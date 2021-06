Prasówka 17.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika?”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.06.21

📢 Najmodniejsze fryzury na lato 2021! Waterfall layers - ta fryzura to hit, który dodaje włosom objętości [zdjęcia] Modne fryzury na lato 2021. Waterfall layers to hit tego roku - najmodniejsza fryzura na lato i nie tylko. Sprawdź, jak się prezentuje fryzura waterfall layers i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje!

📢 Krótkie fryzury na lato 2021. Te modne fryzury odmładzają, dodają uroku i kobiecości [zdjęcia] Modne krótkie fryzury na lato 2021. Fryzura na lato powinna być przede wszystkim wygodna, świetnie się układać i zapewniać swobodę w upalne dni. Wiele kobiet na wakacyjny czas wybiera ostre cięcie i szuka modnej krótkiej fryzury. Wybraliśmy kilka krótkich fryzur, które świetnie sprawdzą na lato. Zobacz!

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto horoskop finansowy na lipiec dla wszystkich znaków zodiaku. Kto może liczyć na duże pieniądze? [lista] Lipiec będzie dobrym miesiącem pod względem finansów dla wielu znaków. Niektórzy jednak powinni zacząć oszczędzać. Gwiazdy przypominają, że fortuna kołem się toczy. Sprawdź w naszej galerii horoskop finansowy na lipiec dla wszystkich znaków.

📢 Ile kosztuje występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG i innych na imprezę Marzycie o tym, aby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [17.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska! 📢 Jak złagodzić objawy po szczepieniu przeciwko koronawirusowi? Oto proste i skuteczne sposoby. Sprawdź Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból główy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem.

📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. 📢 Areszt Śledczy w Poznaniu: W takich warunkach żyją więźniowie. Zobacz zdjęcia Za więzienne mury można trafić tylko na dwa sposoby: albo jako pracownik, albo jako więzień. Nam udało się sprawdzić, jak od środka wygląda Areszt Śledczy w Poznaniu. Zobacz, w jakich warunkach żyją skazani.

📢 „Najdłuższe schody Europy” w przebudowie. Zobacz, jak przebiegają prace dotyczące autostrady A18 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła przebudowę drogi krajowej A18, tak aby dopasować jej jezdnię południową do standardów autostrady. Ze względu na przestarzałą i zniszczoną konstrukcję, z charakterystycznymi progami, trasa nosi miano „najdłuższych schodów Europy”. Ale to już wkrótce ma się zmienić, bowiem prace dotyczące inwestycji idą pełną parą! 📢 Zielona Góra. Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli Piknik Zdrowia na deptaku Jakże się cieszę, że wracamy do Pikników Zdrowia i innych imprez, związanych z naszym samopoczuciem – mówi Wanda Jelińska, która przyszła w czwartek, 17 czerwca, na zielonogórski deptak. Tegoroczny piknik poświęcony był szczepieniom oraz profilaktyce nowotworowej.

📢 Pływalnia Kryta Solan w Nowej Soli oficjalnie otwarta. To była jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji 22 miliony złotych kosztowała Pływalnia Kryta Solan w Nowej Soli. Stanęła w miejscu dawnego PKS. Teraz za ścianą budynku buduje się już hala widowiskowo-sportowa. Prezydent Jacek Milewski zapowiada, że będzie to nowoczesne centrum sportowo-rekreacyjne na miarę XXI wieku. 17 czerwca 2021 roku oficjalnie otwarto pływalnię.

📢 Jak się schłodzić bez klimatyzacji? Zobacz sprawdzone sposoby na upały! Jak się ochłodzić? Co zrobić, gdy żar leje się z nieba, a my nie mamy w domu klimatyzacji? Wiele osób przy wysokich temperaturach odczuwa zmęczenie i rozdrażnienie. Na dodatek upał może znacząco wpłynąć na nasz sen - dla niektórych taka pogoda oznacza nieprzespane noce. Oczywiście najlepszą opcją jest wyjazd nad jezioro lub schłodzenie się w przydomowym basenie. Jednak co, jeśli nie mamy takich możliwości? Jak radzić sobie z upałem bez pomocy klimatyzatora? Przejdź do galerii i zobacz najlepsze sposoby na schłodzenie się w naturalny sposób >>>

📢 Janusz Kubicki: - Chciałem zmienić świadomość, a nie układ władzy Nie chciałem zmienić układu władzy. Chciałem zmienić świadomość - z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim rozmawia Janusz Życzkowski.

