Prasówka 17.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej!

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oskar Paluch i Jakub Miśkowiak nie powalczą w IMP. Odpadli w eliminacjach W czwartek 16 maja na torze w Gdańsku odbył się zaległy turniej eliminacyjny indywidualnych mistrzostw Polski. Startowało w nim dwóch zawodników Stali Gorzów. Jakub Miśkowiak zaprzepaścił awans w ostatnim biegu. Oskar Paluch wycofał się w trakcie zawodów.

📢 Ruszają Dni Czerwieńska 2024. Otworzy je wielki korowód. Co jeszcze będzie się działo? Znamy program! Latem niemal co weekend mamy okazję brać udział w ciekawych imprezach plenerowych, festynach czy koncertach. Tym razem na wspólne świętowanie zaprasza miasto i gmina Czerwieńsk! Co będzie się działo? 📢 Gorzowski Festiwal Nauki. Było smoothie na rowerze i mnóstwo innych atrakcji! Organizatorzy Gorzowskiego Festiwalu Nauki po raz kolejny udowodnili, że zdobywanie wiedzy wcale nie musi kojarzyć się tylko ze szkolną ławką i ślęczeniem nad książkami. Zamiast nudnych lekcji przygotowali ciekawe warsztaty, zaskakujące eksperymenty i mnóstwo spotkań z pasjonatami różnych dziedzin nauki. Można było dowiedzieć się miedzy innymi, jak nakarmić neuroprzekaźniki oraz czy mózg ma płeć.

📢 Kwiaty na balkon i taras. Kwiaty doniczkowe: petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander 16.05.2024 Popularne kwiaty w pojemnikach, doniczkach i skrzynkach na taras i balkon. Petunie, pelargonia, bakopa, surfinie, złocień, oleander - kwiaty na balkon i taras. Jak ożywić kwiatami balkon i ogród? Pielęgnacja i uprawa kwiatów doniczkowych. Jakie kwiaty wybrać na taras i balkon? Kwiaty na balkon i kwiaty na taras w skrzynkach i donicach.

📢 Egzamin ósmoklasisty z języków obcych. Jak było w SP 15 w Zielonej Górze? Teraz czekamy na wyniki Pisemny egzamin z języka obcego nowożytnego zakończył trzydniowy maraton egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie najczęściej wybierali języka angielski, na drugim miejscu był niemiecki. Część uczniów z Ukrainy decydowała się na język rosyjski. Teraz egzaminatorzy sprawdzą arkusze egzaminacyjne...

📢 Bandyta w Sulęcinie okradł niepełnosprawnego seniora. Wyrwał mu portfel i uciekł. Jego zatrzymanie było dla policji sprawą honorową W biały dzień do 81-latka poruszającego się o kulach, podszedł mężczyzna, wyciągnął jego portfel z tylnej kieszeni spodni i uciekł. Oszołomiony sytuacją senior powiadomił o sprawie policjantów, którzy za punkt honoru wyznaczyli sobie ustalenie i zatrzymanie sprawcy.

📢 Jak dawniej wyglądało Krosno Odrzańskie? Zobacz wyjątkowe, archiwalne zdjęcia autorstwa Stanisława Straszkiewicza Jak wyglądało dawniej Krosno Odrzańskie? To było zupełnie inne miasto! Można to zobaczyć na wyjątkowych, archiwalnych zdjęciach autorstwa Stanisława Straszkiewicza — lokalnego miłośnika fotografii.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 16.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 16.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Ruch wahadłowy na moście na Warcie w Kostrzynie zostanie zlikwidowany. Sprawdzamy, jak przebiega inwestycja Trwa budowa nowego mostu na Warcie w Kostrzynie nad Odrą. Wprowadzono tu ruch wahadłowy, przez co mieszkańcy i kierowcy borykają się z korkami. Wykonawca zapowiada jednak, że w ciągu miesiąca „wahadło” zostanie zlikwidowane”.

