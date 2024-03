Prasówka 15.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 15.03.2024”?

Prasówka 15.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Woj. lubuskie - gdzie są utrudnienia w ruchu? Sprawdź, gdzie są remonty i inne zdarzenia 15.03.2024 Na których drogach w województwie lubuskim prowadzone są dzisiaj (15.03.2024) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga S3a, MOP Kępsko (163. km na odc. 0,1 km) Wykonywane roboty: demontaż czujników wagowych. Zajęty jeden z dwóch pasów ruchu na drodze dwujezdniowej. .

📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do neurologa - 15.03.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 15.03.2024) trzeba czekać w kolejce do neurologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

Prasówka 15.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Kibice dopingowali co sił w gardłach. AZS AJP Gorzów jednak ze srebrem W czwartek, 16 marca w Arenie Gorzów rozegrany został drugi finałowy mecz Orlen Basket Ligi Kobiet. Pojedynek PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów – KGHM BC Polkowice obejrzało około 4 tysiące widzów. 📢 Rolnicy zablokują przejście graniczne pod Gubinem 20 marca? Rolnicy w Lubuskiem zapowiadają kolejne blokady na drogach w regionie. W Świecku protesty planowane są od 17 do 20 marca. Czy przejście graniczne pod Gubinem również zostanie zablokowane? Nie jest to jeszcze pewne... 📢 Największy problem Nowej Soli. I jak go rozwiązać? Czyli po jednym pytaniu do kandydatów na prezydenta miasta W trzecim, co do wielkości mieście w województwie lubuskim wystartuje czworo kandydatów na prezydenta miasta. Zanim zamknięte zostaną listy w czwartek, 14 marca, o godz. 16 wiadomo, że są to dwie kobiety i dwóch mężczyzn.

📢 Gorzów już staje się kolorowy. Sadzą 10 tysięcy kwiatów W Gorzowie rozpoczęło się wiosenne sadzenie kwiatów. Do klombów czy donic trafia właśnie bratki czy stokrotki. Łącznie będzie ich około 10 tysięcy! 📢 Lodowisko i wrotowisko w Zielonej Górze! Zobacz, jak ma wyglądać nowy obiekt! Ta inwestycja z pewnością przypadnie do gustu wielu zielonogórzanom, a także mieszkańcom południowej części województwa. Szykujcie łyżwy i wyciągajcie wrotki, bo... na mapie miasta ma pojawić się nowy sportowy obiekt. Prezydent Kubicki poinformował, że "budujemy lodowisko i wrotowisko". Dostępne są już jego wizualizacje. 📢 Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza znika w oczach. Czy to przez budowę S3? Te argumenty dają do myślenia Jezioro Głębokie przez lata było turystyczną perełką woj. Lubuskiego. Nagle jednak zaczęło szybko tracić wodę. Do tego stopnia, że pomosty stoją już w piachu. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Społecznik z Międzyrzecza wskazuje na zbyt wysoko osadzone przepusty pod S3. GDDKiA nie poczuwa się do "winy".

📢 Żużlowcy Falubazu Zielona Góra mają za sobą treningi na torze w Rawiczu [ZDJĘCIA] Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra intensywnie szykują się do nowego sezonu. Mają za sobą kolejne sesje treningowe na motocyklach. 📢 Strażacy... odholowali wyspę! Takiej akcji w Lubuskiem chyba nikt jeszcze nie widział! Strażacy nie tylko walczą z ogniem. O ich rozmaitych działaniach pisaliśmy już wielokrotnie. Nie raz i nie dwa nieśli pomoc Lubuszanom w trudnych sytuacjach, czy też ratowali z opresji zwierzęta. Jednak nigdy (!) nie pisaliśmy o takiej akcji, jaką mają za sobą druhowie z OSP Trzciel.

