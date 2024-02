Prasówka 15.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 15.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie”?

Prasówka 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Brak prądu w lubuskim. Sprawdź gdzie 15.02 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie Czy są planowane wyłączenia prądu w lubuskim 15.02? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 15.02. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 Mroczna tajemnica lubuskiego lasu. Ruiny widać do dziś... Kto ujawnił ten sekret, był srogo karany! Cisza, spokój... Do tego ruiny gdzieś pomiędzy drzewami. Po tym kawałku lubuskiego lasu lepiej spacerować ostrożnie. Bo choć dziś za ujawnienie tej lokalizacji nic nie grozi, to... sam teren dalej może być niebezpieczny!

📢 Oto najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja Inteligencja jest niezwykle złożoną cechą, która obejmuje zdolność do percepcji, analizy i adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Oczywiście, istnieje wiele czynników wpływających na to, czy uważamy kogoś za inteligentnego. Ale czy można w to wierzyć, czy też nie, znaki zodiaku od dawna przypisywane są różnym cechom charakteru, w tym także inteligencji. Zastanawiasz się, które znaki zodiaku są uważane za najmądrzejsze przez ezoteryków?

Prasówka 15.02: pozostałe wydarzenia

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Miejski monitoring w Lubuskiem jest potrzebny, ale do poprawy. Są wyniki kontroli Monitoring funkcjonuje w wielu polskich miastach. Jest jednym z narzędzi do walki z przestępczością. Dobrze zaprojektowany i sprawnie działający może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Funkcjonowaniu systemu w kilku miastach województwa lubuskiego przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. Wykryła szereg nieprawidłowości. 📢 Czy Krosno Odrzańskie jest zabezpieczone przed powodzią? Jak sprawują się nowe wały? Odra w tym roku jest wyjątkowo kapryśna. Poziom wody jest wyjątkowo wysoki, porównując do poprzednich suchych lat. Jak wygląda sytuacja w Krośnie Odrzańskim? Czy miasto jest odpowiednio zabezpieczone przed powodzią? Jak sprawują się nowe wały przeciwpowodziowe? 📢 Legendarne krokiety "U Bartosza" w Gorzowie ocenione przez Kebsona. Lokal zaliczył małą wtopę... Kebson to znany Youtuber, który odwiedza rozmaite lokale gastronomiczne w Polsce i wystawia im recenzje. W ostatnim czasie zawitał do Gorzowa i ocenił już w naszym mieście m.in. kultowe bułki z pieczarkami i hamburgera "ze ściany". Czy legendarny krokiet mu zasmakował? Jego opinię można podsumować jako "i tak, i nie".

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Trzynastka 2024 dla emerytów - oto wyliczenia i tabela netto. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy [15.02.2024] Jakie będą w tym roku stawki trzynastych emerytur? Seniorzy już czekają na pieniądze. Trzynastki tradycyjnie zostaną przyznane w kwietniu. Zobacz, o ile będzie większy przelew. Mamy wyliczenia.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [15.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [15.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Zakład Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku upada. Do firmy wkroczył syndyk. Co z pracownikami? W poniedziałek (12 lutego) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wydał postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Tym samym zakończył 160-letnią historię największego pracodawcy w mieście, symbolu Jaworzyny Śląskiej i regionu. Po ubiegłorocznym upadku Zakładu Porcelany Krzysztof w Wałbrzychu, to ostatnia porcelana na Dolnym Śląsku. We wtorek, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk.

📢 Filharmonia Gorzowska sprzedaje fotele. Cena wywoławcza na kieszeń melomana Macie ochotę poczuć się jak w filharmonii? Przy „odrobinie” gotówki będzie na to szansa. Do kupienia są właśnie całe rzędy foteli, które były na widowni jeszcze na początku tego roku. 📢 Najlepsze szkoły nauki jazdy z Zielonej Góry! Oto TOP 20 placówek, które najlepiej kształcą przyszłych kierowców W ubiegłym roku 38,65 procent zdało egzamin na prawo w Zielonej Górze za pierwszym razem, w 2022 roku było niemal tyle samo – 38,56 proc. Czy jest możliwe, że te wyniki będą kiedyś lepsze? Jak wybrać szkołę, żeby zwiększyć swoje szanse? Zajrzeliśmy do danych WORD Zielona Góra, aby wybrać najlepiej kształcące w tej dziedzinie szkoły.

