Prasówka 17.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 17.11.2023”?

Prasówka 17.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 17.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.11.23

📢 Tak mieszka z żoną i synkiem Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu!. Zobaczcie zdjęcia! [17.11.2023] Oto Bartosz Zmarzlik, jego żona Sandra i syn Antek. Tak mieszka mistrz świata na żużlu i jego rodzina. Bartosz Zmarzlik to polski żużlowiec, który ma zaledwie 28 lat, a na swoim koncie już cztery tytuły mistrza świata. Mieszka wraz z żoną Sandrą i synkiem Antkiem w niewielkie miejscowości Kinice w województwie zachodniopomorskim. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Mamy zdjęcia!

📢 Kąpielisko w Ochli ma nową nazwę! Mieszkańcy zdecydowali i my, jako miasto na pewno uszanujemy tę decyzję - informuje prezydent Do 29 października zielonogórzanie mogli głosować i wspólnie wybrać nową nazwę dla kąpieliska w Ochli. Choć kreatywnych pomysłów nie brakowało, to zwycięski zdobył aż 528 głosów, prawie dwukrotnie wyprzedzając konkurujące nazwy. Jaki szyld zobaczymy u bram nowej inwestycji?

Prasówka 17.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oficjalnie: Tramwaje na Dworcową będą jeździć od początku stycznia Od początku nowego roku tramwaje znów będą jeździć na ul. Dworcową. – Trwają już prace nad rozkładem jazdy – mówi nam wiceprezydent miasta Iwona Olek.

📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym. 📢 Wszyscy coś sieją i każdy liczy, że obrodzi mu szybko i dobrze Minął dokładnie miesiąc od wyborów. Za oknami mokro i wiele się zmienia, a już za chwilę będzie zima. 📢 Wiatraki w Zabłociu w gminie Jasień? Mieszkańcy ostro sprzeciwiają się tej inwestycji Mieszkańcy Zabłocia i okolicznych miejscowości w gminie Jasień nie chcą wiatraków w środku lasu. Niektórzy o tej inwestycji dowiedzieli się z Facebooka i są zbulwersowani.

📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy [17.11.2023] Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze. 📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach [17.11.2023] W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Kontrole zwolnień lekarskich 2023 - czy można wychodzić z domu? Te osoby są teraz na celowniku ZUS [17.11.2023] Na celowniku kontrolerów ZUS są głównie ci, którzy często korzystają z kolejnych krótkotrwałych zwolnień lekarskich od różnych lekarzy. Ale nie tylko. Od ręki sprawdzane są też donosy od "życzliwych". Kto może spodziewać się kontroli? Zobacz! 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [17.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [17.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX. 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [17.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Dieta na dobry sen - te produkty ułatwiają zasypianie. To warto jeść, żeby szybko zasnąć [17.11.2023] Co warto zjeść przed snem? Jakie produkty spożywcze ułatwiają zasypianie? Okazuje się, że jest kilka produktów do picia i jedzenia, które pomagają zasnąć. Na tej liście jest nie tylko mleko. Oto dieta na dobry sen - zobacz teraz, jakie produkty pozwolą spokojnie zasnąć i dobrze spać. 📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich jeść [17.11.2023] Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy.

📢 Jakie są zarobki nauczycieli, woźnych i dyrektorów w szkołach? Sprawdź najlepiej płatne stanowiska oświatowe Od przyszłego roku nauczyciele mają zarabiać więcej. Takie są obecne zapowiedzi dotyczącego tego, że płace pedagogów wzrosną o 12,3 procent - czyli tyle, ile w marcu tego roku wynosiła inflacja bazowa. Ile pracownicy szkoły mają zarabiać po podwyżce? A ile zarabiają teraz? I co z innymi pracownikami w placówkach edukacyjnych? 📢 Sprawca wypadku trafił do szpitala. W sumie w kolizji w obu autach uczestniczyło 5 osób Wymuszenie pierwszeństwa było przyczyną wypadku, do którego doszło dziś (16.11.2023) w Kostrzynie nad Odrą. 📢 Nie żyją dwie nastolatki. Tajemnicze okoliczności śmierci bada policja i prokuratura. W tle badania toksykologiczne W połowie listopada doszło do śmierci dwóch młodych kobiet w wieku 16 i 19 lat. Śledztwo w tej sprawie badają policjanci z Poznania pod nadzorem prokuratury. Kluczowe mają być m.in. badania toksykologiczne. Według nieoficjalnych informacji nastolatki mogły umrzeć z powodu reakcji organizmu na zażycie mieszanki opioidów w postaci silnych leków przeciwbólowych.

