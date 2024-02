Prasówka 18.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gorzowskie koszykarki długo straszyły rywalki z Polkowic. Ale bez Chloe Bibby nie dały rady ich pokonać”?

Prasówka 18.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gorzowskie koszykarki długo straszyły rywalki z Polkowic. Ale bez Chloe Bibby nie dały rady ich pokonać W 21. kolejce Orlen Basket Ligi gorzowianki zagrały w sobotę (17 lutego) w Polkowicach o pozycję liderek po zasadniczej fazie rozgrywek. Miejscowy KGHM BC miał jednak takie same zamiary, przeważał przez większość spotkania i zasłużenie triumfował różnicą 21 punktów.

📢 Dawny klasztor w Otyniu może być nową atrakcją dla mieszkańców i turystów Na początek ma być uporządkowany i udostępniony niewielki park przy klasztorze w Otyniu, a ruiny zabytku mają być zabezpieczone. Pierwsza do wykonania jest rekonstrukcja budynku bramnego. Uczniowie zielonogórskiej „Budowlanki” będą mogli tutaj szlifować swój fach, wykonując prace renowatorsko-konserwatorskie.

📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. Mamy najnowszy ranking mądrych ras psów [18.02.2024] Pies to prawdziwy przyjaciel człowieka. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się, by w codziennej wędrówce przez życie towarzyszył im czworonóg. Warto jednak pamiętać, że w zależności od wybranej przez siebie rasy, możemy spodziewać się różnych charakterów.

📢 Koszmarny wypadek na A2 w Lubuskiem! Dwie osoby były zakleszczone w pojazdach Wczesnym rankiem w sobotę 17 lutego doszło do dwóch zdarzeń na trasie A2 w Lubuskiem. Interweniowało kilka zastępów strażaków, na miejsce wezwano także medyków do osób, które zostały poszkodowane. 📢 Dzień Kota 2024: Dziś wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Informatyk dyrygował orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej. Zrobił to także na bis! To była niecodzienna historia! Podczas walentynkowego koncertu w Filharmonii Gorzowskiej podczas jednego z utworów orkiestrą dyrygował… informatyk z Koszalina. 📢 Nowe technologie, sztuczna inteligencja, eksploracja kosmosu. W zielonogórskim BWA zagościła nowa wystawa "Stan nieważności" W galerii BWA otwarto w piątek (16.02) nową wystawę malarstwa pt. „Stan nieważności”. Jej autor - Paweł Dunal - swoimi obrazami opowiada o trosce i przerażeniu spowodowanym m.in. pojawianiem się nowych technologii. Na wernisażu pojawiło się sporo osób zainteresowanych jego twórczością.

📢 Światowy Dzień Kota w zielonogórskim schronisku. Aukcje, warsztaty i rozmowy o świadomej adopcji. Ale się działo! Światowy Dzień Kota obchodzimy oficjalnie 17 lutego. Jednak wszyscy miłośnicy tych zwierząt wiedzą, że kocie święto jest codziennie – taka jest kocia natura. Kolejna edycja akcji „Nie odwracaj kota ogonem” za nami. Co się działo? Zobacz!

📢 Wiedzieliście, że Lubuskie ma swoje Sanssouci? Działało tu uzdrowisko i wielkie kasyno! Poznaj historię wyjątkowego pałacu w Gliśnie Trudno uwierzyć, że przez dziesiątki lat niewielkie Glisno położone w gminie Lubniewice było… znanym kurortem. Wówczas miejscowość nazywano kąpieliskiem leczniczym, a przepiękny pałac tętnił życiem. Jak dobrze było móc się tu pokazać! Odkrycie z nami wyjątkową historię tego jakże pięknego budynku. 📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

📢 Najlepsze szkoły nauki jazdy z powiatu nowosolskiego. Sprawdź zdawalność kandydatów na kierowców Jak wybrać szkołę nauki jazdy, żeby zwiększyć swoje szanse na egzaminie? Wiadomo, że nie chodzi o to, aby egzamin na prawo jazdy zdawał każdy bez względu na umiejętności. Ale jak zdobyć wiedzę i doświadczenie, żeby zdać egzamin za pierwszym, czy może drugim razem. Zajrzeliśmy do danych WORD Zielona Góra, aby wybrać najlepiej kształcące w tej dziedzinie szkoły w powiecie nowosolskim.