📢 Masz takie 10 złotych? To sprzyjająca okoliczność, aby być bogatym! Zarobisz gigantyczną fortunę! Musisz sprawdzić jego numer seryjny Czy posiadasz taki banknot 10 zł? Istnieje szansa, że możesz być wielkim szczęściarzem! Papierowy banknot 10 zł, który trzymasz w portfelu, może być wart znacznie więcej, niż wskazuje na to jego nominał. Możesz zdobyć prawdziwą fortunę. Wystarczy to sprawdzić! Tym bardziej, że można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jaki konkretnie? Wystarczy zobaczyć, jaki ma numer seryjny. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii poniżej.

📢 Niedługo otwarcie centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie. Firma rekrutuje i podnosi pensje Kończy się budowa centrum logistycznego Amazon w Świebodzinie. Obiekt ma zostać otwarty już we wrześniu tego roku. Obecnie firma prowadzi rekrutację i oferuje pracownikom wyższe pensje. Sprawdź, kto ma szansę na zatrudnienie i ile będzie mógł zarobić!

📢 Szokująca sytuacja w Rzepinie. Maszynista wyszedł do toalety, pociągiem ruszył kierownik. Odjechał, a maszynista został... na peronie! Tę informację otrzymaliśmy od jednego z naszych Czytelników. Początkowo brzmiała nierealnie, jednak później okazało się, że taka sytuacja faktycznie miała miejsce. Pociągiem z Rzepina odjechał kierownik składu, a maszynista w tym czasie... został toalecie na dworcu. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 Zarobki pielęgniarek idą w górę. Ile zarabiają teraz, a ile będą zarabiać od 1 lipca? Sejm uchwalił nowe pensje minimalne dla medyków Zarobki pielęgniarek. Od 1 lipca zmienią się zasady wynagradzania pracowników służby zdrowia. Forsowane przez Senat wyższe współczynniki wyliczania wynagrodzeń dla medyków przepadły w sejmowym głosowaniu. Jak na tym wyjdą pielęgniarki i ile rzeczywiście zarabiają? Zdaniem działaczek Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe ich pensje różnią się od wyliczeń ministerstwa. Sprawdźcie w galerii, ile wynoszą obecnie.

📢 Koronawirus w Lubuskiem. Trzeci powiat pokonał COVID-19. Wskaźniki zakażeń |17 CZERWCA W czwartek 17 czerwca w Lubuskiem potwierdzono pięć nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń spadł do poziomu 0,4 os. na 100 tys. mieszkańców. 📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 17.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików. 📢 To włamanie wstrząsnęło Obrzycami. Sprawcy weszli do świątyni podziemnym korytarzem. Ukradli datki na leczenie byłego proboszcza To włamanie poruszyło nie tylko parafian w Obrzycach. Łupem włamywaczy padły ofiary wiernych na rzecz rehabilitacji ciężko poszkodowanego w wypadku drogowym byłego proboszcza parafii Andrzeja Tymczyja. 📢 WAGs piłkarzy Hiszpanii na Euro 2020. Żony i dziewczyny reprezentantów to modelki, influencerki, gwiazdy TV [ZDJĘCIA] Na Euro 2020 Polska 19 czerwca gra z Hiszpanią. Poznaj piękne żony i partnerki (WAGs) piłkarzy reprezentacji Hiszpanii. Wśród nich są celebrytki, modelki. Piosenkarką, aktorka, gwiazdą TV jest Edurne Garcia, żona Davida De Gei. Kliknij w przycisk "ZOBACZ GALERIĘ" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Piłkarski rozkład jazdy na weekend 19-20 czerwca. Sprawdź, gdzie warto wybrać się na mecz IV ligi, klasy okręgowej, klasy A W sobotę (19 czerwca) kończy się sezon w III lidze. Lechia Zielona Góra i Warta Gorzów grają na wyjeździe. W IV lidze o awans walczą Carina Gubin (73 punkty) i Ilanka Rzepin (72). Ostatnia kolejka także w gorzowskiej klasie okręgowej. Sprawdź, gdzie w weekend warto wybrać się na mecz. 📢 Fryzury 2021. Bob blond z grzywką - modna fryzura na wiosnę! Komu pasuje i jaki odcień blondu wybrać? Trendy fryzjerskie 17.06.2021 Bob to fryzura ponadczasowa. A bob z grzywką w kolorze blond jest jego obecnie najmodniejszym wariantem! Wbrew pozorom, bob blond może pasować każdej z nas - wystarczy tylko poznać najważniejsze zasady i wskazówki, dzięki którym wybierzemy jego odpowiedni odcień, długość i styl. Jaki bob blond z grzywką jest najbardziej na czasie? Jak go dopasować? Sprawdźcie nasz poradnik i inspiracje w galerii!

