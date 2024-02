Prasówka 17.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolejki NFZ w woj. lubuskim do endokrynologa. Dane aktualne na 17.02.2024”?

Prasówka 17.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolejki NFZ w woj. lubuskim do endokrynologa. Dane aktualne na 17.02.2024 Chcesz dowiedzieć się, jaki jest najbliższy termin do endokrynologa na NFZ w województwie lubuskim? Kolejki NFZ do lekarzypotrafią być bardzo długie. Można też zwracać uwagę na dostępne wizyty na NFZ w szpitalu lub innej placówce medycznej, gdzie kolejki NFZ są często krótsze i szybciej można się dostać do specjalisty. Ile czasu (stan na 17.02.2024) trzeba czekać w kolejce do endokrynologa na NFZ w województwie lubuskim? Sprawdź nasze zestawienie, z którego dowiesz się, gdzielekarz przyjmuje na NFZ w najbliższym możliwym terminie w Twoim województwie.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

Prasówka 17.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uczniak Szprotawa ma szczęście do utalentowanej i pracowitej młodzieży ULKS Uczniak Szprotawa niedawno obchodził 25-lecie istnienia. Klub od lat słynie ze świetnej pracy z młodymi lekkoatletami. Ostatnio asem w talii trenera Zygmunta Szwarca jest rekordzista Polski w wielobojach Hubert Trościanka.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 W Gorzowie będzie piąty kandydat na prezydenta O mandaty rady miasta w Gorzowie będą się ubiegać przedstawiciele co najmniej sześciu komitetów wyborczych. Wiemy już też, że czterem kandydatom na prezydenta miasta ma dojść konkurent bądź konkurentka. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [17.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [17.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [17.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z województwa lubuskiego, którzy biorą udział w plebiscycie Super Babcia i Super Dziadek Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z województwa lubuskiego, którzy biorą udział w akcji Super Babcia i Super Dziadek. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, oraz główna nagroda - 20 000 złotych na spełnienie marzeń!

📢 Mieszkańcy Żagania uczcili 79. rocznicę walk o miasto i ewakuacji obozów jenieckich W piątek, 16 lutego na placu generała Maczka mieszkańcy Żagania uczcili 79. rocznicę walk o miasto i ewakuacji obozów jenieckich. Honorowym gościem uroczystości był ostatni żyjący żołnierz, walczący o Polskę w czasie II wojny światowej, Eugeniusz Jaworski. Wraz z polskimi wojskowymi, rocznicę uczcili również żołnierze amerykańscy z 3 Dywizji Piechoty w Forcie Stewart w Georgii (USA), stacjonujący na obozowisku Karliki koło Żagania.

📢 Oto najmądrzejsze znaki zodiaku. Według Wróżki Romy te znaki cechuje inteligencja Inteligencja jest niezwykle złożoną cechą, która obejmuje zdolność do percepcji, analizy i adaptacji do zmieniającego się otoczenia. Oczywiście, istnieje wiele czynników wpływających na to, czy uważamy kogoś za inteligentnego. Ale czy można w to wierzyć, czy też nie, znaki zodiaku od dawna przypisywane są różnym cechom charakteru, w tym także inteligencji. Zastanawiasz się, które znaki zodiaku są uważane za najmądrzejsze przez ezoteryków?

📢 Trzynastka 2024 dla emerytów - oto wyliczenia i tabela netto. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy Jakie będą w tym roku stawki trzynastych emerytur? Seniorzy już czekają na pieniądze. Trzynastki tradycyjnie zostaną przyznane w kwietniu. Zobacz, o ile będzie większy przelew. Mamy wyliczenia. 📢 Środowisko nauczycieli i społeczników w Zielonej Górze poruszone smutną wiadomością. Nie żyje inicjatorka Szkoły Myślenia Twórczego W piątek, 16 lutego Szkoła Myślenia Twórczego oraz Klub Kiwanis Zielona Góra Adsum poinformowały o śmierci Danuty Konatkiewicz. To pomysłodawczyni i wieloletnia dyrektorka szkoły oraz współzałożycielka klubu oraz ceniona i lubiana nauczycielka.

📢 "Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie. 📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą.