📢 Stal podpisała kontrakt z „czeskim Zmarzlikiem” W środę 15 listopada Stal Gorzów pochwaliła się kontraktem z nowym zawodnikiem. To Adam Bednař. 2 września skończył 16 lat, a już niespełna cztery tygodnie później został indywidualnym wicemistrzem Czech. I to seniorów! 📢 Miliardowy budżet Zielonej Góry. Co się zmieni w przyszłym roku? Prezydent zdradził, co przygotował... To będzie największy budżet w województwie lubuskim i największy w historii Zielonej Góry. Dochody w 2024 roku zaplanowano na miliard trzysta sześć milionów złotych, a wydatki na 1,5 miliarda złotych. Najwięcej tradycyjnie wydamy na oświatę, bo pół miliarda złotych. Na inwestycje – 332 mln zł. Co się zmieni w mieście? 📢 Cztery kluby sportowe z Zielonej Góry od 15 lat współpracują w spokoju i harmonii 15 lat minęło od założenia Zielonogórskiej Federacji Dalekowschodnich Sportów i Sztuk Walki. Okazją do uczczenia jubileuszu będzie niedzielny (19 listopada) 10. Ogólnopolski Turniej Sztuk Walki o Puchar Prezydenta Zielonej Góry.

📢 Szpital w Sulechowie dostał dwie nowe karetki. To podziękowanie za pomoc Ukrainie Szpital w Sulechowie nie pozostał obojętny na wybuch wojny w Ukrainie i wysłał do tego kraju swoje karetki. Teraz w podziękowaniu za ten gest otrzymał dwie nowe karetki. Przekazanie ich odbyło się w czwartek, 16 listopada. 📢 Akcja „Tak dla Jaj”. Panowie Badajcie się! Listopad to miesiąc troski o Wasze zdrowie Nazwa akcji profilaktycznej może kogoś rozśmieszyć albo oburzyć .

To dobrze, bo przyciągnie uwagę do problemu, o którym mówi się zbyt mało.

Chodzi o badania profilaktyczne jąder i prostaty.

📢 Mężczyźni, starsi i młodsi, dbajcie o swoje zdrowie, czyli akcja Bądź jak Mistrz Karate – bierz RAKA na klatę! Movember w Zielonej Górze „Bądź jak Mistrz Karate – bierz RAKA na klatę!” pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akacja Movember z LOW NFZ. W Szkole Podstawowej nr 14 w Zielonej Górze działo się wiele ważnych rzeczy, nie tylko za sprawą gości z NFZ, klubu karate czy studentów medycyny.

📢 Mówił, że jedzie z pomocą humanitarną. Tak naprawdę przewoził skradzione motocykle i rowery. Wpadł na granicy w Świecku Funkcjonariusze z Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) skontrolowali samochód na przejściu granicznym w Świecku. Jego kierowca mówił, że jedzie z pomocą humanitarną to Ukrainę. To było kłamstwo - przewoził kradzione motocykle i rowery. 📢 Chloe Bibby – najlepsza koszykarka polskiej ligi i… miłośniczka pierogów! Sezon 2023/2024 jest dla Australijki Chloe Bibby nie tylko pierwszym w Polsce, ale też w Europie. Wcześniej koszykarka PolskaStrefaInwestycji Enei AJP Gorzów grała w USA, gdzie w NCAA reprezentowała Mississippi i Maryland oraz w lidze australijskiej, m.in w barwach Perth Lynx. 📢 Krwiobus stanął pod Urzędem Marszałkowskim. To już 3 Jesienna Zbiórka Krwi w Zielonej Górze. Będą kolejne! Już po raz trzeci pod Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze stanął krwiobus. Jesienna edycja zbiórki, jest ważną inicjatywą, bo krwi brakuje. - Nawet jeżeli w akcji weźmie udział 15 osób, to jest to dla nas pomoc - mówi lek. med. Monika Fabisz-Kołodzińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