📢 Zielona Góra pełna czerwonych serc. Mnóstwo okazji do okazania bliskości. Co o miłości w Lubuskiem mówią dane statystyczne? Środa popielcowa i walentynki - w tym roku zbiegły się dwa święta, kościelne i świeckie. Z jednej strony pamiętaj o śmierci, a z drugiej - pamiętaj o miłości. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze wyliczył, jak blisko jest w naszym regionie od zakochania do małżeństwa. 📢 Las czerwonych serc na Starym Rynku w Gorzowie. To Dzień Zakochanych! W środowe południe 14 lutego w centrum Gorzowa aż roiło się od czerwonych serc. Na Starym Rynku pojawiło się 250 balonów. Tak wyglądała akcja „Zakochaj się w Gorzowie”. 📢 Poznaj najpiękniejsze zamki Zachodniopomorskiego. Odkryj ich niezwykłe bogactwo historii i architektury Szukasz pomysłu na jednodniową wycieczkę lub weekendowy wypad za miasto? Oto najpiękniejsze zamki Zachodniopomorskiego, które warto odwiedzić. Pomorze Zachodnie kryje w sobie niezliczone skarby architektury i historii. Wśród nich wyróżniają się zamki, które nie tylko zachwycają swoją architekturą, ale także obdarzone są fascynującymi legendami i lokalnymi opowieściami.

📢 Ile dostanie zwycięzca Memoriału Edwarda Jancarza? Oto pula nagród w zawodach 30 marca na stadionie przy ul. Śląskiej w Gorzowie ma się odbyć XVIII Memoriał Edwarda Jancarza. Prezes Stali Gorzów przedstawił kwoty, jakie związane są z nagrodami w tym turnieju. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Sprawdź Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Wojsko sprzedaje odzież i elementy umundurowania. Ceny od 10 złotych! Agencja Mienia Wojskowego wietrzy swoje magazyny Wojsko wietrzy magazyny! Odzież wojskowa dostępna jest w internetowym sklepie Agencji Mienia Wojskowego. Oferta systematycznie jest poszerzana, a ceny zaczynają się od 10 złotych. Obok czapek, kurtek, czy obuwia, znajdziemy tu również oryginalne elementy umundurowania.

📢 Takie rośliny przetrwają w domach zapominalskich. One sprawdzą się w każdym domu W czasach kiedy to wszyscy się gdzieś spieszymy i mamy tendencje do zapominania o podstawowych czynnościach, wiele osób poszukuje do swoich domów kwiatów łatwych w uprawie. Tych na rynku nie brakuje i w tym tekście przedstawimy wam kilka z nich. 📢 Krzysztof Stanowski ma luksusowy dom pod Warszawą. Zobacz, jak mieszka - zdjęcia 1 lutego wystartował youtube'owy Kanał Zero, którego twórcą i założycielem jest Krzysztof Stanowski. Na co dzień dziennikarz mieszka w pięknym domu pod Warszawą otoczonym wielkim ogrodem. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości Krzysztofa Stanowskiego. Zobacz zdjęcia!

📢 Lubuskie rzeki dawno nie były tak groźne. Przekraczają stany ostrzegawcze i alarmowe. Ogłaszane są pogotowia przeciwpowodziowe Przekroczone stany alarmowe i ostrzegawcze w wielu miejscach, pozalewane łąki, pastwiska i pola uprawne, woda podchodząca do posesji - tak teraz wygląda rzeczywistość w wielu miejscach w Lubuskiem. Rzeki w naszym regionie już dawno nie były tak groźne. W niektórych miastach ogłoszono pogotowia przeciwpowodziowe. W Kostrzynie nad Odrą obradował szab kryzysowy.