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 16.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Lubuski paralotniarz doznał poważnego wypadku. Pan Zenek z Krosna Odrzańskiego potrzebuje pomocy. Trwa zbiórka na rehabilitację Paralotniarz z Krosna Odrzańskiego, Zenon Mazur potrzebuje pomocy. Na początku lutego doznał poważnego wypadku. Konieczna jest kosztowna rehabilitacja, aby krośnianin wrócił do zdrowia. Trwa zbiórka pieniędzy.

📢 Ogłoszono duży przetarg w Lubuskiem. Naprawią 11 kilometrów drogi. Gdzie? Droga łącząca Międzyrzecz i Słubice doczeka się gruntownej modernizacji. Właśnie ogłoszono przetarg na przebudowę czterech fragmentów trasy o łącznej długości ponad jedenastu kilometrów. Inwestycja, która przyczyni się do znacznej poprawy bezpieczeństwa w ruchu oraz podniesie komfort podróżowania ma kosztować prawie pięćdziesiąt milionów złotych.

📢 Masz te cyfry w dacie urodzenia? Sprawdź i przeczytaj, co to dla Ciebie oznacza. Będziecie zaskoczeni! Numerolodzy twierdzą, że nic nie dzieje się przez przypadek, a liczby mają ogromny wpływ na nasze życie. Największe znaczenie ma liczba przewodnia, która powiązana jest z datą urodzenia. To z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się szczęśliwe. 📢 Pan Łukasz zatrzymał ruch na wylotowej trasie z Zielonej Góry, żeby przeprowadzić kaczą rodzinę. Internauci pełni podziwu, kierowcy też – Chciałam wyrazić swój wielki szacunek za odwagę i determinację rowerzysty, który przeprowadził kaczkę z kaczętami przez ruchliwą ul. Wrocławską w Zielonej Górze – powiedziała nam pani Anna, która wówczas jechała tamtędy samochodem. Kiedy opublikowaliśmy wiadomość, internauci też chętnie wyrazili swoje opinie. 📢 W Lubuskiem tradycyjne rzemiosło powraca. Zdunów choć mało, to zawód całkiem nie wymiera. To ponadczasowa sztuka, która łączy pokolenia Kilka dni temu Jesionie, wsi położonej w powiecie nowosolskim odbywał się dwudniowy egzamin czeladniczy w zawodzie zdun. Dawid Oskwarek, organizator egzaminów na zduna tłumaczy, że egzaminy mistrzowskie powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w branży. Uczestnicy walczyli o tytuł mistrza i czeladnika budując bryły metodą zduństwa tradycyjnego. Czy przedstawiciele ginących zawodów mają szansę konkurować z masową produkcją?

📢 To już oficjalnie: Cuprum Stilon Gorzów zagra w siatkarskiej Plus Lidze To, o czym mówiło się od miesięcy, staje się faktem. W środę, 15 maja w siedzibie Polskiej Ligi Siatkówki poinformowano o planach połączenia siatkarskich klubów z Lubina i Gorzowa. Drużyna Cuprum Stilon Gorzów będzie grać w Plus Lidze od jesieni 2024. 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Gorzowie. Jak wyglądają i ile kosztują? Zobacz oferty Marzysz o skrawku zieleni w środku miasta? Kup sobie działkę! To idealne miejsce na odpoczynek, uprawę warzyw czy owoców oraz ratunek dla wszystkich spragnionych ciszy, spokoju i ucieczki od ulicznego zgiełku. Ile kosztują najtańsze działki w Gorzowie? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia! 📢 Kto do Europarlamentu z Lubuskiego? Zobacz listę kandydatów W czwartek, 2 maja o godz. 16 minął termin zgłaszania kandydatów do Europarlamentu przez komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę osób, które wystartują w wyborach. Zobacz, na kogo będą mogli zagłosować Lubuszanie?