📢 Gospodarstwa agroturystyczne w Lubuskiem. Te zostały uznane za najpiękniejsze. Warto tu przyjechać - nie tylko w sezonie wakacyjnym! Mamy szczyt wakacji i z pewnością wiele osób wciąż poszukuje idealnego miejsca na letni wypoczynek. Jedni z nas lubią morze, inni góry, a kolejni cenią sobie ciszę i sąsiedztwo natury. Co ważne, w poszukiwaniu takiego zielonego i zacisznego miejsca wcale nie musimy udawać się daleko. W Lubuskiem organizowany jest konkurs na "Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego", którego organizatorem jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Poznajcie laureatów ostatniej edycji (2022) i udajcie się do nich na kilka dni, weekend, czy dłuższy pobyt.

📢 Silent Disco na lodzie w Zielonej Górze. To pierwsze tego typu wydarzenie w mieście. Sprawdź szczegóły! |ZMIANA DATY Już w ten weekend zielonogórzanie będą mogli wziąć udział w nietuzinkowym zimowym wydarzeniu. Jazda na łyżwach, ulubiona muzyka i taniec na świeżym powietrzu. To będzie pierwsze Silent Disco w mieście. Wstęp bezpłatny. Sprawdź szczegóły! Uwaga, zmieniła się data wydarzenia! 📢 Niezwykły pokaz niezwykłego filmu! W Szprotawie zobaczymy film dokumentalny o Potoku Sucha Burmistrz Mirosław Gąsik oraz kierownik Wydziału Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Maciej Boryna zapraszają na premierowy pokaz niezwykłego filmu, który odbędzie się w sali widowiskowej Szprotawskiego Domu Kultury, w niedzielę, 18 lutego 2024 r., o godz. 16.30. Wstęp wolny. 📢 Szefowa lubuskiego oddziału NFZ odchodzi ze stanowiska Po niemal czterech latach pracy w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ ze stanowiska odchodzi Ewa Skrbeńska. Wypowiedzenie złożyła w listopadzie ubiegłego roku. Koniec lutego jest zatem końcem pracy w oddziale.

📢 W Gorzowie mamy najdroższy bar orientalny? Znany Youtuber wystawił fatalną recenzję tej knajpie! Znany Youtuber Kebson odwiedził w ostatnim czasie Gorzów. Skosztował dań, serwowanych w kilku kultowych lokalach gastronomicznych. Dotychczas jego recenzje były na ogół pozytywne. Ta jednak jest zupełnie inna. Wizytę w tym miejscu można podsumować jednym słowem - porażka.

📢 Sieć Intermarché wraca do Zielonej Góry Sieć supermarketów spożywczych Intermarché wraca do Zielonej Góry! Już w marcu br. uruchomiony zostanie sklep przy ul. Szosa Kisielińska, w najnowszym koncepcie Power 2.0. Pod okiem nowego właściciela, sieć wraca do swojej kolebki. To nie wszystko – wiemy już, że w najbliższym czasie do Zielonej Góry zawitają jeszcze 2 kolejne supermarkety sieci, a także 2 przysklepowe stacje paliw. 📢 Dyżurny weterynarz w Lubuskiem w niedzielę, 18 lutego. Tutaj znajdziesz pomoc w nagłych przypadkach Wypadek, uraz, nagła choroba? To może przytrafić się każdemu zwierzęciu. Gdzie szukać pomocy lekarza weterynarii w niedzielę, 18 lutego w województwie lubuskim? Oto adres dyżurnej przychodni i lista pozostałych gabinetów weterynaryjnych, pracujących w miedziele i święta. Niektóre czynne są całodobowo.