📢 Nauczyciel z Gorzowa w akcie desperacji wszedł na słup energetyczny. W tle oskarżenia o mobbing i zaniechanie dobra uczniów We wtorek 12 marca na słup energetyczny na ulicy Olimpijskiej wszedł mężczyzna. Spędził na nim około czterech godzin, żądał rozmowy z prezydentem miasta. Następnego dnia dowiedzieliśmy się, dlaczego do tej sytuacji doszło. - My już nie mamy siły na to, co dzieje się w naszej szkole. Pani dyrektor zastrasza nauczycieli i rodziców. Cierpią na tym nasze dzieci. To, co się wydarzyło, było aktem desperacji i poczucia ogromnej bezsilności. Ten człowiek, którego tak bardzo wspieramy, znalazł się już po prostu pod ścianą - mówią rodzice uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 14.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 14.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Dwie nowe estakady w Zielonej Górze? Prezydent zapowiada inwestycje. Czy rozwiążą problem korków w północnej części miasta? Czy mieszkańcy Zielonej Góry i pracownicy firm w mieście przestaną narzekać na korki, które paraliżują Trasę Północną? O możliwościach rozwiązania tego problemu komunikacyjnego mówi się od dawna. Prezydent Janusz Kubicki chciałby postawić dwie estakady. 📢 Lubuski Oddział NFZ rozpoczyna kolejny cykl spotkań ze specjalistami. Tym razem bezpłatnie skorzystamy z pomocy psychoterapeuty Już niedługo w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ będzie można za darmo skonsultować się z psychoterapeutą. To dobra okazja, aby porozmawiać o problemach naszych albo o tych dotykających naszych bliskich. – Mając na uwadze bagatelizowanie przez wiele osób niepokojących symptomów związanych ze zdrowiem psychicznym, powstał pomysł właśnie takich spotkań. Otwartych, bez wcześniejszego umawiania. Czasem wystarczy tylko chwila rozmowy ze specjalistą, żeby spojrzeć na problem inaczej- mówi Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Oddziału NFZ.

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają. 📢 Storczyk - trik na udaną uprawę. Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów.

📢 W Nowej Soli zniknął budynek, który po pożarze straszył wyglądem przez wiele lat. Co tutaj ma powstać? Spalony domek niedaleko Odry w Nowej Soli czekał na rozbiórkę. Koniec nadszedł we wtorek. W urzędzie miejskim planowane jest nowe wykorzystanie tego miejsca. Ma być tutaj tężnia solankowa i mała architektura. 📢 Nowi lubuscy policjanci złożyli ślubowanie w Gorzowie Wielkopolskim W środę, 13 marca 18 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Już za kilka dni rozpoczną szkolenie podstawowe, by po jego ukończeniu służyć w kilku lubuskich miastach. 📢 Magiczna wystawa Margaret Bolińskiej w oranżerii pałacu w Zielonej Górze Zatoniu. Musisz ją zobaczyć! W czwartek, 14 marca, o godzinie 18.00 w galerii pałacu księżnej Doroty w Zielonej Górze Zatoniu odbędzie się otwarcie wystawy prac Margaret Bolińskiej pt. :Przedwiośnie”, artystki, poetki, która po 30 latach spędzonych w Belgii wróciła do swojego rodzinnego miasta.

📢 W gminie Witnica autobusy nie dowiozły uczniów do szkoły. Dlaczego? Nie chcemy, żeby taka sytuacja znów się powtórzyła – mówią rodzice uczniów dowożonych do szkół w gminie Witnica. We wtorek auotobusy nie dowiozły uczniów na lekcje. 📢 Rekordowe loty z Babimostu. A gdzie polecimy z naszego portu na wakacje? Jakie będą inwestycje? W lutym lotnisko Zielona Góra-Babimost odprawiło ponad 4 tys. pasażerów. To wynik trzykrotnie większy niż w tym samym okresie 2019 roku, kiedy z usług lubuskiego portu skorzystało 1,3 tys. osób. A tymczasem można już kupować bilety na wakacyjne loty do portów lotniczych: Antalya, Monastyr i Tirana.