📢 Zielona Góra świętowała Międzynarodowy Dzień Rodziny. Na deptaku zrobiło się kolorowo, gwarnie i bardzo wesoło. Co się działo? W środę, 15 maja w okolicy ratusza na zielonogórskim deptaku zrobiło się bardzo gwarnie i wesoło. Wszystko za sprawą Międzynarodowego Dnia Rodziny. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji m.in. gry, zabawy, łamigłówki i nagrody. Zobaczcie sami! 📢 W tym żagańskim hotelu można nagrywać horrory! To miejsce jeszcze kilka lat temu tętniło życiem! Ogromny, trzypiętrowy budynek straszy prawie w samym centrum miasta. To dawny hotel wojskowy przy ul. Traugutta w Żaganiu, tuż obok opuszczonego sztabu Czarnej Dywizji i resztek koszar 11 batalionu dowodzenia. Budynek pochodzi z 1910 roku, a położony jest dosłownie kilka kroków od liceum i starostwa powiatowego.

📢 Oskar Paluch znów wskoczył na podium. Jest liderem na zapleczu W środę, 15 maja w Poznaniu odbyła się druga runda Zaplecza Kadry Juniorów. Oskar Paluch zajął w nim ex aequo trzecie miejsce. Jest już liderem tego szkoleniowego cyklu.

📢 Co z nowym przedszkolem w Żaganiu, przy ul. Żarskiej? Kiedy wreszcie ruszy i kto odpowie za opóźnienia? Nowe przedszkole przy ul. Żarskiej miało zostać oddane do użytku do końca 2022 roku. Niestety, po drodze były problemy z pozyskaniem nowych okien, pompy ciepła i wiele innych powodów opóźnień. Placówka początkowo miała kosztować 10 mln zł, zaś dofinansowanie wynosiło 4 mln zł. Niestety, po drodze koszty budowy wzrosły aż o 3 mln zł. Czy ktoś za to odpowie?

📢 Gangsterzy wysadzali i okradali bankomaty m.in. w Lubuskiem. Ukradli 5,7 mln zł! Zniszczenia oszacowano na kolejne 5,5 mln zł Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem członkom grup przestępczych wysadzających i okradających bankomaty. Oskarżeni to czterej mężczyźni w wieku od 37 do 55 lat.

📢 Z Zielonej Góry po 15 latach znika nocny klub muzyczny. Mieszkańcy dziękują i wspominają noce, kiedy bawili się do białego rana -To koniec – poinformował w środę, 15 maja Klub Heaven w Zielonej Górze. Imprezownia zamyka się po 15 latach. Klubowicze dziękują i wspominają wiele udanych, tanecznych nocy. Przed nami ostatnia szansa na wspólną zabawę. Kiedy odbędzie się pożegnalna impreza?

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Oto Włoszka Gaia Sabbatini. Niemka nie jest już „najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Pamiętacie Alicę Schmidt, niemiecką sprinterkę, którą media szybko okrzyknęły "najseksowniejszą zawodniczką na świecie"? Wygląda na to, że Niemce urosła konkurentka. Włoszka Gaia Sabbatini ma 25 lat, 175 cm wzrostu, a na Instagramie obserwuje ją blisko 400 tys. osób.

📢 Tenis na Ziemi Lubuskiej to sport dostępny dla każdego. Czy powstanie Bachusik tenisista? Dziś już nie mówimy, że jest to sport elitarny, tylko dla wybrańców z dużymi pieniędzmi. Bo małą, żółtą piłką wspólnie bawią się dzieci, młodzież i dorośli – mówi Piotr Fabich, prezes Lubuskiego Związku Stowarzyszeń Tenisowych. 📢 Pijana matka wiozła swoje dziecko do przedszkola. Na miejsce wezwano ojca We wtorek, 14 maja, policjanci żarskiej drogówki od wczesnych godzin porannych prowadzili działania „Trzeźwość”. Przebadali 545 kierowców, wśród nich znalazła się kobieta, która pod wpływem alkoholu wiozła 5-letnie dziecko do przedszkola.