📢 Mieszkaniec Nowej Soli chciał zainwestować oszczędności, a zamiast zysku stracił ponad 33 tys. złotych Ponad 33 tys. złotych stracił mieszkaniec Nowej Soli po tym, jak chciał zainwestować w spółkę, jak się okazało fikcyjną. Mężczyzna padł ofiarą manipulacji przestępców podających się za konsultantów platformy inwestycyjnej – poinformowała w czwartek asp. Justyna Sęczkowska-Sobol z KPP w Nowej Soli.

📢 Groźny wypadek w Kostrzynie. Opel wypadł z drogi i uderzył w drzewo Do groźnego wypadku doszło w czwartkowy poranek na ul. Północnej w Kostrzynie nad Odrą. Opel wypadł z drogi i z impetem uderzył w drzewo. Kierowca został przetransportowany do szpitala. 📢 "Wąsik". To najbardziej gwiazdorski spektakl Gorzowskich Spotkań Teatralnych W czwartek 16 listopada na scenie Teatru Osterwy będzie można zobaczyć m.in. Jana Jankowskiego, Jarosława Boberka czy Michała Koterskiego. Zagrają w spektaklu „Wąsik”, który będzie przedostatnim przedstawieniem Gorzowskich Spotkań Teatralnych.

📢 Zastrzeżenie numeru PESEL już od piątku! Jak to zrobić i jak odwołać? Odpowiadamy na najważniejsze pytania W piątek, 17 listopada w życie wchodzą przepisy umożliwiające zastrzeżenie numeru PESEL. Chodzi o ograniczenie skutków kradzieży tożsamości. Ważne zmiany czekają nas także w czerwcu 2024 roku. Jak w praktyce korzystać z zastrzeżenia numeru PESEL? Jak to zrobić i jak odwołać? Poznaj szczegóły. 📢 Zmarł Zbigniew Faliński, były wojewoda gorzowski. W wieku 74 lat zmarł Zbigniew Faliński. W połowie lat 90. był wojewodą gorzowskim, a później przewodniczącym sejmiku lubuskiego. Ceremonia pogrzebowa została zaplanowana na piątek 17 listopada. Odbędzie się ona w Słubicach. 📢 Majątki lubuskich posłów minionej kadencji. Kto ma miliony, kto kredyty, a kto najlepsze auto? Zobacz! Z końcem ostatniej kadencji posłowie złożyli aktualne oświadczenia majątkowe. Sprawdziliśmy, co w nich zapisali parlamentarzyści z Lubuskiego. Pod lupę wzięliśmy kilka pozycji. Zobacz, kto ma najwięcej nieruchomości, kto ma spore oszczędności, a kto najwięcej zobowiązań w bankach.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”. 📢 Tak mieszka marszałek Sejmu i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Zabytkowe rowery zjechały do Muzeum Miejskiego w Nowej Soli. To wystawa Rowerowe historie, która łączy przeszłość i teraźniejszość okolicy Do końca stycznia przyszłego roku w Nowej Soli można oglądać wystawę Rowerowe historie. To efekt współpracy Muzeum Miejskiego i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Otyńskiej. To w Otyniu działała fabryka „Edelweiss”, która produkowała sprawne do tej pory rowery. 📢 W Zielonej Górze można za darmo dostać meble. Są egzemplarze, którym warto dać nowe życie. Będą ozdobą ZDJĘCIA W Zielonej Górze mieszkańcy chętnie wystawiają meble za darmo na popularnym serwisie OLX. W listopadzie jest sporo pojemnych szafek. Są egzemplarze, przy których warto się zatrzymać. W Internecie można znaleźć dużo przykładów, jak dać starym meblom nowe życie. Zyskamy nie tylko przydatny, ale i atrakcyjny mebel.

