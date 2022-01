Prasówka 15.01.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Z danych GUS wynika, że tylko niecałe 40 proc. emerytów ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą. Ma się to poprawić w 2022 r. wraz z rekordową, 5 proc. waloryzacją emerytur. Seniorzy będą mogli także liczyć na wypłatę trzynastek, a niektórzy dodatkowo zyskają na Polskim Ładzie.

Bal nad bale! Tak w skrócie można określić studniówkę maturzystów III Liceum Ogólnokształcącego im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Licealiści rozpoczęli klasycznie w rytmie poloneza, by później oddać się największym tanecznym hitom ostatnich lat. Zobaczcie zdjęcia!

PIT-2 to oświadczenie składane dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na poczet rocznego podatku dochodowego. Oświadczenie to jest zatem podstawą dla zakładu pracy do stosowania kwoty wolnej już w comiesięcznych zaliczkach. PIT-2 istnieje nie od dziś, a Polski Ład nie zmienił zasad składania tego oświadczenia. Ale teraz, wraz z powiększeniem przez Polski Ład kwoty wolnej od podatku, PIT-2 nabrał dużo większego znaczenia.

Pandemia koronawirusa zabrała na świecie ponad 5,5 mln ludzi. W Polsce na covid-19 zmarło ponad 101 tysięcy osób. To tak jakby w Lubuskiem zniknęły Sulechów, Drezdenko, Nowa Sól i Żary. Publikujemy list, który otrzymaliśmy od czytelnika (dane znane redakcji). Świadectwo człowieka, któremu pandemia zabrała najbliższą osobę.