📢 Lubuskie ma walentynkowe jezioro w kształcie serca. Nieziemski widok! Tak wygląda cud natury, jedyne takie miejsce na Ziemi To najbardziej magiczne miejsce, gdzie możecie zabrać swoją drugą połówkę nie tylko w Walentynki. Mowa oczywiście o jeziorze w kształcie serca - jedynym takim miejscu na Ziemi w województwie lubuskim. Jest tu magicznie o każdej porze roku. Uroku dodaje nie tylko niebieska woda, ale i otaczająca akwen zieleń w postaci lasów, czy plaża. Cud natury w czystej postaci!

📢 Internauci śmieją się z Walentynek. Zobacz najlepsze MEMY i demotywatory na Walentynki 2024 Internauci jak zwykle stanęli na wysokości zadania i robią co w ich mocy, by rozbawić nas do łez. Jak wiele innych tego typu świąt, walentynki budzą skrajne emocje. Jedni je uwielbiają i ochoczo świętują, dla innych to kolejne komercyjne święto, którego nie zamierzają obchodzić. Niezależnie od tego, do której z grup się zaliczacie, zobaczcie najlepsze memy związane z dniem zakochanych. Nie będziecie zawiedzeni!

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 14.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 14.02.2024 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 14.02.2024 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 14.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Wynagrodzenie w policji w 2024 roku. Mamy tabelę wypłat policjantów po zmianie rządu Zarobki w policji są zróżnicowane w zależności od stopnia i wykonywanych czynności. Plusem pracy w policji jest między innymi nabycie praw emerytalnych po 25 latach pracy w służbach, ale także dodatki, jakie otrzymują mundurowi. Sprawdzamy dla Was, ile zarabiają policjanci w 2024 roku. Zobaczcie.

📢 Pożar szopy i domu mieszkalnego. Ewakuowano kilkanaście osób Do groźnego pożaru doszło w Kosieczynie przy ulicy Podgórnej. Strażacy z wielu jednostek zostali postawieniu w stan pełnej gotowości i zadysponowani do pożaru domu mieszkalnego. Ewakuowano kilkanaście osób. 📢 Pociągi nadal nie dojeżdżają do Gubina? Pasażerowie narzekają na brak informacji od Polregio Pociąg widmo. Tak mówi się o szynobusie, który przyjeżdża do Gubina. A raczej powinien przyjeżdżać, jak mówią pasażerowie, ponieważ często podstawiana jest komunikacja zastępcza w postaci autobusów albo zwyczajnie pociąg nie przyjeżdża i nie ma żadnej informacji od przewoźnika.

📢 Ogromny kompleks ukryty pod Nowogrodem Bobrzańskim. Śmierć, eksperymenty, dziwne budowle, produkcja broni. Tym się tutaj zajmowano To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie. 📢 Wykupił billboard na dwudziestą rocznicę ślubu. Zakochani po uszy potrafią mieć gest! Rozpoznajesz parę ze zdjęcia? W Zielonej Górze, przy ulicy Energetyków, nieopodal budynku poczty pojawił się niecodzienny billboard. Dostrzec na nim można romantyczne zdjęcie ślubnej pary. Nie jest to jednak reklama, to historia miłości, która poruszyła mieszkańców miasta. Rozpoznajesz uroczą parę?

📢 Walentynki, sralentynki. Zobaczcie najlepsze MEMY o święcie zakochanych 14 lutego przypada święto zakochanych, które - ze względu na patrona - nazywamy walentynkami. Nie wszyscy jednak będą dziś radośnie świętować w towarzystwie swoich drugich połówek. Jednym i drugim humor poprawią walentynkowe MEMY. Zobaczcie, wybraliśmy te najśmieszniejsze! 📢 Kilkaset osób złożyło podpis pod petycją przeciwko inwestycji w Zatoniu. Mieszkańcy boją się zniszczeń. O co chodzi? Mieszkańcy sołectwa Zatonie w Zielonej Górze podjęli zdecydowane kroki wobec planowanych przez prezydenta Janusza Kubickiego inwestycji w okolicy zabytkowego Parku Książęcego. Obywatele wyrazili swoje obawy w związku z projektem, który przewiduje lokalizację placu festynowego oraz parkingów na obszarze sąsiadującym z tym historycznym terenem. Wystosowano oficjalną petycję. Co na to miasto? 📢 30 zdjęć Zielonej Góry, które trzeba zobaczyć. Te fotografie są jak podróż w czasie! Gotowi na podróż w czasie do dawnej Zielonej Góry? Usiądźcie wygodnie i... lecimy! Zobaczcie miejsca, zakamarki, budynki, ulice... Czy mocno zaskoczy was Zielona Góra z dawnych lat?