📢 Memy po meczu Polska - Słowacja na Euro 2020. "Taktyczna porażka, żeby zaskoczyć rozluźnioną Hiszpanię" [17.06.2021] Wojciech Szczęsny już się zakłada z Robertem Lewandowskim, że podczas Euro 2020 strzeli więcej goli, czyli internauci nie zostawiają suchej nitki na kadrze Paulo Sousy po porażce ze Słowacją 1:2. Dla Grzegorza Krychowiaka to była... droga krzyżowa (już drugi raz w tym roku). A były selekcjoner Jerzy Brzęczek śmieje się w głos, siedząc przed telewizorem. W sobotę mecz z Hiszpanią w Sewilli. Obejrzyjcie w galerii memy po meczu reprezentacji Polski w Sankt Petersburgu. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa Oto PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni.

📢 Odkryty basen w Zielonej Górze Drzonkowie wkrótce otwarty. WOSiR zaprasza do pływania i odpoczywania Kompleks basenów odkrytych w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Drzonkowie zostanie otwarty w niedzielę, 27 czerwca, o godzinie 15.00. - Wreszcie! - cieszą się zielonogórzanie. - Pogoda przecież ostatnio typowo wakacyjna. 📢 Zielona Góra: Coś z tymi odczytami liczników nie tak - napisał Czytelnik. Co odpowiadają wodociągi? Muszę sam odczytywać liczniki wody i jeszcze za to płacić. Coś tu jest nie tak - napisał do nas Czytelnik. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja wyjaśniają, że w związku z pandemią zostały wprowadzone pewne ograniczenia, ale od czerwca wszystko wróciło do normy. A opłaty? One nie dotyczą odczytów.

📢 Świdnica, Zabór, Zielona Góra pomagają małej Ani chorującej na SMA. W weekend odbędą się tu akcje dla dziewczynki. By wesprzeć zbiórkę Czasu na zebranie wielomilionowej kwoty na terapię genową małej Ani Orłowskiej z Zielonej Góry jest coraz mniej. Zbiórka trwa do końca czerwca. Setki wolontariuszy nie ustają więc w boju, by zebrać niezbędną kwotę. W nadchodzący weekend odbędą się kolejne wydarzenia dla dziewczynki chorującej na rdzeniowy zanik mięśni. Sprawdź, gdzie będą organizowane.

