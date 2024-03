Prasówka 16.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. lubuskim do kardiologa. Dane na 16.03.2024. Ile trzeba czekać na termin?”?

Prasówka 16.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do kardiologa. Dane na 16.03.2024. Ile trzeba czekać na termin? Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do kardiologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 16.03.2024) trzeba czekać w kolejce do kardiologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.03.24

📢 Utrudnienia w ruchu: woj. lubuskie. Gdzie trwają roboty drogowe? Sprawdź stan na 16.03.2024 Które drogi w województwie lubuskim 16.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S3a, MOP Kępsko (163. km na odc. 0,1 km) Wykonywane roboty: demontaż czujników wagowych. Zajęty jeden z dwóch pasów ruchu na drodze dwujezdniowej. .

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 15.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 15.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 15.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

Prasówka 16.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 KSW w Gorzowie. Gladiatorzy są już po ważeniu. Są pod wrażeniem sprzedaży biletów, których... już nie ma Sobotnią galę XTB KSW 92 w Gorzowie obejrzy nadkomplet publiczności. - Rzadko która gala się tak sprzedaje – mówił nam po ceremonii oficjalnego ważenia Jakub Wikłacz. W Arenie Gorzów stoczy pojedynek o obronę mistrzowskiego pasa w wadze koguciej.

📢 Grzegorz Garczyński i Szymon Naglik wygrali przed wyborami? Po jednym kandydacie na burmistrza Krosna Odrzańskiego i wójta gminy Gubin Rzadko zdarza się taka sytuacja podczas wyborów samorządowych, aby na wójta lub burmistrza kandydowała jedna osoba. Dwie takie sytuacje mają miejsce w powiecie krośnieńskim. Grzegorz Garczyński jest jedynym kandydatem na burmistrza Krosna Odrzańskiego, a Szymon Naglik — na wójta gminy Gubin. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 15.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Spływ na Bobrze, Czernej i Kwisie. Śmiałkowie wyruszyli w spływie kajakowym po trzech rzekach W Żaganiu rozpoczęła się piąta edycja spływu kajakowego na trzech rzekach: na Bobrze, Czernej i Kwisie. Bierze w nim udział ponad 30 śmiałków z całej Polski, którzy kochają turystykę kajakową. Zakończenie spływu w niedzielę 17 marca 2024, na Bobrze w okolicach dawnego szpitala w Żaganiu, obecnie szkoły muzycznej. 📢 Stado żubrów żyje w lesie pod Gorzowem. Nadleśnictwo Kłodawa pokazało piękne zdjęcia! Lasy należące do Nadleśnictwa Kłodawa upatrzyło sobie stado żubrów, które stwierdziło, że to właśnie tutaj jest ich miejsce na ziemi. Zobaczcie, jak całą rodzinka spacerowała sobie po naszych okolicach! 📢 Szkoła branżowa ze Szprotawy chce współpracować z pracodawcami i reagować na ich potrzeby Pracodawcy z terenu Szprotawy chcą ściśle współpracować z Zespołem Szkół Technicznych i Branżowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie. - Do tej pory współpraca była dobra, ale teraz chcemy ją bardziej sformalizować - zaznacza dyrektor Andrzej Skawiński. - A także nadać jej odpowiednią rangę.

📢 Rolnicy protestują w Nowej Soli przeciwko Zielonemu Ładowi | ZDJĘCIA, WIDEO Tym razem, rolnicy podkreślają, że to nie jest blokada, a zgromadzenie publiczne, którego celem jest pokazanie sprzętu, jakim pracują lubuscy rolnicy i rozmowy z mieszkańcami o tym, że problemy w rolnictwie też dotyczą miastowych. Nie obywa się bez utrudnień. Centrum Nowej Soli, Plac Wyzwolenia jest wyłączony z ruchu. 📢 Kandydat na radnego w Gorzowie wywiesił swój plakat wyborczy. Wandal wybił mu szybę Kampania budzi emocje. W niektórych przypadkach skrajne. Przekonał się o tym jeden z kandydatów do gorzowskiej rady miasta. Wywiesił swój plakat wyborczy, który najwyraźniej komuś się nie spodobał. Wandal zostawił po sobie... wybitą szybę.

📢 Gorzów. Na Kosynierów Gdyńskich leją asfalt. Inwestycja potrwa jeszcze pół roku Postępują prace na remontowanej ulicy Kosynierów Gdyńskich. Wschodnia strona ulicy właśnie zyskuje nowy asfalt. Cała inwestycja ma się zakończyć we wrześniu.