📢 Wpadł w poślizg i zderzył się z radiowozem. W tle narkotyki i brak uprawnień Policjanci z krośnieńskiej drogówki zatrzymali po pościgu kierującego renault. Mało tego, że mężczyzna był poszukiwany. W samochodzie i w domu znaleziono u niego narkotyki. Jak wykazało badanie, 38-latek był też pod ich wpływem. 📢 EGZAMINY 2024. Ósmoklasiści zdają egzamin z matematyki. Ale nie wszędzie. Dlaczego? Środa to drugi dzień egzaminów ósmoklasisty. Tym razem uczniowie mierzyli się z matematyką. Na rozwiązanie zadań mieli 100 minut. Jak nam mówili, są dobrej myśli. Dlaczego? - Jesteśmy w lepszej sytuacji niż nasi koledzy byli rok temu czy też będą za rok! - przyznają. 📢 Poważny wypadek w Żarach. Zderzyły się dwie osobówki. Ojciec z dwójką dzieci trafił do szpitala Do zderzenie dwóch osobówek doszło w środę, 15 maja w godzinach porannych na obwodnicy żar na wysokości Spomaszu. W jednym z pojazdów podróżował ojciec z dwójką dzieci. Droga została zablokowana w obu kierunkach.

📢 Bachanaliowe szaleństwo w Zielonej Górze. Zawiałow, Kizo, Zalewski i ogrom atrakcji! Do Bachanaliów pozostał niecały miesiąc. Organizatorzy nie zwalniają tempa, bo choć ujawnili już niemal cały line-up to wciąż skutecznie zaskakują kolejnymi wydarzeniami towarzyszącymi. Patronat medialny nad tegoroczną edycją objęła Gazeta Lubuska. Sprawdźcie, co zaplanował Parlament Studencki? 📢 Mieszkańcy i radni z energią dadzą więcej posłów z Gorzowa? Przewodniczący rady miasta nowej kadencji chce zaktywizować gorzowian. By to się stało, chce wcześniej zaktywizować samych radnych. Już we wtorek 21 maja będzie spotkanie jednych i drugich. 📢 Czeka nas pogodowy koszmar? W Lubuskiem będzie jak w tropikach. Nie odpoczniemy nawet w nocy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował długoterminowe prognozy na lato. Wynika z nich, że kolejne miesiące mogą być ekstremalnie ciepłe. Najwyższe temperatury pojawią się na zachodzie kraju. Już w czerwcu na termometrach możemy zobaczyć nawet 36 st. C.

📢 Stal Gorzów zremisowała w Lublinie. Zwycięstwo straciła w ostatnim biegu We wtorek 14 maja rozgrywane były mecze IV kolejki U24 Ekstraligi. Enea Stal Gorzów zremisowała z Motorem w Lublinie 45:45. Po raz pierwszy w tej drużynie żółto-niebieskich pojechał 16-letni Oskar Chatłas. 📢 Czy Odrze grozi kolejna katastrofa? Na razie rzeka się odradza. Szybciej, niż zakładano! Odra powoli odżywa po katastrofie ekologicznej, do której doszło latem 2022 r. Z rzeki wyłowiono wtedy setki ton śniętych ryb. Dziś wędkarze znów chodzą tu na ryby. Czy katastrofa może się powtórzyć? Zastanawiano się nad tym w Kostrzynie nad Odrą. 📢 Harcerze ZHP wyruszyli na Monte Cassino. Wśród nich jest syn żołnierza Armii Generała Andersa 50 harcerek i harcerzy z Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP wyruszyło we wtorek na Harcerską Wyprawę Pamięci Monte Cassino, by wspólnie z ponad 2000 członkami ZHP uczcić 80. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Uroczystości odbędą się 18 maja na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino, a w planie wyprawy jest również spotkanie z lokalnymi skautami czy zwiedzanie Watykanu.