📢 Z tych samochodów internauci mają bekę. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 14.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Komendant policji w Żaganiu pożegnał się z jednostką. Odchodzi do komendy wojewódzkiej! W sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu odbyło się uroczyste pożegnanie ze sztandarem jednostki inspektora Marcina Sapuna, który w poniedziałek (11 marca 2024 roku) objął stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas uroczystej zbiórki powierzono pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu nadkomisarzowi Bartoszowi Dzięgielowskiemu. 📢 Chcesz wziąć udział w prezentacji Falubazu? Musisz postarać się o wejściówkę 22 marca odbędzie się prezentacja żużlowej drużyny Enei Falubazu Zielona Góra. Kibice, którzy chcą uczestniczyć w imprezie muszą zgłosić się po wejściówki.

📢 Stal Gorzów wyjechała na własny tor. Żużlowcy już trenują na „Jancarzu” W środowe przedpołudnie 13 marca żużlowcy Stali Gorzów wyjechali na pierwszy trening na domowym torze. Biorą w nim udział zawodnicy pierwszej drużyny. 📢 Zobacz te zdjęcia! Tak mieszkali Lubuszanie, którzy nas zaprosili 20 lat temu! Nasz cykl "Mieszkanie z pasją" był hitem! 20 lat temu w ramach cyklu „Mieszkanie z pasją” prezentowaliśmy pięknie urządzone pokoje, kuchnie, balkony naszych Czytelników. Zapraszaliście nas Państwo do swych domów i chwaliliście się, jak często niewielkim kosztem zmieniliście swoje mieszkania nie do poznania.

📢 Vendo Park w Kostrzynie nad Odrą. Na os. Leśnym powstaje nowe centrum handlowe. Niektórzy czekali na nie latami! Są tacy, którzy na tę inwestycję czekali od lat. Budowa centrum handlowego na os. Leśnym w Kostrzynie, bo o niej mowa, już ruszyła. Ma się tu znaleźć m. in. duży sklep spożywczy, drogeria, sklepy odzieżowe. Są jednak tacy, których nowe centrum handlowe w tej części miasta wcale nie cieszy.

📢 Tragiczny pożar w Kostrzynie nad Odrą. W mieszkaniu na os. Mieszka I znaleziono zwłoki mężczyzny Do tragicznego pożaru doszło w Kostrzynie nad Odrą. Płomienie w jednym z bloków pojawiły się późno wieczorem. Na miejsce przyjechali strażacy. Gdy ugasili ogień, w mieszkaniu trafili na zwłoki mężczyzny. 📢 Nierzym koło Gorzowa to wakacyjny hit! W tym roku będzie można tam plażować za darmo! Do wakacji zostało jeszcze sporo czasu, ale kąpieliska w regionie powoli zaczynają szykować się do letniego sezonu. Z wodnych atrakcji będzie można korzystać między innymi nad jeziorem w Nierzymiu. W tym roku miłośnicy wodnych uciech i plażowania będą mogli korzystać z obiektu za darmo! 📢 Pałac w Lubnie to dziś ruina. Zostało po nim niewiele. Ale to właśnie tutaj rozgrywały się mroczne historie w czasach nazizmu! Po tej okazałej niegdyś rezydencji zostało niewiele. Kilka ścian, sterta gruzu i fragmenty piwnic. Jest jeszcze zapuszczony, pałacowy park. Kiedyś pałac w podgorzowskim Lubnie cieszył oczy. Ma też swoją mroczną przeszłość. Z tym właśnie miejscem związany był kat Powstańców Warszawskich i zbrodniarz wojenny Erich von dem Bach-Zelewski. Był tu nawet Adolf Hitler.

📢 Dlaczego po jedzeniu jest mi niedobrze? 7 możliwych przyczyn mdłości po jedzeniu Mdłości po jedzeniu mogą być objawem wielu różnych schorzeń, a także wynikiem nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Jeśli po jedzeniu jest ci niedobrze, koniecznie prowadź dziennik objawów i tego, co jadłeś. Pomoże to w szybszej diagnostyce i zaradzeniu tej nieprzyjemnej dolegliwości. 📢 Pacjent uciekł z lubuskiego szpitala i kilka godzin leżał na dachu. Ta sytuacja miała miejsce rok temu w Świebodzinie Mija równo rok od tej niecodziennej sytuacji, która miała miejsce w jednym z lubuskich szpitali. W niedzielę, 12 marca 2023 roku jeden z pacjentów oddziału neurologicznego szpitala w Świebodzinie zniknął. Jak się okazało, wyskoczył przez okno i wylądował na dachu pobliskiej wiaty. Personel nie mógł go znaleźć przez kilka godzin.