📢 Dzień Sołtysa w powiecie żagańskim. To najważniejsze osoby w swoich społecznościach! W powiecie żagańskim świętowali sołtysi. Starosta Henryk Janowicz podziękował im serdecznie za trudną i często niewdzięczną służbę. - Sołtys rozwiązuje wiele problemów swoich wsi - zaznaczył starosta. - Często nawet te osobiste, dotyczące mieszkańców i ich życia prywatnego. Sołtysom należy się pokłon i szacunek. 📢 Uczniowie dają czadu, a nauczyciele? Załamują ręce... Oto nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2024. Sprawdź! Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach. 📢 KSW 92 w Gorzowie. Kto będzie walczył w Arenie Gorzów? W sobotę 16 marca Arena Gorzów będzie miejscem gali XTB KSW 92. Walką wieczoru będzie pojedynek o mistrzowski pas w wadze koguciej między Jakubem Wikłaczem a Zuriko Jojuą.

📢 Protest rolników w Lubuskiem. Będą kolejne utrudnienia. Ruch na autostradzie A2 stanie. Rolnicy zablokują polsko-niemiecką granicę w Świecku Na najbliższe dni planowane są kolejne protesty rolników. W tym czasie ruch na lubuskich drogach może być utrudniony. Od siedemnastego do dwudziestego marca zablokowana w obu kierunkach będzie między innymi autostrada A2 w Świecku. 📢 Przemysław Pawlicki odsłonił swoją tablicę w Gorzowie Gdy będziemy w Gorzowie całą rodziną, na pewno ją tu zabiorę i pokażę, że jest takie miejsce, a ja jestem jego częścią – mówi Przemysław Pawlicki, kapitan Falubazu Zielona Góra. W piątek 15 marca w Alei Zwycięzców Memoriału Edwarda Jancarza żużlowiec odsłonił tablicę z odciskiem swojej dłoni.

📢 Zielonogórzanom nie podoba się pomysł na wprowadzanie psów do galerii Focus Mall. Dlaczego? Focus Mall wprowadził udogodnienia dla klientów ze zwierzakami. Od teraz z pupilem nie wejdziemy jedynie na pasaż, ale także do niektórych butików. Wybrane witryny zostały oklejone zielonym symbolem psa, który oznacza, że czworonogi są w danym sklepie mile widziane. Pomysł miał być ułatwieniem dla klientów, którzy zmuszeni są zabrać pupila na zakupy, zielonogórzanie nie są jednak zadowoleni. Dlaczego?

📢 Park Słowiański w Szprotawie jest piękny, a dzięki społecznikom również czysty W sobotni poranek grupa mieszkańców Szprotawy postanowiła posprzątać wejście do Parku Słowiańskiego, w którym biegnie ścieżka starożytnych Bobrzan. Podobne akcje miały miejsce w poprzednich latach. Brali w nich udział zarówno dorośli jak też dzieci - społecznicy, którym leży na sercu dobro przyrody i ich otoczenia. 📢 Sprawcy brutalnego ataku w Zielonej Górze już aresztowani. Czeka ich długa odsiadka Czterech mężczyzn podejrzewanych o brutalną napaść na mężczyznę zostało już tymczasowo aresztowanych. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w okolicy sklepu Castorama w Zielonej Górze. Sprawcy najprawdopodobniej zaatakowali ofiarę kijami bejsbolowymi. Pobity mężczyzna trafił do szpitala. 📢 Jak Robert Lewandowski żyje w Barcelonie? Zobacz jego luksusowy świat, na który niewielu stać OBSZERNA GALERIA 15.03.2024 Robert Lewandowski jest bez dwóch zdań najlepszym polskim piłkarzem. Od 2022 gra w barwach legendarnego klubu - FC Barcelony, z którym zdążył zdobyć już Mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

📢 Arkadiusz Milik i jego nowa dziewczyna - tak żyje polski piłkarz we Włoszech. Co stało się z jego byłą partnerką? ZDJĘCIA 15.03.2024 Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem!