📢 Kochają nie tylko od święta! Zobacz piękne emocje towarzyszące parom na starcie akcji Ona i On Z okazji walentynek zorganizowaliśmy akcję pełną miłości, w której zakochani z naszego regionu mogą wygrać nawet 50 000 złotych. Start plebiscytu Ona i On wywołał wiele pięknych emocji, którymi uczestnicy postanowili podzielić się w mediach społecznościowych! 📢 Uczniak Szprotawa ma szczęście do utalentowanej i pracowitej młodzieży ULKS Uczniak Szprotawa niedawno obchodził 25-lecie istnienia. Klub od lat słynie ze świetnej pracy z młodymi lekkoatletami. Ostatnio asem w talii trenera Zygmunta Szwarca jest rekordzista Polski w wielobojach Hubert Trościanka. 📢 W Gorzowie będzie piąty kandydat na prezydenta O mandaty rady miasta w Gorzowie będą się ubiegać przedstawiciele co najmniej sześciu komitetów wyborczych. Wiemy już też, że czterem kandydatom na prezydenta miasta ma dojść konkurent bądź konkurentka.

📢 Mieszkańcy Żagania uczcili 79. rocznicę walk o miasto i ewakuacji obozów jenieckich W piątek, 16 lutego na placu generała Maczka mieszkańcy Żagania uczcili 79. rocznicę walk o miasto i ewakuacji obozów jenieckich. Honorowym gościem uroczystości był ostatni żyjący żołnierz, walczący o Polskę w czasie II wojny światowej, Eugeniusz Jaworski. Wraz z polskimi wojskowymi, rocznicę uczcili również żołnierze amerykańscy z 3 Dywizji Piechoty w Forcie Stewart w Georgii (USA), stacjonujący na obozowisku Karliki koło Żagania.

📢 "Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie. 📢 Najlepsze zdjęcia z lubuskich studniówek 2024. Nikt w Polsce nie bawił się tak jak lubuscy maturzyści! | ZDJĘCIA, FILMY Za nami najgorętszy początek 2024 roku - czas lubuskich studniówek, czas poloneza, szampańskiej zabawy, wzruszeń, pięknych toastów, życzeń i szalonych nieprzespanych nocy spędzonych na parkiecie. Uczniowie klas maturalnych z naszego regionu przez kilka tygodniu królowali na parkietach. I my mieliśmy to szczęście w tych wyjątkowych chwilach im towarzyszyć. Najlepsza muzyka, tańce, dostojnie wykonywane polonezy, wspaniałe kreacje. To były niezapomniane bale studniówkowe. Uczniowie klas maturalnych z Lubuskiego potrafią bawić się jak nikt w Polsce! Oto najlepsze zdjęcia z tegorocznych lubuskich studniówek!

📢 Romeo i Julia w trzech odsłonach miłowania: operowej, musicalowej oraz popowej. Za nami koncert walentynkowy w Filharmonii Zielonogórskiej Po raz kolejny w tym roku, sala Międzynarodowego Centrum Muzycznego Filharmonii Zielonogórskiej zmieniła się w teatr muzyczny. Z okazji Międzynarodowego Dnia Zakochanych przedstawiono w nim trzy odsłony miłosnych melodii z różnych epok i w różnych formach. Zaczęło się od melodii z filmu "Love Story", a zakończyło duetem z "Upiora z opery". Koncert trwał bite trzy godziny i zakończył się owacjami na stojąco. 📢 Pirat drogowy gnał w Niegosławicach 120 km/h w terenie zabudowanym. Zatrzymali go policjanci żagańskiej drogówki Przekroczył prędkość o 80 kilometrów. Szybką i nieodpowiedzialną jazdę 49-letniego kierującego samochodem osobowym marki Mercedes przerwali policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego żagańskiej jednostki. Za swoje nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie kierujący utracił prawo jazdy na trzy miesiące.