📢 Przy Galerii Pod Topolami w Zielonej Górze widać pewne zmiany. Uprzątnięto bałagan, w środku też jest czyściej. Obiekt zmieni właściciela? Z uwagą śledzimy sytuację Galerii Pod Topolami przy zielonogórskim deptaku. Przypomnijmy, że wcześniej były plany modernizacji i rozbudowy tego budynku. Ale ostatecznie przez wiele miesięcy we wnętrzach galerii nie za wiele się działo, a miejsce stopniowo coraz bardziej niszczało. Teraz widać, że teren wokół obiektu, ale i w środku, został wysprzątany. Czy jest szansa, że budynek w centrum miasta doczeka się modernizacji? 📢 Takie przepiękne irysy Józefa Koncewicza mają szansę rosnąć na zielonogórskich skwerach. Gdzie chcielibyście je podziwiać? Dajcie znać! Józef Koncewicz z Zielonej Góry hoduje irysy bródkowe już kilkadziesiąt lat. Pojawił się pomysł, by część tych pięknych kwiatów trafiła na zielonogórskie skwery i cieszyła oko mieszkańców. Jak uważacie, w których miejscach Zielonej Góry powinny pojawić się te niezwykłej urody rośliny?

📢 Najśmieszniejsze MEMY o żonie. Zobacz, jak internauci żartują z żon. MEMY [17.06.2021] Lubisz memy? To koniecznie sprawdź i te! Wybraliśmy najśmieszniejsze memy o żonach! 📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Duży pożar pod Nowogrodem Bobrzańskim. Akcja dogaszania trwa już drugi dzień Duży pożar wybuchł w Krzywańcu, pod Nowogrodem Bobrzańskim. Palą się trawy, torfowiska, lasy, pola i stogi. Dogaszanie pożarzyszka trwa od wczoraj.

📢 Wypadek na rogatkach wsi Św. Wojciech. Wyglądało groźnie. Ucierpiał jeden z kierowców. Wielki szacunek wzbudziła postawa sprawczyni kraksy Do zdarzenia doszło w środę, 16 czerwca w samo południe, w centrum Św. Wojciecha. W wykonującego manewr skrętu volkswagena z impetem uderzył chevrolet.

📢 Zielona Góra. Co się dzieje w OHP? Gwarno i wesoło. Trwają Dni Otwarte Ośrodka Szkolenia i Wychowania, które też oznaczają pomoc Ani Tu oprócz nauki można zdobyć zawód. Ale nie tylko. W środę, 16 czerwca br., można się było przekonać, że Komenda Wojewódzka OHP ma różne oblicza. W ramach Dni Otwarte Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP wiele się działo. 📢 Drogowa ofensywa w Gorzowie. Jest wykonawca remontu ulicy Kombatantów. Są też chętni na budowę nowego odcinka Spichrzowej Jedna z najbardziej zniszczonych dróg w Gorzowie wreszcie zostanie wyremontowana. Ta wiadomość na pewno ucieszy kierowców, którzy po dziurawej ulicy Kombatantów muszą jeździć slalomem. Gorzowski magistrat wybrał właśnie wykonawcę tej inwestycji. Są też chętni na budowę dodatkowego odcinka ulicy Spichrzowej, czyli długo zapowiadanego nowego fragmentu drogi od skrzyżowania z ulicą Hejmanowską do ulicy Teatralnej. Do przetargu zgłosiły się cztery firmy.

📢 Mało brakowało i doszłoby do tragedii na przejściu dla pieszych w Krośnie Odrzańskim. Ojciec zdołał uratować swoje dziecko. Zobacz wideo W środę (9 czerwca) w Krośnie Odrzańskim na ulicy Poznańskiej prawie doszło do tragedii. Przez przejście dla pieszych przechodził mężczyzna z dzieckiem na rowerku. Byli już połowie pasów, mężczyzna szarpnął dziecko do tyłu i sam się uchylił, ponieważ przez przejście z dużą prędkością przejechał samochód. 📢 Olbrzymi pożar na fermie drobiu w Wierzbnicy koło Bytomia Odrzańskiego Pożar wybuchł w środę, 16 czerwca ok. godz. 13. W ogniu stanął jeden z budynków znajdujących się na fermie drobiu w Wierzbnicy koło Bytomia Odrzańskiego. Straty materialne są poważne.