📢 Oto najlepsze memy o pracy, czyli śmiech na etacie! Sprawdź, co tym razem wymyślili internauci 15.03.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Czy do Żagania wrócą leopardy? - To wielce prawdopodobne - mówi starosta Henryk Janowicz, doradca ministra Obrony Narodowej! Kilka dni temu (w poniedziałek 11 marca) Władysław Kosiniak–Kamysz, wicepremier - minister obrony narodowej, powołał Zespół Doradców Ministra Obrony Narodowej do spraw współpracy z samorządem terytorialnym. W jego skład weszło blisko 30 samorządowców z całej Polski. Przewodniczącym tego grona został Henryk Janowicz, starosta żagański, który zapowiada powrót czołgów leopard do 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu!

📢 Kaziuki 2024 w skansenie w Ochli już w tę niedzielę. Będą darmowe autobusy MZK W niedzielę, 17 marca w skansenie w zielonogórskiej Ochli odbędą się Kaziuki – największy wielkanocny jarmark w naszym województwie. Swój udział zapowiedziało ponad 100 wystawców. Będzie wiosennie, kolorowo i smacznie. Niestety, ze względu na trwającą przebudowę parkingu, mogą być duże trudności z zaparkowaniem auta. Dlatego warto skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. 📢 Lubuszanie zagrali w tych znanych filmach i serialach: "Nigdy w życiu", "Kogel Mogel" czy "Rojst". Znasz ich wszystkich? Lubuszanie zagrali w wielu topowych produkcjach filmowych oraz telewizyjnych. Warto o tym wspomnieć, bo często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ci znani i lubiani aktorzy pochodzą z naszych miast, czy też okolic. Sprawdźcie ten przegląd topowych kreacji aktorskich Lubuszan - możecie być miło zaskoczeni!

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 15.03.2024 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha! 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 15.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 15.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 15.03.2024 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 15.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 15.03.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Dolina Gęśnika zachwyca setkami żonkili, które rozkwitły wzdłuż rzeczki. Wyglądają niesamowicie. Tam czuć już wiosnę! |ZDJĘCIA| Choć kalendarzowa wiosna nadejdzie dopiero za kilka dni, Dolina Gęśnika już teraz zachwyca swoją wiosenną aurą. Ta zielona enklawa, położona między ulicami Batorego a Sulechowską, oferuje tereny spacerowo-rekreacyjne, przy których zakwitły właśnie setki żonkili. Nieśmiało pojawiają się także przebiśniegi. Wyglądają zachwycająco, zobacz! 📢 Zielonogórzanie startują na radnych miasta. Na listach ponad 250 osób. Miejsc jest 25 Pełną listę kandydatów na radnych zwykle poznajemy w dniu wyborów przekładając karty do głosowania. Wiele osób już teraz zastanawia się, czy to prawda, że ktoś znajomy jest na liście, a jeśli tak, to na której. Czytelnicy pytają, gdzie można to sprawdzić. Wszystkich kandydatów jeszcze przed wyborami można poznać na portalu Państwowej Komisji Wyborczej. Publikujemy nazwiska mieszkańców startujących na radnych Zielonej Góry, rozpoznać można wśród nich sąsiadów, znajomych czy inne znane w okolicy osoby.

📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata.

📢 Kibice dopingowali co sił w gardłach. AZS AJP Gorzów jednak ze srebrem W czwartek, 16 marca w Arenie Gorzów rozegrany został drugi finałowy mecz Orlen Basket Ligi Kobiet. Pojedynek PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów – KGHM BC Polkowice obejrzało około 4 tysiące widzów. 📢 W niedzielę będzie czyn społeczny na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Każdy może dołączyć Członkowie grupy EKM Lubuskie Morsy zapraszają do wspólnej akcji sprzątania świata. Kolejny raz razem z chętnymi mieszkańcami zadbają o wygląd Dzikiej Ochli w Zielonej Górze i tamtejszej okolicy, którą zielonogórzanie chętnie wybierają na cel spacerów przez cały rok. 📢 Rolnicy zablokują przejście graniczne pod Gubinem 20 marca? Rolnicy w Lubuskiem zapowiadają kolejne blokady na drogach w regionie. W Świecku protesty planowane są od 17 do 20 marca. Czy przejście graniczne pod Gubinem również zostanie zablokowane? Nie jest to jeszcze pewne...