📢 Najbiedniejsze i najbogatsze miasta w Lubuskiem. Oj, będziecie zaskoczeni. Jak wypadło Wasze miasto? Najbogatsze miasto w Lubuskiem? Pierwsza myśl: któraś ze stolic! A tu klops! Zielona Góra i Gorzów w tym rankingu są poza pierwszą trójką. A jak wypadło Twoje miasto? 📢 Kolejka ogrodowa w Nietoperku. Niezwykła atrakcja turystyczna w Lubuskiem! Dzieci piszczą tutaj z radości! Planujecie weekend? Mamy dla Was idealną propozycję na rodzinną wycieczkę: Kolejka Ogrodowa w Nietoperku koło Międzyrzecza to jedna z największych atrakcji turystycznych w Lubuskiem. A i tak wiele osób o niej nie słyszało!

📢 Droga w Miodnicy nowa i przejezdna. Inwestor podsumował wydatki! Pod koniec 2023 roku zakończyła się blisko dwuletnia przebudowa drogi biegnącej przez Miodnicę w gminie wiejskiej Żagań. Odnowiona trasa jest wygodna i równa, ale ma jeden mankament: brak ścieżki rowerowej. Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze tłumaczy, że jej budowa nie była możliwa ze względu na własność gruntów przy modernizowanej trasie.

📢 Co słychać u lubuskich trzecioligowców? Luty pod znakiem transferów i obozów przygotowawczych Do startu rundy wiosennej III ligi został już mniej niż miesiąc, a to oznacza, że lubuskie drużyny muszą zagęścić działania w ramach okresu przygotowawczego. Sprawdzamy, na jakim zespoły znajdują się aktualnie etapie. 📢 Informatyk wylicytował zostanie dyrygentem. Poprowadzi orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej Informatyk z Koszalina w piątek 16 lutego poprowadzi przez chwilę orkiestrę filharmonii. W czwartek odbywał z nią próby. - Jak tę muzykę słyszę, to aż się unoszę – mówił z batutą w ręku. 📢 Pożar w Kostrzynie nad Odrą. Kłęby dymu widoczne z kilkuset metrów Do pożaru doszło przy ulicy Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą. Ogień pojawił się na terenie osiedla Marii Konopnickiej w okolicy starych komórek oraz garaży - to rejon dawnego browaru. Kłęby dymu były widoczne z odległości kilkuset metrów.

📢 Co musisz wiedzieć o PSZOK-ach? Jakie odpady można do nich przywieźć? Najchętniej odwiedzanym PSZOK-iem jest ten przy ul. Małyszyńskiej. Nowe punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych działają od tygodnia. Co powinniśmy o nich wiedzieć? 📢 Zestaw przyborów kuchennych wycofany ze sprzedaży. Co jeszcze znika ze sklepowych półek? Najnowsze ostrzeżenia GIS 15.02.2024 W ostatnich dniach Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) podjął decyzję o wycofaniu z obiegu szeregu produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Nowe ostrzeżenia GIS z dnia 15 lutego 2024 roku dotyczą różnorodnych artykułów, od przyborów kuchennych po kosmetyki.

📢 20 tys. "nielegalnych" rowerów elektrycznych w Lubuskiem! Były sprzedawane w internecie Ponad 20 tys. "nielegalnych" rowerów elektrycznych namierzyli w Lubuskiem funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej. Znajdowały się w czterech magazynach w woj. lubuskim. Tafiły do Polski bez opłat celnych i podatku.

📢 MZK Zielona Góra wprowadza kolejne zmiany. Nowe autobusy, nowe trasy i nowa flota. Które osiedla skorzystają? Od początku roku zostały ogłoszone już dwie duże zmiany, a MZK już szykuje kolejne. Tym razem obejmą one nowe trasy autobusowe i nowe przystanki, więc kolejne ulice zostaną skomunikowane. Dokąd pojadą nowe autobusy? 📢 One Billion Rising 2024 w Zielonej Górze. Kolejny raz na zielonogórskim deptaku wytańczono sprzeciw wobec przemocy. Tylko TAK oznacza zgodę Taniec jest oznaką radości i wolności, ale może być też formą protestu. W Zielonej Górze odbyła się już 13. edycja One Billion Rising, znanego również jako "Nazywam się Miliard". To międzynarodowa kampania społeczna przeciw przemocy stosowanej wobec kobiet i dziewcząt. Elementem wspólnym akcji na całym świecie jest taniec. Organizatorem wydarzenia byli Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA i Instytut Równości.

