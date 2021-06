Prasówka 16.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia - 17.06.2021]”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia - 17.06.2021] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.06.21

📢 Krótkie fryzury na lato 2021. Te modne fryzury odmładzają, dodają uroku i kobiecości [zdjęcia - 17.06.2021] Modne krótkie fryzury na lato 2021. Fryzura na lato powinna być przede wszystkim wygodna, świetnie się układać i zapewniać swobodę w upalne dni. Wiele kobiet na wakacyjny czas wybiera ostre cięcie i szuka modnej krótkiej fryzury. Wybraliśmy kilka krótkich fryzur, które świetnie sprawdzą na lato. Zobacz!

📢 Oto horoskop finansowy na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Kto może liczyć na duże pieniądze? [lista - 17.06.2021] Lipiec będzie dobrym miesiącem pod względem finansów dla wielu znaków. Niektórzy jednak powinni zacząć oszczędzać. Gwiazdy przypominają, że fortuna kołem się toczy. Sprawdź w naszej galerii horoskop finansowy na lipiec dla wszystkich znaków.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jak złagodzić objawy po szczepieniu przeciwko koronawirusowi? Oto proste i skuteczne sposoby Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból główy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [16.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki. 📢 Memy po meczu Polska - Słowacja na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [16.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Zielona Góra. Przed Palmiarnią pojawiła się wielka dziura. Trwa budowa parkingu wielopoziomowego. Co się znajdzie na kondygncjach? Praca przy budowie parkingu wielopoziomowego wre. Jak zapowiadał wykonawca, chce zakończyć inwestycję szybciej, niż to zawarto w podpisanej w maju umowie (18 miesięcy). Teraz na dawnym parkingu powstała wielka dziura. Ma być kilka kondygnacji ze strefą relaksu na samej górze...

📢 Zielonogórski radny zwraca uwagę na kolejne ruiny w śródmieściu. Czy można coś zrobić z takimi budynkami, które niszczeją od lat? Przy Strzeleckiej, Sowińskiego, Masarskiej, Wandy. W Zielonej Górze nie brakuje budynków, które od lat stoją puste i coraz bardziej niszczeją. Co robić z takimi ruinami? W ostatnim czasie niektóre z takich straszących kamienic udało się wyburzyć. Co będzie z obiektem przy placu Słowiańskim?

📢 Drogowa ofensywa w Gorzowie. Jest wykonawca remontu ulicy Kombatantów. Są też chętni na budowę nowego odcinka Spichrzowej Jedna z najbardziej zniszczonych dróg w Gorzowie wreszcie zostanie wyremontowana. Ta wiadomość na pewno ucieszy kierowców, którzy po dziurawej ulicy Kombatantów muszą jeździć slalomem. Gorzowski magistrat wybrał właśnie wykonawcę tej inwestycji. Są też chętni na budowę dodatkowego odcinka ulicy Spichrzowej, czyli długo zapowiadanego nowego fragmentu drogi od skrzyżowania z ulicą Hejmanowską do ulicy Teatralnej. Do przetargu zgłosiły się cztery firmy. 📢 Zarobki w PKP w 2021 roku. Ile zarabia maszynista, konduktor, kasjer i inni pracownicy kolei? Poznaj stawki! Zarobki na PKP w 2021 roku? Wbrew pozorom praca w PKP i innych przewoźnikach kolejowych w Polsce wcale nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wolnych stanowisk jednak nie powinno brakować, bo w najbliższych latach na emeryturę ma przejść około czterech tysięcy maszynistów. Czy to zarobki odstraszają młodych? Sami oceńcie! Sprawdziliśmy, ile zarabia się na poszczególnych stanowiskach w polskiej kolei. Jak się okazuje, w PKP i innych przewoźnikach można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze.