📢 Największy problem Nowej Soli. I jak go rozwiązać? Czyli po jednym pytaniu do kandydatów na prezydenta miasta W trzecim, co do wielkości mieście w województwie lubuskim wystartuje czworo kandydatów na prezydenta miasta. Zanim zamknięte zostaną listy w czwartek, 14 marca, o godz. 16 wiadomo, że są to dwie kobiety i dwóch mężczyzn. 📢 Jesz je na co dzień, a mogą cię zabić. Toksyczne warzywa, których spożycie prowadzi do śmierci Uważa się, że dieta wegetariańska to najzdrowsza dieta świata. Tymczasem pozornie niewinne warzywa, które jemy niemal codziennie mogą nas zabić. Może się tak zdarzyć szczególnie wtedy, gdy są niewłaściwie przygotowane. Zawierają wtedy toksyczne substancje, których spożycie powoduje nie tylko bóle brzucha czy wymioty, ale może też doprowadzić do śmierci. Sprawdź, które warzywa są najniebezpieczniejsze.

📢 Lodowisko i wrotowisko w Zielonej Górze! Zobacz, jak ma wyglądać nowy obiekt! Ta inwestycja z pewnością przypadnie do gustu wielu zielonogórzanom, a także mieszkańcom południowej części województwa. Szykujcie łyżwy i wyciągajcie wrotki, bo... na mapie miasta ma pojawić się nowy sportowy obiekt. Prezydent Kubicki poinformował, że "budujemy lodowisko i wrotowisko". Dostępne są już jego wizualizacje. 📢 Jezioro Głębokie koło Międzyrzecza znika w oczach. Czy to przez budowę S3? Te argumenty dają do myślenia Jezioro Głębokie przez lata było turystyczną perełką woj. Lubuskiego. Nagle jednak zaczęło szybko tracić wodę. Do tego stopnia, że pomosty stoją już w piachu. Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Społecznik z Międzyrzecza wskazuje na zbyt wysoko osadzone przepusty pod S3. GDDKiA nie poczuwa się do "winy". 📢 Pogrzeb Lizy, ofiary brutalnego gwałtu w centrum Warszawy. 25-latka spoczęła na Cmentarzu Północnym - ZDJĘCIA W czwartek, 14 marca na Cmentarzu Północnym w Warszawie odbył się pogrzeb 25-letniej Lizy z Białorusi. Kobieta zmarła po brutalnym gwałcie w centrum Warszawy. W uroczystościach wzięli udział m.in. brat i partner zmarłej.

📢 Tak mieszka Ania Starmach. Zobacz, jak się urządziła była jurorka „MasterChefa”. Piękny dom Anny Starmach zachwyca fanów Ania Starmach po 12 latach kończy swoją jurorską przygodę w programie „MasterChef”. Popularna mistrzyni sztuki kulinarnej poinformowała o tym fanów w mediach społecznościowych. Zaglądamy do domu gwiazdy TVN i sprawdzamy, jak mieszka Anna Starmach z mężem i dzieciakami. 📢 Zieloni Lubiechnia Wielka grają nawet… z Herthą Berlin! I tworzą niezwykłą historię Klub Sportowy Zieloni Lubiechnia Wielka dwa lata temu obchodził jubileusz 50-lecia. Powinien w 2020 roku, ale przeszkodziła pandemia. Nie można w nim zarobić pieniędzy za kopanie piłki, a mimo to chętnych do grania nie brakuje.

📢 Najlepiej zarabiający polscy TikTokerzy. 10 twórców, których dochody powalają na kolana. Ile da się zarobić na TikToku? TikTok to jeden z najnowszych, a jednocześnie najpopularniejszych obecnie mediów społecznościowych. Szczególnym uznaniem cieszy się on wśród młodych ludzi, choć jego target ewoluuje z miesiąca na miesiąc. Polscy twórcy przez lata budowali swoje bazy obserwujących oraz widzów, dzięki czemu dziś najwięksi z nich posiadają gigantyczne konta, a co za tym idzie - zarabiają duże pieniądze. Zobacz 10 najlepiej zarabiających TikTokerów w Polsce.

📢 Zostań strażnikiem w więzieniu lub areszcie! Lubuskie jednostki szukają pracowników i kuszą zarobkami Zakłady karne i areszty śledcze szukają pracowników. Do obsadzenia jest kilkadziesiąt wakatów w kilku jednostkach na terenie województwa lubuskiego. Przede wszystkim potrzebni są strażnicy działu ochrony. Chętni mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i dobre wynagrodzenie.