📢 Władysław Dajczak wręczył odznaczenia 17 zasłużonym mieszkańcom Nowej Soli Pływalnię Solan, Szkołę Muzyczną oraz Dom Seniora odwiedził w środę, 16 czerwca, w Nowej Soli Władysław Dajczak. W tej ostatniej instytucji wojewoda lubuski wręczył, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, 17 złotych medali za długoletnią służbę.

📢 Śmiertelny wypadek w okolicach Białcza. Nie żyje 39-letni motocyklista Do śmiertelnego wypadku doszło 16 czerwca w okolicy Białcza (powiat gorzowski, gmina Witnica). W galerii więcej informacji oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia.

📢 Padła wygrana w Lotto Plus. Znowu ktoś zgarnął fortunę! Lista lottomilionerów się powiększa Padła główna wygrana w Lotto Plus. Szczęśliwiec wygrał 1 mln złotych i tym samym dołączył do grona lottomilionerów. Gdzie padła ,,szóstka" w Lotto Plus? 📢 Wiedzieliście, że mamy w Lubuskiem "Afrykę"? To miejsce warto odwiedzić! Przed nami już niedługo wakacyjno-urlopowe wycieczki i wyjazdy. Na mapach planowanych rowerowych wypadów, czy pieszego wędrowania znajdą się zapewne także turystyczne atrakcje Nadleśnictwa Lipinki. Wyjątkowe przyrodniczo i kulturowo-historycznie miejsca mogą stać się celami rodzinnych czy też może samotnych podróży.

📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Fryzura z grzywką, kolorowe frotki, refleksy i koczki. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź! 📢 Uwaga! Groźny wypadek w Jeninie pod Gorzowem. Dwie osoby trafiły do szpitala W środę, 16 czerwca w Jeninie pod Gorzowem Wielkopolskim doszło do groźnego wypadku. Dwie osoby zostały ranne.

📢 Koronawirus w Lubuskiem. Jak bardzo spadły wskaźniki zakażeń? |16 CZERWCA W środę 16 czerwca w Lubuskiem potwierdzono tylko jeden nowy przypadek koronawirusa. Aktualny wskaźnik zakażeń wynosi 0,5 os. na 100 tys. mieszkańców.

📢 Gorzów. W parku Kopernika usychają młode drzewa. Taką mieliśmy... rewitalizację W zrewitalizowanym parku Kopernika nagminnie usychają młode drzewa. Niekiedy to nawet połowa tego, co posadzono wzdłuż alejek. Liczba obumarłych drzew idzie już w kilkadziesiąt sztuk! 📢 Czytelnik: kierowcy zwalniają na progu przed wjazdem do Zielonej Góry Zawady, a potem pędzą przez ulicę! Przydałaby się interwencja policji Kierowcy jeżdżą przez naszą Zawadę, przekraczając prędkość - denerwuje się Stefan Rogoś, mieszkaniec Zielonej Góry Zawady, który poprosił "GL" o interwencję. Zielonogórzanin twierdzi, że auta zwalniają na progu przed sołectwem, a potem jadą bardzo szybko, choć to przecież teren zabudowany z mnóstwem domów wzdłuż drogi.

📢 Zbliża się przebudowa dworca w Rzepinie. Zobacz, jak się zmieni! To będzie wizytówka miasta Przywrócenie historycznego wyglądu dworca, poprawa komfortu podróżnych, dostępności oraz bezpieczeństwa to tylko niektóre z celów modernizacji dworca w Rzepinie. PKP S.A. ogłosiły przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych obiektu. 📢 Proces Zbigniewa Stonogi w Łodzi. Kontrowersyjny youtuber Zbigniew Stonoga przed sądem w Łodzi 16.06.2021 Proces Stonogi w Łodzi znanego i kontrowersyjnego polityka i youtubera zacznie się 19 sierpnia br. w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Wcześniej był już notowany i skazywany. 📢 "Wraki" zajmują miejsca na zielonogórskich parkingach. Jest ich pełno. Mieszkańcy się wkurzają i mają rację! Co z takimi pojazdami robić? Jakiś czas temu zapytaliśmy mieszkańców Zielonej Góry o sytuację na parkingach w mieście. Te nie dość, że oblężone, bo samochodów jest znacznie więcej, niż wolnych miejsc, to dodatkowo zawalone są tzw. wrakami. Pojazdy te nie tylko szpecą krajobraz. Jak informują nas Czytelnicy, zajmują tak cenne miejsca parkingowe. Często są to auta bez rejestracji, bez szyb, z przebitymi oponami, a nawet bez kół! W samej Zielonej Górze jest ich kilkadziesiąt. Istnieje jednak prosty sposób, jak się pozbyć takiego "złomu z parkingu".