📢 Stal Gorzów zmienia kevlar. Już nie będzie żółto-niebieski! Po szesnastu latach jazdy w żółto-niebieskich kevlarach żużlowcy Stali Gorzów prezentować się będą w zupełnie nowych barwach. Prezentacja nowego stroju będzie na początku marca. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Lady Pank w Gorzowie. Fani nie usiedzieli pod sceną. Tak bawili się w Arenie Gorzów W środowy wieczór 14 lutego w Arenie Gorzów wystąpił zespół Lady Pank. Dał pierwszy koncert z drugiej części trasy MTV Unplugged.

📢 Autodranie w Zielonej Górze parkują, jak chcą. Takie zachowanie jest najczęściej zgłaszane do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – Na parkingu przy Ptasiej i Wyszyńskiego w Zielonej Górze jeden z kierowców tak zaparkował auto, że nie można było wyjechać – zawiadomił pan Edward. Czytelnicy natychmiast zgłosili kolejne takie miejsca. To właśnie parkowanie w miejscach niedozwolonych, mieszkańcy co roku najczęściej zgłaszają do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

📢 Mroczna tajemnica lubuskiego lasu. Ruiny widać do dziś... Kto ujawnił ten sekret, był srogo karany! Cisza, spokój... Do tego ruiny gdzieś pomiędzy drzewami. Po tym kawałku lubuskiego lasu lepiej spacerować ostrożnie. Bo choć dziś za ujawnienie tej lokalizacji nic nie grozi, to... sam teren dalej może być niebezpieczny! 📢 Powołania na ćwiczenia wojskowe 2024 nie tylko dla 19 latków. Oni mogą dostać wezwanie - te osoby potrzebuje wojsko W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe.

📢 Czy Krosno Odrzańskie jest zabezpieczone przed powodzią? Jak sprawują się nowe wały? Odra w tym roku jest wyjątkowo kapryśna. Poziom wody jest wyjątkowo wysoki, porównując do poprzednich suchych lat. Jak wygląda sytuacja w Krośnie Odrzańskim? Czy miasto jest odpowiednio zabezpieczone przed powodzią? Jak sprawują się nowe wały przeciwpowodziowe? 📢 Najlepsze szkoły nauki jazdy z Zielonej Góry! Oto TOP 20 placówek, które najlepiej kształcą przyszłych kierowców W ubiegłym roku 38,65 procent zdało egzamin na prawo w Zielonej Górze za pierwszym razem, w 2022 roku było niemal tyle samo – 38,56 proc. Czy jest możliwe, że te wyniki będą kiedyś lepsze? Jak wybrać szkołę, żeby zwiększyć swoje szanse? Zajrzeliśmy do danych WORD Zielona Góra, aby wybrać najlepiej kształcące w tej dziedzinie szkoły. 📢 800 plus. Niektórzy rodzice powinni złożyć dwa wnioski. Warto o tym wiedzieć Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. Jest grupa osób, które powinny wysłać dokumenty dwa razy.

📢 Przy ulicy Armii Krajowej w Żaganiu powstanie nowa galeria handlowa. Tymczasem jest tam śmietnisko! Na placu przy ul. Armii Krajowej w 2025 roku ma powstać nowy pasaż handlowy. Inwestor - Genesis Property uzyskał pozwolenie na budowę zarówno w Żaganiu, jak i w Brzezinach koło Łodzi. To oznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć budowę. Tymczasem plac, na którym ma wyrosnąć galeria, przypomina krajobraz księżycowy, a raczej dzikie wysypisko. 📢 ALE MOTOR! Prześlij zdjęcie swojego motocykla- może trafić na okładkę kalendarza i gazety Twój motocykl to więcej niż pojazd – to Twoja pasja, towarzysz podróży i przygód? Czujesz dreszczyk emocji na myśl o szumie wiatru i wolności, którą daje? Trafiłeś pod dobry adres! Zgłoś swoją maszynę do akcji ALE MOTOR i wygraj wspaniałe nagrody.