📢 Katastrofa lotnicza w Lubuskiem. Rozbił się myśliwiec. Ludzie mieli nic nie wiedzieć. Tajemnicy nie udało się utrzymać HISTORIA Był maj 1965 r. Na niebie nad Kostrzynem pojawił się wojskowy MiG. Nic dziwnego. W tych czasach nad miastem roiło się od samolotów. Tym razem jednak coś poszło nie tak. Doszło do katastrofy, o której nikt miał nie wiedzieć. 📢 Żużlowcy Falubazu Zielona Góra mają za sobą treningi na torze w Rawiczu [ZDJĘCIA] Żużlowcy Enei Falubazu Zielona Góra intensywnie szykują się do nowego sezonu. Mają za sobą kolejne sesje treningowe na motocyklach.

📢 Nauczyciel z Gorzowa w akcie desperacji wszedł na słup energetyczny. W tle oskarżenia o mobbing i zaniechanie dobra uczniów We wtorek 12 marca na słup energetyczny na ulicy Olimpijskiej wszedł mężczyzna. Spędził na nim około czterech godzin, żądał rozmowy z prezydentem miasta. Następnego dnia dowiedzieliśmy się, dlaczego do tej sytuacji doszło. - My już nie mamy siły na to, co dzieje się w naszej szkole. Pani dyrektor zastrasza nauczycieli i rodziców. Cierpią na tym nasze dzieci. To, co się wydarzyło, było aktem desperacji i poczucia ogromnej bezsilności. Ten człowiek, którego tak bardzo wspieramy, znalazł się już po prostu pod ścianą - mówią rodzice uczniów Zespołu Szkół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim. 📢 Dwie nowe estakady w Zielonej Górze? Prezydent zapowiada inwestycje. Czy rozwiążą problem korków w północnej części miasta? Czy mieszkańcy Zielonej Góry i pracownicy firm w mieście przestaną narzekać na korki, które paraliżują Trasę Północną? O możliwościach rozwiązania tego problemu komunikacyjnego mówi się od dawna. Prezydent Janusz Kubicki chciałby postawić dwie estakady.

📢 Storczyk - trik na udaną uprawę. Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Na pewno nie wiesz, ile osób mieszka w Twoim mieście. Sprawdź tutaj. Mamy najnowsze dane dla Lubuskiego! Woj. lubuskie ma niecały milion mieszkańców. - Ponad 585 tysięcy jest zameldowanych w miastach. Najwięcej w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli, najmniej w Brodach, Szlichtyngowej i Otyniu – wynika z danych Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawdziliśmy, ilu mieszkańców liczą wszystkie miasta w regionie.

📢 Vendo Park w Kostrzynie nad Odrą. Na os. Leśnym powstaje nowe centrum handlowe. Niektórzy czekali na nie latami! Są tacy, którzy na tę inwestycję czekali od lat. Budowa centrum handlowego na os. Leśnym w Kostrzynie, bo o niej mowa, już ruszyła. Ma się tu znaleźć m. in. duży sklep spożywczy, drogeria, sklepy odzieżowe. Są jednak tacy, których nowe centrum handlowe w tej części miasta wcale nie cieszy. 📢 Pałac w Lubnie to dziś ruina. Zostało po nim niewiele. Ale to właśnie tutaj rozgrywały się mroczne historie w czasach nazizmu! Po tej okazałej niegdyś rezydencji zostało niewiele. Kilka ścian, sterta gruzu i fragmenty piwnic. Jest jeszcze zapuszczony, pałacowy park. Kiedyś pałac w podgorzowskim Lubnie cieszył oczy. Ma też swoją mroczną przeszłość. Z tym właśnie miejscem związany był kat Powstańców Warszawskich i zbrodniarz wojenny Erich von dem Bach-Zelewski. Był tu nawet Adolf Hitler.

📢 Nowy sklep pojawi się w Galerii Askana w Gorzowie! Mieszkańcy czekali na to otwarcie od dawna Galeria Askana się zmienia. W tym miejscu dzieje się coraz więcej i mowa nie tylko o tym, jak wiele rozmaitych wydarzeń i eventów jest tutaj organizowanych, ale też o tym, że poszerza się handlowa oferta tej galerii. Niebawem w Askanie otworzy swoje podwoje kolejny punkt. 📢 Lubuszanin wystąpił w kilku odcinkach "Pamiętników z wakacji"! To Adam Kokoszka z Gubina. Kiedy emisja? Adam Kokoszka z Gubina jest animatorem czasu wolnego, ale w swoim wolnym czasie mocno angażuje się w tematy kulturalne. Lubuszanin zajmował się już m.in. modelingiem, a niedługo pojawi się w telewizji — w powracającym serialu "Pamiętniki z wakacji". 📢 18-letnia Basia zginęła wracając do domu pod Zieloną Górą. Morderca czekał w lesie. Blisko 30 lat później wskazano winnego Ta zbrodnia wstrząsnęła malutkim podzielonogórskim Orzewem. Nic dziwnego, 18-letnią Basię wszyscy lubili. Byli przekonani, że nikt miejscowy nie mógł czegoś takiego zrobić. Jednak przez lata kołatało się ziarno niepewności. To historia na wartościowy film dokumentalny. Po blisko trzydziestu latach nowa technologia pozwoliła wskazać winnego. To był obcy. Dziwny obcy. - Tego dnia jechałam z nim autobusem, było ciasno, stał obok mnie. Razem wysiedliśmy - opowiada mama zamordowanej 18-latki. Ludzie wiedzieli, że to on...