📢 Protest mieszkańców. Czy we wsi między Zieloną Górą, a Kożuchowem będzie głośno? WIDEO W Radwanowie w gm. Kożuchów powstał Społeczny komitet mieszkańców Stop dla strzelnicy. Mieszkańcy obawiają się huku strzałów i zwiększonego ruchu we wsi. Argumentują, że wypłoszone na amen zostaną bociany i żurawie. Czy da się zatrzymać inwestycję? Jest stanowisko w tej sprawie Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 16.11.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Koniec 500 plus? Zobacz komu w 2024 roku nie będzie należało się to świadczenie socjalne. Lista jest długa... 500 plus należy się na każde dziecko? Nie do końca - zobacz komu w przyszłym roku zostanie odebrane prawo do tego świadczenia (nawet jeśli zostanie zwaloryzowane do 800 zł). Przypominamy również najważniejsze terminy i zasady związane z przyznawaniem tych środków. Kliknij w zdjęcie i zobacz koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus w przyszłym roku.

📢 Z piekła do nieba. Piorunująca końcówka gorzowianek i wielkie zwycięstwo nad Arką! I jak tu nie bić im braw?! Grały bez dwóch swoich gwiazd, przegrywały 13 punktami, a mimo to podniosły się i pokonały klasową drużynę z Gdyni! Środowy (15 listopada) mecz 5. kolejki Orlen Basket Ligi Kobiet pomiędzy AZS AJP Gorzów a Arką miał niezwykłą dramaturgię.

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach to jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 Zastal Zielona Góra wygrał z Basketem Brno. Niepokój w klubie po „niedyspozycji" Jana Wójcika Trzecia wygrana koszykarzy Enei Stelemtu Zastalu Zielona Góra w Lidze Północnoeuropejskiej. Zielonogórzanie pokonali czeski zespół Basket Brno 86:74. 📢 Będzie nowy żłobek w Szprotawie! Zniknie kolejna rudera w centrum miasta! Opuszczony budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie stał pusty przez kilkanaście lat. W ciągu 20 miesięcy zamieni się w bardzo nowoczesny żłobek z fotowoltaiką i pompami ciepła. Będą nowe miejsca dla dzieci, a także nowe miejsca pracy. To kolejny etap przebudowy centrum miasta. 📢 Na Uniwersytecie Zielonogórskim 43 doktorów i jeden habilitowany odebrało dyplomy stopni naukowych W rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich. To już 20 takie wydarzenie na największej lubuskiej uczelni.

📢 Policyjny pościg za motocyklistą. Mężczyzna miał sporo na sumieniu... |WIDEO Niezatrzymanie się do kontroli, naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i jazda bez uprawnień – za te przewinienia będzie tłumaczył się przed sądem 43-latek, którego po pościgu zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. Mężczyzna próbował im uciec na motocyklu. 📢 Gorzowski szpital ma czas. Tymczasem pacjenci po zawale wciąż nie mogą korzystać z programu KOS-Zawał Kampania wyborcza już dawno się zakończyła, ale nie zakończył się spór gorzowskiego szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci po zawale wciąż nie mogą korzystać z programu KOS-Zawał. 📢 Mieszkańcy centrum Zielonej Góry narzekali na hałas i bałagan. Jest odpowiedź urzędu miasta w tej sprawie Głośna muzyka i hałas w centrum Zielonej Góry nie daje mieszkańcom spać w nocy. Zielonogórzanie informują o przypadkach załatwiania się w okolicach lokali, krzykach i awanturach. Interpelację w tej sprawie złożył do prezydenta radny Jacek Budziński. Jest zapowiedź działań służb.

📢 Szokujące relacje świadków w sprawie zabójstwa Malwiny z Morynia "Kuba powiedział, że zabił człowieka, że miał powód, ale niedostateczny. Nie bał się konsekwencji, bo był przekonany, że dobrze ukrył ciało Malwiny" - mówiła dzisiaj w szczecińskim sądzie znajoma oskarżonego, Jakuba P. 📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty o mamusi podbijają internet. "Mamusia nawet herbatki nie wypije". A jaka jest Wasza teściowa? Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 Autobusem dojedziemy na basen, lodowisko i do Areny Gorzów. Jak często będzie jeździć? 8 grudnia uruchomiona zostanie autobusowa linia 109, która - łącząc Manhattan i Górczyn z osiedlem Europejskim – zapewni możliwość dojechania do Słowianki oraz nowej hali sportowej.