📢 Mało brakowało i doszłoby do tragedii na przejściu dla pieszych w Krośnie Odrzańskim. Ojciec zdołał uratować swoje dziecko. Zobacz wideo W środę (9 czerwca) w Krośnie Odrzańskim na ulicy Poznańskiej prawie doszło do tragedii. Przez przejście dla pieszych przechodził mężczyzna z dzieckiem na rowerku. Byli już połowie pasów, mężczyzna szarpnął dziecko do tyłu i sam się uchylił, ponieważ przez przejście z dużą prędkością przejechał samochód. 📢 Paulo Sousa MEMY. Niedociągnięcia są... Kibice od początku byli krytyczni wobec trenera Polaków... Paulo Sousa nieoczekiwanie 21 stycznia 2021 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. I chociaż jego poprzednik Jerzy Brzęczek był krytykowany z każdej strony, to Portugalczyk nie został przyjęty z otwartymi ramionami, głównie chyba dlatego, że do eliminacji do mundialu oraz finałów Euro pozostało bardzo mało czasu i decyzja Zbigniewa Bońka wzbudziła wiele kontrowersji. W dobrej ocenie Sousy nie pomagają, niestety, wyniki i styl gry reprezentacji. Chyba najlepiej zaprezentowała się... w przegranym 1:2 meczu eliminacyjnym z Anglią na Wembley. Krytyka trenera sięgnęła szczytów po poniedziałkowej porażce 1:2 ze Słowacją. Zobaczcie galerię z memami, jakie towarzyszyły Sousie od początku jego pracy w Polsce do okresu po meczu ze Słowacją.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na to gigantyczne pieniądze. Stawki za unikaty Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa Oto PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni. 📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

📢 To najlepsze ŚLUBNE MEMY! Internauci nie mają litości i śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 16.06.2021 Ech, małżeństwo. Jedni czekają, aby je zawrzeć przez całe swoje życie, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Alkohol, a szczepienia na COVID 16.06.2021 Zalecenia przed szczepieniem na covid. Czego nie wolno robić przed szczepieniem na covid? Poradnik dla osób szczepiących się przeciw COVID-19 przygotował zespół naukowców i lekarzy zrzeszonych w inicjatywie Nauka Przeciw Pandemii pod przewodnictwem prof. Andrzeja M. Fala. Czy można pić alkohol i jeść posiłki przed szczepieniem na koronawirus?

📢 Wiedzieliście, że mamy w Lubuskiem "Afrykę"? To miejsce warto odwiedzić! Przed nami już niedługo wakacyjno-urlopowe wycieczki i wyjazdy. Na mapach planowanych rowerowych wypadów, czy pieszego wędrowania znajdą się zapewne także turystyczne atrakcje Nadleśnictwa Lipinki. Wyjątkowe przyrodniczo i kulturowo-historycznie miejsca mogą stać się celami rodzinnych czy też może samotnych podróży. 📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Uwaga! Groźny wypadek w Jeninie pod Gorzowem. Dwie osoby trafiły do szpitala W środę, 16 czerwca w Jeninie pod Gorzowem Wielkopolskim doszło do groźnego wypadku. Dwie osoby zostały ranne. 📢 Takie ciekawe zjawiska astronomiczne zobaczymy jeszcze w 2021 roku [lista] Kalendarz zjawisk astronomicznych. W 2021 roku warto spoglądać w niebo. Spektakularne deszcze meteorów, kometa przelatująca blisko Ziemi i częściowe zaćmienie Księżyca to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na obserwatorów nocnego nieba. Sprawdź, co będzie można zobaczyć na niebie w 2021 r. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 Patryk Dudek miał fatalnie wyglądający wypadek w lidze szwedzkiej. Co ze zdrowiem żużlowca Falubazu Zielona Góra? W II wyścigu wtorkowego (15 czerwca) meczu ligi szwedzkiej Patryk Dudek miał defekt motocykla i w efekcie przewrócił się na wirażu. W leżącego na torze żużlowca Falubazu Zielona Góra uderzył Timo Lahti... "Złamań nie ma, ale Patryk jest mocno poobijany".