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 14.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Tak kiedyś wyglądał Gorzów. W tych widokówkach można się zakochać! Nie umiemy wybrać najpiękniejszej! Jak dziś wygląda Gorzów, wie chyba każdy. A jak wyglądał przed wojną, gdy nazywał się Landsberg? To pokazują niesamowite widokówki, jakie dla Was przygotowaliśmy. Można się w nich zakochać!

📢 Zastal zakończył przygodę z ligą ENBL. Zielonogórzanie przegrali na wyjeździe z "Orłami" z Newcastle Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu przegrali na wyjeździe z Newcastle Eagles 80:86. Był to ostatni mecz rozgrywek grupowych ligi ENBL. Porażka oznacza, że zastalowcy pożegnali się z Ligą Północnoeuropejską.

📢 Lodówki, kuchenki i pralki stoją na paletach. Mieszkańcy Nowej Soli domagają się pomocy miasta i czyszczenia rowów Na Starym Żabnie w Nowej Soli woda zalała piwnice domków jednorodzinnych. O pomoc nowosolanie zwrócili się do urzędu miasta. Oczekują pilnego oczyszczenia rowów melioracyjnych. Jest odpowiedź magistratu. 📢 Orange wystawiło na sprzedaż w Lubuskiem wiele okazałych nieruchomości. Do kupienia wielkie gmachy, ale też mniejsze budynki i działki Kamienice, budynek poczty, pawilon handlowy, działki, garaże i nie tylko. Największy operator sieci komórkowej w Polsce, czyli Orange, sprzedaje w Lubuskiem kilkanaście atrakcyjnych nieruchomości w dobrych cenach. Zdecydowana większość tych budynków znajduje się w bardzo dobrych lokalizacjach.

📢 Przy ulicy Armii Krajowej w Żaganiu powstanie nowa galeria handlowa. Tymczasem jest tam śmietnisko! Na placu przy ul. Armii Krajowej w 2025 roku ma powstać nowy pasaż handlowy. Inwestor - Genesis Property uzyskał pozwolenie na budowę zarówno w Żaganiu, jak i w Brzezinach koło Łodzi. To oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć budowę. Tymczasem plac, na którym ma wyrosnąć galeria, przypomina krajobraz księżycowy, a raczej dzikie wysypisko.

📢 Na Wełnianym Rynku w Gorzowie już układają kostkę. Termin inwestycji niezagrożony Ulica Wełniany Rynek nabiera już nowych kształtów. Od skrzyżowania z Hawelańską w stronę ul. Sikorskiego układana jest kostka. Prace mają się zakończyć do 18 maja. 📢 Pomysły na życzenia na walentynki 2024 – zabawne, romantyczne i poważne. Co napisać na walentynce? Zobacz, jak składać życzenia 14 lutego Życzenia na walentynki powinny być wyjątkowe. W dniu święta zakochanych nie powinniśmy zapominać o partnerach, przyjaciołach i innych osobach, które są bliskie naszemu sercu. Im wszystkim warto złożyć walentynkowe życzenia. Walentynki powinny być spersonalizowane i płynące z serca, bez względu na to czy składamy je osobiście, wysyłamy kartkę, SMS czy wiadomość na Messengerze. Ważny jest nie tylko tekst walentynkowych życzeń, ale również ich kształt i oprawa.

📢 Lubuskie wakacje za granicą! Warto jechać do Kotoru! Mimo że do wakacji pozostało jeszcze kilka miesięcy, to w wielu zakładach pracy już trzeba zaplanować urlopy. Czasami brakuje nam pomysłu i nie wiemy, dokąd chcielibyśmy się wybrać. Wobec tego podpowiadamy! Takim cudownym miejscem, wartym odwiedzenia jest Kotor w Czarnogórze. To cudowne, zabytkowe miasto, które jest prawdziwym, bałkańskim kotłem.