📢 Mroczna strona Lubuskiego. "Cała Polska o tym huczała, świat komentował". Zawsze dramat rozgrywał się tuż za rogiem O mrocznej stronie województwa lubuskiego można napisać niejedną kryminalną książkę. Historie, o których niewielu wie, a inni znają tylko ułamek tego, co naprawdę się wydarzyło, opisujemy poniżej. Co naprawdę wydarzyło się w tych miejscach naszego regionu? 📢 Najśmieszniejsze memy z kotami, psami i innymi pupilami. Oto niezwykłe zwierzęta, które rozbawiły internautów Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy.

📢 Nowy podatek od samochodu od 2024. Znamy zasady i wyliczenia opłaty Zgodnie z unijnymi zasadami już w przyszłym roku ma wejść w Polsce podatek ekologiczny od samochodu zwany podatkiem spalinowym. Zobacz jakie są założenia opłaty – kto musi ją uiścić, jak uniknąć podatku oraz jakie mogą być stawki. 📢 Przebudowa dworca kolejowego Świebodzin jest na ukończeniu. Co się tam zmieniło? Co zyskają pasażerowie? W październiku przenieśliśmy obsługę podróżnych z dworca tymczasowego do części holu dworca. Obecnie trwają próby i badania odbiorowe. Planujemy, że inwestycja zakończy się do końca bieżącego roku. Koszt przebudowy dworca w Świebodzinie to 25,7 mln złotych brutto – wyjaśnia Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami Polskie Koleje Państwowe S.A. 📢 Ten dodatek jest już na kontach Polaków! Zobacz, jak otrzymać 4000 zł dodatku inflacyjnego 15.11.2023 Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach powodują ciężką sytuację w wielu gospodarstwach domowych. Z rosnącymi cenami nie zmagamy się tylko w kraju, ale również za granicą. Rosnące rachunki to również problem, jaki spędza sen z powiek Polakom niemieszkającym w kraju. Niektórzy już wkrótce będą mogli liczyć na wsparcie 4000 zł! Kto może liczyć na wypłatę dodatkowych pieniędzy?

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 15.11.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Od tych kobiet uciekaj sprzed ołtarza! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Sprawdź listę 15.11.2023 Każda kobieta ma cechy, które są mniej lub bardziej pożądane przez mężczyzn. Astrolodzy uważają, że to właśnie imię może mieć wpływ na to, czy dana kandydatka nadaje się na żonę. Sprawdzicie to w naszej galerii.

📢 Teściowe z piekła rodem! Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Sprawdź listę 15.11.2023 Teściowa, druga matka przez jednych uwielbiana, a przez innych nienawidzona. Żarty o teściowych wciąż są jednymi z najpopularniejszych. Sprawdźcie w naszej galerii imiona najgorszych teściowych. 📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 15.11.2023 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Tragedia pod Gubinem. Doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Na miejscu wciąż pracują służby Dramat rozegrał się nocą w środę 15 listopada. Około godziny 2.15 do służb wpłynęła informacja o pożarze w budynku jednorodzinnym w miejscowości Budoradz. Na miejsce zadysponowo kilka zastępów strażaków.