📢 Czytelnik: kierowcy zwalniają na progu przed wjazdem do Zielonej Góry Zawady, a potem pędzą przez ulicę! Przydałaby się interwencja policji Kierowcy jeżdżą przez naszą Zawadę, przekraczając prędkość - denerwuje się Stefan Rogoś, mieszkaniec Zielonej Góry Zawady, który poprosił "GL" o interwencję. Zielonogórzanin twierdzi, że auta zwalniają na progu przed sołectwem, a potem jadą bardzo szybko, choć to przecież teren zabudowany z mnóstwem domów wzdłuż drogi. 📢 MEMY o Francja - Niemcy: Co tam somsiad, też do swojej? Poznaj Kimbappe! Euro 2020. To było starcie wagi ciężkiej, a o końcowym wyniku zadecydował pechowy samobój: Francja w Monachium pokonała Niemcy 1:0. W sieci roi się od memów. Te wywodzące się od Polaków zwracają uwagę na hybrydę, jaką z nazwisk Mbappe i Kimpembe stworzył komentator Dariusz Szpakowski, mówiąc o Kimbappe. Gryzący Paula Pogbę Antonio Rüdiger oczywiście nie uniknął porównania do specjalisty w tej dziedzinie, czyli Luisa Suareza. Zobaczcie najlepsze memy wyłowione z sieci.

📢 Gorzów. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców będzie bez wody W nocy ze środy na czwartek (16/17 czerwca) w części Gorzowa i kilku sąsiednich miejscowości nie będzie miało wody. 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 16.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Zbliża się przebudowa dworca w Rzepinie. Zobacz, jak się zmieni! To będzie wizytówka miasta Przywrócenie historycznego wyglądu dworca, poprawa komfortu podróżnych, dostępności oraz bezpieczeństwa to tylko niektóre z celów modernizacji dworca w Rzepinie. PKP S.A. ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych obiektu.

📢 Proces Zbigniewa Stonogi w Łodzi. Kontrowersyjny youtuber Zbigniew Stonoga przed sądem w Łodzi 16.06.2021 Proces Stonogi w Łodzi znanego i kontrowersyjnego polityka i youtubera zacznie się 19 sierpnia br. w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Wcześniej był już notowany i skazywany. 📢 Fryzury 2021. Bob blond z grzywką - modna fryzura na wiosnę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 16.06.2021 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 "Wraki" zajmują miejsca na zielonogórskich parkingach. Jest ich pełno. Mieszkańcy się wkurzają i mają rację! Co z takimi pojazdami robić? Jakiś czas temu zapytaliśmy mieszkańców Zielonej Góry o sytuację na parkingach w mieście. Te nie dość, że oblężone, bo samochodów jest znacznie więcej, niż wolnych miejsc, to dodatkowo zawalone są tzw. wrakami. Pojazdy te nie tylko szpecą krajobraz. Jak informują nas Czytelnicy, zajmują tak cenne miejsca parkingowe. Często są to auta bez rejestracji, bez szyb, z przebitymi oponami, a nawet bez kół! W samej Zielonej Górze jest ich kilkadziesiąt. Istnieje jednak prosty sposób, jak się pozbyć takiego "złomu z parkingu".

📢 Lubuskie Alcatraz! Tak wygląda Zakład Karny w Krzywańcu! Tutaj skazani z długimi wyrokami malują obrazy! Część I Młodzi, uśmiechnięci ludzie stoją przy sztalugach. Wyglądają raczej na kulturystów, a nie artystów. Jednak spod ich pędzli wykwitają kwiaty, delikatne ptaki, czy motyle. - Dla mnie, to jakby okruchy wolności - mówi Marcin (imię zmienione), który odsiaduje dożywocie. Aż trudno uwierzyć, że każdy z malujących mężczyzn ma na sumieniu ciężkie przestępstwa i wyroki. 25 lat więzienia lub dożywocie!

