jednakowo. Do wieczora trwają wybory członków zarządu. 📢 Groźny wypadek na ul. Botanicznej w Zielonej Górze. Auto wbiło się w drzewo Zielonogórscy policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczności wypadku, do którego doszło w poniedziałek po północy, 13 maja. W jego wyniku obrażenia odniosły trzy osoby, a samochód, którym się poruszały, został zupełnie zniszczony.

📢 Kolejna zmiana organizacji ruchu w Żarach. Tym razem chodzi o remont ul. Moniuszki, Strzelców i Żabikowskiej Remont goni remont, w Żarach trwa przebudowa ul. Bohaterów Getta i Moniuszki. W związku z prowadzonymi pracami wprowadzono kolejną zmianę organizacji ruchu.

📢 Niewybuch w Żaganiu. Policja ewakuowała mieszkańców kilku ulic W pobliżu sportowego kompleksu Arena w Żaganiu ok. godz. 10 w poniedziałek, 13 maja został znaleziony niewybuch. Zapadła decyzja o ewakuacji mieszkańców kilku pobliskich ulic, zamknięciu sklepów i samej Areny. Nieczynny jest basen, korty, boiska. 📢 Dwanaście lat temu zginął Lee Richardson. Żenujące sceny w lubuskich derbach 13 maja 2012 r. we Wrocławiu zginął Lee Richardson. Żużlowiec miał ciężki wypadek w meczu Betard Sparty Wrocław i PGE Marmy Rzeszów. Brytyjczyk reprezentował klub z Rzeszowa. Zmarł w szpitalu podczas operacji. Osierocił trójkę synków. W tym samym dniu do żenujących scen doszło na stadionie w Gorzowie podczas derbów Stali z Falubazem Zielona Góra.

📢 Pan Kleks czaruje w Gorzowie! Ma tu swój mural. Gdzie można go zobaczyć? Czarodziej Ambroży jest bohaterem nowego muralu, który ozdobił jedną z kolumn w gorzowskich Filarach Sztuki. To właśnie w tym miejscu lokalni artyści malują swoje dzieła na potężnych betonowych słupach. Nietypowy portret pana Kleksa robi ogromne wrażenie. Musicie to zobaczyć!

📢 Lubuskie Pompeje pod Żarami to "kopalnia złota". Odkryto tutaj niejeden skarb Lubuskie Pompeje pod Żarami? To brzmi dumnie, prawda? O tym niezwykłym miejscu pisaliśmy już wielokrotnie. I za każdym razem, kiedy wracamy do tego legendarnego miejsca, mamy z tyłu głowy, że jeszcze nie wszystko zostało tam odkryte. Że jeszcze wiele skarbów zalega pod ziemią i niejeden sekret może ujrzeć światło dzienne. Poza tym warto się tu wybrać z co najmniej trzech powodów. Pierwszym są te bajeczne widoki, drugim ciężar historii i skarby, które tam odkryto, a trzecim... Sami zobaczcie!

📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 13.05.2024 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 13.05.2024 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe [LISTA IMION] 13.05.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 13.05.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 13.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 13.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 13.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 13.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Tak internauci śmieją się z woj. lubuskiego. Nowe MEMY bawią do łez. Wszyscy je udostępniają! Przeczesaliśmy dla Was cały internet wzdłuż i wszerz. Sprawdziliśmy, z czego śmieją się Lubuszanie, internauci, Polacy. Okazuje się, że memy, w szczególności te najnowsze o województwie lubuskim, podbijają internet i bawią do łez! Ostrzegamy! Nastawcie się na sporą dawkę humoru. Tego nie da się już odzobaczyć.

📢 Przygotuj sobie plecak ewakuacyjny! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, co spakować. To ważne! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało poradnik "Bądź gotowy". Znajduje się w nim wiele cennych informacji. Jednym z poruszanych przez ekspertów RCB tematów jest konieczność posiadania plecaka ewakuacyjnego. Sprawdźcie, jak go spakować, by w sytuacji zagrożenie, można było przetrwać. 📢 Monika Olejnik przekazała wieści o druzgocącej diagnozie. Dziennikarka jest już po operacji! Posypały się wyrazy wsparcia Monika Olejnik, jedna z czołowych dziennikarek TVN24, w niedzielę wieczorem przekazała swoim fanom wieści o chorobie. Jak wyznała, jest już po operacji. Jak się czuje?