📢 Nasza akcja #TAKdlaJAJ. Zobacz, jak wyglądały kulisy sesji zdjęciowej [WIDEO Z BACKSTAGE] Nazwa akcji profilaktyczno-artystycznej #TAKdlaJAJ może kogoś rozśmieszyć albo oburzyć. To dobrze, bo przyciągnie uwagę do problemu, o którym mówi się zbyt mało. Chodzi o badania profilaktyczne jąder i prostaty. Do udziału w sesji zdjęciowej zaprosiliśmy 12 mężczyzn, zatrzymaliśmy w kadrze najlepsze ujęcia i spisaliśmy dla Was historię. Łapcie już teraz film z backstage, a już 17 listopada ukaże się galeria zdjęć. 📢 Słynny sensei Avi Rokah zamienił Drzonków w światową stolicę karate Zielonogórski ośrodek WOSiR-u w Drzonkowie na dwa dni stał się światową stolicą karate. Wszystko za sprawą wizyty słynnego amerykańskiego senseia Avi Rokah, który poprowadził międzynarodowe seminarium. 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Jakie ceny węgla w 2023? Sprawdzamy, ile kosztuje tona węgla. Ceny rosną i spadają jednocześnie. O co tu chodzi? Wrzesień minął pod znakiem najwyższych cen węgla dla elektrowni w historii. Tymczasem w składach PGG pojawiają się wyraźne promocje na węgiel. Sprawdzamy ceny węgla w składach i w marketach i odpowiadamy, kto straci, a kto zyska na wahaniach cen węgla w Polsce?

📢 Oto zgrabna żona Kamila Grosickiego Zdjęcia! Dominika Grosicka na bardzo gorących kadrach Kamil Grosicki to wielokrotny reprezentant kraju. Piłkarz, który swoją szybkością na boisku zasłużył na ksywkę "TurboGrosik". 34-letni zawodnik może się pochwalić bardzo piękną żoną. 📢 Mieszkańcy Zielonej Góry świętowali dzień seniora. Młodzież i starsi razem na zumbie WIDEO Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora we wtorek w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Katolickich odbyła się międzypokoleniowa zumba seniorów i młodzieży z zielonogórskich szkół. Urząd Statystyczny z Zielonej Góry wylicza, ilu Lubuszan w wieku 65 + było rok temu i ilu będzie w 2060 r. Zapowiadane są znaczące wzrosty.

📢 Przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słubicach będzie nowe, wielofunkcyjne boisko. Wcześniej był tu asfalt, w planie była budowa parkingu Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Słubicach trwa budowa wielofunkcyjnego boiska. Jego koszt to 550 tys. zł. Wcześniej w tym miejscu był plac pokryty asfaltem. Były plany, żeby zrobić tu parking. Ostatecznie powstało miejsce do ćwiczeń i treningów.

📢 Ten spektakl to poezja i całe 100 minut dla urody. Na deskach gorzowskiego teatru wystąpi Joanna Trzepiecińska We wtorek, 14 listopada na deskach Teatru Osterwy w Gorzowie zagra m.in. Joanna Trzepiecińska. W czwartym dniu 39. Gorzowskich Spotkań Teatralnych zaprezentowana zostanie sztuka oparta o wiersze Wisławy Szymborskiej. 📢 Łosoś na święta wędzony w Zielonej Górze to pomoc dla malutkiej Poli z Nowej Soli. Aukcji jest więcej Pola z Nowej Soli urodziła 2 maja. Dostała zaledwie 1 pkt. w skali Apgar za bijące serce. – To był znak jak bardzo Pola chce żyć... A dla nas początek naszej walki o zdrowie i życie naszej ukochanej córeczki – opisują pierwsze chwile rodzice dziewczynki Diana i Patryk Stanek. Trwa zbiórka na dalszą diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację. Prowadzone są też licytacje.

📢 Najpiękniejsza sportsmenka na świecie. Alica Schmidt Bije rekordy na bieżni i na Instagramie. Zobaczcie te ZDJĘCIA Alica Schmidt to najpiękniejsza sportsmenka na świecie? Niemiecka lekkoatletka bije rekordy nie tylko na bieżni, ale również na Instagramie. Sprinterka przykuwa uwagę fotoreporterów podczas największych imprez lekkoatletycznych i jest określana mianem najpiękniejszej sportsmenki świata. 📢 Kto rozegra pierwszy ligowy mecz w Arenie Gorzów? Koszykarki czy piłkarze ręczni? Nowa, piękna Arena Gorzów zostanie otwarta już niebawem, 9 grudnia. Pierwszy mecz mają w niej rozegrać 16 grudnia koszykarki AZS AJP. Niespodziewanie do tego samego terminu zaczęli jednak aspirować szczypiorniści Stali. 📢 Wielkie otwarcie Centrum Handlowego Omega Park w Świebodzinie już 30 listopada! W Świebodzinie trwają ostatnie przygotowania do otwarcia nowego Centrum Handlowego Omega Park. Dawny sklep Tesco przy ul. Sulechowskiej 8, zmienił swoje oblicze i po modernizacji, od 30 listopada stanie się nowoczesnym, wygodnym miejscem, gdzie w komfortowych warunkach można będzie zaopatrzyć się w artykuły z różnych branż.