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Biedronka, Lidl, Żabka, Tesco, Ikea (16.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (16.06.2021).

📢 Najśmieszniejsze MEMY o żonie. Zobacz, jak internauci żartują z żon. MEMY [16.06.2021] Lubisz memy? To koniecznie sprawdź i te! Wybraliśmy najśmieszniejsze memy o żonach!

📢 Najlepsze MEMY o Bałtyku. Zobacz z czego żartują Internauci 16.06.2021 Okazuje się, że nasze polskie Morze Bałtyckie może być powodem do żartów. Internauci stworzyli wiele śmiesznym memów na temat Bałtyku. Zobacz te najciekawsze!!! 📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze uzyskał tytuł „Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”. Jako jedyny w naszym województwie! Jedna lecznica z województwa lubuskiego uzyskała w ostatnim czasie tytuł „Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”. Zaszczytny laur trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Co brano pod uwagę? 📢 Gmina Dąbie. Sznur samochodów i motocykli przejechał przez Pław i zatrąbił dla niepełnosprawnego Marcina We wtorek, 15 czerwca w Pławiu (gm. Dąbie) miała miejsce akcja "Zatrąb" dla niepełnosprawnego Marcina, mieszkańca z porażeniem mózgowym, który od lat przesiaduje na przystanku autobusowym i obserwuje przejeżdżające pojazdy. Specjalnego dla Marcina zorganizowali się kierowcy z Gubina i okolic. Przez Pław przejechał sznur samochodów i motocykli, który trąbił specjalnie dla niego. 📢 Te "odchudzające" produkty nie działają zdaniem dietetyków. Mogą nawet powodować tycie! [lista] Osoby, które próbują schudnąć, szukają takich produktów, które powinny pomóc osiągnąć cel. Są produkty, które uważa się za wspomagające odchudzanie, a tymczasem - zdaniem dietetyków - nie tylko nie działają odchudzająco, ale mogą wręcz sprawić, że przytyjesz. Sprawdź koniecznie!

📢 Zielona Góra. Budowa hali zamiast amfiteatru pod znakiem zapytania. Kluczem kwestie finansowe! Mieszkańcy Zielonej Góry wciąż zastanawiają się, jaki los spotka obecny amfiteatr. Urząd miasta już jakiś czas temu przeprowadził konkurs architektoniczny, z którego wynika, że cały obiekt ma zostać przebudowany na halę widowiskowo-konferencyjną. Co dalej dzieje się w kwestii tej inwestycji? 📢 Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd proponuje podwyżkę do 3 tysięcy złotych. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa Płaca minimalna w 2022 roku wzrośnie. Rząd proponuje, aby wynosiła 3 tys. zł brutto. Kwota ta będzie negocjowana z Radą Dialogu Społecznego i może ulec zmianie.

📢 Restauratorzy w Kaczego Dołka w Międzyrzeczu skarżą się: Przez pijanych i agresywnych bywalców pobliskiego skweru tracimy klientów Nikt nie ma wątpliwości, że temu zjawisku należy położyć kres. Piękne skwery w centrum miasta opanowali menele. I nie ma na nich mocnych! Ze zgrozą wysłuchaliśmy opowieści restauratorów z Kaczego Dołka, skweru tuż przy głównym moście w Międzyrzeczu. ,,Bywalcy’’ tego miejsca, a są wśród nich także kobiety, piją tam, biją się, a nawet publicznie…uprawiają seks!

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Pomóżmy Michałkowi z Żar. Półtoraroczny chłopiec zachorował na nowotwór złośliwy Michałek Kobylski z Żar zachorował poważnie zimą tego roku. Trudno sobie wyobrazić, jak ogromnym ciosem dla jego rodziców i najbliższych była okrutna diagnoza. 📢 Podziemnymi tunelami dostali się do kościoła w Międzyrzeczu. Okradli świątynię na 1500 złotych Do kradzieży z włamaniem do jednego z kościołów znajdujących się w na terenie Międzyrzecza doszło między pod koniec marca. Rabusie dostali się do świątyni poprzez kanały piwniczne.