📢 Lubuska racja stanu przezwycięży konflikty, sprzeczki i dogryzki? Jaki będzie sejmik VII kadencji? Jedni w siódmym roku małżeństwa wieszczą koniec szczęśliwego pożycia. Inni dopatrują się właśnie w siódemce szczęścia. W co by nie wierzyć, to warto posłuchać Tadeusza Ardellego, który wprost przyznaje, że najgorsza kadencja, to była ta ostatnia, szósta. Wie, co mówi, bo w sejmiku jest od początku. Możliwe, że nie może być gorzej. A jak będzie? Radni województwa wierzą w koniec konfliktów, a na dowód tego, jak jeden mąż zagłosowali za wyborem przewodniczącej.

📢 Gorzów. Kolejne śmietniki w ogniu. Znów na Górczynie W niedzielny wieczór 12 maja doszło do pożary śmietników, które stoją przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie. Pożar został opanowany. 📢 Juniorzy Stali Gorzów najlepsi w Zielonej Górze W niedzielne popołudnie 12 maja na torze w Zielonej Górze rozegrano drugą rundę części kwalifikacyjnej Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Ponad połowę z rozegranych biegów wygrali gorzowianie, a Oskar Paluch zdobył komplet punktów.

📢 Pożar w samym środku Puszczy Noteckiej. Kilkanaście zastępów strażaków ratowało las W niedzielę 12 maja o godzinie 9.10 druhowie z OSP Skwierzyna, a także strażacy z okolicznych jednostek zostali zadysponowani do pożaru lasu w leśnictwie Leszczyny. Zastępy walczyły z ogniem przez pięć godzin. Pożarem objęty był ogromny areał...

📢 Uczniowie "Szóstki" w Gorzowie świętowali Dzień Europy. Była to okazja do zabawy, ale i poszerzenia horyzontów Gwarno, kolorowo i wesoło było w czwartek 9 maja w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp. Najmłodsi uczniowie ,,Szósteczki’’ - jak nazywają swoją szkołę uczniowie i nauczyciele - świętowali Dzień Europy i 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 📢 Ostatni dzień Lotnego Festiwalu Piwa w Zielonej Górze. W centrum rzeka ludzi, food trucki i piękna pogoda | ZDJĘCIA Niedziela, 12 maja, jest ostatnim dniem szóstej już edycji Lotnego Festiwalu Piwa w Zielonej Górze. Przez cały weekend na placu Bohaterów goście mogą skorzystać z rozmaitych prelekcji, degustacji, konkursów, zjeść coś dobrego oraz zagłębić się w historię browarnictwa. Piękna pogoda dopisuje, a przez centrum miasta przewijają się tysiące ludzi. Dobrej zabawy na pewno tutaj nie brakuje.

📢 Pomysł na spacer w weekend. Jest blisko z Zielonej Góry. Korzysta wielu mieszkańców Do tego miejsca można szybko dojechać z Zielonej Góry samochodem albo rowerem, bo jest też ścieżka rowerowa. Można nawet dopłynąć statkiem, bo Laguna z Nowej Soli ma tutaj swój przystanek. Turyści chętnie korzystają ze spacerów po przystani i nad Odrą. 📢 Kolejny raz Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze z największą liczbą laureatów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych! Nie pierwszy raz Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp., zajęła pierwsze miejsce w województwie. Może się pochwalić także innymi sukcesami.

📢 Mają ponad 100 lat i są na sprzedaż. Kiedyś mieszkała w nich elita, a teraz te lubuskie nieruchomości mogą być twoje Szukacie pięknych miejsc, w których można zamieszkać lub rozkręcić biznes? Wiekowe dworki i pałacyki w Lubuskiem czekają na nowych właścicieli. Większość z tych budynków lata świetności ma za sobą i wymaga solidnego remontu. Kuszą jednak niepowtarzalnym urokiem i ogromnym potencjałem.