📢 Zbiornik retencyjny przy ul. Foluszowej w Zielonej Górze gotowy, a co z innymi inwestycjami wodociągów? A co nas czeka w przyszłym roku? Była stara, poniemiecka oczyszczalnia ścieków, nazywana przez mieszkańców UFO, a powstał zbiornik retencyjno-rozsączający. W różnych miejscach w Zielonej Górze wodociągi kończą inwestycje związane z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi. Do końca tego miesiąca wszystko ma być już gotowe. A to oznacza też koniec utrudnień w ruchu… 📢 Tak wykorzystasz łupiny orzecha włoskiego. 7 ciekawych pomysłów. Jak otwierać, żeby nie uszkodzić łupinki? Łupiny orzechów włoskich nie muszą trafić do kosza na śmieci. Okazuje się, że ta część orzecha ma bardzo wiele zastosowań. Kiedyś służyła do domowych środków sprzątających czy kosmetyków, dziś można z nich zrobić ozdoby, nie tylko świąteczne. Łupiny orzechów pomogą w ozdobieniu domu. Do czego jeszcze można je wykorzystać?

📢 Przed Świeckiem utrzymuje się spowolnienie ruchu w kierunku Niemiec. Korek ma kilka kilometrów Kierowcy przejeżdzający przez granicę w świecku wciąż muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami. Ruch jest spowolniony z powodu prowadzonych kontroli. Auta poruszają się wolno, więc tworzą się kilkukilometrowe korki. 📢 Z Babimostu polecimy też do Egiptu. Loty ruszą w przyszłym miesiącu W przyszłym miesiącu polecimy już z Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost do Egiptu. Jak się okazuje, z lubuskiego lotniska latamy coraz chętniej. W tym roku skorzystało z niego już 48 tysięcy pasażerów. Do końca roku może ich być nawet ponad 60 tysięcy. 📢 Kazimierz Bednarz z Sulechowa wygrał zawodową walkę MMA Kazimierz Bednarz z Sulechowa, specjalista od sportów walki, wygrał ostatnio ważną, zawodową walkę MMA. Podczas gali w Mosinie pokonał rywala z Ukrainy.

📢 Ile zarabiają posłowie i senatorowie w Polsce? Politykom przysługują atrakcyjne dodatki, ulgi oraz dopłaty Posłowie, którzy zasiedli w ławach podczas dzisiejszego, inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji mogą liczyć na znacznie wyższe pensje, niż ich poprzednicy sprzed lat. Wynagrodzenia parlamentarzystów są jednak nadal mniejsze w porównaniu do zarobków polityków za granicą. Ile wynosi pensja posła i senatora w 2023 roku? 📢 Tak powstaje S3 do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Koniec prac coraz bliżej Trwa budowa 33-kilometrowego odcinka S3 Troszyn-Świnoujście. To ostatni, brakujący fragment tej drogi w Zachodniopomorskiem. Po zakończeniu prac będziemy mogli wygodniej i szybciej dotrzeć nad samo morze – do Świnoujścia i Międzyzdrojów. Na jakim etapie jest budowa i kiedy się zakończy? 📢 Sulechów zyska centrum przesiadkowe. Kolejna działka kupiona przez gminę Nowe centrum komunikacyjne powstanie przy dworcu PKP w Sulechowie. Przeniesie się do niego dworzec PKS. Będą miejsca parkingowe dla mieszkańców i ich gości.