📢 Najlepsze zdjęcia z lubuskich studniówek 2024. Nikt w Polsce nie bawił się tak jak lubuscy maturzyści! | ZDJĘCIA, FILMY Za nami najgorętszy początek 2024 roku - czas lubuskich studniówek, czas poloneza, szampańskiej zabawy, wzruszeń, pięknych toastów, życzeń i szalonych nieprzespanych nocy spędzonych na parkiecie. Uczniowie klas maturalnych z naszego regionu przez kilka tygodniu królowali na parkietach. I my mieliśmy to szczęście w tych wyjątkowych chwilach im towarzyszyć. Najlepsza muzyka, tańce, dostojnie wykonywane polonezy, wspaniałe kreacje. To były niezapomniane bale studniówkowe. Uczniowie klas maturalnych z Lubuskiego potrafią bawić się jak nikt w Polsce! Oto najlepsze zdjęcia z tegorocznych lubuskich studniówek! 📢 Romeo i Julia w trzech odsłonach miłowania: operowej, musicalowej oraz popowej. Za nami koncert walentynkowy w Filharmonii Zielonogórskiej Po raz kolejny w tym roku, sala Międzynarodowego Centrum Muzycznego Filharmonii Zielonogórskiej zmieniła się w teatr muzyczny. Z okazji Międzynarodowego Dnia Zakochanych przedstawiono w nim trzy odsłony miłosnych melodii z różnych epok i w różnych formach. Zaczęło się od melodii z filmu "Love Story", a zakończyło duetem z "Upiora z opery". Koncert trwał bite trzy godziny i zakończył się owacjami na stojąco.

📢 Pirat drogowy gnał w Niegosławicach 120 km/h w terenie zabudowanym. Zatrzymali go policjanci żagańskiej drogówki Przekroczył prędkość o 80 kilometrów. Szybką i nieodpowiedzialną jazdę 49-letniego kierującego samochodem osobowym marki Mercedes przerwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego żagańskiej jednostki. Za swoje nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie kierujący utracił prawo jazdy na trzy miesiące. 📢 Arkadiusz Milik i jego nowa partnerka - życie polskiego piłkarza we Włoszech. Co stało się z jego byłą - Jessicą Ziółek? GALERIA ZDJĘĆ Arkadiusz Milik dzięki strzelonym 3 golom przeciwko włoskiemu Frosinone, znów znalazł się na ustach polskich kibiców. Zobacz co polski piłkarz robi poza boiskiem!

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 16.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Wychodzą nowe dane o pedofilii w polskim Kościele. Ks. Studnicki: "Wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń". Te dane pokazują, że to poważny problem W roku 2023 do diecezji i zakonów wpłynęło 82 zgłoszenia wykorzystania seksualnego małoletnich, w tym 35 dotyczyło osób poniżej 15. roku życia - powiedział kierownik biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży ks. Piotr Studnicki. Zwrócił uwagę, że w Kościele w Polsce wciąż mamy do czynienia z falą ujawnień.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 16.02.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Rolnicy wyjadą na ulice Gorzowa po raz trzeci. Gdzie będą utrudnienia? Na wtorek 20 lutego rolnicy z północy regionu zapowiedzieli kolejny protest. Kawalkada traktorów znów przejedzie ulicami Gorzowa od południowego do północnego węzła z drogą S3.

📢 Światowy Dzień Kota 2024. Kiedy wypada? Zielonogórskie schronisko szykuje wyjątkową — kocią akcję. Sprawdź, co się będzie działo! W najbliższą sobotę, 17 lutego na całym świecie obchodzony będzie Dzień Kota. W tym roku zielonogórskie schronisko, we współpracy z Fundacją Balto, przygotowuje niezwykłą inicjatywę, której celem jest wsparcie zdrowia i dobrostanu kociaków. Sprawdź, co się będzie działo! 📢 Najbiedniejsze i najbogatsze miasta w Lubuskiem. Oj, będziecie zaskoczeni. Jak wypadło Wasze miasto? Najbogatsze miasto w Lubuskiem? Pierwsza myśl: któraś ze stolic! A tu klops! Zielona Góra i Gorzów w tym rankingu są poza pierwszą trójką. A jak wypadło Twoje miasto?