📢 Magiczny pokaz sukien artystycznych Elżbiety Tarłowskiej i koncert Tribute to Tina Turner w Sulechowskim Domu Kultury Cóż to był za piękny pokaz? I taki nasz, bo przecież przygotowany przez projektantkę z Kalska - Elżbietę Tarłowską, która jest kobietą instytucją, inspirującą innych do działania. Pokazowi w Sulechowskim Domu Kultury towarzyszył koncert Tribute to Tina Turner. 📢 Najlepsze i nietypowe kwiaty na balkon! Nie tylko pelargonie warto sadzić na tarasie! Wiosna to idealny czas na aranżację balkonu lub tarasu. Istnieją rośliny, które całkowicie odmienią charakter tego miejsca. Ale... jakie kwiaty wybrać? Mamy kilka wskazówek! Na naszych balkonach z powodzeniem kwitnąć mogą nie tylko pelargonie, czy surfinie. 📢 Święto kwitnących azalii 2024 w Iłowej! Tam koniecznie trzeba się wybrać! W szkółce krzewów ozdobnych Pudełek w Iłowej zaczęło się święto kwitnących azalii 2024. Do końca maja, w każdy weekend można odpoczywać na leżakach wśród cudownych kwiatów, słuchać muzyki, skosztować regionalnego jedzenia, czy też podziwiać rekonstruktorów historycznych z Niemiec, przechadzających się w pięknych strojach ogrodowymi alejkami.

📢 W Gorzowie zapanowało bezkrólewie. Warta i Stilon podzieliły się punktami Piłkarskie derby Gorzowa nie doczekały się zwycięzcy. W sobotnim (11 maja), trzecioligowym meczu Warta i Stilon zdobyły solidarnie po jednym golu. Obydwie drużyny kończyły spotkanie w dziesięcioosobowych składach, bo otrzymały po jednej czerwonej kartce.

📢 Tłumy kibiców na Grand Prix Polski. Co działo się przed PGE Narodowym? Wielkie żużlowe święto po raz kolejny zagościło na stadion PGE Narodowy w Warszawie. Po raz ósmy najlepsi zawodnicy na świecie zjechali tu, by rozegrać turniej z cyklu Grand Prix. A wraz z nimi rzesze fanów speedway'a. 📢 Żary w literaturze i malarstwie. Wystawę można już oglądać w Salonie Wystaw Artystycznych w Żarach Wystawę Żary w literaturze i malarstwie otwarto w Salonie Wystaw Artystycznych. Można oglądać na niej m.in. obrazy lokalnych artystów, ale także dzieci z Ukrainy.

📢 W Lubuskiem powstają nowe miejsca obsługi podróżnych. Tu odpoczniesz i zatankujesz! Aby długa podróż autostradą lub drogą szybkiego ruchu była bezpieczna ważne jest zaplanowanie przerwy na odpoczynek. Temu służą miejsca obsługi podróżnych. W województwie lubuskim obecnie działa dziesięć takich punktów. Jeszcze przed wakacjami przybędą kolejne.

📢 Ulicami Gorzowa przejdzie procesja fatimska. Co roku idą w niej rzesze wiernych W niedzielę 12 maja w Gorzowie odbędzie się tradycyjna procesja fatimska. Wierni przejdą w niej od Białego Kościółka do katedry. 📢 Zachwycający spektakl świateł nad lubuskim niebem. Zorza polarna urzekła Lubuszan! Feeria barw na lubuskim niebie zachwyciła ostatniej nocy (z 10 na 11 maja) Lubuszan. Z zapartym tchem podziwiali ten zachwycający świetlny spektakl i oczywiście uwieczniali go na zdjęciach. Zobaczcie, jakie kadry udało im się wykonać!

📢 Zorza polarna w Lubuskiem! Niesamowite zjawisko na niebie Taki widok na lubuskim niebie nie zdarza się często! W nocy z 10 na 11 maja można obserwować zorzę polarną. Jest widoczna gołym okiem. Wszystko przez niezwykle silne wybuchy na Słońcu. 📢 900 lat temu na Ziemi Lubuskiej powstała diecezja. 11 maja na jubileusz przyjedzie prymas Polski W weekend 11-12 maja odbywać się obchody 900-lecia powołania diecezji lubuskiej. Choć nie istnieje ona od XVI wieku, to – jak mówi bp Tadeusz Lityński – „warto, byśmy z tego dziedzictwa, czerpali mądrość i radę na przyszłość naszej diecezjalnej wspólnoty”. 📢 Te znaki zodiaku są bardzo inteligentne. Lepiej z nimi nie pogrywać. Które znaki zodiaku są wyjątkowo przenikliwe? 10.05.2021 Niektóre znaki zodiaku cechują się niesamowitą inteligencją. To ludzie rezolutni, pomysłowi, kochający się w erudycji. Trudno wygrać z nimi w dyskusji, trudno też je przechytrzyć. Jeśli lubisz kłamać, z pewnością szybko rozgryzą twoje gierki. Te znaki zodiaku mają niebywale otwarty umysł!