📢 Wow! Nowy park rozrywki w Gorzowie! Wielkie otwarcie Game Time już niebawem. To wyjątkowe miejsce! |ATRAKCJE, CENY BILETÓW Ta informacja ucieszy nie tylko gorzowian, ale też wszystkich mieszkańców naszego regonu. Do Gorzowa wkracza zabawa i rozrywka w niespotykanym dotąd wymiarze. Powstanie u nas jeden z najnowocześniejszych parków rozrywki w kraju. Oj, to będzie hit! A wielkie otwarcie już niebawem! Sprawdź, jakie atrakcje będą w Game Time w Gorzowie i ile kosztować będą bilety! 📢 Bieg Niepodległości w Zielonej Górze. Tym razem wygrała, bo pobiegła bez... wózka z dzieckiem W sobotę 11 listopada odbył się 5. Zielonogórski Bieg Niepodległości. Na starcie stanęło prawie 130 zawodników. Na 11-kilometrowej trasie najszybsi byli zielonogórzanie, w rywalizacji mężczyzn triumfował Jacek Szawala, a wśród kobiet Karolina Hampel.

📢 Licytacje komornicze mieszkań w Lubuskiem. Można wybierać pośród 27 ofert z różnych miejsc w regonie Maleje liczba mieszkań na licytacjach komorniczych w Lubuskiem. Na razie jest to zaledwie kilka ofert w porównaniu miesiąc do miesiąca, ale może wskazywać, że coraz więcej ludzi decyduje się na taki właśnie sposób zakupu swoich własnych czterech ścian. Obecnie na licytacjach komorniczych w Lubuskiem znajduje się 27 mieszkań. Przedstawiamy wszystkie oferty. 📢 Plebiscyt Medyczny HIPOKRATES 2023 Głosowanie w ogólnopolskim finale rozpoczęte! Kto zdobędzie prestiżowe tytuły i główne nagrody? Przed nami ostatni etap głosowania w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES 2023. Laureaci odbiorą prestiżowe tytuły, statuetki i nagrody główne podczas wielkiej gali, która odbędzie się w piątek, 8 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Patronem gali jest Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Zgłoś kandydatów do nagród dla sportowców, trenerów, drużyn i sportowych talentów Rozpoczynamy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Wataha wilków sfotografowana w Lubuskiem. "Odległość od nich nie przekraczała 30 m" - mówi Łukasz Szewczyk Dacie wiarę, że w Lubuskiem jeszcze kilkanaście lat temu żyło zaledwie 17 wilków? Mamy końcówkę roku 2023 i ich populacja u nas wzrosła. I to znacznie! Nieraz słyszymy historie, że ktoś spotkał w lesie lub okolicy wilka. A przynajmniej tak mu się zdawało. Jest to możliwe, choć trudne, bowiem wilki jak tylko mogą unikają ludzi, chodzą własnymi ścieżkami i wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach granica ta jest zacierana do tego stopnia, że dwa światy - zwierząt i ludzi ścierają się ze sobą. Dowodem tego są przepiękne zdjęcia ze spotkania z watahą wilków autorstwa Łukasza Szewczyka, który zajmuje się fotografią dzikich zwierząt. Do spotkania niemal oko w oko doszło na początku października...

📢 Michał Gała, youtuber i były uczestnik Top Model z lubuskiego Trzebiechowa oskarżony o gwałt Lubuszanin Michał Gała stał się rozpoznawalny po 8. edycji programu "Top Model", którego był uczestnikiem. Pochodzący z Trzebiechowa (gmina Maszewo) porzucił karierę modela, aby zostać youtuberem. Teraz został oskarżony o gwałt i jest zamieszany w tzw. Pandora Gate. 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! 📢 HIPOKRATES 2023 Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie. Teraz czas na finał ogólnopolski! We wtorek, 31 października zakończyło się głosowanie w finale wojewódzkim, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłosili do nagród pacjenci. Teraz czas na finał ogólnopolski. Głosowanie będzie trwało do czwartku, 16 listopada. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia.

ZOBACZ KONIECZNIE 10 polskich marek, które odniosły międzynarodowy sukces

Czy Sejm będzie maszynką do głosowania?