📢 Lubuskie. IPN szuka świadków w śledztwie dot. zbrodni w obozie koncentracyjnym Gross Rosen Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN we Wrocławiu szuka świadków zbrodni popełnionych w latach 1940-1945 na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen i jego filiach (m.in. w Lubuskiem). Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 2017 r. i wkrótce planowane jest jego zakończenie. 📢 Co słychać w Stali Gorzów, czyli przy śniadaniu o żużlu z prezesem Waldemarem Sadowskim Stal Gorzów już odlicza dni nie tylko do Memoriału Edwarda Jancarza, ale też obozu przed nowym sezonem. Szykuje też nowy kevlar i zachęca Niemców do przyjazdu na Grand Prix. 📢 Kolejka ogrodowa w Nietoperku. Niezwykła atrakcja turystyczna w Lubuskiem! Dzieci piszczą tutaj z radości! Planujecie weekend? Mamy dla Was idealną propozycję na rodzinną wycieczkę: Kolejka Ogrodowa w Nietoperku koło Międzyrzecza to jedna z największych atrakcji turystycznych w Lubuskiem. A i tak wiele osób o niej nie słyszało!

📢 Droga w Miodnicy nowa i przejezdna. Inwestor podsumował wydatki! Pod koniec 2023 roku zakończyła się blisko dwuletnia przebudowa drogi biegnącej przez Miodnicę w gminie wiejskiej Żagań. Odnowiona trasa jest wygodna i równa, ale ma jeden mankament: brak ścieżki rowerowej. Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze tłumaczy, że jej budowa nie była możliwa ze względu na własność gruntów przy modernizowanej trasie. 📢 Telebim na Dobry Wieczór Gorzów przetestowany. Obraz jak żyleta W czwartek 15 lutego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie przeprowadzał test nowego telebimu. Będzie uzupełnieniem sceny na miejskie imprezy. Także kupionej niedawno. 📢 Co słychać u lubuskich trzecioligowców? Luty pod znakiem transferów i obozów przygotowawczych Do startu rundy wiosennej III ligi został już mniej niż miesiąc, a to oznacza, że lubuskie drużyny muszą zagęścić działania w ramach okresu przygotowawczego. Sprawdzamy, na jakim zespoły znajdują się aktualnie etapie.

📢 Policjanci z Gubina uratowali starszą kobietę. Wezwała pomoc ostatkiem sił Ratunku — powiedziała kobieta słabym głosem do telefonu, a następnie straciła przytomność. To wystarczyło, aby na miejscu w porę pojawili się policjanci z Gubina, wyważyli zamknięte od środka drzwi i uratowali mieszkankę. 📢 Informatyk wylicytował zostanie dyrygentem. Poprowadzi orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej Informatyk z Koszalina w piątek 16 lutego poprowadzi przez chwilę orkiestrę filharmonii. W czwartek odbywał z nią próby. - Jak tę muzykę słyszę, to aż się unoszę – mówił z batutą w ręku. 📢 Pożar w Kostrzynie nad Odrą. Kłęby dymu widoczne z kilkuset metrów Do pożaru doszło przy ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą. Ogień pojawił się na terenie osiedla Marii Konopnickiej w okolicy starych komórek oraz garaży - to rejon dawnego browaru. Kłęby dymu były widoczne z odległości kilkuset metrów.

📢 MZK Zielona Góra wprowadza kolejne zmiany. Nowe autobusy, nowe trasy i nowa flota. Które osiedla skorzystają? Od początku roku zostały ogłoszone już dwie duże zmiany, a MZK już szykuje kolejne. Tym razem obejmą one nowe trasy autobusowe i nowe przystanki, więc kolejne ulice zostaną skomunikowane. Dokąd pojadą nowe autobusy? 📢 One Billion Rising 2024 w Zielonej Górze. Kolejny raz na zielonogórskim deptaku wytańczono sprzeciw wobec przemocy. Tylko TAK oznacza zgodę Taniec jest oznaką radości i wolności, ale może być też formą protestu. W Zielonej Górze odbyła się już 13. edycja One Billion Rising, znanego również jako "Nazywam się Miliard". To międzynarodowa kampania społeczna przeciw przemocy stosowanej wobec kobiet i dziewcząt. Elementem wspólnym akcji na całym świecie jest taniec. Organizatorem wydarzenia byli Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA i Instytut Równości.