📢 Tak pięknie kwitnie teraz łąka niedaleko Zielonej Góry. Czytelniczka: człowiek siedzi w mieście i nawet nie wie, jakie cuda go omijają! Czerwiec mieni się barwami. Na lubuskich łąkach widać już maki i chabry, które nieodzownie kojarzą nam się z latem. Pełno polnych kwiatów pojawiło się już w gminie Zabór. A mieszkańcy są tymi widokami zachwyceni.

📢 Lubuszanie poszukiwani za ciężkie przestępstwa: zabójstwo, posiadanie broni, udział w grupie przestępczej, rozboje, przestępstwa seksualne Prezentujemy zdjęcia kilkudziesięciu osób, które lubuska policja poszukuje za ciężkie przewinienia. Jeśli kogoś rozpoznajesz, skontaktuj się z funkcjonariuszami. 📢 Zielona Góra. Nowy parking przy Szpitalu Uniwersyteckim. Placówka zerwała porozumienie z miastem! W kwietniu 2020 roku informowaliśmy, że przy Szpitalu Uniwersyteckim, koło Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, powstanie parking wielopoziomowy. Przebudowana i wyremontowana zostać miała także ul. Waryńskiego w Zielonej Górze. Wygląda jednak na to, że konflikt między urzędem miasta a szpitalem sprawił, że inwestycja będzie miała inny kształt. Zamiast wielu poziomów mówi się już o jednym… O co tutaj chodzi?

📢 Czwarta fala pandemii koronawirusa z wariantem Delta? Doc. Radosław Charkiewicz mówi, że to prawie pewne W Polsce mamy już kilkadziesiąt zakażeń indyjskim wariantem Delta koronawirusa. Jak na razie, w województwie podlaskim nie potwierdzono żadnego przypadku tej mutacji, jednak doc. Radosław Charkiewicz z Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej przy UMB nie ma wątpliwości, że to kwestia czasu, aż wariant indyjski dotrze na Podlasie. I to on może dominować podczas spodziewanej na jesieni czwartej fali pandemii. Co wiemy o tej nowej mutacji? 📢 Była ugoda, ale znów jest sprawa sądowa. Karolak nie zapłacił Dowhanowi Kolejna odsłona walki o pieniądze, które senatorowi i biznesmenowi Robertowi Dowhanowi zajął komornik. Zajął, bo były już przyjaciel biznesmena aktor Tomasz Karolak nie spłacił kredytu, który poręczył właśnie Dowhan. I tak skończyła się przyjaźń.

📢 Krosno Odrzańskie. Lekarz odsunięty od dyżuru wrócił do pracy w szpitalu. Wciąż nie ma postawionych zarzutów. Jak długo będzie tam pracował? Lekarz oraz ordynator oddziału wewnętrznego w szpitalu w Krośnie Odrzańskim wrócił do pracy, choć pod koniec maja w jego sprawie interweniowała policja. Według zgłoszenia lekarz znajdował się pod wpływem alkoholu. Prezes szpitala wówczas przepraszała za incydent, a teraz... ordynator wrócił do pracy. Dlaczego? 📢 Zielona Góra. Dama z łasiczką? Dziewczyna ze słonecznikami? Nie ma problemu! Zobaczcie sami, jakie to cudne. Konkurs Dziecko jak z obrazka Dama z łasiczką? Znamy i podziwiamy. Ale Dama z łasiczką 2021 równie zadziwia, zwłaszcza modelka i technika wykonania. Nie wierzycie? Zobaczcie sami, czym zaskakują nas… Kangurki.

📢 Groźny wypadek w Witnicy. Zderzyły się trzy samochody Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło w poniedziałek, 14 czerwca w Witnicy na drodze krajowej nr 132.