📢 Lubuskie Alcatraz! Tak wygląda Zakład Karny w Krzywańcu! Tutaj skazani z długimi wyrokami malują obrazy! Część I Młodzi, uśmiechnięci ludzie stoją przy sztalugach. Wyglądają raczej na kulturystów, a nie artystów. Jednak spod ich pędzli wykwitają kwiaty, delikatne ptaki, czy motyle. - Dla mnie, to jakby okruchy wolności - mówi Marcin (imię zmienione), który odsiaduje dożywocie. Aż trudno uwierzyć, że każdy z malujących mężczyzn ma na sumieniu ciężkie przestępstwa i wyroki. 25 lat więzienia lub dożywocie! 📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Lubuszanie poszukiwani za ciężkie przestępstwa: zabójstwo, posiadanie broni, udział w grupie przestępczej, rozboje, przestępstwa seksualne Prezentujemy zdjęcia kilkudziesięciu osób, które lubuska policja poszukuje za ciężkie przewinienia. Jeśli kogoś rozpoznajesz, skontaktuj się z funkcjonariuszami. 📢 Te osoby załapią się na 12 tys. zł na dziecko. Będą zmiany w nowym programie dla rodzin Te osoby załapią się na 12 tys. zł na dziecko. Podczas prezentacji "Polskiego Ładu" Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało powstanie nowego programu. Rodzice będą mogli otrzymać 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dzieci. Pieniądze nie trafią jednak do wszystkich. Zobacz, kto może liczyć na wypłaty.

📢 Od 1 lipca rusza program "Profilaktyka 40 plus". Osoby powyżej 40. roku życia będą mogły liczyć na bezpłatny pakiet badań Każda osoba powyżej 40. roku życia będzie mogła nieodpłatnie skorzystać z pakietu badań diagnostycznych. Wszystko za sprawą programu "Profilaktyka 40 PLUS", który rusza 1 lipca. Na czym dokładnie polega i kto może z niego skorzystać?

📢 3. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa zbliża się wielkimi krokami! Już 18-20 czerwca plac Bohaterów wypełni się niepowtarzalnymi browarami rzemieślniczymi. To już trzecia edycja wyjątkowej imprezy, która ponownie zaskoczy nie tylko wyjątkowymi piwami, ale także innymi atrakcjami. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

📢 Sky Walk w Świeradowie-Zdroju bije rekordy popularności. Zobaczcie, jak wygląda spacer w chmurach [ZDJĘCIA] Internet zalewają zdjęcia wykonane na najnowszej dolnośląskiej atrakcji - wieży widokowej Sky Walk w Świeradowie-Zdroju. Kto by nie chciał mieć selfie w takim miejscu, z takim widokiem? Zobaczcie zdjęcia naszych czytelników, którzy odwiedzili to miejsce. 📢 Amazon podnosi pensje. Zobacz, ile zarobią pracownicy początkujący i liderzy zespołów Amazon wprowadza nowe, konkurencyjne stawki wynagrodzeń. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 roku, a wszyscy pracownicy sezonowi, wspierający Amazon w okresie szczytu sezonu 2021, również zostaną nią objęci.