📢 Najlepszy typ mąki do ciasta drożdżowego, na biszkopt, pizzę, pierogi. Sprawdź, co oznacza kod na mące Jakiej mąki użyć do ciasta drożdżowego, pierogów, chleba, biszkoptu lub pizzy? Typ mąki jest ważny i od tego, czy wybierzemy odpowiednią, w dużym stopniu zależy nasz kulinarny sukces lub porażka. Ciasto nie wyrosło, pierogi są twarde, a pieczywo się kruszy? Mąka mące nierówna. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego postanowił swego czasu wyjaśnić, co oznacza typ mąki i która do czego jest odpowiednia. 📢 Miejsca, których lepiej unikać w samolocie. Były steward zdradza sekrety znane tylko członkom załogi Były steward, Jay Robert, który spędził 20 lat w branży lotniczej, ujawnia niektóre sekrety i porady dotyczące unikania miejsc, które mogą kryć potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Oto kilka wskazówek, które warto wziąć pod uwagę podczas podróży lotniczej.

📢 9 najpiękniejszych miejsc w Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków. 📢 Brutalny atak na policjanta i ratownika medycznego. Krewkiego napastnika czeka odsiadka Przyjechali, aby udzielić pomocy. Zamiast podziękowania zostali zaatakowani. Policjanci i ratownicy medyczny, którzy próbowali udzielić pomocy nieprzytomnej osobie, padli ofiarą brutalnej napaści. Najbardziej krewkiemu napastnikowi grożą teraz trzy lata odsiadki za kratami. 📢 Nocny skok na kasę. Przestępcy wysadzili bankomat w Dobiegniewie. Szuka ich policja W nocy ze środy na czwartek nieznani sprawcy wysadzili jeden z bankomatów w Dobiegniewie. Za cel obrali urządzenie ulokowane przy ulicy Kościuszki. Wiadomo, że złodziejom nie udało się ukraść pieniędzy. Trwają poszukiwania przestępców.

📢 Stal Gorzów zmienia kevlar. Już nie będzie żółto-niebieski! Po szesnastu latach jazdy w żółto-niebieskich kevlarach żużlowcy Stali Gorzów prezentować się będą w zupełnie nowych barwach. Prezentacja nowego stroju będzie na początku marca. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Chodzą od drzwi do drzwi. Kontrolerzy sprawdzają ważny dokument. Za jego brak dostaniesz wezwanie do zapłaty. Kary są wysokie Właściciele domów jednorodzinnych muszą być przygotowani na kolejną kontrolę. Wiąże się ona ze zmianami w Prawie budowlanym i nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Kto i od kiedy musi mieć świadectwo energetyczne? Dlaczego niektórzy właściciele nieruchomości nie muszą obawiać się wysokich kar za brak aktualnego dokumentu. Wyjaśniamy!

📢 Lady Pank w Gorzowie. Fani nie usiedzieli pod sceną. Tak bawili się w Arenie Gorzów W środowy wieczór 14 lutego w Arenie Gorzów wystąpił zespół Lady Pank. Dał pierwszy koncert z drugiej części trasy MTV Unplugged. 📢 Autodranie w Zielonej Górze parkują, jak chcą. Takie zachowanie jest najczęściej zgłaszane do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – Na parkingu przy Ptasiej i Wyszyńskiego w Zielonej Górze jeden z kierowców tak zaparkował auto, że nie można było wyjechać – zawiadomił pan Edward. Czytelnicy natychmiast zgłosili kolejne takie miejsca. To właśnie parkowanie w miejscach niedozwolonych, mieszkańcy co roku najczęściej zgłaszają do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

📢 Ostrzeżenia przed ptasią grypą na targowisku w Gorzowie. Co ze sprzedażą jaj i drobiu? Kilka dni temu w gminie Deszczno stwierdzono dwa ogniska grypy ptaków. W związku z pojawieniem się niebezpiecznego wirusa wyznaczono obszary zapowietrzony oraz zagrożony ryzykiem wystąpienia choroby. To wiąże się z licznymi obostrzeniami nie tylko dla dla ferm i gospodarstw, gdzie hodowany jest drób. Ograniczenia dotyczą także sprzedaży jajek i mięsa drobiowego. Tak jest miedzy innymi na targowisku w Gorzowie.