📢 Co z więzieniem pod Gubinem? Budynki obecnie stoją puste. Wcześniej były plany, dotyczące rozbudowy zakładu karnego Więzienie pod Gubinem, czyli Oddział Zewnętrzny w Wałowicach, od kilku lat stoi puste. Formalnie jednostka nie została zlikwidowana, ale nic się tam nie dzieje. Dopytujemy czy są jakieś plany, związane z obiektami w okolicach Gubina. Przecież wcześniej zamierzano zmodernizować i rozbudować więzienie w Wałowicach... 📢 Nowy sklep pojawi się w Galerii Askana w Gorzowie! Mieszkańcy czekali na to otwarcie od dawna Galeria Askana się zmienia. W tym miejscu dzieje się coraz więcej i mowa nie tylko o tym, jak wiele rozmaitych wydarzeń i eventów jest tutaj organizowanych, ale też o tym, że poszerza się handlowa oferta tej galerii. Niebawem w Askanie otworzy swoje podwoje kolejny punkt.

📢 Gdzie najlepiej kształcą na prawo jazdy? Statystyki zdawalności w Gorzowie Ośrodek szkolenia kierowców Zbigniewa Błażejczyka to najlepsze miejsce do nauki jazdy w Gorzowie. Tak wynika ze statystyk opublikowanych właśnie przez miasto. 📢 Rozbudowa siedziby lubuskich strażaków coraz bliżej finału. Na budynku zawisła wiecha Na budynku nowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie pojawiła się symboliczna wiecha. To stara tradycja budowlana, która polega na zawieszeniu przystrojonego kwiatami i wstążkami wieńca. Oznacza zakończenie ważnego etapu tej długo wyczekiwanej i niezwykle potrzebnej inwestycji.

📢 Nowi profesorowie na Uniwersytecie Zielonogórskim: Maria Mrówczyńska i Łukasz Pisarczyk Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport, a dr hab. Łukasz Pisarczyk tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

📢 Jakub Miśkowiak o kolegach ze Stali Gorzów: „Spoko ziomki” Jakub Miśkowiak to nowy zawodnik ebut.pl Stali Gorzów. Do drużyny dołączył w przerwie między sezonami. I już czuje chemię z innymi stalowcami. Tak odpowiedział jednemu z kibiców. 📢 Młodzi judocy najpierw dzielnie rywalizowali, a później pobierali nauki od gwiazdy W hali Lubuszanka w Czerwieńsku prawie 300 młodych zawodniczek i zawodników rywalizowało turnieju Bachus Judo Cap II, czyli w Otwartym Pucharze Województwa Lubuskiego dzieci i młodzików.

📢 Szymon Woźniak też zmienił barwy. Tak będzie jeździł choćby w Grand Prix Nie tylko Stal Gorzów zmieniła kolorystykę swojego kevlaru. Nowe barwy swojego indywidualnego stroju sportowego ma też Szymon Woźniak, jeden z liderów gorzowskiej drużyny. 📢 18-letnia Basia zginęła wracając do domu pod Zieloną Górą. Morderca czekał w lesie. Blisko 30 lat później wskazano winnego Ta zbrodnia wstrząsnęła malutkim podzielonogórskim Orzewem. Nic dziwnego, 18-letnią Basię wszyscy lubili. Byli przekonani, że nikt miejscowy nie mógł czegoś takiego zrobić. Jednak przez lata kołatało się ziarno niepewności. To historia na wartościowy film dokumentalny. Po blisko trzydziestu latach nowa technologia pozwoliła wskazać winnego. To był obcy. Dziwny obcy. - Tego dnia jechałam z nim autobusem, było ciasno, stał obok mnie. Razem wysiedliśmy - opowiada mama zamordowanej 18-latki. Ludzie wiedzieli, że to on...