📢 W Lubuskiem mamy podwodny park narodowy! Rozlewiska w "Ujściu Warty" robią wrażenie. Zobacz zdjęcia! Rozlewające się rzeki pochłonęły hektary terenu, na którym położony jest Park Narodowy "Ujście Warty". Ten przypomina teraz ogromne jezioro. Można tam podziwiać szerokie rozlewiska, które obecnie prezentują się niezwykle widowiskowo. Robi się też na nich coraz bardziej tłoczno i głośno, bo swoje wiosenne koncerty rozpoczęły ptaki przylatujące z zimowisk.

📢 Kąpielisko H2Ochla wygląda inaczej, niż zakładały wizualizacje. Rozczarowani mieszkańcy punktują różnice Zielonogórzanie burzliwie dyskutują na temat nowego kąpieliska miejskiego, które powstaje na terenie miasta. Mimo ogólnego entuzjazmu związanego z perspektywą nowej atrakcji niepokój wzbudzają zdjęcia aktualnego stanu inwestycji, które porównane z wizualizacją, stawiają konkretne pytania dotyczące nieścisłości z pierwotnym planem. -Podczas budowy obiektu objęliśmy za cel jak najmniejszą ingerencję w towarzyszące mu środowisko naturalne, z tego właśnie względu musieliśmy dokonać kilku optymalnych zmian — mówi Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Co się zmieniło?

📢 Stal Gorzów poszła śladem Realu Madryt i Barcelony Wprowadziliśmy świeżość i kontrowersję. To ma czemuś służyć– mówi Krzysztof Czyrka, wiceprezes zarządu Stali Gorzów. Po prezentacji nowego kevlaru gorzowski klub jeszcze szerzej tłumaczy powody tej decyzji.

📢 - Od lat korzystają z moich pieniędzy i biorą za przelewy, a tak mnie potraktowali! – Czytelniczka opowiada historię z banku w Nowej Soli – Takich osób jak ja, starszych i niedowidzących jest więcej. Mam nadzieję, że teraz będziemy w banku lepiej traktowani – mówi mieszkanka Nowej Soli, której wizyty w placówce bankowej w mieście skończyły się nerwami. 📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na pierogi, pizzę albo biszkopt. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Zgłoś do nagrody wyróżniających się sołtysów i liderów wiejskiej społeczności, najlepszych rolników i aktywne Koła Gospodyń Wiejskich Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI! Głosowanie na najlepszych w branży moto rozpoczęte! Oddaj swój głos lub zgłoś do akcji kandydata! Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne! 📢 Nie jedz tego na śniadanie. Te posiłki mogą ci zaszkodzić! Pełnowartościowe śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Jednak zdaniem specjalistów, istnieją produkty, których kategorycznie nie można spożywać na czczo. Spożywanie, tych produktów może doprowadzić do problemów. Zobacz, czego nie jeść i nie pić na śniadanie!

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 To ona poskromiła "Dzika". Oto Anna Natascha Ohlin-Hoe, seksowna partnerka żużlowca Nickiego Pedersena. Zobaczcie zdjęcia! Anna Natascha Ohlin-Hoe to obecna partnerka Nickiego Pedersena. Jest związana z Duńczykiem od trzech lat. Między innymi dzięki niej trzykrotny mistrz świata wrócił do ścigania po poważnej kontuzji kręgosłupa. Nie sposób odmówić jej kobiecych wdzięków, które chętnie eksponuje w mediach społecznościowych. Zobaczcie zdjęcia pięknej Anny Nataschy Ohlin-Hoe i poznacie historię jej związku z Nickim.