📢 Wychowanek w pierwszym drużynie? Najważniejsze są minuty na parkiecie O koszykówce młodzieżowej i o tym, czy w zespole zielonogórskiego Zastalu może zagrać wychowanek w rozmowie z generalnym menedżerem Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal – Robertem Morkowskim. 📢 Opuszczona komenda policji w Lubuskiem nadal straszy. Budynek został ponownie wystawiony na sprzedaż Opuszczona komenda policji w Krośnie Odrzańskim od lat stoi pusta, zarasta, niszczeje i często jest dewastowana. Do tej pory nie udało się sprzedać budynku. W najbliższych tygodniach zostanie zorganizowany nowy przetarg. Byłą komendę policji będzie można kupić za 1,3 mln zł. 📢 Mroczna tajemnica lubuskiego lasu. Ruiny widać do dziś... Kto ujawnił ten sekret, był srogo karany! Cisza, spokój... Do tego ruiny gdzieś pomiędzy drzewami. Po tym kawałku lubuskiego lasu lepiej spacerować ostrożnie. Bo choć dziś za ujawnienie tej lokalizacji nic nie grozi, to... sam teren dalej może być niebezpieczny!

📢 Gorzowianki rozbiły mistrzynie Polski z Lublina w ich hali! Wielki mecz Weroniki Telengi i Stephanie Jones Gorzowskie koszykarki nawet bez kontuzjowanej Chloe Bibby są krajową potęgą. Udowodniły to w środowy (14 lutego) wieczór w Lublinie, gromiąc broniący mistrzowskiego tytułu Polski Cukier AZS UMCS. W nagrodę zasiadły na fotelu liderek rozgrywek.

📢 Czy Krosno Odrzańskie jest zabezpieczone przed powodzią? Jak sprawują się nowe wały? Odra w tym roku jest wyjątkowo kapryśna. Poziom wody jest wyjątkowo wysoki, porównując do poprzednich suchych lat. Jak wygląda sytuacja w Krośnie Odrzańskim? Czy miasto jest odpowiednio zabezpieczone przed powodzią? Jak sprawują się nowe wały przeciwpowodziowe? 📢 Najlepsze szkoły nauki jazdy z Zielonej Góry! Oto TOP 20 placówek, które najlepiej kształcą przyszłych kierowców W ubiegłym roku 38,65 procent zdało egzamin na prawo w Zielonej Górze za pierwszym razem, w 2022 roku było niemal tyle samo – 38,56 proc. Czy jest możliwe, że te wyniki będą kiedyś lepsze? Jak wybrać szkołę, żeby zwiększyć swoje szanse? Zajrzeliśmy do danych WORD Zielona Góra, aby wybrać najlepiej kształcące w tej dziedzinie szkoły.

📢 Zielona Góra pełna czerwonych serc. Mnóstwo okazji do okazania bliskości. Co o miłości w Lubuskiem mówią dane statystyczne? Środa popielcowa i walentynki - w tym roku zbiegły się dwa święta, kościelne i świeckie. Z jednej strony pamiętaj o śmierci, a z drugiej - pamiętaj o miłości. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze wyliczył, jak blisko jest w naszym regionie od zakochania do małżeństwa. 📢 Poznaj najpiękniejsze zamki Zachodniopomorskiego. Odkryj ich niezwykłe bogactwo historii i architektury Szukasz pomysłu na jednodniową wycieczkę lub weekendowy wypad za miasto? Oto najpiękniejsze zamki Zachodniopomorskiego, które warto odwiedzić. Pomorze Zachodnie kryje w sobie niezliczone skarby architektury i historii. Wśród nich wyróżniają się zamki, które nie tylko zachwycają swoją architekturą, ale także obdarzone są fascynującymi legendami i lokalnymi opowieściami.

📢 Pociągi nadal nie dojeżdżają do Gubina? Pasażerowie narzekają na brak informacji od Polregio Pociąg widmo. Tak mówi się o szynobusie, który przyjeżdża do Gubina. A raczej powinien przyjeżdżać, jak mówią pasażerowie, ponieważ często podstawiana jest komunikacja zastępcza w postaci autobusów albo zwyczajnie pociąg nie przyjeżdża i nie ma żadnej informacji od przewoźnika. 📢 Walentynki, sralentynki. Zobaczcie najlepsze MEMY o święcie zakochanych 14 lutego przypada święto zakochanych, które - ze względu na patrona - nazywamy walentynkami. Nie wszyscy jednak będą dziś radośnie świętować w towarzystwie swoich drugich połówek. Jednym i drugim humor poprawią walentynkowe MEMY. Zobaczcie, wybraliśmy te najśmieszniejsze!