📢 Stu nowych rekrutów na szkoleniu w Lubuskiem. Trafili do naszych koszar 100 rekrutów rozpoczęło szkolenie w Lubuskiem. Przez 16 dni w koszarach w Krośnie Odrzańskim będą przygotowywali się do życia w wojsku. Po tym rozpoczną służbę w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. 📢 Lubuskie znokautowane w internecie. Te memy o naszym regionie podbijają Polskę! Przeczesaliśmy dla Was cały internet wzdłuż i wszerz. Sprawdziliśmy, z czego śmieją się Lubuszanie, internauci, Polacy. Okazuje się, że memy, w szczególności te najnowsze o województwie lubuskim, podbijają internet i bawią do łez! Ostrzegamy! Nastawcie się na sporą dawkę humoru. Tego nie da się już odzobaczyć. 📢 Nowa Sól ma nowego wiceprezydenta. Z poprzednią wiceprezydent łączy go Nowa Sól i Szprotawa Nowa prezydent Nowej Soli Beata Kulczycka powołała swojego zastępcę. Został nim doświadczony samorządowiec i wieloletni szef spółek zajmujących się gospodarką wodno-ściekową.

📢 Ozdoby ogrodowe: inspiracje na wyjątkowe dekoracje w otoczeniu domu. Najlepsze pomysły na ozdoby do ogrodu nie muszą kosztować kroci Ozdoby do ogrodu mogą sprawić, że nawet niewielka przestrzeń stanie się wyjątkowa. Warto więc już wiosną stworzyć dekoracje, które pięknie ozdobią ogród i dodadzą uroku otoczeniu domu. Zobacz pomysły na nietuzinkowe dekoracje do ogrodu. 📢 Noc Muzeów 2024 w Lubuskiem już w ten weekend. Zobacz, co będzie się działo | PROGRAM Pokaz mody Natalii Ślizowskiej, latynoskie tańce, imprezy plenerowe, warsztaty, koncerty, ognisko, a nawet dojenie sztucznej kozy to tylko niektóre atrakcje przygotowane przez lubuskie muzea z okazji Nocy Muzeów 2024. Rezerwuj czas w sobotę, 18 maja.

📢 Te badania wykonasz za darmo! Gorzów organizuje cztery profilaktyczne akcje Lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć. Z takiego założenia wychodzi gorzowski magistrat, który sfinansuje cykl bezpłatnych badań dla mieszkańców. Okazją do zadbania o własne zdrowie i upewnienia się, że nie jesteśmy w grupie zagrożonej nowotworami będą cztery profilaktyczne akcje zaplanowane do końca tego roku.

📢 Nalewka z kwiatów czarnego bzu na niestrawność i wysoki cholesterol. Wypróbuj babciny przepis na leczniczy trunek Nalewka z kwiatów czarnego bzu jest pomocna w zwalczaniu objawów grypy i przeziębienia, takich jak kaszel, katar czy gorączka. Pomaga także w naturalny sposób obniżać poziom cholesterolu we krwi oraz łagodzi objawy niestrawności, w tym zgagę i wzdęcia. Wypróbuj prosty przepis na tę leczniczą nalewkę i dowiedz się, na co jeszcze może być pomocna.

📢 Gdzie zjeść najlepsze śniadanie w Zielonej Górze? Oto 9 śniadaniowni, do których zdecydowanie warto zajrzeć. Sprawdź! Nie od dziś wiadomo, jak ważne jest pełnowartościowe śniadanie. Mimo to wielu wciąż kusi się na kilka dodatkowych minut snu, aby później chwycić coś w biegu. Czy są w Zielonej Górze śniadaniownie, do których warto zajrzeć? Gdzie zjemy tanie śniadanie, a gdzie biznesowe?