📢 Znamy wyniki sekcji 10-latka, który zginął pod Gorzowem We wtorek 13 lutego przeprowadzona została sekcja zwłok 10-letniego chłopca, który został śmiertelnie potrącony w piątek przed północą w Wawrowie. 📢 W Lubuskiem powstało nowe jezioro? Nie, tak woda zalewa Park Narodowy "Ujście Warty". Zobaczcie zdjęcia Wciąż rośnie poziom wody w lubuskich rzekach. Aktualnie stany ostrzegawcze przekroczone są w siedmiu miejscach, a w siedmiu kolejnych poziom wody osiągnął punkty alarmowe. Wezbrane rzeki zalewają tereny Parku Narodowego "Ujście Warty", który przypomina teraz wielkie jezioro.

📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej. 📢 Fuszerka na Sikorskiego w Gorzowie. Wykonawca: prace nie zostały zakończone Po tym, gdy prezydent Gorzowa powiedział nam, że płyty w jezdni ul. Sikorskiego nie zostały należycie poprawione, głos zabrał wykonawca. Zapowiedział, że prace będą wykonywane w tym tygodniu. 📢 Na poligonie w Wędrzynie trenują żołnierze - płetwonurkowie, wspólnie ze strażakami Wydobycie zatopionego sprzętu, podwodna nawigacja oraz akcja poszukiwawczo-ratownicza, osoby znajdującej się pod wodą to tylko niektóre zadania realizowane przez płetwonurków z wojska i strażaków.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 13.02.2024 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Rośnie zagrożenie odrą – alarmuje WHO. GIS apeluje: szczepcie dzieci. Jakie są objawy odry? Rośnie zagrożenie odrą, najbardziej zakaźną z chorób – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do rodziców i opiekunów o uzupełnienie zaległych szczepień dzieci przeciwko tej chorobie. Jakie są objawy odry? Dowiedz się, ile przypadków odry w 2023 r. odnotowała Światowa Organizacja Zdrowia. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 13.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Nowe wizualizacje parku handlowego w Krośnie Odrzańskim. Budowa rozpocznie się w tym roku! Nadal czekamy na rozpoczęcie budowy parku handlowego w Krośnie Odrzańskim. Inwestor zapewnia, że prace rozpoczną się w tym roku. Udostępnił również nowe wizualizacje powiększonego kompleksu. 📢 Pracownicy jednego urzędu w Zielonej Górze protestowali przed drugim urzędem. Poszło o pieniądze Czy Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze przeniesie się do Sulechowa? Miałoby to obniżyć koszty funkcjonowania placówki. Pomysł ma być odpowiedzią na nieprzekazanie dotacji celowej na funkcjonowanie placówki przez prezydenta Zielonej Góry.

📢 Kto chce zostać radnym w Gorzowie? PO przedstawiła część swoich list Koalicja Obywatelska przedstawiła liderów swoich list w wyborach do rady miasta Gorzowa. To pierwsze ugrupowanie, które tak szeroko przedstawiło swoich kandydatów. 📢 Ptasia grypa znów zaatakowała w Lubuskiem. Dwa ogniska potwierdzone w powiecie gorzowskim Na terenie województwa lubuskiego stwierdzono dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wykryto je w gospodarstwach w gminie Deszczno. Wyznaczono już nowe obszary szczególnie narażone na ryzyko wystąpienia choroby. Specjalnymi restrykcjami objęte zostały powiaty gorzowski, sulęciński oraz międzyrzecki.

📢 Najlepsze miejsca ze SPA w Lubuskiem. W sam raz na walentynkowy wypad we dwoje. Tu poczujecie się jak w raju! Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Nie masz pomysłu na prezent dla swojej drugiej połówki? Podpowiadamy: wypad do SPA we dwoje będzie strzałem w dziesiątkę! I wcale nie musicie jechać daleko, by poczuć się jak w raju. W Lubuskiem są takie miejsca, które cieszą się ogromną popularnością, zapewniając przy tym świetne widoki, superrozrywki i błogi relaks. 📢 Tak zielonogórskie morsy przypominają o zbliżających się walentynkach. Zobaczcie zdjęcia! Walentynki w zimnej wodzie? Czemu nie! Dla zielonogórskich morsów, spotykających się na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze, każde okazja jest dobra, aby się przebrać i świetnie się bawić. 📢 Kilka złotych. Tyle potrafią wynosić świadczenia emerytalne niektórych polskich gwiazd! Sprawdź Wysokość naszych emerytur zależy m.in. wysokości składek ZUS, jakie opłacamy. Gwiazdy zarabiają sporo ale nie zawsze odkładają tyle ile powinny. Emerytura rekordzisty to KILKA złotych. Nie wierzysz? Sprawdź!