📢 Lubuskie wakacje za granicą! Warto jechać do Kotoru! Mimo że do wakacji pozostało jeszcze kilka miesięcy, to w wielu zakładach pracy już trzeba zaplanować urlopy. Czasami brakuje nam pomysłu i nie wiemy, dokąd chcielibyśmy się wybrać. Wobec tego podpowiadamy! Takim cudownym miejscem, wartym odwiedzenia jest Kotor w Czarnogórze. To cudowne, zabytkowe miasto, które jest prawdziwym, bałkańskim kotłem. 📢 W Lubuskiem powstało nowe jezioro? Nie, tak woda zalewa Park Narodowy "Ujście Warty". Zobaczcie zdjęcia Wciąż rośnie poziom wody w lubuskich rzekach. Aktualnie stany ostrzegawcze przekroczone są w siedmiu miejscach, a w siedmiu kolejnych poziom wody osiągnął punkty alarmowe. Wezbrane rzeki zalewają tereny Parku Narodowego "Ujście Warty", który przypomina teraz wielkie jezioro. 📢 Wiatraki w Zabłociu i bardzo burzliwa dyskusja w świetlicy wiejskiej. Przedstawiciele firmy Eurowind Energy spotkali się z mieszkańcami Przedstawiciele firmy Eurowind i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych spotkali się z mieszkańcami Zabłocia. Chodzi o planowaną budowę wiatraków w zabłockim lesie. Mieszkańcy katergorycznie sprzeciwiają się inwestycji. - Szukajcie sobie frajerów gdzie indziej! My wiatraków nie chcemy!

📢 Warta wciąż idzie w górę. W Kostrzynie rzeka przekroczyła stan alarmowy. W Gorzowie brakuje pół metra Poziom Warty w Gorzowie cały czas się podnosi. Wczoraj po południu woda w rzece miała już 421 cm. Do osiągnięcia stanu alarmowego pozostało już mniej jak pół metra. 📢 Taka była studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie W sobotę, 10 lutego odbyła się studniówka Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie. Ostatniego poloneza w sezonie studniówkowym odtańczono w hotelu Mieszko. 📢 "Mechanik" z Żagania na największej studniówce w pałacu! To był wielki bal! 6 klas maturalnych z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu bawiło się w sobotę, 10 lutego na studniówce w Sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. To była wielka studniówka, z przytupem. Zaczęła się tradycyjnie, polonezem Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz i toastem wzniesionym szampanem.

📢 Wystrzałowa studniówka zielonogórskiego Ekonomika. "Bądźcie szczęśliwi!" W sobotę, 10 lutego maturzyści z zielonogórskiego Ekonomika bawili się na studniówce w hali przy ul. Urszuli. Balowa sala robiła wrażenie, ale jeszcze większe uczestnicy w pięknych sukniach i garniturach. 📢 Nowe uzdrowisko na mapie Polski. Sprawdź, gdzie leży „polska Wenecja" i na co mogą tam liczyć kuracjusze w 2024 roku Polacy lubią uzdrowiska, ich klimat i walory, a już niedługo lista polskich miejscowości uzdrowiskowych wzbogaci się o kolejne. Nowe uzdrowisko na mapie Polski wielu turystom przypomina Wenecję – włoskie miasto słynące z niezliczonej liczby kanałów, do którego co roku zjeżdżają tłumy. Równie piękne krajobrazy, a na dodatek lecznicze źródła znajdziecie w jednej z miejscowości na Warmii i Mazurach. Sprawdź, gdzie będzie nowe uzdrowisko.