📢 Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika więziennych tatuaży [14.06.2021] Więzienne tatuaże są dowodem, że subkultura grypsujących w zakładach karnych kiedyś przeżywała rozkwit. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. 📢 Brutalne pobicie w Krośnie Odrzańskim. 46-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Poszukiwani są świadkowie 13 maja w Krośnie Odrzańskim na ul. Bobrowej doszło do pobicia. 46-letni mężczyzna trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja bada sprawę, a rodzina poszkodowanego szuka świadków zdarzenia i wyznaczyła nagrodę pieniężną za wskazanie sprawców. 📢 Tak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów. Zobacz zdjęcia Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego.

📢 Najbardziej tandetne rzeczy w domu. Jeśli je masz, to koniecznie się ich pozbądź Zobaczcie nasz wybór najbardziej kiczowatych i tandetnych domowych rupieci. Jeśli któryś z nich masz, to usuń go ze swojego mieszkania.

📢 To czarne punkty na mapie Zielonej Góry? Czytelnicy: Tutaj może dojść do tragedii! Co stanie się z tymi budynkami w centrum miasta? Czy musi dojść do tragedii, by wreszcie ktoś się danym miejscem zajął? - to jedno z takich pytań, które często zadają nam nasi zielonogórscy Czytelnicy. Zwracacie uwagę, gdzie może być niebezpiecznie, alarmujecie o zaniedbanych punktach na mapie miasta. Sprawdzamy, jak wygląda ich zabezpieczenie. 📢 29-letni policjant zginął na przejeździe kolejowym w Białczu. W jego volkswagena uderzył rozpędzony pociąg Przejazd kolejowy w Białczu (gm. Witnica) jest dobrze oznakowany i widoczny z daleka. Są tu znaki stop i światła ostrzegawcze. Jest też bardzo dobra widoczność. Mimo tego policjant z gorzowskiej drogówki wjechał wprost pod rozpędzony pociąg.

📢 Dramat! Tak wyglądają wnętrza galerii Pod Topolami w centrum Zielonej Góry. Z każdym dniem budynek popada w coraz większą ruinę Galeria Pod Topolami - dawniej miejsce zakupów mieszkańców centrum Zielonej Góry, a dziś... ruina. Budynek wygląda coraz gorzej. Wyrwane kable, pobite szyby, dziury w stropach... Zielonogórzanin Kacper Kubiak postanowił sfotografować wnętrza galerii. Zobaczcie, jak wygląda ona obecnie. 📢 Niebezpieczne znaki zodiaku. Te osoby mogą być bardzo groźne. Kto jest na tej liście? [16.07.2020] Zdaniem niektórych osób data urodzenia ma znaczenie w kontekście wpływu na nasz charakter i tego, co spotyka nas na etapie dalszego życia. Serwis topcasinobonus.com dotarł do interesujących statystyk. Autorzy zestawienia sprawdzili, czy to spod jakiego znaku jesteśmy, może mieć wpływ na to, jak zachowujemy się w przyszłości i jakie decyzje podejmujemy. Ranking oparto na kilkudziesięciu wstrząsających i głośnych sprawach kryminalnych - dotyczy on osób, które dopuściły się zbrodni i skazano je na najwyższy wymiar kary. Według tych analiz okazuje się, że niektóre osoby mogą rodzić się ze skłonnościami do krzywdzenia innych. Jak to wygląda wśród znaków zodiaku, które są najniebezpieczniejsze? Zobaczcie w dalszej części naszej galerii. >>>

📢 Te imiona kiedyś były obciachem, a teraz biją rekordy popularności Wybór imion dla dzieci to wyjątkowo trudne zadanie. Jak się okazuje zdaniem psychologów, to właśnie imię jest obrazem charakteru i osobowości jego posiadacza. Nie uwierzycie, że niektóre imiona, które teraz biją rekordy popularności, były kiedyś uważane za zakazane. Czemu jeszcze jakieś 100 i więcej lat temu te imiona były uznawane za niewłaściwe? Były one uważane za imiona dla osób z niższych sfer.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Drożyzna nad Bałtykiem. Lepiej wyjechać za granicę?