📢 Ta gigantyczna inwestycja w Lubuskiem kosztowała 760 mln zł. 10 lat temu otwarto odcinek S3 Gorzów - Międzyrzecz Dziś przejazd trasą S3 z Gorzowa na południe czy z Zielonej Góry na północ jest dla tysięcy kierowców "oczywistą oczywistością". A przecież nie zawsze tak było. Ponad dekadę temu przejazd między stolicami lubuskiego był męką. Zmieniła to budowa "eski". 📢 180 ogródków działkowych w Żarach do wzięcia za niewielkie pieniądze. Można samemu wybrać sobie działkę Niemal dwieście działek czeka na nowych właścicieli przy ROD im. 35 - lecia w Żarach. Jeśli marzysz o własnym ogródku to idealna okazja za niewielkie pieniądze. 📢 To największa taka impreza w Polsce. Winobranie 2024 będzie wystrzałowe! Zielona Góra szykuje się na tłumy turystów Winiarskie tradycje sięgają (ho, ho, ho i jeszcze trochę) starożytności. W Zielonej Górze i województwie lubuskim możemy mówić o wiekach, na przestrzeni których rzemiosło winiarskie umocniło się do tego stopnia, że dziś ten piękny region przepełniony jest specjalistami w tej dziedzinie. Dlatego w Lubuskiem mamy swoją własną, małą Toskanię i zbliżające się wielkimi krokami Winobranie, gdzie atrakcji z pewnością nie zabraknie. To będzie wielkie święto Winnego Grodu, na które przyjadą prawdziwe tłumy nie tylko z Polski. Co już wiemy?

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Lubuskie Pompeje pod Żarami to "kopalnia złota". Odkryto tutaj niejeden skarb Lubuskie Pompeje pod Żarami? To brzmi dumnie, prawda? O tym niezwykłym miejscu pisaliśmy już wielokrotnie. I za każdym razem, kiedy wracamy do tego legendarnego miejsca, mamy z tyłu głowy, że jeszcze nie wszystko zostało tam odkryte. Że jeszcze wiele skarbów zalega pod ziemią i niejeden sekret może ujrzeć światło dzienne. Poza tym warto się tu wybrać z co najmniej trzech powodów. Pierwszym są te bajeczne widoki, drugim ciężar historii i skarby, które tam odkryto, a trzecim... Sami zobaczcie!

📢 Przygotuj sobie plecak ewakuacyjny! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, co spakować. To ważne! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało poradnik "Bądź gotowy". Znajduje się w nim wiele cennych informacji. Jednym z poruszanych przez ekspertów RCB tematów jest konieczność posiadania plecaka ewakuacyjnego. Sprawdźcie, jak go spakować, by w sytuacji zagrożenie, można było przetrwać. 📢 Znamy program Wiosny nad Nysą 2024 w Gubinie! Przy granicy odbędzie się ponad 20 koncertów! Pod koniec maja odbędzie się kolejna - 61. odsłona Wiosny nad Nysą w Gubinie. Znamy dokładny program wielkiej imprezy przy granicy polsko-niemieckiej. Organizatorzy zapowiadają ponad 20 koncertów!

📢 Mają ponad 100 lat i są na sprzedaż. Kiedyś mieszkała w nich elita, a teraz te lubuskie nieruchomości mogą być twoje Szukacie pięknych miejsc, w których można zamieszkać lub rozkręcić biznes? Wiekowe dworki i pałacyki w Lubuskiem czekają na nowych właścicieli. Większość z tych budynków lata świetności ma za sobą i wymaga solidnego remontu. Kuszą jednak niepowtarzalnym urokiem i ogromnym potencjałem.

📢 Kłodawska Majówka 2024. Wystąpią Stachursky i Łobuzy. Impreza co roku przyciąga tysiące fanów! 18 maja odbędzie się Kłodawska Majówka 2024. To impreza, która co roku przyciąga tysiące fanów. Niewielka podgorzowska gmina przeżywa wtedy istne oblężenie. Wiemy, jakie gwiazdy wystąpią na scenie w tym roku.