📢 Marzanka wonna, czyli Zielona Góra od kuchni. Dawne restauracje i stare przepisy. Zobacz też zdjęcia i filmy! Kiedyś więcej było restauracji i kawiarni na Starym Rynku niż obecnie w całej Zielonej Górze. Mieszkańcy przychodzili do nich nie tylko po to, by zjeść coś dobrego, ale potańczyć, posłuchać muzyki na żywo, zagrać w kręgle czy poczytać zielonogórską gazetę.

📢 Taka była studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie W sobotę, 10 lutego odbyła się studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie. Ostatniego poloneza w sezonie studniówkowym odtańczono w hotelu Mieszko. 📢 "Mechanik" z Żagania na największej studniówce w pałacu! To był wielki bal! 6 klas maturalnych z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu bawiło się w sobotę, 10 lutego na studniówce w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. To była wielka studniówka, z przytupem. Zaczęła się tradycyjnie, polonezem Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz i toastem wzniesionym szampanem.

📢 TOP 17 Najlepsi dentyści w Lubuskiem! Tych stomatologów polecają pacjenci Ból zęba potrafi dać na w kość. Ale do stomatologów trzeba wybierać się nie tylko wtedy, gdy boli ząb, ale też regularnie w celach profilaktycznych. Zdrowe zęby stanowią o zdrowiu naszego organizmu! Jeżeli odczuwasz strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym, to postaw na tych specjalistów. Oni są najlepsi w swoim fachu!

📢 Katastrofa w Lubuskiem: rozbił się wojskowy MiG. Nikt miał o tym nie wiedzieć. O wypadku sprzed lat pamiętają mieszkańcy Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad Kostrzynem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć.

📢 TOP 10 fitness influencerek. Na Instagramie chwalą się wysportowanymi ciałami. Zobacz zdjęcia Influencerek ze świata fitness na Instagramie jest bardzo dużo. Kto jest najpopularniejszy roku? Oto zestawienie TOP 10. Panie promują trening i sportowy tryb życia, prezentują na zdjęciach swoje wysportowane ciała. Poniżej link do GALERII.

📢 Piękna studniówka w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Szalona zabawa i te kreacje! W Zespole Szkól im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbyła się studniówka. Zorganizowano ją w sali sportowej tutejszej szkoły. Bawiło się około 200 tegorocznych maturzystów. Zabawa była przednia! Zobaczcie sami.

📢 To tutaj w opuszczonej niegdyś miejscowości pod Międzyrzeczem ukryto Bursztynową Komnatę? Mała, zagubiona wśród drzew Kęszyca Leśna, to jedna z miejscowości w Polsce, której rozkwit i upadek wiązały się z wojskiem. Już w latach 20. XX wieku Niemcy budowali tu tajne obiekty militarne, stanowiące część silnie ufortyfikowanego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jaka jest ich tajemnica? Jak dziś wygląda to miejsce? Czy to gdzieś tutaj ukryta jest słynna Bursztynowa Komnata? Mamy zdjęcia! 📢 Międzyrzecki Rejon Umocniony - bunkry, mosty, nietoperze. Poznaj tajemnicę jednego z największych podziemnych kompleksów świata Międzyrzecki Rejon Umocniony kojarzymy zazwyczaj z bunkrami i labiryntem podziemnych korytarzy. Tymczasem to też konstrukcja wodna. Zanim wybraliśmy się na ten szlak przewertowaliśmy książkę Roberta Jurgi „Fortyfikacje III Rzeszy w rysunkach przestrzennych”. Dopiero dzięki tym rysunkom można zrozumieć, co kryją tajemnicze betonowe konstrukcje. I docenić kunszt i przemyślność niemieckich inżynierów i hydrologów.