📢 Lubuskie wypadki. Dalszy ciąg sprawy wypadku, w którym zginął Paweł Czerniak, strażak z Lubska. Prokuratura prowadzi śledztwo. Co ustalono? Prokuratura w Zielonej Górze nadzoruje śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął Paweł Czerniak, strażak z Lubska. - Dostaliśmy pismo, z którego wynika, że to nie mój brat zjechał na przeciwległy pas drogi, a drugi kierowca - mówi Przemysła Czerniak, brat zmarłego. 📢 Zielona Góra. To już ostatni dzień, aby złożyć wniosek o działkę na Srebrnej Polanie! Dziś. 14 czerwca, mija termin składania wniosków o przyznanie działki na tzw. Srebrnej Polanie, gdzie urząd miasta w Zielonej Górze zamierza stworzyć nowe ogrody w ramach Miejskiego Obszaru Rekreacyjnego. Na tym etapie jest jedynie 118 gruntów możliwych do dzierżawy. - Jeszcze nie przeliczono wszystkich wniosków, ale już wiadomo, że jest ich więcej niż miejsc - twierdzi Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej. Miasto ma pomysł, jak wyłonić szczęśliwców...

📢 Wygrana w Eurojackpot w Polsce. Ktoś wygrał prawdziwą fortunę! Skąd pochodzi zwycięzca? W Polsce padła wysoka wygrana w Eurojackpot. Co prawda kumulacja nie została rozbita, ale mimo wszystko ktoś zgarnął ogromną sumę! Skąd pochodzi nowy lotto milioner? 📢 Sky Walk w Świeradowie-Zdroju bije rekordy popularności. Zobaczcie, jak wygląda spacer w chmurach [ZDJĘCIA] Internet zalewają zdjęcia wykonane na najnowszej dolnośląskiej atrakcji - wieży widokowej Sky Walk w Świeradowie-Zdroju. Kto by nie chciał mieć selfie w takim miejscu, z takim widokiem? Zobaczcie zdjęcia naszych czytelników, którzy odwiedzili to miejsce.

📢 Śmiertelny wypadek pod Cybinką. Kierowca bmw nie żyje, pasażerka w szpitalu Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 12 czerwca, na drodze krajowej nr 29. Wypadek miał miejsce przed Cybinką (jadąc od strony Słubic). Na miejscu zginął kierowca bmw, pasażerka została przetransportowana do szpitala.

📢 Groźnie na drodze krajowej nr 92. Najpierw ciężarówka uderzyła w drzewo, później w innej zapaliła się naczepa Do dwóch bardzo groźnych zdarzeń doszło w sobotę, 12 czerwca, na drodze krajowej nr 92. Najpierw na około 18 km tej drogi ciężarówka wypadła z drogi i uderzyła w przydrożne drzewa. Choć wszystko wyglądało bardzo groźnie i siła uderzenia była duża, to na szczęście obyło się jedynie na stratach materialnych. Nikt w tym zdarzeniu nie ucierpiał. Później na tej samej drodze, ale kilometr dalej, doszło do pożaru naczepy innej ciężarówki. W tym przypadku kierowca zachował zimną krew i w porę odłączył ciągnik od naczepy. Dzięki temu mocno ograniczono straty materialne. Naczepa przewoziła kartonowe opakowania, dlatego ogień błyskawicznie się rozprzestrzeniał. - W akcji brało udział pięć zastępów, w tym dwa zastępy państwowej straży pożarnej i trzy zastępy ochotniczej straży pożarnej. W tej chwili oczekujemy na ładowarkę, która będzie usuwać kartony z drogi - mówi bryg. Krzysztof Konopki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie. Utrudnienia na drodze krajowej nr 92 mogą potrwać do godziny 21.

📢 Amazon podnosi pensje. Zobacz, ile zarobią pracownicy początkujący i liderzy zespołów Amazon wprowadza nowe, konkurencyjne stawki wynagrodzeń. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku, a wszyscy pracownicy sezonowi, wspierający Amazon w okresie szczytu sezonu 2021, również zostaną nią objęci.