📢 Aż tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku - wyliczenia. Będą duże podwyżki Stawki, jakie aktualnie płacimy za prąd, są na poziomie tych z 2022 roku. To efekt zamrożenia cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy ustalonego limitu (1500kWh na 6 miesięcy). Sejm zdecydował, ze ceny energii będą zamrożone do 30 czerwca. Jak zatem zmienią się nasze rachunki za prąd od 1 lipca? O ile więcej zapłacimy? Zobaczcie. 📢 Piękna studniówka w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą. Szalona zabawa i te kreacje! W Zespole Szkól im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą odbyła się studniówka. Zorganizowano ją w sali sportowej tutejszej szkoły. Bawiło się około 200 tegorocznych maturzystów. Zabawa była przednia! Zobaczcie sami.

📢 Przesyłki nie docierają do adresatów. Za mało listonoszy? Pocztowy armagedon w Krośnie Odrzańskim! Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego nie od dziś narzekają na lokalne oddziały Poczty Polskiej. Wydaje się jednak, że problemy z dostarczeniem przesyłek, wypisywanych awizo pomimo obecności adresatów w domu i innych kłopotów jest coraz więcej. Zapytaliśmy rzecznika, z czym te problemy są związane i czy Poczta Polska robi coś, aby im zaradzić. 📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Narzędziem tortur jest armatka wodna. Łagier Polarny Wilk: tam trafił Nawalny Kolonia karna nr 3 w Jamało-Nienieckim Okręgu Autonomicznym cieszy się od lat ponurą sławą. Tam trafiają najgorsi kryminaliści. I szczególnie ważni dla reżimu więźniowie polityczni. Od kilku dni w położonym najdalej na północ rosyjskim łagrze przebywa Aleksiej Nawalny. 📢 Wow! Nowy park rozrywki w Gorzowie! Wielkie otwarcie Game Time już niebawem. To wyjątkowe miejsce! |ATRAKCJE, CENY BILETÓW Ta informacja ucieszy nie tylko gorzowian, ale też wszystkich mieszkańców naszego regonu. Do Gorzowa wkracza zabawa i rozrywka w niespotykanym dotąd wymiarze. Powstanie u nas jeden z najnowocześniejszych parków rozrywki w kraju. Oj, to będzie hit! A wielkie otwarcie już niebawem! Sprawdź, jakie atrakcje będą w Game Time w Gorzowie i ile kosztować będą bilety!

📢 Kim jest Rafał Gaweł? Uciekł do Norwegii przed więzieniem, teraz oskarża europosłów Rafał Gaweł to lewicowy aktywista, założyciel Centrum Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK). Centrum przez lata zajmowało się ściganiem rzekomych przestępstw o pobudkach rasistowskich. Kilka lat temu okazało się, że sam Gaweł jest na bakier z prawem. Kiedy został skazany, uciekł do Norwegii, gdzie przebywa do dziś. W Polsce wciąż jest ścigany przez policję. 📢 Kim Pan jest, Panie Generale? Mroczna historia Różańskiego Kandydat opozycji do Senatu, gen. Mirosław Różański, w wolnej Polsce kreuje się na wojskowego eksperta, ale ciągnie się za nim mroczna historia współpracy z dyktaturą. 📢 Ludzkie zwłoki w najwyższych górach świata. Te miejsca są jak z koszmaru. Ciała wspinaczy leżą tu latami! Himalaiści mówią o tym niechętnie. Oglądanie ludzkich zwłok nie jest przecież niczym przyjemnym. Nie zmienia to jednak faktu, że ofiary najwyższych i najniebezpieczniejszych gór świata często zostają tam, gdzie zginęli. Kolejne wyprawy oglądają ich zastygłe ciała.

📢 Cztery ciała znaleziono podczas wielkiego sprzątania na Mount Evereście. Zobacz wideo 11 ton śmieci i cztery ciała odkryto podczas sprzątania na Mount Evereście.