📢 Takie nieruchomości w Lubuskiem sprzedaje wojsko. Ceny są okazyjne. Kto pierwszy ten lepszy! Ciekawe oferty nieruchomości w Lubuskiem ma Agencja Mienia Wojskowego. Wojsko sprzedaje nie tylko nieruchomości, ale też oferuje ich najem. Stając do marcowych przetargów, możesz m.in. kupić mieszkanie albo wynająć lokal lub miejsce postojowe. 📢 W Lubuskiem mamy podwodny park narodowy! Rozlewiska w "Ujściu Warty" robią wrażenie. Zobacz zdjęcia! Rozlewające się rzeki pochłonęły hektary terenu, na którym położony jest Park Narodowy "Ujście Warty". Ten przypomina teraz ogromne jezioro. Można tam podziwiać szerokie rozlewiska, które obecnie prezentują się niezwykle widowiskowo. Robi się też na nich coraz bardziej tłoczno i głośno, bo swoje wiosenne koncerty rozpoczęły ptaki przylatujące z zimowisk. 📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

Od poniedziałku duża zmiana w organizacji ruchu w Nowej Soli. Tak będzie do końca czerwca Prace prowadzone przy budowie trzeciego etapu południowej obwodnicy Nowej Soli wymuszają całkowite zamknięcie odcinka obwodnicy miasta w obu kierunkach na odcinku pomiędzy rondem Województwa Lubuskiego, a ul. Głogowską. Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały od poniedziałku.

📢 Wybory do sejmiku województwa lubuskiego 2024. Okręgi, kandydaci, zasady głosowania Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Polacy będą wybierać radnych gminnych, miejskich i powiatowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz swoich przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego. Sprawdź, kto kandyduje w twoim okręgu do sejmiku lubuskiego i ile mandatów jest do obsadzenia.

📢 - Od lat korzystają z moich pieniędzy i biorą za przelewy, a tak mnie potraktowali! – Czytelniczka opowiada historię z banku w Nowej Soli – Takich osób jak ja, starszych i niedowidzących jest więcej. Mam nadzieję, że teraz będziemy w banku lepiej traktowani – mówi mieszkanka Nowej Soli, której wizyty w placówce bankowej w mieście skończyły się nerwami.

📢 Stary basen w Lipinkach Łużyckich będzie sprzedany. Tutaj dzieciaki z okolicy miały prawdziwy raj To jeden z kilku podobnych basenów w okolicy. Dziś w opłakanym stanie, dawniej prawdziwa perełka, raj dla dzieciaków z okolicy. Co się stało z basenem w Lipinkach Łużyckich? Jakie plany wobec tego terenu ma gmina? 📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na pierogi, pizzę albo biszkopt. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI! Głosowanie na najlepszych w branży moto rozpoczęte! Oddaj swój głos lub zgłoś do akcji kandydata! Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji!

📢 Kim jest Rafał Gaweł? Uciekł do Norwegii przed więzieniem, teraz oskarża europosłów Rafał Gaweł to lewicowy aktywista, założyciel Centrum Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK). Centrum przez lata zajmowało się ściganiem rzekomych przestępstw o pobudkach rasistowskich. Kilka lat temu okazało się, że sam Gaweł jest na bakier z prawem. Kiedy został skazany, uciekł do Norwegii, gdzie przebywa do dziś. W Polsce wciąż jest ścigany przez policję. 📢 Czy konkurs na dyrektora przedszkola w Starym Kurowie był ustawiony? Konkurs na dyrektora przedszkola w Starym Kurowie znalazł się pod lupą prokuratorów. Sprawdzają, czy nie doszło do nieprawidłowości oraz przekroczenia uprawnień.

📢 Księgowe okradły kostrzyńskich nauczycieli? Słubicka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym pracownicom Szkoły Podstawowej nr 2 w Kostrzynie. Uważa, że zdefraudowały w sumie ponad 400 tys. zł! Przez 8 lat miały przywłaszczać sobie m.in. pieniądze z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz puli przeznaczonej na składki ZUS i podatki dochodowe pracowników szkoły.