📢 Plaża nad jeziorem Szarcz w Pszczewie lśni. Piasek, jak nad morzem. Restauracje i bary o europejskim standardzie. Także toalety… Jeżeli ktoś nie był przez kilka lat na plaży w Pszczewie, to powinien ją odwiedzić i zobaczyć, jak zmieniło się to miejsce. Szok! Restauracje, a są dwie, o iście europejskim standardzie. Pizzeria, grille, lodziarnia w której serwuje się kilkanaście lodowych smaków.

Przy nabrzeżu zacumowane kajaki, łodzie. Oczywiście nie brakuje także łodzi policyjnej, która czuwać będzie nad bezpieczeństwem wodniaków i motorowodniaków, bo to jezioro, ze względu na swój kształt, to prawdziwa dla nich Mekka. W wypożyczalni sprzętu są nawet deski windsurfingowe.

Znawcy jakości ośrodków twierdzą, że o ich klasie świadczy… stan toalet. Będziecie zaskoczeni. A nad czystością nabrzeża, jak i całego ośrodka cały czas czuwają pracownicy komunalni. Zresztą sami zobaczcie.

A wieczorem... kino. Bo w małym Pszczewie takie działa.

📢 Uwaga na żmije! Zrobiło się ciepło, węże pojawiły się w lasach i na terenach zielonych! Poprawa pogody w czerwcu i wysokie temperatury po zimnym maju sprawiły, że w lasach, na łąkach i terenach zielonych pojawiły się węże, w tym także gatunek, który może zagrażać człowiekowi. To żmija zygzakowata. Zobacz, jak wygląda i jak się zachowuje oraz dowiedz się, jak uniknąć jej ataku i co robić, gdy ukąsi człowieka. 📢 Wieprz. Pracownik stacji paliw uratował dziewczynce życie. Gdyby zawahał się, wpadłaby pod ciężarówkę [FILM, ZDJĘCIA] Pracownik stacji paliw w centrum Wieprza (pow. wadowicki) zauważył, że mała dziewczynka przebiega przez plac i kieruje się w stronę ruchliwej trasy. Nie zawahał się ani chwili. Ruszył w pościg za małą i złapał ją w ostatniej chwili. Gdyby nie on, dziewczynka wpadłaby pod tira. Wszystko zarejestrował monitoring.

📢 Tak mieszkają Sławomir i Kajra! Ich dom robi ogromne wrażenie [zdjęcia] Białe ściany, złote dodatki, przytulny salon - tak mieszkają Sławomir i Super Kajra. Wnętrza są bardzo gustowne. Na uwagę zasługuje piękny korytarz. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszkają Sławomir i jego żona Magdalena Kajrowicz. 📢 Zaginione dzieci. One wciąż się nie odnalazły. Zobacz, może kogoś poznasz? [ZDJĘCIA] Zaginęli, mając kilka, kilkanaście lat. Dziś mogą wyglądać zupełnie inaczej. Zobaczcie, może kogoś rozpoznacie? Szukają ich rodziny i Fundacja Itaka. 📢 Zielona Góra. Ostatnie pożegnanie Zbigniewa Kuczmy. Nad Jego grobem krążyły samoloty. Z nieba leciały płatki róż Ostatnie pożegnanie znanego nie tylko w mieście przedsiębiorcy i pilota - Zbigniewa Kuczmy - odbyło się w sobotę, 22 maja na nowym cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Góry. Nad nekropolią pojawił się śmigłowiec, z którego leciały płatki czerwonych róż. Potem kolejny samolot oddał cześć członkowi Aeroklubu Ziemi Lubuskiej (od 30 lat), znanemu z wielu działań zielonogórzaninowi.

📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Zagrała w polskim hicie Netflix „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”. Jedna z pięknych Monster Girls z żużlowych turniejów Grand Prix Jednym z najchętniej oglądanych produkcji na Netflix jest nowy polski film – czarna komedia - „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”, w którego obsadzie roi się od młodych gwiazd i modelek. Jedną z tych ostatnich jest Magdalena Perlińska, na którą widzowie zwrócili dużą uwagę m.in. ze względu na jej wdzięki. Piękną modelkę kibice żużla mogą kojarzyć z turniejów Grand Prix, którym od lat uroku dodają dziewczyny z grupy Monster Energy Girls.

📢 Kto nie powinien szczepić się przeciw koronawirusowi? Te osoby muszą unikać szczepionki! Szczepienia przeciw koronawirusowi zbliżają się wielkimi krokami. Tymczasem pewne grupy osób nie będą mogły się im poddać. Jakie są przeciwskazania do szczepień? Kto może, a kto nie może przyjąć szczepionki? Czytaj więcej, kliknij w galerię. 📢 Te imiona kiedyś były obciachem, a teraz biją rekordy popularności Wybór imion dla dzieci to wyjątkowo trudne zadanie. Jak się okazuje zdaniem psychologów, to właśnie imię jest obrazem charakteru i osobowości jego posiadacza. Nie uwierzycie, że niektóre imiona, które teraz biją rekordy popularności, były kiedyś uważane za zakazane. Czemu jeszcze jakieś 100 i więcej lat temu te imiona były uznawane za niewłaściwe? Były one uważane za imiona dla osób z niższych sfer. 📢 TOP 20 najbogatszych miast w Polsce. Gdzie mieszka się najlepiej? Na liście nadmorskie kurorty, miasta wojewódzkie i powiaty [RANKING] RAPORT najbogatszych samorządów w Polsce to ciekawe spojrzenie na to, gdzie teoretycznie żyje się najlepiej. Raport co roku publikuj czasopismo Wspólnota. Co z niego wynika? Jakie są wyniki raportu najbogatszych miast w Polsce? W wynikach znajdziemy sporo nadmorskich kurortów, które swoje dochody czerpią z turystyki. Na liście znalazły się duże miasta wojewódzkie i miasta na prawach powiatu a także mniejsze miejscowości, których byśmy się nie spodziewali. Sprawdź RAPORT najbogatszych polskich samorządów i zobacz czy Twoje znalazło się na liście.

📢 TOP 15 atrakcji dla dzieci w Lubuskiem. W tych miejscach na pewno nie będziecie się nudzić [ADRESY, CENNIKI, ATRAKCJE] Weekend, wakacje, wolne popołudnie? Każdy powód jest dobry na to, aby znaleźć chwilę i wraz ze swoimi pociechami zrelaksować się, odpoczywając od codziennych obowiązków i przy okazji spędzić czas z rodziną! Czy jednak w regionie mamy tego typu atrakcje? Gdzie się udać i jak spędzić czas, aby dzieci nie były znudzone? Przygotowaliśmy dla Was TOP 15 propozycji na udany, rodzinny wypad. Dzięki naszemu zestawieniu na pewno nie będziecie się nudzić. Co się znalazło na naszej liście? Zobaczcie 15 propozycji na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Zobaczcie koniecznie!

📢 Gadżety PRL-u, które chciałeś mieć. Pamiętasz wszystkie? [ZDJĘCIA] Pamiętacie czasy PRL-u? Kolejki w sklepach, gdzie zamiast towarów widzieliśmy puste półki, telewizory bez pilotów, sprzęty gospodarstwa domowego, które okrzyknięte były niezawodnymi i gdyby nie wiek, służyłyby po dziś dzień. Wówczas czas spędzało się na trzepaku, a nie przy komputerze, nie było internetu, a zamiast Facebooka znacznie częściej widywaliśmy przyjaciół. PRL, to również mnóstwo gadżetów, które w tamtych czasach pragnęli miecz wszyscy. Przygotowaliśmy dla was galerię najbardziej kultowych gadżetów tamtego okresu. Macie u siebie któreś?

Już od lipca zmiany w 300 plus?