📢 Kilkaset osób złożyło podpis pod petycją przeciwko inwestycji w Zatoniu. Mieszkańcy boją się zniszczeń. O co chodzi? Mieszkańcy sołectwa Zatonie w Zielonej Górze podjęli zdecydowane kroki wobec planowanych przez prezydenta Janusza Kubickiego inwestycji w okolicy zabytkowego Parku Książęcego. Obywatele wyrazili swoje obawy w związku z projektem, który przewiduje lokalizację placu festynowego oraz parkingów na obszarze sąsiadującym z tym historycznym terenem. Wystosowano oficjalną petycję. Co na to miasto?

📢 Lodówki, kuchenki i pralki stoją na paletach. Mieszkańcy Nowej Soli domagają się pomocy miasta i czyszczenia rowów Na Starym Żabnie w Nowej Soli woda zalała piwnice domków jednorodzinnych. O pomoc nowosolanie zwrócili się do urzędu miasta. Oczekują pilnego oczyszczenia rowów melioracyjnych. Jest odpowiedź magistratu.

📢 Wystrzałowa studniówka zielonogórskiego Ekonomika. "Bądźcie szczęśliwi!" W sobotę, 10 lutego maturzyści z zielonogórskiego Ekonomika bawili się na studniówce w hali przy ul. Urszuli. Balowa sala robiła wrażenie, ale jeszcze większe uczestnicy w pięknych sukniach i garniturach. 📢 Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Sprawdź, gdzie leży „polska Wenecja" i na co mogą tam liczyć kuracjusze w 2024 roku Polacy lubią uzdrowiska, ich klimat i walory, a już niedługo lista polskich miejscowości uzdrowiskowych wzbogaci się o kolejne. Nowe uzdrowisko na mapie Polski wielu turystom przypomina Wenecję – włoskie miasto słynące z niezliczonej liczby kanałów, do którego co roku zjeżdżają tłumy. Równie piękne krajobrazy, a na dodatek lecznicze źródła znajdziecie w jednej z miejscowości na Warmii i Mazurach. Sprawdź, gdzie będzie nowe uzdrowisko.

📢 Tak mieszkają bezdomni w Polsce. Będziecie zszokowani! Oto wnętrza pomieszczeń, w których nocują Koczują w pustostanach, na dworcach, klatkach schodowych, bunkrach, a nawet zsypach na śmieci. W namiotach i szałasach, które pobudowali z rzeczy znalezionych na śmietnikach przechowują swoje najcenniejsze skarby. Rzeczy, które używają na co dzień, często sentymentalne pamiątki, które tylko dla nich mają szczególną wartość. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia wykonane wspólnie z patrolami policji lub straży miejskiej w Toruniu, Bydgoszczy oraz Gdańsku. Zobaczycie miejsca, w których bezdomnie spędzają zarówno zimę, jak i takie, w których mieszkają nawet po kilkanaście lat. 📢 Kim jest Rafał Gaweł? Uciekł do Norwegii przed więzieniem, teraz oskarża europosłów Rafał Gaweł to lewicowy aktywista, założyciel Centrum Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK). Centrum przez lata zajmowało się ściganiem rzekomych przestępstw o pobudkach rasistowskich. Kilka lat temu okazało się, że sam Gaweł jest na bakier z prawem. Kiedy został skazany, uciekł do Norwegii, gdzie przebywa do dziś. W Polsce wciąż jest ścigany przez policję.

📢 Lubuski Czarnobyl. Byliśmy w największym mieście widmo w Polsce. Mroczne podziemia, dziury po kulach, zimne piwnice. Przerażający widok Pstrąże zwane również polskim Czarnobylem, czy Strachowem, to największe miasto widmo w Polsce i jedne z największych na świecie. Znajdujące się na granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego miasto przez blisko pół wieku oficjalnie nigdy nie istniało. Wszystko, co tam się działo trzymano w wielkiej tajemnicy. Dziś to miasto duchów pełne mrocznych, zimnych podziemi, przerażających wnętrz budynków, opuszczonych domów, odrapanych ścian. Byliśmy tam z wizytą. Wniosek? Czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwo i przenikający chłodem klimat robią ogromne wrażenie.