📢 Lotnisko w Babimoście najlepsze w Europie. Liczba pasażerów wzrosła tu o 167 proc. Wkrótce loty do Albanii, Tunezji i Turcji W pierwszym kwartale 2024 roku lotnisko Zielona Góra - Babimost obsłużyło 12 082 pasażerów, czyli o 167,4 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku - wynika z raportu organizacji ACI Europe. Port odnotował największy przyrost podróżnych wśród wszystkich małych lotnisk w Europie. Wkrótce pasażerowie z Zielonej Góry polecą też do Albanii, Tunezji i Turcji. 📢 Lubuskie: jedno jezioro i trzy plaże obok siebie. Głębokie koło Międzyrzecza czeka na sezon. Uwaga: przybyło nieco wody! Do wakacji jeszcze kilka chwil ale jezioro Głębokie już przyciąga pierwszych wypoczywających. Nic dziwnego: są tutaj obok siebie aż trzy plaże. I choć akwen od lat zmaga się dramatycznym ubytkiem wody, to ostatnio... wody tutaj przybyło!

📢 W Międzyrzeczu jest zamek jak z "Gry o Tron". Można do niego wejść W sercu Międzyrzecza jest zamek jak z "Gry o Tron". To idealne miejsce na rodzinną weekendową wycieczkę! 📢 Świebodzińskie Rio. To miejsce jest sławne. Przyjeżdżają tu turyści z całego świata! Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie od 2010 roku króluje nad miastem. Doskonale widać go z drogi S3 i już z tej perspektywy robi niesamowite wrażenie. Jednak jego ogrom dostrzega się dopiero stojąc tuż przed nim. Odwiedzających to miejsce z każdym rokiem jest coraz więcej. W naszym artykule zdradzamy kilka ciekawostek, o których na pewno nie wiedzieliście. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Marysia Mostowiak z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom Małgorzaty Pieńkowskiej Małgorzata Pieńkowska od wielu lat wciela się w rolę Marysi Mostowiak w serialu "M jak miłość". Wytchnienia od blasku kamer aktorka poszukuje w swoim domu w Warszawie. Okazuje się, że aktorka ma wyczucie stylu. Zobacz, jak tam jest! 📢 Ci wójtowie, burmistrzowie i prezydenci w Lubuskiem pożegnają się z władzą za pięć lat Za pięć lat z władzą pożegna się co najmniej 54 proc. wójtów, burmistrzów i prezydentów w Lubuskiem. W powiecie wschowskim nowi burmistrzowie będą we wszystkich gminach.

📢 Lubuskie derby wywołały ogrom emocji na trybunach stadionu w Zielonej Górze Lubuskie derby wróciły do kalendarza PGE Ekstraligi po trzech latach. Wywołały ogromne emocje. Stadion w Zielonej Górze wypełnił się po brzegi.

📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie? 📢 Majówka 2024. Lubuskie atrakcje dla dzieci i dorosłych. Parki linowe, labirynty, parki rozrywki. Nuda? Nie tutaj! | LISTA MIEJSC Przygotowaliśmy mnóstwo propozycji miejsc, gdzie na pewno nie będziecie się nudzić nie tylko w czasie majówki 2024. Kilkadziesiąt bajecznych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego czeka właśnie na Was i wasze pociechy. To nie tylko parki linowe, muzea, fortyfikacje, zamki i pałace, parki rozrywki. To przede wszystkim niezapomniana przygoda, która sprawi, że będziecie się świetnie bawić. 📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną.

📢 Schrony w Polsce? Nie ma o czym mówić. Stare niszczeją, nowych się nie buduje. Gdzie szukać schronienia w razie wybuchu konfliktu zbrojnego? Obecna sytuacja geopolityczna jest mocno niepewna. Szef Komitetu Wojskowego NATO ostrzega świat, że kolejny konflikt zbrojny może wybuchnąć już niedługo. Stąd pada pytanie o schrony w Polsce? Nieliczne obiekty powstałe w okresie PRL-u dziś są z reguły w opłakanym stanie i nie nadają się do chronienia ludności. Nawet dotarcie do informacji o tym, gdzie jest najbliższy schron, jest bardzo trudne. Gdzie zatem szukać schronienie w razie potrzeby? Wyjaśniamy!